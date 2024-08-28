Preste atención a las vulnerabilidades: la variante Corona de la botnet Mirai se propaga con ataques de día cero

El SIRT de Akamai participa en varias fuentes de información internas y externas, así como también las supervisa, para garantizar la seguridad de nuestras operaciones y las de nuestros clientes en Internet. Hemos identificado varias amenazas activas a través de nuestra red global de cebos, incluida esta que comentamos: CVE-2024-7029, descubierta por Aline Eliovich.

Esta vulnerabilidad de día cero para ejecutar código de forma remota (RCE) se ha identificado en la función de brillo de las cámaras IP AVTECH y hace posible la inyección de comandos para propagar Mirai en un sistema de destino. Esto se puede realizar de forma remota con privilegios elevados (propietario del proceso en ejecución). En agosto de 2024, la CISA publicó documentación de asesoramiento del sistema de control industrial (ICS) sobre esta vulnerabilidad. En ella se menciona que el ataque carece de complejidad y se hace referencia a la explotación tanto de forma remota como pública y conocida.

La campaña de botnets se dirige a otras vulnerabilidades y no solo a CVE-2024-7029. Entre otras, se incluyen algunas vulnerabilidades de AVTECH, una RCE en Hadoop YARN, CVE-2014-8361 y CVE-2017-17215. Esto pone de manifiesto la preocupante tendencia de los ciberdelincuentes de atacar vulnerabilidades antiguas, probablemente de baja prioridad, que no cuentan con los parches necesarios para defenderse ante estas amenazas.