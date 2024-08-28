Attenzione alle vulnerabilità prive di patch: la botnet Corona Mirai si diffonde con attacchi zero-day

Una vulnerabilità a cui è stato assegnato un codice CVE formale potrebbe rappresentare comunque una minaccia per la vostra organizzazione, anche in modo significativo. Gli autori di queste botnet usano vulnerabilità nuove o nascoste per diffondere il malware. La CVE-2024-7029 è un altro esempio dell'utilizzo del secondo attacco, che sta diventando una tendenza popolare, come è stato osservato dal SIRT.

A molte vulnerabilità con exploit pubblici o PoC disponibili non è stato assegnato un codice CVE formale e, in alcuni casi, i dispositivi rimangono privi di patch. La gestione delle patch è complicata, specialmente se per le minacce non sono disponibili alcune patch. Se non c'è modo di rimediare ad una minaccia, la dismissione dei prodotti hardware e software è il modo consigliato per mitigare i rischi per la sicurezza e ridurre il rischio di incorrere in sanzioni normative.