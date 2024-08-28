パッチ適用不可に注意：ゼロデイを介して拡散するCorona Miraiボットネット

この例では、ボットネットはCorona Miraiバリアントを使用している可能性が高く、このバリアントはCOVID-19ウイルスとの関連で2020年の時点で他のベンダーによって参照されています。

実行すると、マルウェアはポート23、2323、37215のTelnetを介して多数のホストに接続します。また、感染したホストのコンソールに「Corona」という文字列を出力します（図4）。

