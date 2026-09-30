생산성 확장 프로그램이 공격 플랫폼으로 변질될 때

브라우저 확장 프로그램은 사이버 공격자들이 사용자의 인터넷 사용 활동을 지속적으로 추적할 수 있는 가장 효과적인 수단 중 하나로 자리 잡았습니다. 기존의 멀웨어와 달리, 악성 확장 프로그램은 사용자의 신뢰를 악용해 브라우저 내에서 실행되며, 단 한 번의 설치만으로도 영구적으로 활동할 수 있습니다.

Chrome 웹 스토어와 Microsoft Edge 추가 기능 스토어를 대상으로 한 지속적인 위협 헌팅 과정에서, LayerX Research(현재 Akamai에 합병됨)는 32개의 악성 확장 프로그램으로 구성된 조직적인 브라우저 확장 프로그램 캠페인을 발견했고, 이 캠페인은 6150명 이상의 사용자에게 영향을 미쳤습니다.

처음 보면 이 확장 프로그램들은 서로 관련이 없는 것처럼 보입니다. 이들은 텍스트 유틸리티, YouTube 기능 개선, SEO 지원, 노트 필기 애플리케이션, 언어 도우미, 마크다운 유틸리티, 기타 브라우저 편의 기능 등의 생산성 툴로 소개됩니다. 각 제품은 서로 다른 브랜드를 사용하고, 서로 다른 기능을 홍보합니다.

이러한 표면적인 다양성에도 불구하고, 대부분의 확장 기능은 거의 동일한 인프라를 공유하고 있어 공통된 개발 프레임워크에서 비롯된 것으로 보입니다. 또한 모든 확장 프로그램은 한국어 현지화 리소스, 한국어 주석, 기타 개발 관아티팩트를 공유합니다.

이러한 공통된 특징은 해당 확장 프로그램이 동일한 캠페인에 포함되며, 조직된 그룹이든 개인이든 동일한 공격자에 의해 개발되었다는 저희의 판단을 뒷받침합니다.