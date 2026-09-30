生産性向上のための拡張機能が攻撃基盤になるとき

ブラウザーの拡張機能は、脅威アクターがユーザーの閲覧活動に継続的にアクセスするための、最も効果的な手段の1つとなっています。従来のマルウェアとは異なり、悪性拡張機能はユーザーからの信頼を利用し、ブラウザー内で実行されます。また、多くの場合、一度インストールされるだけで、その後も継続的に活動できます。

Chrome WebストアとMicrosoft Edgeアドオンストアを対象とした継続的な脅威ハンティングの中で、イスラエルのLayerX Security（現在はAkamaiの一部）が運営するLayerX Researchは、32種類の悪性拡張機能から成る組織的なブラウザー拡張機能キャンペーンを特定しました。これらの拡張機能は合わせて6,150人を超えるユーザーに影響を及ぼしていました。

一見すると、これらの拡張機能には関連性がないように見えます。それらは、テキストユーティリティ、YouTube機能拡張、SEO支援ツール、メモアプリ、言語アシスタント、Markdownユーティリティ、その他のブラウザー向け便利ツールなど、生産性向上を目的としたさまざまなツールを装っています。それぞれが異なるブランド名やデザインを使用し、異なる機能をうたっています。

しかし、この表面的な多様性の裏で、ほとんどの拡張機能がほぼ同一のインフラを共有しています。このことから、これらの拡張機能が共通の開発フレームワークを基に作成された可能性が示唆されます。さらに、すべての拡張機能に、韓国語のローカライズリソース、韓国語によるコメント、その他の開発上の痕跡が共通して確認されています。

これらの共通点は、これらの拡張機能が同一のキャンペーンの一部であり、組織的なグループまたは個人によるものであるかを問わず、同一の脅威アクターによって開発されたという当社の評価を裏付けています。