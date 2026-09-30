Quand les extensions pour la productivité se transforment en outils d'attaque

Les extensions de navigateur sont devenues l'une des méthodes les plus efficaces pour les acteurs malveillants d'obtenir un accès persistant à l'activité de navigation des utilisateurs. Contrairement aux logiciels malveillants traditionnels, les extensions malveillantes bénéficient de la confiance accordée par les utilisateurs, s'exécutent directement dans le navigateur et ne nécessitent souvent qu'une seule installation pour rester actives indéfiniment.

Dans le cadre d'activités continues de recherche des menaces sur le Chrome Web Store et le Microsoft Edge Add-ons Store, les chercheurs LayerX Research (désormais intégré à Akamai) ont identifié une campagne coordonnée d'extensions de navigateur comprenant 32 extensions malveillantes, qui ont collectivement touché plus de 6 150 utilisateurs.

À première vue, ces extensions semblent sans lien entre elles. Elles se présentent comme des outils de productivité variés : utilitaires de traitement de texte, améliorations pour YouTube, assistants SEO, applications de prise de notes, assistants linguistiques, utilitaires Markdown et autres capacités destinées à faciliter l'utilisation du navigateur. Chacune possède sa propre identité visuelle et met en avant des fonctionnalités différentes.

Derrière cette diversité apparente, cependant, la plupart des extensions reposent sur une infrastructure presque identique, ce qui laisse penser qu'elles proviennent d'un même cadre de développement. En outre, elles partagent toutes des ressources de localisation en coréen, des commentaires rédigés en coréen ainsi que d'autres artefacts de développement.

Ces caractéristiques communes portent à croire que ces extensions relèvent d'une même campagne et ont été développées par un même cybercriminel, qu'il s'agisse d'un groupe organisé ou d'un individu.