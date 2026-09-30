Cuando las extensiones de productividad se convierten en plataformas de ataque

Las extensiones del navegador se han convertido en una de las formas más eficaces para que los atacantes obtengan acceso constante a la actividad de navegación de los usuarios. A diferencia del malware tradicional, las extensiones maliciosas heredan la confianza de los usuarios, se ejecutan dentro del navegador y, a menudo, solo requieren una instalación para permanecer activas indefinidamente.

Durante la búsqueda de amenazas en curso en Chrome Web Store y Microsoft Edge Add-ons Store, LayerX Research (ahora parte de Akamai) identificó una campaña coordinada de extensiones de navegador que consta de 32 extensiones maliciosas que afectaron colectivamente a más de 6150 usuarios.

A primera vista, las extensiones parecen no estar relacionadas. Se presentan como herramientas de productividad, incluidas utilidades de texto, optimizadores de YouTube, asistentes de SEO, aplicaciones de toma de notas, asistentes de idiomas, utilidades de markdown y otras mejoras para el navegador. Cada uno utiliza una marca diferente y anuncia una funcionalidad diferente.

Sin embargo, bajo esta diversidad superficial, la mayoría de las extensiones comparten una infraestructura casi idéntica, lo que sugiere que se originan en un marco de desarrollo común. Además, todas las extensiones comparten recursos de localización de Corea, comentarios en coreano y otros artefactos de desarrollo.

Estas características comunes refuerzan nuestra evaluación de que las extensiones son parte de la misma campaña y fueron desarrolladas por el mismo atacante, ya sea un grupo organizado o un individuo.