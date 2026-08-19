행동 원격 측정 데이터를 통해 에이전틱 자동화 식별

새로운 유형의 방문자가 웹사이트를 둘러보고 있는데, 이 방문자는 예상과는 다른 방식으로 마우스를 움직입니다. 지난 1년 동안, 단순히 질문에 답하는 것 이상의 기능을 갖춘 새로운 유형의 AI 툴이 등장했습니다. 이것은 사용자의 브라우저를 장악하고 동작을 제어합니다.

Perplexity Comet, OpenAI Atlas, Claude Chrome 확장 프로그램과 같은 툴은 "300달러 미만의 보스턴행 항공편을 찾아서 예약해 줘"와 같은 자연어 명령을 입력받아 처리합니다. 그러면 해당 시스템은 작업을 완료하기 위해 웹을 자율적으로 탐색할 수 있습니다. 마우스를 사용하는 사람도 없으며, 페이지를 읽는 사람도 없습니다. 오직 AI 에이전트만이 사람을 대신해 클릭하고 타이핑해 웹사이트를 탐색할 뿐입니다.

이 자동화 기능은 “컨트롤 브라우저” 모드라고도 하며, 기존의 봇 트래픽이나 인간 트래픽과는 다른 새로운 유형의 웹 트래픽을 생성합니다. Akamai는 원격 측정 데이터 수준에서의 트래픽 패턴과 저희가 이를 식별할 수 있는지를 파악하고자 했습니다.

이 블로그 게시물에서 설명하는 작업은 2부작 시리즈의 첫 번째 편으로, 개념 증명(PoC) 리서치입니다. Akamai에서는 향후 이를 더욱 견고하고 프로덕션에 적용 가능한 기능으로 발전시켜 나갈 계획입니다.

참고: Akamai에서 리서치를 완료한 이후에 OpenAI에서는 Atlas 개발을 중단한다고 발표했습니다. 이러한 변화에도 불구하고, 저희의 연구는 AI 에이전트가 브라우저를 어떻게 제어하고 탐색할 수 있는지에 대한 귀중한 인사이트를 제공합니다.