Browsererweiterungen schaffen neue Angriffsflächen

Browsererweiterungen sind zu einer der effektivsten Methoden für Cyberkriminelle geworden, um dauerhaften Zugriff auf die Browsing-Aktivitäten von Nutzern zu erhalten. Im Gegensatz zu herkömmlicher Malware genießen schädliche Erweiterungen das Vertrauen der Nutzer, werden im Browser ausgeführt und erfordern oft nur eine einzige Installation, um unbegrenzt aktiv zu bleiben.

Während des laufenden Threat Huntings im Chrome Web Store und im Microsoft Edge Add‑ons Store hat LayerX Research (jetzt Teil von Akamai) eine koordinierte Browsererweiterungs-Kampagne mit 32 schädlichen Erweiterungen identifiziert, von der insgesamt mehr als 6.150 Nutzer betroffen waren.

Auf den ersten Blick scheinen die Erweiterungen nicht miteinander in Beziehung zu stehen. Sie präsentieren sich als Produktivitätstools wie Texttools, YouTube-Erweiterungen, SEO‑Hilfsprogramme, Notizenanwendungen, Sprachassistenten, Rabatttools und andere Browser-Komfortfunktionen. Jedes Tool verwendet ein anderes Branding und wirbt mit unterschiedlichen Funktionen.

Doch hinter dieser oberflächlichen Vielfalt weisen die meisten Erweiterungen eine fast identische Infrastruktur auf, was darauf hindeutet, dass sie aus einem gemeinsamen Entwicklungsframework stammen. Darüber hinaus teilen sich alle Erweiterungen koreanische Lokalisierungsressourcen, koreanische Kommentare und andere Entwicklungsartefakte.

Diese gemeinsamen Merkmale bestätigen unsere Einschätzung, dass die Erweiterungen Teil derselben Kampagne sind und vom selben Angreifer entwickelt wurden – unabhängig davon, ob es sich hierbei um eine organisierte Gruppe oder eine Einzelperson handelt.