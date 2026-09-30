当生产力扩展程序沦为攻击平台时

浏览器扩展程序已成为攻击者持续访问用户浏览活动的最有效途径之一。与传统恶意软件不同，恶意扩展程序能够继承用户信任，在浏览器内部运行，并且通常只需安装一次即可永久保持活动状态。

在针对 Chrome 应用商店和 Microsoft Edge 扩展商店的持续威胁搜寻中，LayerX Research（现为 Akamai 旗下产品）发现了一起有组织的浏览器扩展程序攻击活动，该活动涉及 32 款恶意扩展程序，受影响的用户累计超过 6,150 名。

乍一看，这些扩展程序之间似乎毫无关联。它们将自身伪装成各类生产力工具，包括文本实用工具、YouTube 增强工具、SEO 助手、记事应用程序、语言助手、Markdown 实用工具以及其他旨在提升浏览器便利性的工具。每个扩展程序都使用了不同的品牌标识，并宣称提供不同的功能。

然而，在这种表面的多样性之下，大多数扩展程序都拥有几乎相同的基础架构，这表明它们源自同一个通用的开发框架。此外，所有这些扩展程序都共享了韩语本地化资源、韩语注释以及其他开发工件。

这些共同特征使我们更加确信，这些扩展程序属于同一攻击活动，并由同一攻击者（无论其是有组织的团伙还是个人）开发。