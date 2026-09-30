Quando as extensões de produtividade se transformam em plataformas de ataque

As extensões de navegador tornaram-se uma das formas mais eficazes para que invasores obtenham acesso contínuo às atividades de navegação dos usuários. Diferente dos malwares tradicionais, as extensões maliciosas aproveitam-se da confiança dos usuários, são executadas dentro do navegador e, muitas vezes, exigem uma única instalação para permanecerem ativas indefinidamente.

Durante uma investigação contínua de ameaças nas lojas Chrome Web Store e na Loja de Complementos do Microsoft Edge, o LayerX Research (agora parte da Akamai) identificou uma campanha coordenada de extensões de navegador com 32 extensões maliciosas que afetaram mais de 6.150 usuários.

À primeira vista, as extensões parecem não ter relação entre si. Elas apresentam-se como ferramentas de produtividade, que incluem utilitários de texto, melhorias para o YouTube, assistentes de SEO, aplicativos para anotações e assistentes de idiomas, utilitários de markdown e outras funcionalidades práticas para navegadores. Cada uma utiliza uma marca diferente e oferece funcionalidades distintas.

Por trás dessa diversidade superficial, no entanto, a maioria das extensões compartilha uma infraestrutura praticamente idêntica, o que sugere que elas têm origem em um mesmo framework de desenvolvimento. Além disso, todas as extensões compartilham recursos de localização em coreano, comentários em coreano e outros artefatos de desenvolvimento.

Essas características comuns reforçam nossa avaliação de que as extensões fazem parte da mesma campanha e foram desenvolvidas pelo mesmo agente malicioso, seja ele um grupo organizado ou um indivíduo.