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Quando as extensões de produtividade se transformam em plataformas de ataque

September 30, 2026 by Natalie Zagarov

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Principais conclusões

A LayerX Research (agora parte da Akamai) descobriu uma campanha coordenada envolvendo 32 extensões maliciosas para navegadores na Chrome Web Store e na loja de complementos do Microsoft Edge, que afetaram mais de 6.150 usuários.

As extensões disfarçavam-se de ferramentas de produtividade inofensivas, como contadores de texto, aplicativos de anotações e aprimoradores do YouTube, para ganhar a confiança dos usuários, enquanto coletavam dados em segredo e monitoravam seus hábitos de navegação.

A análise estática revelou bases de código quase idênticas, endpoints de configuração remota e artefatos de desenvolvimento em coreano, o que indica uma forte ligação entre o grupo e um único agente de ameaças falante de coreano.

Os operadores utilizavam arquivos de configuração armazenados externamente (desofuscados durante a execução) para manipular a navegação na web e cometer fraudes de afiliação, sem a necessidade de enviar atualizações por meio dos processos de revisão das lojas oficiais.

Para mitigar essas ameaças dinâmicas, é essencial remover extensões desnecessárias que possuem permissões amplas (como webNavigation e <all_urls>), monitorar a infraestrutura de comando e controle remoto (C2) e ampliar as análises nas lojas de navegadores para verificar fontes de configuração externas.

As extensões de navegador tornaram-se uma das formas mais eficazes para que invasores obtenham acesso contínuo às atividades de navegação dos usuários. Diferente dos malwares tradicionais, as extensões maliciosas aproveitam-se da confiança dos usuários, são executadas dentro do navegador e, muitas vezes, exigem uma única instalação para permanecerem ativas indefinidamente.

Durante uma investigação contínua de ameaças nas lojas Chrome Web Store e na Loja de Complementos do Microsoft Edge, o LayerX Research (agora parte da Akamai) identificou uma campanha coordenada de extensões de navegador com 32 extensões maliciosas que afetaram mais de 6.150 usuários.

À primeira vista, as extensões parecem não ter relação entre si. Elas apresentam-se como ferramentas de produtividade, que incluem utilitários de texto, melhorias para o YouTube, assistentes de SEO, aplicativos para anotações e assistentes de idiomas, utilitários de markdown e outras funcionalidades práticas para navegadores. Cada uma utiliza uma marca diferente e oferece funcionalidades distintas.

Por trás dessa diversidade superficial, no entanto, a maioria das extensões compartilha uma infraestrutura praticamente idêntica, o que sugere que elas têm origem em um mesmo framework de desenvolvimento. Além disso, todas as extensões compartilham recursos de localização em coreano, comentários em coreano e outros artefatos de desenvolvimento. 

Essas características comuns reforçam nossa avaliação de que as extensões fazem parte da mesma campanha e foram desenvolvidas pelo mesmo agente malicioso, seja ele um grupo organizado ou um indivíduo.

Controle remoto, código compartilhado e ameaças em constante evolução

Nossa análise mostra que a maioria das extensões:

  • Monitora continuamente a atividade de navegação dos usuários.

  • Recupera os arquivos de configuração controlados pelo atacante a partir da mesma infraestrutura remota.

  • Decodifica e armazena em cache as instruções remotas localmente.

  • Determina dinamicamente quais sites devem acionar ações adicionais.

  • Compartilha uma implementação de serviço em segundo plano quase idêntica.

  • Utiliza os mesmos eventos de telemetria, estruturas de armazenamento e lógica de navegação.

Ainda mais preocupante é o fato de que a campanha utiliza uma configuração remota, permitindo que os operadores alterem o comportamento da extensão após a sua publicação, sem a necessidade de atualizá-la nas lojas de navegadores. Embora tenhamos observado principalmente a coleta de dados de navegação e a manipulação de tráfego, a mesma arquitetura poderia ser facilmente adaptada para ataques de phishing, distribuição de malware ou roubo de credenciais.

Além desta campanha principal, os pesquisadores da LayerX identificaram outro grupo de extensões maliciosas publicadas sob a mesma conta de desenvolvedor. No momento da análise, essas extensões estavam sendo usadas principalmente para cometer fraudes de afiliação, redirecionando automaticamente os usuários por meio de links de afiliados para gerar comissões não autorizadas.

A campanha está ativa desde março de 2025 e mostra como as extensões maliciosas de navegador evoluíram de ameaças isoladas para plataformas gerenciadas remotamente, capazes de alterar suas funcionalidades muito tempo depois de terem sido aprovadas nas lojas de extensões.

Estrutura e impacto da campanha

Cronograma da campanha

As primeiras extensões relacionadas a esta campanha surgiram em março de 2025, e novas extensões continuaram a ser lançadas nos meses seguintes.

Em vez de republicar a mesma extensão, os operadores criaram continuamente novas variantes baseadas no mesmo framework subjacente.

Dimensionar

Pesquisadores do LayerX identificaram:

  • 32 extensões maliciosas para navegadores

  • Distribuídas entre:

    • Google Chrome Web Store

    • Loja de complementos do Microsoft Edge

  • Mais de 6.150 usuários foram afetados

Disfarçado como software de produtividade

As extensões estão disfarçadas como ferramentas aparentemente não relacionadas, como:

  • Contadores de texto

  • Utilitários de marcação

  • Melhorias no YouTube

  • Controladores de velocidade de vídeo

  • Ferramentas de SEO

  • Assistentes de idiomas

  • Ferramentas para anotações

  • Utilitários de rolagem

  • Assistentes de IA

Embora as extensões pareçam não ter relação entre si, a análise estática revelou que a maioria delas reutiliza workers de serviço de segundo plano, lógica de telemetria, estruturas de armazenamento e gerenciamento de navegação praticamente idênticos. Além dos elementos de marca e de suas funcionalidades anunciadas, a implementação subjacente permanece praticamente inalterada, o que sugere fortemente que as extensões foram criadas a partir de um framework de desenvolvimento comum.

Nenhuma das extensões individuais parece particularmente notável quando analisada isoladamente. Cada uma delas destaca uma funcionalidade de produtividade plausível, utiliza sua própria marca e possui uma base de usuários relativamente pequena. Somente ao correlacionar informações do editor, semelhança de código, infraestrutura remota compartilhada e comportamento no tempo de execução é que fica evidente que se trata de uma campanha mais ampla. 

A Figura 1 ilustra como as campanhas modernas de extensões de navegador podem passar despercebidas, mesmo estando à vista, ao distribuir funcionalidades maliciosas em diversas extensões aparentemente não relacionadas.

Fluxo de ataque
Fig. 1: Fluxo de ataque
Fluxo de ataque

Visão geral técnica

A análise do código-fonte compartilhado revelou quatro funcionalidades essenciais que estão presentes em todas as variantes mais comuns:

  1. C2 Ativo — recuperação de configuração remota

  2. Desofuscação de configuração

  3. Monitoramento de atividades de navegação

  4. Manipulação de navegação por controle remoto

C2 Ativo — recuperação de configuração remota

Em vez de incorporar a lógica operacional diretamente no pacote de extensão, a maioria das extensões obtém um arquivo de configuração remoto a partir do mesmo endpoint hospedado no jsDelivr (Figura 2).

URL de configuração remota
Fig. 2: URL de configuração remota
URL de configuração remota

Após o download, a configuração é analisada e armazenada em cache localmente:

await chrome.storage.session.set({
    nav_cfg_cache: parsedConfig
});

Utilizar uma configuração remota aumenta significativamente a flexibilidade da campanha. Em vez de publicar uma nova versão da extensão na Chrome Web Store ou na loja de complementos do Microsoft Edge, os operadores podem simplesmente modificar o arquivo de configuração para alterar o comportamento da extensão. Isso permite que eles atualizem imediatamente sites específicos, redirecionem destinos ou modifiquem a lógica de uma campanha sem a necessidade de uma nova revisão na loja de navegador.

Durante nossa investigação, observamos várias alterações na configuração remota. Em determinado momento, a configuração estava completamente vazia, o que sugere que a infraestrutura foi temporariamente desativada ou reiniciada (Figura 3).

Configuração vazia
Fig. 3: Configuração vazia
Configuração vazia

Vários dias depois, o documento passou a incluir regras para o redirecionamento de tráfego de afiliados. Isso demonstra que o comportamento da campanha é gerenciado ativamente por meio de configuração remota, em vez de estar incorporado de forma estática nas extensões (Figura 4).

Nova configuração
Fig. 4: Nova configuração
Nova configuração

Desofuscação de configuração

A configuração baixada não contém valores em texto simples. Em vez disso, os nomes de host, os payloads de redirecionamento e os identificadores internos são codificados em Base64 e reconstruídos durante o tempo de execução (Figura 5).

Codificação Base64
Fig. 5: Codificação Base64
Codificação Base64

A codificação Base64 não oferece proteção criptográfica nem traz nenhum benefício funcional para a extensão em si. Em vez disso, isso aumenta o esforço necessário para a inspeção manual e a análise estática automatizada, pois oculta os domínios-alvo e redireciona os payloads até o tempo de execução.

Os valores decodificados são então utilizados para reconstruir as regras de navegação que serão aplicadas durante o restante da execução da extensão.

Monitoramento de atividades de navegação

Após a inicialização, o worker de serviço de segundo plano monitora continuamente a atividade de navegação dos usuários por meio da API webNavigation (Figura 6).

Configuração onCompleted
Figura 6: configuração onCompleted
Configuração onCompleted

Como todas as navegações concluídas são processadas, a extensão monitora efetivamente a sessão de navegação do usuário, independentemente de o site visitado estar relacionado à funcionalidade anunciada pela extensão (Figura 7).

Captura de atividades
Fig. 7: Captura de atividades
Captura de atividades

Manipulação de navegação por controle remoto

Quando o nome de um host corresponde a uma das regras fornecidas remotamente, a extensão invoca o método chrome.tabs.update() para substituir a aba ativa de forma silenciosa.

Diferentemente das campanhas de redirecionamento com código fixo, o URL de destino é reconstruído dinamicamente a partir da configuração baixada, em vez de estar embutido na extensão.

Como os destinos de redirecionamento são fornecidos remotamente e não estão integrados à extensão, os operadores podem alterar os objetivos da campanha a qualquer momento, sem precisar publicar uma nova atualização na loja do navegador.

Atribuição

A atribuição é, por natureza, um desafio; no entanto, neste caso, várias evidências apontam que essa campanha está ligada a um agente de ameaças falante de coreano, seja ele um grupo organizado ou um indivíduo.  Os indicadores observados incluem:

  • Identificadores em coreano presentes no código-fonte

  • Recursos de localização em coreano

  • Comentários e artefatos de desenvolvimento em coreano

  • Uso de serviços de compras coreanos no cluster de afiliados

O ponto mais forte da campanha em termos técnicos é o uso compartilhado do endpoint de configuração remota, aliado à implementação quase idêntica do worker de serviço de segundo plano.

A reutilização de código, infraestrutura, telemetria e design de armazenamento sugere fortemente que o desenvolvimento foi centralizado e realizado por um único agente malicioso ou por um grupo altamente coordenado, em vez de por desenvolvedores de extensões independentes e sem relação entre si.

Conclusão

Esta campanha mostra como as extensões maliciosas de navegadores evoluíram de simples programas isolados para plataformas gerenciadas remotamente, tornando-se uma ameaça moderna. Apesar de se apresentarem como ferramentas de produtividade independentes, as extensões compartilham a mesma infraestrutura, base de código e framework de configuração remota. 

Em vez de incorporar código malicioso diretamente na extensão, os operadores transferiram o comportamento crítico para arquivos de configuração controlados pelo atacante, permitindo que a campanha continuasse ativa muito tempo depois de ter sido aprovada na revisão da loja do navegador. 

Juntamente com a descoberta de mais um grupo de fraudes cometidas por afiliados operados pelos mesmos editores, essas constatações indicam a existência de um ecossistema ativo capaz de sustentar diversas estratégias de monetização e ataque ao mesmo tempo.

Indicadores de Comprometimento (IOCs)

Extensões

IDNomeInstalaçõesArmazenamento

ID

Nome

Instalações

Armazenamento

dblfldpldecohjpjgmhnigajjdjloega

Detox do YouTube: Recupere seu tempo e mantenha o foco!


56

Google Chrome

ofgiffiieajicdflklkoapgndinhfacm

Lembrete para descansar os olhos

 

91

Google Chrome

nokclhllnnnahhfbpibpmnahpepahklo

Detox do YouTube: Recupere seu tempo e mantenha o foco!

 

25

Microsoft Edge

kdkfbahpggclmigankbnjgmhimfoijkk

Lembrete para descansar os olhos

 

24

Microsoft Edge

hgcmokdfbgnakiifclhfifdphfofmngp

Anotação Rápida

 

89

Google Chrome

ffjagifkdpammmgijbglgkklomipinem

Anotação Rápida

 

127

Microsoft Edge

mfnlknmbkfnlgcjebdogolbakcekohfj

KoreaDropdown

 

825

Google Chrome

ddbhcdcfllihhljfboihdbpfddibkjjg

Ensino de idiomas

 

38

Microsoft Edge

ekoglbhkaeljnakpledcdpfojbjdllmb

Resumo do YouTube

 

51

Microsoft Edge

pllpmojagjlnbclefckhdebmlkjhhcfh

Monitor de Qualidade do Ar


17

Google Chrome

cogfipmojjaephpnihpeemgdmofhnaaj

SnapShot


69

Google Chrome

pppcpccgdjdniohmegcejgamdnhilkml

SnapShot

18

Microsoft Edge

coohonllohmhpbklloifbjjibeggijol

Copiar como marcação

 

102

Microsoft Edge

bjdlhcllmhaiigiaibaoihlmheomjjgo

Aperfeiçoador do YouTube

 

32

Microsoft Edge

bodnffdkjnpeholiplcncfegnliheamk

Kit de ferramentas SEO

 

35

Microsoft Edge

ahagmkpannaempjmlijhejhaajoiibel

Contador de Texto – Contagem de Palavras e Caracteres

8

Microsoft Edge

ahemlacbncnpikgfoegfjfendahcahdl

Destacador para Web – Destaque textos em páginas

 

10

Microsoft Edge

ieigeddfggngchfecpibaikoebaenpgm

Régua de Página – Meça pixels na tela

27

Microsoft Edge

bahnaggfidlcllmceahngpllpaahkbkd

Controlador de velocidade do vídeo – Velocidade de reprodução

 

13

Microsoft Edge

pncbphagfmgfopmhlbkifoonnbfdihbm

Gerenciador de Abas – Organize e pesquise suas abas

5

Microsoft Edge

hbjfkpmmomlaghbembkhhaaegbnlaicf

Rolar para o topo – Botão de voltar ao topo

35

Microsoft Edge

nehmipanmmnkdpbjjfinnnlficndfhhd

Destacador para Web – Destaque textos em páginas

60

Google Chrome

eobmkhocignkllbfigodhemdefbjldcb

Controlador de velocidade do vídeo – Velocidade de reprodução

108

Google Chrome

gajghfhmgcemdgjkamllmoejhkklphnc

Dia D das férias

 

18

Google Chrome

pifjjafdfdkglnnkeahlcndkmknlgocm

Teste de Tempo de Reação – Jogo em Nova Aba

60

Google Chrome

ndoihodpeipgbogeecdiphdkjpcjoofp

Régua de Página – Meça pixels na tela

38

Google Chrome

bjokekhmbkkgohiedecgkkfgppoghjji

Tempo de Leitura – Calculadora de Tempo de Leitura de Artigos

19

Google Chrome

efieelkohffbjnblcmomcejjbapaipnh

Rolar para o topo – Botão de voltar ao topo

11

Google Chrome

gbgdekgkmaaamplkcdaanpdokmjjcdbm

Baixador de Imagens – Salve todas as imagens

29

Google Chrome

fkddfdhkgfneiibakfdhgpbkkcnnlook

GitHub 한국어 (GitHub Korean)

4.000

Google Chrome

ebkkpkifaojdccgpaldnpclompdojmbh

Kit de ferramentas SEO

 

22

Google Chrome

iclkfegmbldfjjlgngidahinmhogbfna

Rolagem Automática – Rolador de páginas sem uso das mãos

78

Google Chrome

jocoenanieejnoookkphbljadiahaopd

Resumo do YouTube

 

27

Google Chrome

URLs

https://cdn.jsdelivr.net/gh/chosanghyeon-dev/chosanghyeon-dev@main/cf.json

https://link.coupang.com/a/dUnRI6

https://link.coupang.com/a/ej6z6U

api.pvmf.workers.dev

E-mails

indie05hacker@gmail.com

Táticas, técnicas e procedimentos (TTPs)

TáticaTécnica

Acesso inicial

LX3.003 (T1199) — Relacionamento confiável

Evasão de defesa

LX7.003 (T1140) — Ofuscação e desofuscação de código

Evasão de defesa

LX7.021 — Mascaramento fraudulento de tráfego

Acesso a credenciais

LX8.008 — Adulteração do tráfego de rede

Coleta

LX10.012 (T1114) — Dados de comunicação na web

Recomendações

  • Os usuários devem revisar cuidadosamente as extensões do navegador instaladas em seus dispositivos e remover aquelas que não são mais necessárias, especialmente as que solicitam permissões amplas, como <all_urls>, webNavigation ou abas que não estão relacionadas à sua funcionalidade declarada. 

  • As organizações devem monitorar continuamente as extensões do navegador para identificar combinações suspeitas de permissões, recuperação de configurações remotas e recursos de manipulação da navegação. Além disso, devem tratar as extensões controladas remotamente como plataformas de ataque persistentes, e não como simples complementos estáticos do navegador. 

  • Os desenvolvedores de navegadores podem reduzir ainda mais os riscos ao identificar grupos de extensões com base em códigos e infraestruturas compartilhados, além de ampliar os processos de revisão para analisar arquivos de configuração hospedados externamente que possam alterar o comportamento das extensões após a publicação.

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Sobre o autor/a

Natalie Zargarov

Natalie Zagarov

Natalie Zargarov is a Security Researcher with more than 10 years of experience in cybersecurity as a malware reverser and cyber intelligence researcher.

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