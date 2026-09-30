Quando le estensioni di produttività diventano piattaforme di attacco

Le estensioni per browser sono diventate uno dei modi più efficaci per consentire ai criminali di accedere in modo persistente alle attività di navigazione degli utenti. A differenza dei malware tradizionali, le estensioni dannose ereditano la fiducia degli utenti, vengono eseguite all'interno del browser e spesso richiedono soltanto una singola installazione per rimanere sempre attive.

Durante la continua ricerca delle minacce in Chrome Web Store e Microsoft Edge Add-ons Store, LayerX Research (ora parte di Akamai) ha identificato una campagna di estensione per browser coordinata e composta da 32 estensioni dannose, che hanno interessato, nel complesso, oltre 6150 utenti.

A prima vista, le estensioni non sembrano correlate: si presentano come strumenti di produttività, tra cui utility di testo, estensioni per YouTube, assistenti SEO, applicazioni per prendere appunti, lettori linguistici, utility di markdown e altri strumenti vantaggiosi per i browser. Ciascuno di essi utilizza brand diversi e pubblicizza diverse funzionalità.

Dietro questa diversità superficiale, tuttavia, la maggior parte delle estensioni condividono un'infrastruttura quasi identica a indicare che la loro origine proviene da un sistema di sviluppo comune. Inoltre, tutte le estensioni condividono risorse di localizzazione coreane, commenti in lingua coreana e altri elementi di sviluppo.

Queste caratteristiche comuni rafforzano la nostra convinzione secondo cui le estensioni fanno parte della stessa campagna e sono state sviluppate dallo stesso criminale, sia che si tratti di un gruppo organizzato o di un individuo.