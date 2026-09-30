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Quando le estensioni di produttività diventano piattaforme di attacco

September 30, 2026 by Natalie Zagarov

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Concetti chiave

LayerX Research (ora parte di Akamai) ha scoperto una campagna coordinata di 32 estensioni dannose per browser in Chrome Web Store e Microsoft Edge Add-ons Store, che interessa oltre 6150 utenti.

Le estensioni si sono spacciate per utility di produttività legittime (ad es., conta caratteri, app per prendere appunti, estensioni per YouTube) per aumentare la fiducia degli utenti, raccogliendo, al contempo, i loro dati e monitorando le loro abitudini di navigazione.

L'analisi statica ha mostrato basi dei codici quasi identiche, endpoint di configurazione remota ed elementi di sviluppo in lingua coreana, legando strettamente il cluster a un singolo criminale coreano.

Gli operatori hanno utilizzato file di configurazione ospitati esternamente (deoffuscati in fase di runtime) per manipolare la navigazione web e compiere frodi affiliate senza la necessità di inviare aggiornamenti tramite i processi di revisione ufficiali dello store.

La mitigazione di queste minacce dinamiche richiede la rimozione delle estensioni non necessarie con autorizzazioni ampie (webNavigation, <all_urls>), il monitoraggio dell'infrastruttura C2 (Command and Control) e l'espansione delle revisioni degli store del browser per ispezionare le fonti di configurazione esterne.

Le estensioni per browser sono diventate uno dei modi più efficaci per consentire ai criminali di accedere in modo persistente alle attività di navigazione degli utenti. A differenza dei malware tradizionali, le estensioni dannose ereditano la fiducia degli utenti, vengono eseguite all'interno del browser e spesso richiedono soltanto una singola installazione per rimanere sempre attive.

Durante la continua ricerca delle minacce in Chrome Web Store e Microsoft Edge Add-ons Store, LayerX Research (ora parte di Akamai) ha identificato una campagna di estensione per browser coordinata e composta da 32 estensioni dannose, che hanno interessato, nel complesso, oltre 6150 utenti.

A prima vista, le estensioni non sembrano correlate: si presentano come strumenti di produttività, tra cui utility di testo, estensioni per YouTube, assistenti SEO, applicazioni per prendere appunti, lettori linguistici, utility di markdown e altri strumenti vantaggiosi per i browser. Ciascuno di essi utilizza brand diversi e pubblicizza diverse funzionalità.

Dietro questa diversità superficiale, tuttavia, la maggior parte delle estensioni condividono un'infrastruttura quasi identica a indicare che la loro origine proviene da un sistema di sviluppo comune. Inoltre, tutte le estensioni condividono risorse di localizzazione coreane, commenti in lingua coreana e altri elementi di sviluppo. 

Queste caratteristiche comuni rafforzano la nostra convinzione secondo cui le estensioni fanno parte della stessa campagna e sono state sviluppate dallo stesso criminale, sia che si tratti di un gruppo organizzato o di un individuo.

Controllo remoto, codice condiviso e minacce in continua evoluzione

Secondo la nostra analisi, la maggior parte delle estensioni:

  • Monitora costantemente le attività di navigazione degli utenti

  • Recupera i file di configurazione controllati dalla stessa infrastruttura remota da parte dei criminali

  • Decodifica e memorizza nella cache le istruzioni remote a livello locale

  • Determina in modo dinamico quali siti web devono attivare ulteriori azioni

  • Condivide un'implementazione quasi identica del service worker in background

  • Utilizza gli stessi eventi di telemetria, le stesse strutture di memorizzazione e la stessa logica di navigazione

Aspetto ancora più preoccupante, la campagna si basa sulla configurazione remota, consentendo agli operatori di modificare il comportamento dell'estensione dopo la pubblicazione senza aggiornarla negli store del browser. Sebbene abbiamo osservato principalmente la raccolta di telemetria di navigazione e la manipolazione del traffico, la stessa architettura potrebbe essere facilmente riutilizzata per il phishing, la distribuzione di malware o il furto di credenziali.

Oltre a questa campagna principale, i ricercatori di LayerX hanno identificato un altro gruppo di estensioni dannose pubblicate con l'account dello stesso editore. Al momento dell'analisi, tali estensioni erano principalmente coinvolte in frodi affiliate, pertanto gli utenti sono stati automaticamente reindirizzati tramite link affiliati allo scopo di generare commissioni non autorizzate.

La campagna è attiva da marzo 2025 e dimostra come le estensioni dannose per browser continuano ad evolversi passando da minacce isolate a piattaforme gestite in remoto, in grado di cambiare le loro funzionalità molto tempo dopo aver superato la revisione dello store del browser.

Struttura e impatto della campagna

Tempistica della campagna

Le prime estensioni associate a questa campagna sono apparse a marzo 2025, con ulteriori estensioni che sono state pubblicate nei mesi successivi.

Invece di ripubblicare la stessa estensione, gli operatori hanno continuamente introdotto nuove varianti basate sulla stessa struttura sottostante.

Scalabilità

I ricercatori di LayerX hanno identificato:

  • 32 estensioni dannose per browser

  • che sono state distribuite tramite:

    • Google Chrome Web Store

    • Microsoft Edge Add-ons Store

  • Più di 6150 utenti interessati

Spacciate come software per la produttività

Le estensioni vengono spacciate come utility non correlate tra loro, tra cui:

  • Conta caratteri

  • Utility di markdown

  • Estensioni per YouTube

  • Strumenti di controllo della velocità dei video

  • Strumenti SEO

  • Lettori linguistici

  • Strumenti per prendere appunti

  • Utility di scorrimento

  • Assistenti basati sull'intelligenza artificiale

Sebbene le estensioni non sembrino correlate, l'analisi statica ha rivelato che la maggior parte di esse riutilizza elementi quasi identici: service worker in background, logica di telemetria, strutture di storage e gestione della navigazione. Oltre alle risorse di branding e alle loro funzionalità pubblicizzate, l'implementazione sottostante rimane sostanzialmente invariata a indicare che le estensioni sono state generate da un sistema di sviluppo comune.

Nessuna delle singole estensioni appare particolarmente significativa se considerata in modo isolato. Ogni annuncio pubblicizza una funzione di produttività plausibile, utilizza il proprio brand e dispone di una base utenti relativamente piccola. Solo correlando le informazioni degli editori, la somiglianza del codice, l'infrastruttura remota condivisa e il comportamento di runtime, diventa evidente la presenza di una campagna più ampia. 

La Figura 1 illustra come le moderne campagne di estensione per browser possono rimanere nascoste sotto gli occhi di tutti mediante la distribuzione di funzionalità dannose in numerose estensioni apparentemente non correlate.

Flusso dell'attacco
Figura 1. Flusso dell'attacco
Flusso dell'attacco

Panoramica tecnica

L'analisi della base dei codici condivisa ha rivelato quattro funzionalità principali che appaiono in modo coerente nella maggior parte delle varianti:

  1. C2 attivo: recupero della configurazione remota

  2. Deoffuscazione della configurazione

  3. Monitoraggio delle attività di navigazione

  4. Manipolazione della navigazione controllata da remoto

C2 attivo: recupero della configurazione remota

Invece di incorporare la logica operativa nel pacchetto dell'estensione, la maggior parte delle estensioni recupera un file di configurazione remota dallo stesso endpoint ospitato da jsDelivr (Figura 2)

URL di configurazione remota
Figura 2. URL di configurazione remota
URL di configurazione remota

Una volta scaricata, la configurazione viene analizzata e memorizzata nella cache locale:

await chrome.storage.session.set({
    nav_cfg_cache: parsedConfig
});

L'uso di una configurazione remota aumenta in modo significativo la flessibilità della campagna. Invece di pubblicare una nuova versione dell'estensione tramite Chrome Web Store o Microsoft Edge Add-ons Store, gli operatori possono semplicemente modificare il file di configurazione per cambiare il comportamento dell'estensione e, quindi, aggiornare immediatamente i siti web presi di mira, reindirizzare le destinazioni o la logica della campagna senza attivare un'altra revisione dello store del browser.

Durante la nostra indagine, abbiamo osservato più volte la modifica della configurazione remota. A un certo punto, la configurazione era completamente vuota a indicare una temporanea disattivazione o reimpostazione dell'infrastruttura (Figura 3).

Configurazione vuota
Figura 3. Configurazione vuota
Configurazione vuota

Diversi giorni dopo, la configurazione conteneva le regole necessarie per il reindirizzamento del traffico affiliato. Ciò dimostra che il comportamento della campagna viene gestito attivamente attraverso la configurazione remota anziché essere incorporato staticamente all'interno delle estensioni (Figura 4).

Nuova configurazione
Figura 4. Nuova configurazione
Nuova configurazione

Deoffuscazione della configurazione

La configurazione scaricata non contiene valori di testo in chiaro. Invece, i nomi host, i payload di reindirizzamento e gli identificatori interni sono codificati in Base64 e ricostruiti in fase di runtime (Figura 5).

Decodifica in Base64
Figura 5. Decodifica in Base64
Decodifica in Base64

La codifica Base64 non fornisce una protezione crittografica e non offre alcun vantaggio funzionale per l'estensione stessa. La soluzione aumenta invece il lavoro necessario per l'ispezione manuale e l'analisi statica automatizzata, nascondendo i domini di destinazione e reindirizzando i payload fino al runtime.

I valori decodificati vengono quindi utilizzati per ricostruire le regole di navigazione applicate al resto dell'esecuzione dell'estensione.

Monitoraggio delle attività di navigazione

Dopo l'inizializzazione, il service worker in background monitora continuamente le attività di navigazione degli utenti tramite l'API webNavigation (Figura 6).

Impostazione onCompleted
Figura 6. Impostazione onCompleted
Impostazione onCompleted

Poiché ogni navigazione completata viene elaborata, l'estensione osserva in modo efficace la sessione di navigazione di un utente indipendentemente dal fatto che il sito web visitato sia correlato alla funzionalità pubblicizzata dell'estensione (Figura 7).

Acquisizione delle attività
Figura 7. Acquisizione delle attività
Acquisizione delle attività

Manipolazione della navigazione controllata da remoto

Quando un hostname corrisponde a una delle regole fornite in remoto, l'estensione richiama chrome.tabs.update() per sostituire in modo invisibile la scheda attiva.

A differenza delle campagne di reindirizzamento codificate, l'URL di destinazione viene ricostruito dinamicamente dalla configurazione scaricata anziché essere incorporato all'interno dell'estensione.

Poiché le destinazioni di reindirizzamento vengono fornite in remoto anziché incorporate nell'estensione, gli operatori possono modificare gli obiettivi della campagna in qualsiasi momento senza pubblicare un nuovo aggiornamento dello store del browser.

Attribuzione

L'attribuzione è intrinsecamente impegnativa; tuttavia, in questo caso, più elementi di prova collegano questa campagna a un criminale coreano, che si tratti di un gruppo organizzato o di un individuo.  Tra gli indicatori osservati, figurano i seguenti:

  • Identificatori in lingua coreana all'interno della base di codice

  • Risorse di localizzazione coreane

  • Elementi di sviluppo e commenti coreani

  • Uso dei servizi di shopping coreani nel cluster affiliato

Il più solido collegamento tecnico tra le varie campagne è rappresentato dall'endpoint di configurazione remota condiviso insieme all'implementazione pressoché identica del service worker in background.

Il riutilizzo della progettazione di codice, infrastruttura, telemetria e storage indica chiaramente lo sviluppo centralizzato da parte di un solo criminale o di un gruppo strettamente coordinato piuttosto che di editori di estensioni non correlate.

Conclusione

Questa campagna dimostra come le moderne estensioni dannose per browser si sono evolute da malware isolati a piattaforme gestite in remoto. Nonostante si presentino come strumenti di produttività non correlati, le estensioni condividono la stessa infrastruttura, la stessa base di codice e la stessa struttura di configurazione remota. 

Invece di incorporare la logica dannosa direttamente all'interno dell'estensione, gli operatori hanno esternalizzato il comportamento critico nei file di configurazione controllati dai criminali, consentendo alla campagna di evolversi molto dopo aver superato la revisione dello store del browser. 

Insieme all'individuazione di un ulteriore cluster di frodi affiliate gestito dagli stessi editori, questi risultati suggeriscono un ecosistema attivo in grado di supportare contemporaneamente più strategie di monetizzazione e attacco.

Indicatori di compromissione (IOC)

Estensioni

IDNomeInstallazioniStore

ID

Nome

Installazioni

Store

dblfldpldecohjpjgmhnigajjdjloega

Youtube Detox: riscatta il tuo tempo, rimani concentrato!


56

Google Chrome

ofgiffiieajicdflklkoapgndinhfacm

Eye Rest Reminder

 

91

Google Chrome

nokclhllnnnahhfbpibpmnahpepahklo

Youtube Detox: riscatta il tuo tempo, rimani concentrato!

 

25

Microsoft Edge

kdkfbahpggclmigankbnjgmhimfoijkk

Eye Rest Reminder

 

24

Microsoft Edge

hgcmokdfbgnakiifclhfifdphfofmngp

Quick Memo

 

89

Google Chrome

ffjagifkdpammmgijbglgkklomipinem

Quick Memo

 

127

Microsoft Edge

mfnlknmbkfnlgcjebdogolbakcekohfj

KoreaDropdown

 

825

Google Chrome

ddbhcdcfllihhljfboihdbpfddibkjjg

Language Learning

 

38

Microsoft Edge

ekoglbhkaeljnakpledcdpfojbjdllmb

YouTube Summary

 

51

Microsoft Edge

pllpmojagjlnbclefckhdebmlkjhhcfh

Air Quality Monitor


17

Google Chrome

cogfipmojjaephpnihpeemgdmofhnaaj

SnapShot


69

Google Chrome

pppcpccgdjdniohmegcejgamdnhilkml

SnapShot

18

Microsoft Edge

coohonllohmhpbklloifbjjibeggijol

Copy as Markdown

 

102

Microsoft Edge

bjdlhcllmhaiigiaibaoihlmheomjjgo

YouTube Enhancer

 

32

Microsoft Edge

bodnffdkjnpeholiplcncfegnliheamk

Kit di strumenti SEO

 

35

Microsoft Edge

ahagmkpannaempjmlijhejhaajoiibel

Text Counter: conteggio parole e caratteri

8

Microsoft Edge

ahemlacbncnpikgfoegfjfendahcahdl

Web Highlighter: consente di evidenziare il testo sulle pagine

 

10

Microsoft Edge

ieigeddfggngchfecpibaikoebaenpgm

Page Ruler: misura i pixel sullo schermo

27

Microsoft Edge

bahnaggfidlcllmceahngpllpaahkbkd

Video Speed Controller: velocità di riproduzione

 

13

Microsoft Edge

pncbphagfmgfopmhlbkifoonnbfdihbm

Tab Manager: schede Organize e Search

5

Microsoft Edge

hbjfkpmmomlaghbembkhhaaegbnlaicf

Pulsante per scorrere/ritornare all'inizio

35

Microsoft Edge

nehmipanmmnkdpbjjfinnnlficndfhhd

Web Highlighter: consente di evidenziare il testo sulle pagine

60

Google Chrome

eobmkhocignkllbfigodhemdefbjldcb

Video Speed Controller: velocità di riproduzione

108

Google Chrome

gajghfhmgcemdgjkamllmoejhkklphnc

Holiday D-day

 

18

Google Chrome

pifjjafdfdkglnnkeahlcndkmknlgocm

Reaction Time Test: nuovo gioco di schede

60

Google Chrome

ndoihodpeipgbogeecdiphdkjpcjoofp

Page Ruler: misura i pixel sullo schermo

38

Google Chrome

bjokekhmbkkgohiedecgkkfgppoghjji

Reading Time: calcola il tempo di lettura di un articolo

19

Google Chrome

efieelkohffbjnblcmomcejjbapaipnh

Pulsante per scorrere/ritornare all'inizio

11

Google Chrome

gbgdekgkmaaamplkcdaanpdokmjjcdbm

Image Downloader: consente di salvare tutte le immagini

29

Google Chrome

fkddfdhkgfneiibakfdhgpbkkcnnlook

GitHub 한국어 (GitHub coreano)

4.000

Google Chrome

ebkkpkifaojdccgpaldnpclompdojmbh

Kit di strumenti SEO

 

22

Google Chrome

iclkfegmbldfjjlgngidahinmhogbfna

Auto Scroll: scorrimento delle pagine automatico

78

Google Chrome

jocoenanieejnoookkphbljadiahaopd

YouTube Summary

 

27

Google Chrome

URL

https://cdn.jsdelivr.net/gh/chosanghyeon-dev/chosanghyeon-dev@main/cf.json

https://link.coupang.com/a/dUnRI6

https://link.coupang.com/a/ej6z6U

api.pvmf.workers.dev

E-mail

indie05hacker@gmail.com

Tattiche, tecniche e procedure (TTP)

TatticaTecnica

Accesso iniziale

LX3.003 (T1199): relazione affidabile

Elusione della difesa

LX7.003 (T1140): offuscazione/deoffuscazione del codice

Elusione della difesa

LX7.021: manomissione dannosa del traffico

Accesso alle credenziali

LX8.008: manomissione della rete

Raccolta

LX10.012 (T1114): dati di comunicazione web

Suggerimenti

  • Gli utenti devono esaminare attentamente le estensioni del browser installate nel proprio ambiente e rimuovere quelle che non sono più necessarie, in particolare le estensioni che richiedono autorizzazioni ampie, come <all_urls>, webNavigation ,o le schede che non sono correlate alla relativa funzionalità pubblicizzata. 

  • Le organizzazioni devono monitorare costantemente le estensioni del browser per individuare combinazioni sospette di autorizzazioni, recupero della configurazione remota e capacità di manipolazione della navigazione, trattando le estensioni controllate in remoto come piattaforme di attacco persistenti anziché come componenti aggiuntivi del browser statico. 

  • I fornitori di browser possono ridurre ulteriormente il rischio identificando le famiglie di estensioni in base al codice e all'infrastruttura condivisi e ampliando i processi di revisione per esaminare i file di configurazione ospitati esternamente che possono alterare il comportamento dell'estensione dopo la pubblicazione.

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Info sull'autore/autrice

Natalie Zargarov

Natalie Zagarov

Natalie Zargarov is a Security Researcher with more than 10 years of experience in cybersecurity as a malware reverser and cyber intelligence researcher.

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