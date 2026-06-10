머신 스피드로 구현되는 AI 보안: 최신 애플리케이션 보안 로드맵

기업 인공 지능(AI) 호출은 2027년까지 1000배 증가할 것으로 예상되며, 자동화된 상호작용이 기존 보안으로는 감당할 수 없는 규모로 이루어질 전망입니다.

작년에는 87%의 기업이 API 보안 인시던트를 경험했지만, AI와 연결된 API에 대한 공격에 잘 대비하고 있다고 답한 기업은 18%에 불과했습니다.

비선형 AI 에이전트와 바이브 코딩으로의 전환은 엄격한 보안 아키텍처보다 신속한 배포를 우선시했습니다.

새로운 에이전트 간(A2A) 상호작용은 이제 보안이 써드파티 AI 생태계의 무결성에 의존하게 되었음을 의미합니다.

혁신을 유지하려면 지속적인 검색과 실시간 가드레일을 골자로 하는 계층형 런타임 모델을 도입해야 합니다.

오늘날의 보안팀 입장에서 최근의 기술 관련 기사들은 마치 공포 소설을 읽는 듯한 느낌을 줍니다. 최근 한 기사는 간접 프롬프트 인젝션이 신뢰할 수 있는 애플리케이션 행동을 악용해 민감한 기업 금융 데이터, 로그, 텔레메트리를 은밀하게 유출하는 방법을 살펴보았습니다. 또 다른 기사에서는 한 번의 API 호출을 통해 프로덕션 데이터베이스를 삭제하는 AI 코딩 에이전트에 대해 논의했습니다.

이는 애플리케이션 보안팀이 현재 직면하고 있는 문제의 두 가지 예시에 불과합니다. 기업이 생성형 AI를 실험하는 단계에서 수십억 달러를 투자해 핵심 워크플로에 긴밀하게 통합하는 단계로 전환하면서 제약 조건이 등장하고 있습니다. 사업부에서 신속한 배포를 요구하는 가운데, 보안팀은 문서화되지 않은 채로 API가 폭증하고 있는 환경을 주시하고 있습니다.

하지만 오늘날의 보안팀은 이러한 혁신의 물결에 장애물이 되어서는 안 됩니다. 포괄적 금지는 효과가 없습니다. 그 대신 보안팀은 AI의 촉매가 되어야 합니다.

물론 상황이 달라졌기 때문에 말처럼 쉽지는 않습니다. 기존의 애플리케이션 호출은 예측 가능한 로직을 따르지만, AI 에이전트는 비선형적이며 사용자 한 명의 목표를 달성하기 위해 엔드포인트에 과부하를 주는 경우가 많습니다.

그 결과, 공격의 규모가 증가할 뿐만 아니라 공격 표면이 변화하게 됩니다. 실제로 IDC의 예측에 따르면 2027년까지 글로벌 2000대 기업의 에이전트 사용은 10배, 토큰 및 API 호출 부하는 1000배 증가할 것으로 전망됩니다.

또한 기업들은 준비가 되지 않았다고 생각합니다.