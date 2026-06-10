机器速度下的 AI 安全防御：现代应用程序安全路线图

预计到 2027 年，企业人工智能 (AI) 调用量将增长一千倍，这将形成传统安全机制无法管理的自动化交互规模。

尽管去年有 87% 的企业遭遇过 API 安全事件，但只有 18% 的企业认为自己已做好充分准备，能够应对针对与 AI 相关 API 的攻击。

向非线性 AI 智能体和氛围编程的转变，使得快速部署优先于严格的安全架构。

新兴的智能体到智能体 (A2A) 交互意味着您的安全现在取决于第三方 AI 生态系统的完整性。

为了保持创新能力，企业必须采用强调持续发现与实时防护措施的分层运行时模型。

对于现代安全团队来说，最近的科技文章读起来就像是恐怖故事。最近的一篇文章探讨了间接提示注入如何利用受信任的应用程序行为悄无声息地窃取敏感的企业财务数据、日志和遥测数据。另一篇文章探讨了一个 AI 编程智能体，它仅通过一次 API 调用就删除了生产数据库。

这仅仅是应用安全团队目前所面临的诸多挑战中的两个缩影。随着企业从对生成式 AI 的试验转向投入数十亿美元将其深度嵌入核心工作流之中，各种阻力与挑战也逐渐浮现出来。业务部门迫切要求进行极速部署，安全团队却只能眼睁睁地面对一个呈爆炸式增长且无文档记录的 API 网络。

然而，对于当今的安全团队而言，阻碍这股创新浪潮的发展已非可行之选。一刀切的禁令是行不通的。相反，安全团队必须转变为 AI 发展的推动因素。

当然，这往往是说起来容易做起来难，因为形势已经发生了变化。传统的应用程序调用遵循可预测的逻辑，而 AI 智能体是非线性的，它们往往会对端点发起大量请求，以实现单个用户目标。

其结果不仅是攻击规模的扩大，还带来了攻击面的转变。事实上，IDC 预测到 2027 年，全球 2000 强企业的智能体使用量将增长 10 倍，随之而来的 Token 与 API 调用负载量将激增一千倍。

众多企业认为自己尚未做好准备。