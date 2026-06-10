Wichtige Erkenntnisse
- Die Anzahl der KI‑Aufrufe in Unternehmen wird bis 2027 voraussichtlich um das 1.000‑Fache zunehmen – hierdurch entsteht ein Ausmaß an automatisierten Interaktionen, das herkömmliche Sicherheitsmaßnahmen nicht bewältigen können.
- Obwohl 87 % der Unternehmen im letzten Jahr einen API‑Sicherheitsvorfall erlebt haben, fühlen sich nur 18 % gut darauf vorbereitet, Angriffe auf KI‑verknüpfte APIs abzuwehren.
- Durch den Wandel hin zu nicht-linearen KI‑Agenten und Vibe Coding liegt der Fokus heute eher auf einer schnellen Bereitstellung als auf einer strengen Sicherheitsarchitektur.
- Durch neue A2A‑Interaktionen (Agent-to-Agent) ist Ihre Sicherheit heute von der Integrität externer KI‑Ökosysteme abhängig.
- Um die Innovation weiter voranzutreiben, müssen Unternehmen ein mehrschichtiges Laufzeitmodell einführen, das auf kontinuierliche Erkennung und Echtzeit-Leitplanken setzt.
Aktuelle Fachartikel lesen sich wie Horrorgeschichten für moderne Sicherheitsteams. Ein kürzlich erschienener Artikel untersuchte, wie eine indirekte Prompt Injection vertrauenswürdiges Anwendungsverhalten ausnutzen kann, um unbemerkt sensible Unternehmensfinanzdaten, Protokolle und Telemetriedaten zu stehlen. Ein anderer Artikel befasste sich mit einem KI‑Programmieragenten, der mit einem einzigen API‑Aufruf eine ganze Produktionsdatenbank gelöscht hatte.
Und das sind nur zwei Beispiele für die Herausforderungen, denen Anwendungssicherheitsteams derzeit gegenüberstehen. Diese Probleme sind entstanden, da Unternehmen mittlerweile nicht mehr nur GenAI-Experimente durchführen, sondern Milliarden investieren, um generative KI tief in ihre zentralen Workflows zu integrieren. Geschäftsbereiche fordern eine extrem schnelle Bereitstellung, während Sicherheitsteams plötzlich ein riesiges Netz aus undokumentierten APIs bewältigen müssen.
Doch für moderne Sicherheitsteams ist es keine echte Option, dieser Innovationswelle im Weg zu stehen. Pauschale Verbote funktionieren nicht. Stattdessen müssen Sicherheitsteams zu Wegbereitern für KI werden.
Das ist natürlich leichter gesagt als getan, da sich die Dynamik verändert hat. Während herkömmliche Anwendungsaufrufe einer vorhersehbaren Logik folgen, verhalten sich KI‑Agenten nicht-linear und bombardieren Endpoints oft mit Anfragen, um ein einzelnes Nutzerziel zu erreichen.
Das Ergebnis ist nicht nur ein Anstieg des Volumens, sondern auch eine Veränderung der Angriffsfläche. So prognostiziert IDC, dass sich die Nutzung von Agenten in Global‑2000-Unternehmen bis 2027 verzehnfachen wird, wobei Token und API‑Aufrufe sogar um das Tausendfache steigen werden.
Und Unternehmen glauben nicht, dass sie hierauf vorbereitet sind.
Die ernüchternden Daten zur fehlenden Vorbereitung
Unsere API‑Sicherheitsstudie 2026 zeigt, dass die Verteidigung nicht mit der Entwicklungsgeschwindigkeit Schritt hält.
Im vergangenen Jahr erlebten 87 % der 1.840 von uns befragten Sicherheitsexperten einen API‑bezogenen Sicherheitsvorfall. Noch aussagekräftiger ist, dass 42 % dieser Vorfälle APIs betrafen, die speziell mit KI‑Technologien verbunden waren: von kundenorientierten KI‑Anwendungen bis hin zu Agenten, die hinter den Kulissen arbeiten.
Trotz dieser Zahlen fühlen sich nur 18 % der Befragten vollständig darauf vorbereitet, diese Angriffen zu bewältigen. Sie befinden sich in einer Situation, in der die primäre Angriffsfläche genau die ist, die sie am wenigsten verstehen.
Sicherheitsteams scheinen die Auswirkungen durchaus zu verstehen. Auf die Frage nach den größten Risiken im Zusammenhang mit APIs, die mit Large Language Models (LLMs) verbunden sind, nannten die Befragten folgende Probleme: APIs, die sensible Informationen preisgeben oder für Datenextraktion ausgenutzt werden können; Angreifer, die ungesicherte, mit LLM verknüpfte API‑Endpoints ausnutzen; und Prompt Injections, bei denen APIs durch schädliche Ausgaben unbefugte Aktionen ausführen.
Warum Vibe Coding anfällige Systeme schafft
Das Aufkommen der KI‑gestützten Entwicklung, die oft als „Vibe Coding“ bezeichnet wird, hat die Situation nicht verbessert. Dieser Ansatz priorisiert eine schnelle Produktion und funktionsfähige Demos statt strenger Sicherheitstests.
Das steigert zwar die Produktivität, führt jedoch häufig zu APIs, die eine unsichere Autorisierung aufweisen oder sensible Daten in Fehlermeldungen offenlegen. Angreifer nutzen mittlerweile generative KI, um diese Schwachstellen mit der gleichen Geschwindigkeit auszunutzen, mit der sie entstehen.
Das macht das Gateway entscheidend. KI‑Gateways müssen weiterentwickelt werden und Agentenregister sowie Client-Verifizierung umfassen, um das Risiko zu begrenzen.
Die Vergiftungskette: A2A-Risiken
Da Unternehmen zunehmend auf A2A‑Kommunikation setzen, erweitert sich die Bedrohungslandschaft exponentiell. Damit ist Ihre Sicherheit nicht mehr nur von Ihrer eigenen internen Infrastruktur abhängig.
Wenn ein interner Agent ein externes KI‑Analysetool aufruft und dieses Tool kompromittiert ist, kann es verfälschte Daten an Ihr System zurückgeben. So entsteht eine „Vergiftungskette“, in der eine unbefugte Datenextraktion stattfindet, ohne dass ein Mensch einen einzigen Prompt eingeben müssen.
Diese automatisierten Verhandlungen finden innerhalb von Millisekunden statt. Und ohne Echtzeit-Transparenz fallen diese Interaktionen erst lange nach dem Auftreten einer Sicherheitsverletzung auf.
So können Sie zu einem mehrschichtigen Laufzeitmodell übergehen
Um von einem Hindernis zu einem Wegbereiter für KI zu werden, benötigen Sicherheitsteams eine Möglichkeit, die Innovation sicher zu unterstützen. Die Antwort ist ein mehrschichtiges Laufzeitmodell, das Anwendungen auf jeder einzelnen Ebene schützt: von der ersten API‑Verbindung bis hin zur endgültigen Modellausgabe.
Diese Strategie konzentriert sich auf drei entscheidende Phasen:
- Kontinuierliche Erkennung
- Gateway-Durchsetzung
- Laufzeithärtung
Kontinuierliche Erkennung
Gehen Sie über statische Dokumentation hinaus und nutzen Sie Live-Verhaltenserkennung, um Schatten‑APIs und nicht überwachte Kontextserver anhand des Echtzeit-Traffics zu erfassen. Indem Schwachstellen in der Laufzeitumgebung direkt mit dem Entwickler-Repository verknüpft werden, können Teams viel schneller von der Erkennung zur Behebung übergehen.
Gateway-Durchsetzung
Leiten Sie den gesamten internen und externen KI‑Traffic über ein KI‑fähiges, verwaltetes Gateway. So wird ein zentraler Engpass geschaffen, um Ratenbeschränkung durchzusetzen, Anmeldedaten zu verwalten und von pauschalen API‑Schlüsseln zu berechtigungsbasierten Agentenidentitäten zu wechseln.
Laufzeithärtung
Setzen Sie speziell entwickelte Inhalts- und Logik-Firewalls ein, um Ein- und Ausgänge in Echtzeit zu bewerten. Diese Tools fungieren als aktive Leitplanken, indem sie schädliche Prompt Injections neutralisieren und sensible Informationen wie personenbezogene Daten automatisch maskieren, bevor diese überhaupt ein Drittanbieter‑LLM oder eine interne Vektordatenbank erreichen.
Indem Führungskräfte Transparenz als Grundvoraussetzung für den Schutz ansehen, können sie den Flickenteppich aus Punktlösungen hinter sich lassen und stattdessen eine einheitliche Verteidigungsstrategie aufbauen, die Risiken reduziert, ohne das Geschäft auszubremsen.
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Dieser Blogbeitrag hat einige der wichtigsten Risikobereiche behandelt, doch das Thema ist noch weitaus umfangreicher. Unser strategischer Leitfaden unterstützt Sicherheitsexperten dabei, zu einer resilienten KI‑Strategie überzugehen. Holen Sie sich den Leitfaden und erfahren Sie, wie Sie die Transparenzlücke noch heute mit Akamai schließen können.
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