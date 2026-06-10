Die Anzahl der KI‑Aufrufe in Unternehmen wird bis 2027 voraussichtlich um das 1.000‑Fache zunehmen – hierdurch entsteht ein Ausmaß an automatisierten Interaktionen, das herkömmliche Sicherheitsmaßnahmen nicht bewältigen können.

Obwohl 87 % der Unternehmen im letzten Jahr einen API‑Sicherheitsvorfall erlebt haben, fühlen sich nur 18 % gut darauf vorbereitet, Angriffe auf KI‑verknüpfte APIs abzuwehren.

Durch den Wandel hin zu nicht-linearen KI‑Agenten und Vibe Coding liegt der Fokus heute eher auf einer schnellen Bereitstellung als auf einer strengen Sicherheitsarchitektur.

Durch neue A2A‑Interaktionen (Agent-to-Agent) ist Ihre Sicherheit heute von der Integrität externer KI‑Ökosysteme abhängig.

Um die Innovation weiter voranzutreiben, müssen Unternehmen ein mehrschichtiges Laufzeitmodell einführen, das auf kontinuierliche Erkennung und Echtzeit-Leitplanken setzt.

Aktuelle Fachartikel lesen sich wie Horrorgeschichten für moderne Sicherheitsteams. Ein kürzlich erschienener Artikel untersuchte, wie eine indirekte Prompt Injection vertrauenswürdiges Anwendungsverhalten ausnutzen kann, um unbemerkt sensible Unternehmensfinanzdaten, Protokolle und Telemetriedaten zu stehlen. Ein anderer Artikel befasste sich mit einem KI‑Programmieragenten, der mit einem einzigen API‑Aufruf eine ganze Produktionsdatenbank gelöscht hatte.

Und das sind nur zwei Beispiele für die Herausforderungen, denen Anwendungssicherheitsteams derzeit gegenüberstehen. Diese Probleme sind entstanden, da Unternehmen mittlerweile nicht mehr nur GenAI-Experimente durchführen, sondern Milliarden investieren, um generative KI tief in ihre zentralen Workflows zu integrieren. Geschäftsbereiche fordern eine extrem schnelle Bereitstellung, während Sicherheitsteams plötzlich ein riesiges Netz aus undokumentierten APIs bewältigen müssen.

Doch für moderne Sicherheitsteams ist es keine echte Option, dieser Innovationswelle im Weg zu stehen. Pauschale Verbote funktionieren nicht. Stattdessen müssen Sicherheitsteams zu Wegbereitern für KI werden.

Das ist natürlich leichter gesagt als getan, da sich die Dynamik verändert hat. Während herkömmliche Anwendungsaufrufe einer vorhersehbaren Logik folgen, verhalten sich KI‑Agenten nicht-linear und bombardieren Endpoints oft mit Anfragen, um ein einzelnes Nutzerziel zu erreichen.

Das Ergebnis ist nicht nur ein Anstieg des Volumens, sondern auch eine Veränderung der Angriffsfläche. So prognostiziert IDC, dass sich die Nutzung von Agenten in Global‑2000-Unternehmen bis 2027 verzehnfachen wird, wobei Token und API‑Aufrufe sogar um das Tausendfache steigen werden.

Und Unternehmen glauben nicht, dass sie hierauf vorbereitet sind.