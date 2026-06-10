La sécurité de l'IA à la vitesse des machines : une feuille de route pour l'AppSec d'aujourd'hui

Le nombre d'appels liés à l'intelligence artificielle (IA) dans les entreprises devrait être multiplié par 1 000 d'ici 2027, générant un volume d'interactions automatisées que les approches de sécurité traditionnelles ne sont plus en mesure de gérer.

Bien que 87 % des entreprises aient été confrontées à un incident de sécurité lié aux API l'an dernier, seules 18 % d'entre elles s'estiment réellement prêtes à résister face aux attaques ciblant des API associées à l'IA.

L'essor du vibe coding et des agents d'IA aux comportements non linéaires favorise les déploiements rapides au détriment d'une architecture de sécurité rigoureuse.

Avec l'émergence des interactions entre agents (A2A), votre sécurité dépend désormais également de l'intégrité d'écosystèmes d'IA tiers.

Pour continuer à innover, les entreprises doivent adopter un modèle d'exécution multicouche qui privilégie la découverte continue et des garde-fous en temps réel.

Pour les équipes de sécurité, les dernières actualités du secteur technologique ont de quoi faire froid dans le dos. Par exemple, un article récent explique comment une injection indirecte de prompts pouvait exploiter le comportement d'applications de confiance pour exfiltrer discrètement les données financières sensibles, les journaux et les données de télémétrie d'une entreprise. Un autre raconte comment un assistant de codage basé sur l'IA a supprimé une base de données de production au moyen d'un simple appel d'API.

Et ce ne sont là que deux exemples des défis auxquels font face les équipes de sécurité des applications de nos jours. Des tensions sont apparues à mesure que les entreprises sont passées de l'expérimentation de l'IA générative à des investissements se chiffrant en milliards pour l'intégrer au cœur de leurs flux de travail essentiels. Les unités commerciales exigent des déploiements à très grande vitesse, tandis que les équipes de sécurité doivent composer avec un écosystème d'API en constante expansion et peu documenté.

Pour autant, faire obstacle à cette vague d'innovation n'est pas une option. Les interdictions totales et généralisées sont inefficaces. Les équipes de sécurité doivent au contraire devenir un moteur de l'adoption de l'IA.

Bien entendu, c'est plus facile à dire qu'à faire, car la donne a changé. Alors que les interactions applicatives traditionnelles suivent une logique prévisible, les agents d'IA agissent de manière non linéaire et sollicitent souvent massivement les points de terminaison pour atteindre un seul objectif utilisateur.

Ce phénomène ne se traduit pas seulement par une hausse des volumes, mais également par une transformation de la surface d'attaque. D'ailleurs, selon IDC, l'utilisation des agents par les entreprises du classement Global 2000 sera multipliée par dix d'ici 2027, tandis que les volumes de jetons et d'appels d'API seront multipliés par mille.

Et les entreprises elles-mêmes ne pensent pas être prêtes.