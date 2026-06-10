Seguridad de la IA a velocidad de máquina: Un plan para la seguridad de las aplicaciones moderna

Se prevé que las llamadas de inteligencia artificial (IA) empresarial se multipliquen por mil para 2027, lo que crea una escala de interacción automatizada que la seguridad tradicional no puede gestionar.

Aunque el 87 % de las organizaciones experimentó un incidente de seguridad de API el año pasado, solo el 18 % se sienten bien preparadas para hacer frente a los ataques a las API vinculadas a la IA.

El cambio hacia los agentes de IA no lineales y hacia el vibe coding ha dado prioridad a la implementación rápida en lugar de a una arquitectura de seguridad rigurosa.

Las interacciones emergentes de agente a agente (A2A) implican que su seguridad dependa ahora de la integridad de los ecosistemas de IA de terceros.

Para mantener la innovación, las organizaciones deben adoptar un modelo de tiempo de ejecución por capas que haga hincapié en la detección continua y en los mecanismos de protección en tiempo real.

Los equipos de seguridad modernos leen los artículos tecnológicos más recientes como si fueran auténticas historias de terror. En un artículo reciente se analizaba cómo una inyección indirecta de prompts puede aprovechar los comportamientos de las aplicaciones de confianza para exfiltrar de forma silenciosa datos financieros confidenciales de la empresa, registros y telemetría. Y otro artículo trataba sobre un agente de programación por IA que eliminó una base de datos de producción con una sola llamada de API.

Estos son solo dos ejemplos de los desafíos a los que se enfrentan los equipos de seguridad de las aplicaciones. Han surgido nuevas fricciones a medida que las empresas han pasado de experimentar con la IA generativa a gastar miles de millones en integrarla profundamente en los flujos de trabajo principales. Las unidades de negocio exigen una implementación a una altísima velocidad, mientras que los equipos de seguridad se quedan mirando fijamente a una red de API que crece sin control y carece de documentación.

Sin embargo, convertirse en un obstáculo para esta oleada de innovación no es realmente una opción para los equipos de seguridad de hoy en día. Las prohibiciones generales no funcionan. En su lugar, los equipos de seguridad deben convertirse en impulsores de la IA.

Por supuesto, esto es más fácil de decir que de hacer, porque la dinámica ha cambiado. Mientras que las llamadas a las aplicaciones tradicionales siguen una lógica predecible, los agentes de IA no son lineales y a menudo bombardean los terminales para cumplir el objetivo de un único usuario.

El resultado no es solo un crecimiento del volumen, sino también una transformación de la superficie de ataque. De hecho, IDC predice que en 2027, el uso de agentes por parte de las empresas del Global 2000 se multiplicará por diez, llegando las cargas de llamadas de API incluso a multiplicarse por mil.

Y las empresas no creen estar preparadas.