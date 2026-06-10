Segurança de IA na velocidade das máquinas: um guia para a segurança de aplicações modernas

Espera-se que o uso de inteligência artificial (IA) nas empresas cresça mil vezes até 2027, criando um nível de interação automatizada que a segurança tradicional não consegue gerenciar.

Embora 87% das organizações tenham enfrentado um incidente de segurança relacionado a APIs no ano passado, apenas 18% se sentem preparadas para lidar com ataques em APIs vinculadas à inteligência artificial.

A adoção de agentes de IA não lineares e do vibe coding tem priorizado a implementação rápida em detrimento de uma arquitetura de segurança robusta.

As novas interações entre agentes (A2A) significam que a sua segurança agora depende da integridade dos ecossistemas de inteligência artificial de terceiros.

Para manter a inovação, as organizações precisam adotar um modelo de execução em camadas que priorize a descoberta contínua e a implementação de medidas de segurança em tempo real.

Os artigos recentes sobre tecnologia parecem histórias de terror para as equipes de segurança modernas. Um artigo recente analisou como uma injeção de comando indireta pode explorar comportamentos confiáveis de aplicações para extrair silenciosamente dados financeiros corporativos confidenciais, registros e informações de telemetria. E outro discutiu um agente de programação de IA que apagou um banco de dados de produção com uma única chamada de API.

E esses são apenas dois exemplos dos desafios que as equipes de segurança de aplicações enfrentam atualmente. O atrito surgiu à medida que as empresas deixaram de experimentar a inteligência artificial generativa e passaram a investir bilhões para integrá-la profundamente em seus processos principais. As unidades de negócios exigem implantações em altíssima velocidade, enquanto as equipes de segurança se veem diante de uma rede de APIs em constante crescimento, sem documentação e fora de controle.

No entanto, se tornar um obstáculo a essa onda de inovação não é uma opção viável para as equipes de segurança atuais. Proibições gerais não funcionam. Em vez disso, as equipes de segurança devem se tornar facilitadoras da inteligência artificial.

Isso é, claro, mais fácil de falar do que de fazer, pois a dinâmica mudou. Enquanto as chamadas de aplicações tradicionais seguem uma lógica previsível, os agentes de IA são não lineares e frequentemente sobrecarregam os endpoints para atingir um único objetivo do usuário.

O resultado não é apenas um aumento de volume, mas também uma transformação da superfície de ataque. Na verdade, a IDC prevê que, até 2027, o uso de agentes pelas empresas do Global 2000 aumentará dez vezes, enquanto a carga de tokens e chamadas de API crescerá mil vezes.

E as empresas não acham que estão preparadas.