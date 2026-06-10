AIエージェント時代のセキュリティ：階層型ランタイムモデルによる最新AppSec

2026年の『API Security Impact Study』では、防御能力が開発スピードに追いついていない実態が明らかになっています。

過去1年間に、調査対象となった1,840人のセキュリティ専門家の87%がAPI関連のセキュリティインシデントを経験したと回答しています。さらに象徴的なのは、そのインシデントの42%に、顧客向けのAIアプリケーションからバックエンドで動作するエージェントまで、AIテクノロジーに直接リンクされたAPIが関与していたことです。

これらの数字にもかかわらず、回答者の内、こうした攻撃に十分対処できると答えたのはわずか18%でした。最も理解していない領域が主要なアタックサーフェスになっているという状況に直面しているのです。

セキュリティ部門も、その影響を理解しているようです。大規模言語モデル（LLM）にリンクされたAPIに伴うリスクについて尋ねたところ、回答者は上位3つのリスクとして以下を挙げました。