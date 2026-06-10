Come accelerare la sicurezza dell'AI: una roadmap per la moderna sicurezza delle app

Si prevede che le chiamate all'intelligenza artificiale (AI) aziendale cresceranno di 1000 volte entro il 2027, creando una portata di interazione automatizzata che la sicurezza tradizionale non è in grado di gestire.

Sebbene l'87% delle organizzazioni abbia subito un incidente relativo alla sicurezza delle API lo scorso anno, solo il 18% di esse si sente preparata per gestire gli attacchi sferrati contro le API collegate all'intelligenza artificiale.

Il passaggio agli agenti AI non lineari e al vibe coding ha dato priorità all'implementazione rapida rispetto a una rigorosa architettura di sicurezza.

L'emergere di interazioni tra agenti (A2A) implica che ora il sistema di sicurezza dipende dall'integrità degli ecosistemi di AI di terze parti.

Per tenere il passo con l'innovazione, le organizzazioni devono adottare un modello di runtime multilivello tale da privilegiare l'individuazione continua e i sistemi di protezione in tempo reale.

I recenti articoli sulle innovazioni tecnologiche sembrano storie horror per i moderni team addetti alla sicurezza. Un recente articolo ha esaminato in che modo un attacco di prompt injection riesce a sfruttare i comportamenti di applicazioni affidabili per esfiltrare in modo invisibile dati finanziari aziendali sensibili, registri e telemetria. In un altro articolo, è stato esaminato un agente di codifica dell'AI che ha eliminato un database di produzione in una singola chiamata API.

Questi sono solo due esempi delle sfide che i team addetti alla sicurezza delle applicazioni devono affrontare. I problemi sono emersi nel momento in cui le aziende sono passate dalla sperimentazione con l'AI generativa agli investimenti costati miliardi di dollari per una sua accurata integrazione nei workflow principali. Le business unit richiedono un'implementazione ultrarapida, mentre i team addetti alla sicurezza rimangono a guardare una rete di API cresciuta in modo esponenziale e non documentata.

Eppure, ostacolare questa ondata di innovazione non è assolutamente proponibile per i team addetti alla sicurezza di oggi. I divieti assoluti non funzionano, al contrario, i team addetti alla sicurezza devono favorire l'intelligenza artificiale.

Naturalmente, è più facile a dirsi che a farsi perché la dinamica delle cose è cambiata. Mentre le chiamate alle applicazioni tradizionali seguono una logica prevedibile, gli agenti AI sono endpoint non lineari, che spesso, "sparano" a raffica per colpire un solo utente.

Il risultato non è solo una crescita del numero di attacchi, ma anche una trasformazione della superficie di attacco. Infatti, IDC prevede che, entro il 2027, l'uso degli agenti da parte delle aziende Global 2000 aumenterà di dieci volte, con un aumento del numero di chiamate tramite token e API anche di 1000 volte.

Ma, in tutto ciò, le aziende non ritengono di essere pronte.