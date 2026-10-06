NVIDIA GPU가 장착된 전용 가상 머신으로 복잡한 컴퓨팅 작업을 빠르게 수행할 수 있습니다.
Backups
스택과 완전히 독립적으로 즉각적인 백업을 제공합니다. 백업할 인스턴스 유형을 선택하세요.
새로운 1:2 VM 형태와 확장된 메모리 옵션을 갖춘 5세대 AMD EPYC™ 프로세서를 기반으로 일관성 높은 컴퓨팅 기능을 제공합니다. 지연 시간에 민감하고 리소스 사용량이 많은 엔터프라이즈급 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.
|요금제
|$/시간
|RAM
|CPU
|스토리지
|전송
|네트워크 입력/출력
|G8 Dedicated 4x2
|$0.00369
|4 GB
|2
|40 GB
|0 TB
|40/4Gbps
|가입하기
|G8 Dedicated 8x4
|$0.00738
|8 GB
|4
|80 GB
|0 TB
|40/5Gbps
|가입하기
|G8 Dedicated 16x8
|$0.01476
|16 GB
|8
|160 GB
|0 TB
|40/6Gbps
|가입하기
|G8 Dedicated 32x16
|$0.02952
|32 GB
|16
|320 GB
|0 TB
|40/7Gbps
|가입하기
|G8 Dedicated 64x32
|$0.05895
|64 GB
|32
|640 GB
|0 TB
|40/8Gbps
|가입하기
|G8 Dedicated 96x48
|$0.08847
|96 GB
|48
|960 GB
|0 TB
|40/9Gbps
|가입하기
|G8 Dedicated 128x64
|$0.11799
|128 GB
|64
|1280 GB
|0 TB
|40/10Gbps
|가입하기
|G8 Dedicated 256x128
|$0.23589
|256 GB
|128
|2560 GB
|0 TB
|40/11Gbps
|가입하기
|G8 Dedicated 512x256
|$0.47187
|512 GB
|256
|5120 GB
|0 TB
|40/12Gbps
|가입하기
이그레스 초과 요금 = GB당 0.005달러
새로운 1:4 VM 형태와 확장된 메모리 옵션을 갖춘 5세대 AMD EPYC 프로세서를 기반으로 일관성 높은 컴퓨팅 기능을 제공합니다. 지연 시간에 민감하고 리소스 사용량이 많은 엔터프라이즈급 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.
|요금제
|$/시간
|RAM
|CPU
|스토리지
|전송
|네트워크 입력/출력
|G8 Dedicated 8x2
|$0.00738
|8 GB
|2
|80 GB
|0 TB
|40/4Gbps
|가입하기
|G8 Dedicated 16x4
|$0.01476
|16 GB
|4
|160 GB
|0 TB
|40/5Gbps
|가입하기
|G8 Dedicated 32x8
|$0.02952
|32 GB
|8
|320 GB
|0 TB
|40/6Gbps
|가입하기
|G8 Dedicated 64x16
|$0.05895
|64 GB
|16
|640 GB
|0 TB
|40/7Gbps
|가입하기
|G8 Dedicated 96x24
|$0.08847
|96 GB
|24
|960 GB
|0 TB
|40/8Gbps
|가입하기
|G8 Dedicated 128x32
|$0.11799
|128 GB
|32
|1280 GB
|0 TB
|40/9Gbps
|가입하기
|G8 Dedicated 256x64
|$0.23589
|256 GB
|64
|2560 GB
|0 TB
|40/10Gbps
|가입하기
|G8 Dedicated 512x128
|$0.47187
|512 GB
|128
|5120 GB
|0 TB
|40/11Gbps
|가입하기
이그레스 초과 요금 = GB당 0.005달러
프리미엄 메모리 설정을 갖춘 3세대 AMD EPYC 프로세서로 지원되는 고성능 Dedicated CPU 코어를 통해 부하가 걸렸을 때도 일관된 처리량을 제공합니다. 대규모로 안정성, 짧은 지연 시간, 안정적인 성능을 구현해야 하는 CPU 집약적 또는 비즈니스에 중요한 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.
|요금제
|$/월
|$/시간
|RAM
|CPU
|스토리지
|전송
|네트워크 입력/출력
|G7 Dedicated 4GB
|$5.00
|$0.008
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|40/4Gbps
|가입하기
|G7 Dedicated 8GB
|$10.00
|$0.015
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|40/5Gbps
|가입하기
|G7 Dedicated 16GB
|$20.00
|$0.030
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|40/6Gbps
|가입하기
|G7 Dedicated 32GB
|$40.00
|$0.060
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|40/7Gbps
|가입하기
|G7 Dedicated 64GB
|$80.00
|$0.120
|64 GB
|32
|1280 GB
|8 TB
|40/8Gbps
|가입하기
|G7 Dedicated 96GB
|$120.00
|$0.180
|96 GB
|48
|1920 GB
|9 TB
|40/9Gbps
|가입하기
|G7 Dedicated 128GB
|$160.00
|$0.240
|128 GB
|50
|2500 GB
|10 TB
|40/10Gbps
|가입하기
|G7 Dedicated 256GB
|$200.00
|$0.300
|256 GB
|56
|5000 GB
|11 TB
|40/11Gbps
|가입하기
|G7 Dedicated 512GB
|$240.00
|$0.360
|512 GB
|64
|7200 GB
|12 TB
|40/12Gbps
|가입하기
이그레스 초과 요금 = GB당 0.005달러
리소스 경합을 최소화하면서 Dedicated CPU 코어가 사용 가능한 레거시 하드웨어에서 프로비저닝됩니다. 프리미엄 하드웨어 요구사항 없이 예측 가능한 성능이 필요한 안정적인 프로덕션 워크로드에 적합합니다.
|요금제
|$/월
|$/시간
|RAM
|CPU
|스토리지
|전송
|네트워크 입력/출력
|G6 Dedicated 4GB
|$5.00
|$0.008
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|40/4Gbps
|가입하기
|G6 Dedicated 8GB
|$10.00
|$0.015
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|40/5Gbps
|가입하기
|G6 Dedicated 16GB
|$20.00
|$0.030
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|40/6Gbps
|가입하기
|G6 Dedicated 32GB
|$40.00
|$0.060
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|40/7Gbps
|가입하기
|G6 Dedicated 64GB
|$80.00
|$0.120
|64 GB
|32
|1280 GB
|8 TB
|40/8Gbps
|가입하기
|G6 Dedicated 96GB
|$120.00
|$0.180
|96 GB
|48
|1920 GB
|9 TB
|40/9Gbps
|가입하기
|G6 Dedicated 128GB
|$160.00
|$0.240
|128 GB
|50
|2500 GB
|10 TB
|40/10Gbps
|가입하기
|G6 Dedicated 256GB
|$200.00
|$0.300
|256 GB
|56
|5000 GB
|11 TB
|40/11Gbps
|가입하기
|G6 Dedicated 512GB
|$240.00
|$0.360
|512 GB
|64
|7200 GB
|12 TB
|40/12Gbps
|가입하기
이그레스 초과 요금 = GB당 0.005달러
비용 효율적인 개발, 테스트 및 가변 워크로드를 위해 레거시 하드웨어에 Shared CPU가 제공됩니다.
|요금제
|$/월
|$/시간
|RAM
|CPU
|스토리지
|전송
|네트워크 입력/출력
|Linode 1GB
|$2.00
|$0.003
|1 GB
|1
|25 GB
|1 TB
|40/1Gbps
|가입하기
|Linode 2GB
|$2.50
|$0.004
|2 GB
|1
|50 GB
|2 TB
|40/2Gbps
|가입하기
|Linode 4GB
|$5.00
|$0.008
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|40/4Gbps
|가입하기
|Linode 8GB
|$10.00
|$0.015
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|40/5Gbps
|가입하기
|Linode 16GB
|$20.00
|$0.030
|16 GB
|6
|320 GB
|8 TB
|40/6Gbps
|가입하기
|Linode 32GB
|$40.00
|$0.060
|32 GB
|8
|640 GB
|16 TB
|40/7Gbps
|가입하기
|Linode 64GB
|$80.00
|$0.120
|64 GB
|16
|1280 GB
|20 TB
|40/9Gbps
|가입하기
|Linode 96GB
|$120.00
|$0.180
|96 GB
|20
|1920 GB
|20 TB
|40/10Gbps
|가입하기
|Linode 128GB
|$160.00
|$0.240
|128 GB
|24
|2560 GB
|20 TB
|40/11Gbps
|가입하기
|Linode 192GB
|$240.00
|$0.360
|192 GB
|32
|3840 GB
|20 TB
|40/12Gbps
|가입하기
이그레스 초과 요금 = GB당 0.005달러
메모리 집약적 애플리케이션을 위해 전용 코어로 가상 머신이 최적화됩니다.
|요금제
|$/월
|$/시간
|RAM
|CPU
|스토리지
|전송
|네트워크 입력/출력
|High Memory 24GB
|$5.00
|$0.0075
|24 GB
|2
|20 GB
|5 TB
|40/5Gbps
|가입하기
|High Memory 48GB
|$10.00
|$0.0150
|48 GB
|2
|40 GB
|6 TB
|40/6Gbps
|가입하기
|High Memory 90GB
|$20.00
|$0.0300
|90 GB
|4
|90 GB
|7 TB
|40/7Gbps
|가입하기
|High Memory 150GB
|$40.00
|$0.0600
|150 GB
|8
|200 GB
|8 TB
|40/8Gbps
|가입하기
|High Memory 300GB
|$80.00
|$0.1200
|300 GB
|16
|340 GB
|9 TB
|40/9Gbps
|가입하기
이그레스 초과 요금 = GB당 0.005달러
FAQ
FAQ
서비스 이용 시 시간당 요금이 부과됩니다(1시간 미만의 시간은 올림해 계산됩니다). 예를 들어, 1GB VM을 만들어 24시간 사용 후 삭제하면 $0.18(24시간 x $0.0075/시간)가 청구됩니다. 다음 달 첫째 날에 청구서가 발송됩니다. 단, 한 달 내 사용 요금이 특정 청구 한도에 도달하면 중간 청구서가 발송될 수 있습니다. 요금 결제는 청구서가 발행되는 즉시 자동으로 진행됩니다. 결제 및 청구 방식에 대한 자세한 내용은 본 가이드를 확인하세요.
프로모션 크레딧을 모두 사용하거나 크레딧 유효 기간이 만료된 후부터 신용카드로 청구됩니다. 예를 들어, 60일 동안 $100 크레딧을 받은 경우 해당 $100 크레딧이 계정에 자동으로 적용됩니다. 이 60일 동안 $50를 지출하는 경우, 신용카드로는 청구되지 않습니다. 60일 내에 $150를 지출하는 경우 $100의 크레딧이 모두 소진되며, 신용카드에 $50 요금이 청구됩니다. 프로모션 크레딧 기간이 만료되면 모든 활성 서비스가 신용카드로 청구됩니다.
Visa, Mastercard, American Express, Discover를 지원합니다. PayPal 계정에서 자금을 이체해 계정에 크레딧을 추가할 수 있습니다. 이는 당사의 마스터 서비스 계약에 따라 계정에 유효한 신용카드를 유지해야 하기 때문입니다. 청구 방식에 대한 가이드를 읽어보세요.
예, 신용카드로 계정에 선불 크레딧을 충전할 수 있습니다. 사용한 서비스에 대해 계정에 청구가 진행되면, 계정에 등록된 결제 카드에서 요금을 청구하기 전에 선결제된 크레딧 금액이 적용됩니다.
네. 가상 머신(VM)의 전원이 꺼진 상태라도 저장된 데이터는 안전하게 유지되며, RAM이나 데이터 전송량 등 다른 리소스의 가용성을 확보(리저브)하기 위한 리소스 가치가 유지됩니다. Longview Pro 또는 추가 IP와 같은 다른 활성 서비스도 청구됩니다. 특정 서비스 요금 청구를 중단하려면 계정에서 해당 서비스를 완전히 삭제해야 합니다.
당사는 세금 납부 대상에 해당하는 고객으로부터 세금을 징수합니다. 세금 정보 가이드를 참고해 세금을 징수하는 국가, 적용 세율, 그리고 계정에 사업자 세금 ID를 등록하는 방법에 대해 자세히 알아보실 수 있습니다.
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