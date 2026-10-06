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Forfaits et tarifs Backups

Module complémentaire disponible pour les instances de calcul. Le tarif le plus bas est de 2 $ par mois et par Go pour les instances de calcul partagées sur Akamai Cloud.

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Backups

Sauvegardes instantanées, totalement indépendantes de votre pile technologique. Choisissez le type d'instance à sauvegarder.

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Backups Pricing

Machines virtuelles dédiées, équipées de processeurs graphiques NVIDIA pour accélérer les tâches de calcul complexes.

Forfait$/mois$/hRAMCPUStockageTransfertEntrée/sortie réseau 
GPU 32 Go40,00 $0,06 $32 Go8640 Go16 To40/10 Gbit/sS'inscrire
GPU 64 Go80,00 $0,12 $64 Go161 280 Go20 To40/10 Gbit/sS'inscrire
GPU 96 Go160,00 $0,18 $96 Go201 920 Go20 To40/10 Gbit/sS'inscrire
GPU 128 Go320,00 $0,24 $128 Go242 560 Go20 To40/10 Gbit/sS'inscrire

Coût du dépassement sortant = 0,005 USD par Go

Calcul à haute stabilité, optimisé par des processeurs AMD EPYC™ de 5e génération avec de nouveaux modèles de machine virtuelle 1:2 et des options de mémoire étendues. Conçu pour les applications professionnelles, sensibles à la latence et exigeantes.

Forfait$/hRAMCPUStockageTransfertEntrée/sortie réseau 
G8 Dedicated 4x20,00369 $4 Go240 Go0 To40/4 Gbit/sS'inscrire
G8 Dedicated 8x40,00738 $8 Go480 Go0 To40/5 Gbit/sS'inscrire
G8 Dedicated 16x80,01476 $16 Go8160 Go0 To40/6 Gbit/sS'inscrire
G8 Dedicated 32x160,02952 $32 Go16320 Go0 To40/7 Gbit/sS'inscrire
G8 Dedicated 64x320,05895 $64 Go32640 Go0 To40/8 Gbit/sS'inscrire
G8 Dedicated 96x480,08847 $96 Go48960 Go0 To40/9 Gbit/sS'inscrire
G8 Dedicated 128x640,11799 $128 Go641 280 Go0 To40/10 Gbit/sS'inscrire
G8 Dedicated 256x1280,23589 $256 Go1282 560 Go0 To40/11 Gbit/sS'inscrire
G8 Dedicated 512x2560,47187 $512 Go2565 120 Go0 To40/12 Gbit/sS'inscrire

Coût du dépassement sortant = 0,005 USD par Go

Calcul à haute stabilité, optimisé par des processeurs AMD EPYC de 5e génération avec de nouveaux modèles de machine virtuelle 1:4 et des options de mémoire étendues. Conçu pour les applications professionnelles, sensibles à la latence et exigeantes.

Forfait$/hRAMCPUStockageTransfertEntrée/sortie réseau 
G8 Dedicated 8x20,00738 $8 Go280 Go0 To40/4 Gbit/sS'inscrire
G8 Dedicated 16x40,01476 $16 Go4160 Go0 To40/5 Gbit/sS'inscrire
G8 Dedicated 32x80,02952 $32 Go8320 Go0 To40/6 Gbit/sS'inscrire
G8 Dedicated 64x160,05895 $64 Go16640 Go0 To40/7 Gbit/sS'inscrire
G8 Dedicated 96x240,08847 $96 Go24960 Go0 To40/8 Gbit/sS'inscrire
G8 Dedicated 128x320,11799 $128 Go321 280 Go0 To40/9 Gbit/sS'inscrire
G8 Dedicated 256x640,23589 $256 Go642 560 Go0 To40/10 Gbit/sS'inscrire
G8 Dedicated 512x1280,47187 $512 Go1285 120 Go0 To40/11 Gbit/sS'inscrire

Coût du dépassement sortant = 0,005 USD par Go

Des cœurs de CPU dédiés haute performance et propulsés par des processeurs AMD EPYC de 3e génération avec une configuration mémoire haut de gamme, offrant un débit constant même en cas de charge importante. Conçus pour les applications stratégiques ou gourmandes en ressources informatiques qui nécessitent fiabilité, faible latence et performances stables à grande échelle.

Forfait$/mois$/hRAMCPUStockageTransfertEntrée/sortie réseau 
G7 Dedicated 4 Go5,00 $0,008 $4 Go280 Go4 To40/4 Gbit/sS'inscrire
G7 Dedicated 8 Go10,00 $0,015 $8 Go4160 Go5 To40/5 Gbit/sS'inscrire
G7 Dedicated 16 Go20,00 $0,030 $16 Go8320 Go6 To40/6 Gbit/sS'inscrire
G7 Dedicated 32 Go40,00 $0,060 $32 Go16640 Go7 To40/7 Gbit/sS'inscrire
G7 Dedicated 64 Go80,00 $0,120 $64 Go321 280 Go8 To40/8 Gbit/sS'inscrire
G7 Dedicated 96 Go120,00 $0,180 $96 Go481 920 Go9 To40/9 Gbit/sS'inscrire
G7 Dedicated 128 Go160,00 $0,240 $128 Go502 500 Go10 To40/10 Gbit/sS'inscrire
G7 Dedicated 256 Go200,00 $0,300 $256 Go565 000 Go11 To40/11 Gbit/sS'inscrire
G7 Dedicated 512 Go240,00 $0,360 $512 Go647 200 Go12 To40/12 Gbit/sS'inscrire

Coût du dépassement sortant = 0,005 USD par Go

Cœurs de CPU dédiés provisionnés sur le matériel existant disponible, avec un risque minimal de conflits de ressources. Solution idéale pour les charges de travail de production régulières qui nécessitent des performances prévisibles sans exigences matérielles haut de gamme.

Forfait$/mois$/hRAMCPUStockageTransfertEntrée/sortie réseau 
G6 Dedicated 4 Go5,00 $0,008 $4 Go280 Go4 To40/4 Gbit/sS'inscrire
G6 Dedicated 8 Go10,00 $0,015 $8 Go4160 Go5 To40/5 Gbit/sS'inscrire
G6 Dedicated 16 Go20,00 $0,030 $16 Go8320 Go6 To40/6 Gbit/sS'inscrire
G6 Dedicated 32 Go40,00 $0,060 $32 Go16640 Go7 To40/7 Gbit/sS'inscrire
G6 Dedicated 64 Go80,00 $0,120 $64 Go321 280 Go8 To40/8 Gbit/sS'inscrire
G6 Dedicated 96 Go120,00 $0,180 $96 Go481 920 Go9 To40/9 Gbit/sS'inscrire
G6 Dedicated 128 Go160,00 $0,240 $128 Go502 500 Go10 To40/10 Gbit/sS'inscrire
G6 Dedicated 256 Go200,00 $0,300 $256 Go565 000 Go11 To40/11 Gbit/sS'inscrire
G6 Dedicated 512 Go240,00 $0,360 $512 Go647 200 Go12 To40/12 Gbit/sS'inscrire

Coût du dépassement sortant = 0,005 USD par Go

CPU partagé sur le matériel existant pour un développement, des tests et des charges de travail variables rentables.

Forfait$/mois$/hRAMCPUStockageTransfertEntrée/sortie réseau 
Linode 1 Go2,00 $0,003 $1 Go125 Go1 To40/1 Gbit/sS'inscrire
Linode 2 Go2,50 $0,004 $2 Go150 Go2 To40/2 Gbit/sS'inscrire
Linode 4 Go5,00 $0,008 $4 Go280 Go4 To40/4 Gbit/sS'inscrire
Linode 8 Go10,00 $0,015 $8 Go4160 Go5 To40/5 Gbit/sS'inscrire
Linode 16 Go20,00 $0,030 $16 Go6320 Go8 To40/6 Gbit/sS'inscrire
Linode 32 Go40,00 $0,060 $32 Go8640 Go16 To40/7 Gbit/sS'inscrire
Linode 64 Go80,00 $0,120 $64 Go161 280 Go20 To40/9 Gbit/sS'inscrire
Linode 96 Go120,00 $0,180 $96 Go201 920 Go20 To40/10 Gbit/sS'inscrire
Linode 128 Go160,00 $0,240 $128 Go242 560 Go20 To40/11 Gbit/sS'inscrire
Linode 192 Go240,00 $0,360 $192 Go323 840 Go20 To40/12 Gbit/sS'inscrire

Coût du dépassement sortant = 0,005 USD par Go

Machines virtuelles optimisées avec des cœurs dédiés pour les applications gourmandes en mémoire.

Forfait$/mois$/hRAMCPUStockageTransfertEntrée/sortie réseau 
High Memory 24 Go5,00 $0,0075 $24 Go220 Go5 To40/5 Gbit/sS'inscrire
High Memory 48 Go10,00 $0,0150 $48 Go240 Go6 To40/6 Gbit/sS'inscrire
High Memory 90 Go20,00 $0,0300 $90 Go490 Go7 To40/7 Gbit/sS'inscrire
High Memory 150 Go40,00 $0,0600 $150 Go8200 Go8 To40/8 Gbit/sS'inscrire
High Memory 300 Go80,00 $0,1200 $300 Go16340 Go9 To40/9 Gbit/sS'inscrire

Coût du dépassement sortant = 0,005 USD par Go

Foire aux questions

Foire aux questions

Vous êtes facturé au tarif horaire pour chaque service (les tarifs sont arrondis à l'heure la plus proche). Par exemple, si vous créez une machine virtuelle (VM) de 1 Go et la supprimez après 24 heures d'utilisation, vous serez facturé 0,18 $ (24 heures x 0,0075 $/h). Vous recevrez une facture le premier jour du mois calendaire suivant. Toutefois, une facture intermédiaire peut être émise si votre compte atteint un certain seuil de facturation pour les services utilisés au cours du mois. Le prélèvement du paiement s'effectue automatiquement dès la génération de la facture. Consultez ce guide pour comprendre le fonctionnement de la facturation.

Votre carte de crédit est débitée après épuisement du crédit promotionnel ou à l'expiration de la période de validité du crédit. Par exemple, si vous recevez un crédit de 100 $ valable 60 jours, ce montant est automatiquement appliqué à votre compte. Si vous dépensez 50 $ pendant ces 60 jours, votre carte ne sera pas débitée. Si vous dépensez 150 $ pendant ces 60 jours, le crédit de 100 $ sera entièrement épuisé, et votre carte de crédit sera débitée de 50 $. Votre carte est également débitée pour tout service actif après l'expiration de la période de validité du crédit.

Nous acceptons les cartes Visa, Mastercard, American Express et Discover. Vous pouvez ajouter du crédit à votre compte en transférant des fonds depuis un compte PayPal. La présence d'une carte de crédit valide enregistrée sur votre compte est une exigence de notre Accord-cadre de services. Lisez ce guide sur le fonctionnement de la facturation.

Oui, vous pouvez effectuer des paiements anticipés qui créditent votre compte. Lorsque votre compte est facturé pour les services utilisés, le montant prépayé est appliqué avant que la carte de paiement enregistrée ne soit débitée.

Oui. Nous conservons vos données enregistrées et réservons votre capacité à utiliser d'autres ressources (RAM, transfert de données, etc.), même lorsque votre VM est arrêtée. Vous recevrez également une facture pour tout autre service actif, comme Longview Pro ou une adresse IP supplémentaire. Si vous ne souhaitez plus recevoir de facture pour un service en particulier, vous devez le supprimer entièrement de votre compte.

Oui, nous collectons des taxes pour les clients qui y sont assujettis. Consultez notre guide d'information fiscale pour en savoir plus sur les pays pour lesquels nous collectons des taxes, les taux applicables, et comment ajouter l'identifiant fiscal de votre entreprise à votre compte.

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