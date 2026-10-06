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Tarife und Preise für Backups

Verfügbares Add‑on für Computing-Instanzen. Die Preise beginnen bei 2 USD/Monat pro GB für gemeinsam genutzte Computing-Instanzen in der Akamai Cloud.

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SPEICHERUNG

Backups

Sofortige Backups mit vollständiger Unabhängigkeit Ihres Stacks. Wählen Sie den Instanztyp für das Backup.

Dokumentation
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Backups Pricing

Dedizierte virtuelle Maschinen mit NVIDIA-GPUs zur Beschleunigung komplexer Computing-Aufgaben.

TarifUSD/MonatUSD/Std.RAMCPUsSpeicherTransferNetzwerkeingang/-ausgang 
GPU 32 GB40,00 $0,06 $32 GB8640 GB16 TB40/10 Gbit/sRegistrieren
GPU 64 GB80,00 $0,12 $64 GB161280 GB20 TB40/10 Gbit/sRegistrieren
GPU 96 GB160,00 $0,18 $96 GB201920 GB20 TB40/10 Gbit/sRegistrieren
GPU 128 GB320,00 $0,24 $128 GB242560 GB20 TB40/10 Gbit/sRegistrieren

Kosten für Egress-Überschreitung = 0,005 USD pro GB

Hochbeständiges Computing mit AMD EPYC™-Prozessoren der fünften Generation mit neuen 1:2-VM-Größen und erweiterten Speicheroptionen. Entwickelt für latenzsensible und ressourcenintensive Unternehmensanwendungen.

TarifUSD/Std.RAMCPUsSpeicherTransferNetzwerkeingang/-ausgang 
G8 Dedicated 4x20,00369 $4 GB240 GB0 TB40/4 Gbit/sRegistrieren
G8 Dedicated 8x40,00738 $8 GB480 GB0 TB40/5 Gbit/sRegistrieren
G8 Dedicated 16x80,01476 $16 GB8160 GB0 TB40/6 Gbit/sRegistrieren
G8 Dedicated 32x160,02952 $32 GB16320 GB0 TB40/7 Gbit/sRegistrieren
G8 Dedicated 64x320,05895 $64 GB32640 GB0 TB40/8 Gbit/sRegistrieren
G8 Dedicated 96x480,08847 $96 GB48960 GB0 TB40/9 Gbit/sRegistrieren
G8 Dedicated 128x640,11799 $128 GB641280 GB0 TB40/10 Gbit/sRegistrieren
G8 Dedicated 256x1280,23589 $256 GB1282560 GB0 TB40/11 Gbit/sRegistrieren
G8 Dedicated 512x2560,47187 $512 GB2565120 GB0 TB40/12 Gbit/sRegistrieren

Kosten für Egress-Überschreitung = 0,005 USD pro GB

Hochbeständiges Computing mit AMD EPYC-Prozessoren der fünften Generation mit neuen 1:4-VM-Größen und erweiterten Speicheroptionen. Entwickelt für latenzsensible und ressourcenintensive Unternehmensanwendungen.

TarifUSD/Std.RAMCPUsSpeicherTransferNetzwerkeingang/-ausgang 
G8 Dedicated 8x20,00738 $8 GB280 GB0 TB40/4 Gbit/sRegistrieren
G8 Dedicated 16x40,01476 $16 GB4160 GB0 TB40/5 Gbit/sRegistrieren
G8 Dedicated 32x80,02952 $32 GB8320 GB0 TB40/6 Gbit/sRegistrieren
G8 Dedicated 64x160,05895 $64 GB16640 GB0 TB40/7 Gbit/sRegistrieren
G8 Dedicated 96x240,08847 $96 GB24960 GB0 TB40/8 Gbit/sRegistrieren
G8 Dedicated 128x320,11799 $128 GB321280 GB0 TB40/9 Gbit/sRegistrieren
G8 Dedicated 256x640,23589 $256 GB642560 GB0 TB40/10 Gbit/sRegistrieren
G8 Dedicated 512x1280,47187 $512 GB1285120 GB0 TB40/11 Gbit/sRegistrieren

Kosten für Egress-Überschreitung = 0,005 USD pro GB

Hochleistungs-CPU-Kerne mit AMD EPYC-Prozessoren der dritten Generation und einer Premium-Speicherkonfiguration, die selbst unter Last einen konstanten Durchsatz bietet. Entwickelt für CPU-intensive oder geschäftskritische Anwendungen, die skalierbar Zuverlässigkeit, geringe Latenz und stabile Performance erfordern.

TarifUSD/MonatUSD/Std.RAMCPUsSpeicherTransferNetzwerkeingang/-ausgang 
G7 Dedicated 4 GB5,00 $0,008 $4 GB280 GB4 TB40/4 Gbit/sRegistrieren
G7 Dedicated 8 GB10,00 $0,015 $8 GB4160 GB5 TB40/5 Gbit/sRegistrieren
G7 Dedicated 16 GB20,00 $0,030 $16 GB8320 GB6 TB40/6 Gbit/sRegistrieren
G7 Dedicated 32 GB40,00 $0,060 $32 GB16640 GB7 TB40/7 Gbit/sRegistrieren
G7 Dedicated 64 GB80,00 $0,120 $64 GB321280 GB8 TB40/8 Gbit/sRegistrieren
G7 Dedicated 96 GB120,00 $0,180 $96 GB481920 GB9 TB40/9 Gbit/sRegistrieren
G7 Dedicated 128 GB160,00 $0,240 $128 GB502500 GB10 TB40/10 Gbit/sRegistrieren
G7 Dedicated 256 GB200,00 $0,300 $256 GB565000 GB11 TB40/11 Gbit/sRegistrieren
G7 Dedicated 512 GB240,00 $0,360 $512 GB647200 GB12 TB40/12 Gbit/sRegistrieren

Kosten für Egress-Überschreitung = 0,005 USD pro GB

Dedizierte CPU-Kerne, die auf verfügbarer Legacy-Hardware bereitgestellt werden, mit minimalen Ressourcenkonflikten. Ideal für konstante Produktions-Workloads, die eine vorhersehbare Performance ohne Premium-Hardwareanforderungen benötigen.

TarifUSD/MonatUSD/Std.RAMCPUsSpeicherTransferNetzwerkeingang/-ausgang 
G6 Dedicated 4 GB5,00 $0,008 $4 GB280 GB4 TB40/4 Gbit/sRegistrieren
G6 Dedicated 8 GB10,00 $0,015 $8 GB4160 GB5 TB40/5 Gbit/sRegistrieren
G6 Dedicated 16 GB20,00 $0,030 $16 GB8320 GB6 TB40/6 Gbit/sRegistrieren
G6 Dedicated 32 GB40,00 $0,060 $32 GB16640 GB7 TB40/7 Gbit/sRegistrieren
G6 Dedicated 64 GB80,00 $0,120 $64 GB321280 GB8 TB40/8 Gbit/sRegistrieren
G6 Dedicated 96 GB120,00 $0,180 $96 GB481920 GB9 TB40/9 Gbit/sRegistrieren
G6 Dedicated 128 GB160,00 $0,240 $128 GB502500 GB10 TB40/10 Gbit/sRegistrieren
G6 Dedicated 256 GB200,00 $0,300 $256 GB565000 GB11 TB40/11 Gbit/sRegistrieren
G6 Dedicated 512 GB240,00 $0,360 $512 GB647200 GB12 TB40/12 Gbit/sRegistrieren

Kosten für Egress-Überschreitung = 0,005 USD pro GB

Gemeinsam genutzte CPU auf Legacy-Hardware für kosteneffiziente Entwicklung, Tests und variable Workloads.

TarifUSD/MonatUSD/Std.RAMCPUsSpeicherTransferNetzwerkeingang/-ausgang 
Linode 1 GB2,00 $0,003 $1 GB125 GB1 TB40/1 Gbit/sRegistrieren
Linode 2 GB2,50 $0,004 $2 GB150 GB2 TB40/2 Gbit/sRegistrieren
Linode 4 GB5,00 $0,008 $4 GB280 GB4 TB40/4 Gbit/sRegistrieren
Linode 8 GB10,00 $0,015 $8 GB4160 GB5 TB40/5 Gbit/sRegistrieren
Linode 16 GB20,00 $0,030 $16 GB6320 GB8 TB40/6 Gbit/sRegistrieren
Linode 32 GB40,00 $0,060 $32 GB8640 GB16 TB40/7 Gbit/sRegistrieren
Linode 64 GB80,00 $0,120 $64 GB161280 GB20 TB40/9 Gbit/sRegistrieren
Linode 96 GB120,00 $0,180 $96 GB201920 GB20 TB40/10 Gbit/sRegistrieren
Linode 128 GB160,00 $0,240 $128 GB242560 GB20 TB40/11 Gbit/sRegistrieren
Linode 192 GB240,00 $0,360 $192 GB323840 GB20 TB40/12 Gbit/sRegistrieren

Kosten für Egress-Überschreitung = 0,005 USD pro GB

Virtuelle Maschinen, die mit dedizierten Kernen für speicherintensive Anwendungen optimiert sind.

TarifUSD/MonatUSD/Std.RAMCPUsSpeicherTransferNetzwerkeingang/-ausgang 
High Memory 24 GB5,00 $0,0075 $24 GB220 GB5 TB40/5 Gbit/sRegistrieren
High Memory 48 GB10,00 $0,0150 $48 GB240 GB6 TB40/6 Gbit/sRegistrieren
High Memory 90 GB20,00 $0,0300 $90 GB490 GB7 TB40/7 Gbit/sRegistrieren
High Memory 150 GB40,00 $0,0600 $150 GB8200 GB8 TB40/8 Gbit/sRegistrieren
High Memory 300 GB80,00 $0,1200 $300 GB16340 GB9 TB40/9 Gbit/sRegistrieren

Kosten für Egress-Überschreitung = 0,005 USD pro GB

Häufig gestellte Fragen

Häufig gestellte Fragen

Die Abrechnung eines Dienstes erfolgt auf Stundebasis (wobei angefangene Stunden auf die nächste volle Stunde aufgerundet werden). Wenn Sie beispielsweise eine 1-GB-VM erstellen und diese nach 24 Betriebsstunden löschen, werden Ihnen 0,18 USD (24 Stunden x 0,0075 USD/h) in Rechnung gestellt. Sie erhalten eine Rechnung am ersten Tag des folgenden Kalendermonats. Sie können jedoch eine Rechnung zur Monatsmitte erhalten, wenn Ihr Konto eine bestimmte Abrechnungsgrenze für Dienste erreicht, die innerhalb eines Monats in Anspruch genommen werden. Die Zahlungserhebung erfolgt automatisch, sobald eine Rechnung erstellt wurde. Lesen Sie diesen Leitfaden, um zu erfahren, wie die Abrechnung funktioniert.

Ihre Kreditkarte wird belastet, nachdem Sie den Gutschriftenbetrag für die Werbeaktion ausgeschöpft haben oder das Zeitfenster für die Werbeaktion abgelaufen ist. Beispiel: Wenn Sie eine Gutschrift im Wert von 100 USD für 60 Tage erhalten haben, wird diese Gutschrift automatisch Ihrem Konto gutgeschrieben. Wenn Sie während dieser 60 Tage 50 USD ausgeben, wird Ihre Karte nicht belastet. Wenn Sie innerhalb dieser 60 Tage 150 USD ausgeben, ist das Guthaben von 100 USD vollständig aufgebraucht. Also wird Ihre Kreditkarte mit 50 USD belastet. Ihre Kreditkarte wird für alle aktiven Dienste belastet, nachdem das Fenster für die Werbeaktion abgelaufen ist.

Wir akzeptieren Visa, Mastercard, American Express und Discover. Sie können Ihrem Konto Guthaben hinzufügen, indem Sie Geld von einem PayPal-Konto überweisen. Eine gültige, mit Ihrem Konto verknüpfte Kreditkarte ist eine Voraussetzung unseres Services-Rahmenvertrags. Lesen Sie diesen Leitfaden zur Abwicklung der Abrechnung.

Ja, Sie können Zahlungen vornehmen, durch die Guthaben auf Ihr Konto übertragen wird. Wenn Ihrem Konto für die in Anspruch genommenen Dienste eine Rechnung gestellt wird, berechnen wir den im Voraus bezahlten Guthabenbetrag, bevor wir die hinterlegte Zahlungskarte mit Ihrem Konto belasten.

Ja. Wir bewahren Ihre gespeicherten Daten auf und reservieren Ihre Kapazitäten für die Nutzung anderer Ressourcen wie RAM, Datentransfer usw., selbst wenn Ihre VM ausgeschaltet ist. Sie erhalten eine Rechnung für alle anderen aktiven Dienste, wie Longview Pro oder eine zusätzliche IP-Adresse. Wenn Sie für einen bestimmten Dienst keine Rechnung mehr erhalten möchten, müssen Sie ihn vollständig aus Ihrem Konto entfernen.

Wir erheben Steuern für Kunden, die ihnen unterliegen. In unserem Leitfaden zu steuerlichen Informationen erfahren Sie mehr über die Länder, für die wir Steuern erheben, über Steuersätze und darüber, wie Sie die Steuernummer Ihres Unternehmens zu Ihrem Konto hinzufügen.

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