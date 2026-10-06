Akamai
Passa al contenuto principale
Akamai
Effettuate l'accesso
Effettuate l'accesso Close
Cloud Manager
Gestisci i tuoi servizi di cloud computing
Effettuate l'accesso Close
Control Center
Gestisci i tuoi servizi di sicurezza e delivery
Background

Piani e prezzi di Backups

Componente aggiuntivo disponibile per le istanze di computing. I prezzi partono da 2 USD al mese per GB per le istanze di computing condivise sull'Akamai Cloud.

Visualizza i dettagli sul prodotto
Registrati
STORAGE

Backup

Backup immediati e completamente indipendenti dai tuoi sistemi. Scegli il tipo di istanza per il backup.

Visualizza la documentazione
See pricing for:
Backups Pricing

Macchine virtuali dedicate con GPU NVIDIA per velocizzare le operazioni di calcolo più complesse.

Piano$/mese$/hRAMCPUStorageTrasferimentoTraffico di rete in entrata/uscita 
GPU 32 GB$ 40,00$ 0,0632 GB8640 GB16 TB40/10 GbpsRegistrati
GPU 64 GB$ 80,00$ 0,1264 GB161280 GB20 TB40/10 GbpsRegistrati
GPU 96 GB$ 160,00$ 0,1896 GB201920 GB20 TB40/10 GbpsRegistrati
GPU 128 GB$ 320,00$ 0,24128 GB242560 GB20 TB40/10 GbpsRegistrati

Costi di overage in uscita = 0,005 dollari per GB

Elaborazione ad alta coerenza basata sui processori AMD EPYC™ di 5a generazione con nuove forme di VM 1:2 e opzioni di memoria estese. Progettato per applicazioni di livello aziendale, sensibili alla latenza e ad alto utilizzo di risorse.

Piano$/hRAMCPUStorageTrasferimentoTraffico di rete in entrata/uscita 
G8 Dedicated 4x2$ 0,003694 GB240 GB0 TB40/4 GbpsRegistrati
G8 Dedicated 8x4$ 0,007388 GB480 GB0 TB40/5 GbpsRegistrati
G8 Dedicated 16x8$ 0,0147616 GB8160 GB0 TB40/6 GbpsRegistrati
G8 Dedicated 32x16$ 0,0295232 GB16320 GB0 TB40/7 GbpsRegistrati
G8 Dedicated 64x32$ 0,0589564 GB32640 GB0 TB40/8 GbpsRegistrati
G8 Dedicated 96x48$ 0,0884796 GB48960 GB0 TB40/9 GbpsRegistrati
G8 Dedicated 128x64$ 0,11799128 GB641280 GB0 TB40/10 GbpsRegistrati
G8 Dedicated 256x128$ 0,23589256 GB1282560 GB0 TB40/11 GbpsRegistrati
G8 Dedicated 512x256$ 0,47187512 GB2565120 GB0 TB40/12 GbpsRegistrati

Costi di overage in uscita = $ 0,005 per GB

Elaborazione ad alta coerenza basata sui processori AMD EPYC di 5a generazione con nuove forme di VM 1:4 e opzioni di memoria estese. Progettato per applicazioni di livello aziendale, sensibili alla latenza e ad alto utilizzo di risorse.

Piano$/hRAMCPUStorageTrasferimentoTraffico di rete in entrata/uscita 
G8 Dedicated 8x2$ 0,007388 GB280 GB0 TB40/4 GbpsRegistrati
G8 Dedicated 16x4$ 0,0147616 GB4160 GB0 TB40/5 GbpsRegistrati
G8 Dedicated 32x8$ 0,0295232 GB8320 GB0 TB40/6 GbpsRegistrati
G8 Dedicated 64x16$ 0,0589564 GB16640 GB0 TB40/7 GbpsRegistrati
G8 Dedicated 96x24$ 0,0884796 GB24960 GB0 TB40/8 GbpsRegistrati
G8 Dedicated 128x32$ 0,11799128 GB321280 GB0 TB40/9 GbpsRegistrati
G8 Dedicated 256x64$ 0,23589256 GB642560 GB0 TB40/10 GbpsRegistrati
G8 Dedicated 512x128$ 0,47187512 GB1285120 GB0 TB40/11 GbpsRegistrati

Costi di overage in uscita = $ 0,005 per GB

Core CPU dedicati e performanti grazie al supporto dei processori AMD EPYC di 3a generazione con una configurazione di memoria di livello superiore per un throughput costante anche con i carichi più impegnativi. Progettato per applicazioni ad uso intensivo di CPU o business-critical che richiedono affidabilità, bassa latenza e performance stabili su larga scala.

Piano$/mese$/hRAMCPUStorageTrasferimentoTraffico di rete in entrata/uscita 
G7 Dedicated 4 GB$ 5,00$ 0,0084 GB280 GB4 TB40/4 GbpsRegistrati
G7 Dedicated 8 GB$ 10,00$ 0,0158 GB4160 GB5 TB40/5 GbpsRegistrati
G7 Dedicated 16 GB$ 20,00$ 0,03016 GB8320 GB6 TB40/6 GbpsRegistrati
G7 Dedicated 32 GB$ 40,00$ 0,06032 GB16640 GB7 TB40/7 GbpsRegistrati
G7 Dedicated 64 GB$ 80,00$ 0,12064 GB321280 GB8 TB40/8 GbpsRegistrati
G7 Dedicated 96 GB$ 120,00$ 0,18096 GB481920 GB9 TB40/9 GbpsRegistrati
G7 Dedicated 128 GB$ 160,00$ 0,240128 GB502500 GB10 TB40/10 GbpsRegistrati
G7 Dedicated 256 GB$ 200,00$ 0,300256 GB565000 GB11 TB40/11 GbpsRegistrati
G7 Dedicated 512 GB$ 240,00$ 0,360512 GB647200 GB12 TB40/12 GbpsRegistrati

Costi di overage in uscita = $ 0,005 per GB

Core CPU dedicati forniti sull'hardware legacy disponibile con una minima condivisione delle risorse. Ideale per carichi di lavoro di produzione stabili che richiedono performance prevedibili senza requisiti hardware di livello superiore.

Piano$/mese$/hRAMCPUStorageTrasferimentoTraffico di rete in entrata/uscita 
G6 Dedicated 4 GB$ 5,00$ 0,0084 GB280 GB4 TB40/4 GbpsRegistrati
G6 Dedicated 8 GB$ 10,00$ 0,0158 GB4160 GB5 TB40/5 GbpsRegistrati
G6 Dedicated 16 GB$ 20,00$ 0,03016 GB8320 GB6 TB40/6 GbpsRegistrati
G6 Dedicated 32 GB$ 40,00$ 0,06032 GB16640 GB7 TB40/7 GbpsRegistrati
G6 Dedicated 64 GB$ 80,00$ 0,12064 GB321280 GB8 TB40/8 GbpsRegistrati
G6 Dedicated 96 GB$ 120,00$ 0,18096 GB481920 GB9 TB40/9 GbpsRegistrati
G6 Dedicated 128 GB$ 160,00$ 0,240128 GB502500 GB10 TB40/10 GbpsRegistrati
G6 Dedicated 256 GB$ 200,00$ 0,300256 GB565000 GB11 TB40/11 GbpsRegistrati
G6 Dedicated 512 GB$ 240,00$ 0,360512 GB647200 GB12 TB40/12 GbpsRegistrati

Costi di overage in uscita = $ 0,005 per GB

CPU condivisa su hardware legacy per sviluppo, test e carichi di lavoro variabili a costi contenuti.

Piano$/mese$/hRAMCPUStorageTrasferimentoTraffico di rete in entrata/uscita 
Linode 1 GB$ 2,00$ 0,0031 GB125 GB1 TB40/1 GbpsRegistrati
Linode 2 GB$ 2,50$ 0,0042 GB150 GB2 TB40/2 GbpsRegistrati
Linode 4 GB$ 5,00$ 0,0084 GB280 GB4 TB40/4 GbpsRegistrati
Linode 8 GB$ 10,00$ 0,0158 GB4160 GB5 TB40/5 GbpsRegistrati
Linode 16 GB$ 20,00$ 0,03016 GB6320 GB8 TB40/6 GbpsRegistrati
Linode 32 GB$ 40,00$ 0,06032 GB8640 GB16 TB40/7 GbpsRegistrati
Linode 64 GB$ 80,00$ 0,12064 GB161280 GB20 TB40/9 GbpsRegistrati
Linode 96 GB$ 120,00$ 0,18096 GB201920 GB20 TB40/10 GbpsRegistrati
Linode 128 GB$ 160,00$ 0,240128 GB242560 GB20 TB40/11 GbpsRegistrati
Linode 192 GB$ 240,00$ 0,360192 GB323840 GB20 TB40/12 GbpsRegistrati

Costi di overage in uscita = $ 0,005 per GB

Macchine virtuali ottimizzate con core dedicati per applicazioni a uso intensivo di memoria.

Piano$/mese$/hRAMCPUStorageTrasferimentoTraffico di rete in entrata/uscita 
High Memory 24 GB$ 5,00$ 0,007524 GB220 GB5 TB40/5 GbpsRegistrati
High Memory 48 GB$ 10,00$ 0,015048 GB240 GB6 TB40/6 GbpsRegistrati
High Memory 90 GB$ 20,00$ 0,030090 GB490 GB7 TB40/7 GbpsRegistrati
High Memory 150 GB$ 40,00$ 0,0600150 GB8200 GB8 TB40/8 GbpsRegistrati
High Memory 300 GB$ 80,00$ 0,1200300 GB16340 GB9 TB40/9 GbpsRegistrati

Costi di overage in uscita = $ 0,005 per GB

Domande frequenti

Domande frequenti

Ti viene addebitata la tariffa oraria per il servizio (le tariffe vengono arrotondate per eccesso all'ora più vicina). Ad esempio, se crei una VM da 1 GB e la elimini dopo 24 ore di utilizzo, ti verranno addebitati 0,18 USD (24 ore x 0,0075 USD/ora). La fattura viene inviata il primo giorno del mese successivo; tuttavia, si potrebbe ricevere una fattura a metà mese se il conto raggiunge un certo limite di fatturazione per i servizi utilizzati all'interno di un singolo mese. La riscossione del pagamento avviene automaticamente una volta generata la fattura. Leggi questa guida per capire come funziona la fatturazione.

L'addebito sulla carta di credito viene effettuato una volta esaurito l'importo o scaduto il periodo del credito promozionale. Ad esempio, se si riceve un credito di 100 dollari per 60 giorni, questo credito verrà automaticamente applicato all'account del cliente. Se durante questi 60 giorni il cliente spende 50 dollari, non verrà effettuato alcun addebito sulla carta. Se, invece, durante questi 60 giorni il cliente spende 150 dollari, il credito di 100 dollari verrà utilizzato completamente e verrà effettuato un addebito di 50 dollari sulla carta di credito del cliente. Una volta scaduto il periodo del credito promozionale, i costi di eventuali servizi attivi verranno addebitati sulla carta di credito del cliente.

Vengono accettate le carte Visa, Mastercard, American Express e Discover. È possibile trasferire fondi da un account PayPal al proprio account. Il nostro Contratto generale per i servizi richiede di associare una carta di credito valida al proprio account. Si consiglia di leggere questa guida sulla fatturazione.

Sì, è possibile versare fondi in anticipo sul proprio account per effettuare pagamenti. Una volta emessa la fattura per i servizi utilizzati con riferimento all'account del cliente, viene applicato l'importo del credito prepagato prima di addebitare la carta di pagamento associata all'account del cliente.

Sì. Conserviamo i tuoi dati salvati e riserviamo la tua capacità di utilizzare altre risorse come RAM, trasferimento, ecc., anche quando la tua VM è spenta. Il cliente riceverà una fattura per tutti gli altri servizi eventualmente attivi, come Longview Pro o un indirizzo IP aggiuntivo. Se desideri interrompere la ricezione di fatture per un servizio specifico, è necessario rimuoverlo completamente dal tuo account.

Applichiamo le imposte dovute ai clienti che sono soggetti a tassazione. Si consiglia di consultare la nostra guida sulle informazioni fiscali per saperne di più sui paesi a cui applichiamo le imposte, sulle aliquote fiscali e su come aggiungere il codice fiscale dell'azienda al proprio account.

Richiedi un'analisi personalizzata dei costi per il cloud

Mettiti in contatto con il nostro team commerciale per discutere dei tuoi obiettivi, personalizzare la tua infrastruttura e creare la soluzione per il cloud ideale con le funzionalità di cui hai bisogno.