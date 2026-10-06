Macchine virtuali dedicate con GPU NVIDIA per velocizzare le operazioni di calcolo più complesse.
Backup
Backup immediati e completamente indipendenti dai tuoi sistemi. Scegli il tipo di istanza per il backup.
|Piano
|$/mese
|$/h
|RAM
|CPU
|Storage
|Trasferimento
|Traffico di rete in entrata/uscita
|GPU 32 GB
|$ 40,00
|$ 0,06
|32 GB
|8
|640 GB
|16 TB
|40/10 Gbps
|Registrati
|GPU 64 GB
|$ 80,00
|$ 0,12
|64 GB
|16
|1280 GB
|20 TB
|40/10 Gbps
|Registrati
|GPU 96 GB
|$ 160,00
|$ 0,18
|96 GB
|20
|1920 GB
|20 TB
|40/10 Gbps
|Registrati
|GPU 128 GB
|$ 320,00
|$ 0,24
|128 GB
|24
|2560 GB
|20 TB
|40/10 Gbps
|Registrati
Costi di overage in uscita = 0,005 dollari per GB
Elaborazione ad alta coerenza basata sui processori AMD EPYC™ di 5a generazione con nuove forme di VM 1:2 e opzioni di memoria estese. Progettato per applicazioni di livello aziendale, sensibili alla latenza e ad alto utilizzo di risorse.
|Piano
|$/h
|RAM
|CPU
|Storage
|Trasferimento
|Traffico di rete in entrata/uscita
|G8 Dedicated 4x2
|$ 0,00369
|4 GB
|2
|40 GB
|0 TB
|40/4 Gbps
|Registrati
|G8 Dedicated 8x4
|$ 0,00738
|8 GB
|4
|80 GB
|0 TB
|40/5 Gbps
|Registrati
|G8 Dedicated 16x8
|$ 0,01476
|16 GB
|8
|160 GB
|0 TB
|40/6 Gbps
|Registrati
|G8 Dedicated 32x16
|$ 0,02952
|32 GB
|16
|320 GB
|0 TB
|40/7 Gbps
|Registrati
|G8 Dedicated 64x32
|$ 0,05895
|64 GB
|32
|640 GB
|0 TB
|40/8 Gbps
|Registrati
|G8 Dedicated 96x48
|$ 0,08847
|96 GB
|48
|960 GB
|0 TB
|40/9 Gbps
|Registrati
|G8 Dedicated 128x64
|$ 0,11799
|128 GB
|64
|1280 GB
|0 TB
|40/10 Gbps
|Registrati
|G8 Dedicated 256x128
|$ 0,23589
|256 GB
|128
|2560 GB
|0 TB
|40/11 Gbps
|Registrati
|G8 Dedicated 512x256
|$ 0,47187
|512 GB
|256
|5120 GB
|0 TB
|40/12 Gbps
|Registrati
Costi di overage in uscita = $ 0,005 per GB
Elaborazione ad alta coerenza basata sui processori AMD EPYC di 5a generazione con nuove forme di VM 1:4 e opzioni di memoria estese. Progettato per applicazioni di livello aziendale, sensibili alla latenza e ad alto utilizzo di risorse.
|Piano
|$/h
|RAM
|CPU
|Storage
|Trasferimento
|Traffico di rete in entrata/uscita
|G8 Dedicated 8x2
|$ 0,00738
|8 GB
|2
|80 GB
|0 TB
|40/4 Gbps
|Registrati
|G8 Dedicated 16x4
|$ 0,01476
|16 GB
|4
|160 GB
|0 TB
|40/5 Gbps
|Registrati
|G8 Dedicated 32x8
|$ 0,02952
|32 GB
|8
|320 GB
|0 TB
|40/6 Gbps
|Registrati
|G8 Dedicated 64x16
|$ 0,05895
|64 GB
|16
|640 GB
|0 TB
|40/7 Gbps
|Registrati
|G8 Dedicated 96x24
|$ 0,08847
|96 GB
|24
|960 GB
|0 TB
|40/8 Gbps
|Registrati
|G8 Dedicated 128x32
|$ 0,11799
|128 GB
|32
|1280 GB
|0 TB
|40/9 Gbps
|Registrati
|G8 Dedicated 256x64
|$ 0,23589
|256 GB
|64
|2560 GB
|0 TB
|40/10 Gbps
|Registrati
|G8 Dedicated 512x128
|$ 0,47187
|512 GB
|128
|5120 GB
|0 TB
|40/11 Gbps
|Registrati
Costi di overage in uscita = $ 0,005 per GB
Core CPU dedicati e performanti grazie al supporto dei processori AMD EPYC di 3a generazione con una configurazione di memoria di livello superiore per un throughput costante anche con i carichi più impegnativi. Progettato per applicazioni ad uso intensivo di CPU o business-critical che richiedono affidabilità, bassa latenza e performance stabili su larga scala.
|Piano
|$/mese
|$/h
|RAM
|CPU
|Storage
|Trasferimento
|Traffico di rete in entrata/uscita
|G7 Dedicated 4 GB
|$ 5,00
|$ 0,008
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|40/4 Gbps
|Registrati
|G7 Dedicated 8 GB
|$ 10,00
|$ 0,015
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|40/5 Gbps
|Registrati
|G7 Dedicated 16 GB
|$ 20,00
|$ 0,030
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|40/6 Gbps
|Registrati
|G7 Dedicated 32 GB
|$ 40,00
|$ 0,060
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|40/7 Gbps
|Registrati
|G7 Dedicated 64 GB
|$ 80,00
|$ 0,120
|64 GB
|32
|1280 GB
|8 TB
|40/8 Gbps
|Registrati
|G7 Dedicated 96 GB
|$ 120,00
|$ 0,180
|96 GB
|48
|1920 GB
|9 TB
|40/9 Gbps
|Registrati
|G7 Dedicated 128 GB
|$ 160,00
|$ 0,240
|128 GB
|50
|2500 GB
|10 TB
|40/10 Gbps
|Registrati
|G7 Dedicated 256 GB
|$ 200,00
|$ 0,300
|256 GB
|56
|5000 GB
|11 TB
|40/11 Gbps
|Registrati
|G7 Dedicated 512 GB
|$ 240,00
|$ 0,360
|512 GB
|64
|7200 GB
|12 TB
|40/12 Gbps
|Registrati
Costi di overage in uscita = $ 0,005 per GB
Core CPU dedicati forniti sull'hardware legacy disponibile con una minima condivisione delle risorse. Ideale per carichi di lavoro di produzione stabili che richiedono performance prevedibili senza requisiti hardware di livello superiore.
|Piano
|$/mese
|$/h
|RAM
|CPU
|Storage
|Trasferimento
|Traffico di rete in entrata/uscita
|G6 Dedicated 4 GB
|$ 5,00
|$ 0,008
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|40/4 Gbps
|Registrati
|G6 Dedicated 8 GB
|$ 10,00
|$ 0,015
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|40/5 Gbps
|Registrati
|G6 Dedicated 16 GB
|$ 20,00
|$ 0,030
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|40/6 Gbps
|Registrati
|G6 Dedicated 32 GB
|$ 40,00
|$ 0,060
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|40/7 Gbps
|Registrati
|G6 Dedicated 64 GB
|$ 80,00
|$ 0,120
|64 GB
|32
|1280 GB
|8 TB
|40/8 Gbps
|Registrati
|G6 Dedicated 96 GB
|$ 120,00
|$ 0,180
|96 GB
|48
|1920 GB
|9 TB
|40/9 Gbps
|Registrati
|G6 Dedicated 128 GB
|$ 160,00
|$ 0,240
|128 GB
|50
|2500 GB
|10 TB
|40/10 Gbps
|Registrati
|G6 Dedicated 256 GB
|$ 200,00
|$ 0,300
|256 GB
|56
|5000 GB
|11 TB
|40/11 Gbps
|Registrati
|G6 Dedicated 512 GB
|$ 240,00
|$ 0,360
|512 GB
|64
|7200 GB
|12 TB
|40/12 Gbps
|Registrati
Costi di overage in uscita = $ 0,005 per GB
CPU condivisa su hardware legacy per sviluppo, test e carichi di lavoro variabili a costi contenuti.
|Piano
|$/mese
|$/h
|RAM
|CPU
|Storage
|Trasferimento
|Traffico di rete in entrata/uscita
|Linode 1 GB
|$ 2,00
|$ 0,003
|1 GB
|1
|25 GB
|1 TB
|40/1 Gbps
|Registrati
|Linode 2 GB
|$ 2,50
|$ 0,004
|2 GB
|1
|50 GB
|2 TB
|40/2 Gbps
|Registrati
|Linode 4 GB
|$ 5,00
|$ 0,008
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|40/4 Gbps
|Registrati
|Linode 8 GB
|$ 10,00
|$ 0,015
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|40/5 Gbps
|Registrati
|Linode 16 GB
|$ 20,00
|$ 0,030
|16 GB
|6
|320 GB
|8 TB
|40/6 Gbps
|Registrati
|Linode 32 GB
|$ 40,00
|$ 0,060
|32 GB
|8
|640 GB
|16 TB
|40/7 Gbps
|Registrati
|Linode 64 GB
|$ 80,00
|$ 0,120
|64 GB
|16
|1280 GB
|20 TB
|40/9 Gbps
|Registrati
|Linode 96 GB
|$ 120,00
|$ 0,180
|96 GB
|20
|1920 GB
|20 TB
|40/10 Gbps
|Registrati
|Linode 128 GB
|$ 160,00
|$ 0,240
|128 GB
|24
|2560 GB
|20 TB
|40/11 Gbps
|Registrati
|Linode 192 GB
|$ 240,00
|$ 0,360
|192 GB
|32
|3840 GB
|20 TB
|40/12 Gbps
|Registrati
Costi di overage in uscita = $ 0,005 per GB
Macchine virtuali ottimizzate con core dedicati per applicazioni a uso intensivo di memoria.
|Piano
|$/mese
|$/h
|RAM
|CPU
|Storage
|Trasferimento
|Traffico di rete in entrata/uscita
|High Memory 24 GB
|$ 5,00
|$ 0,0075
|24 GB
|2
|20 GB
|5 TB
|40/5 Gbps
|Registrati
|High Memory 48 GB
|$ 10,00
|$ 0,0150
|48 GB
|2
|40 GB
|6 TB
|40/6 Gbps
|Registrati
|High Memory 90 GB
|$ 20,00
|$ 0,0300
|90 GB
|4
|90 GB
|7 TB
|40/7 Gbps
|Registrati
|High Memory 150 GB
|$ 40,00
|$ 0,0600
|150 GB
|8
|200 GB
|8 TB
|40/8 Gbps
|Registrati
|High Memory 300 GB
|$ 80,00
|$ 0,1200
|300 GB
|16
|340 GB
|9 TB
|40/9 Gbps
|Registrati
Costi di overage in uscita = $ 0,005 per GB
Domande frequenti
Domande frequenti
Ti viene addebitata la tariffa oraria per il servizio (le tariffe vengono arrotondate per eccesso all'ora più vicina). Ad esempio, se crei una VM da 1 GB e la elimini dopo 24 ore di utilizzo, ti verranno addebitati 0,18 USD (24 ore x 0,0075 USD/ora). La fattura viene inviata il primo giorno del mese successivo; tuttavia, si potrebbe ricevere una fattura a metà mese se il conto raggiunge un certo limite di fatturazione per i servizi utilizzati all'interno di un singolo mese. La riscossione del pagamento avviene automaticamente una volta generata la fattura. Leggi questa guida per capire come funziona la fatturazione.
L'addebito sulla carta di credito viene effettuato una volta esaurito l'importo o scaduto il periodo del credito promozionale. Ad esempio, se si riceve un credito di 100 dollari per 60 giorni, questo credito verrà automaticamente applicato all'account del cliente. Se durante questi 60 giorni il cliente spende 50 dollari, non verrà effettuato alcun addebito sulla carta. Se, invece, durante questi 60 giorni il cliente spende 150 dollari, il credito di 100 dollari verrà utilizzato completamente e verrà effettuato un addebito di 50 dollari sulla carta di credito del cliente. Una volta scaduto il periodo del credito promozionale, i costi di eventuali servizi attivi verranno addebitati sulla carta di credito del cliente.
Vengono accettate le carte Visa, Mastercard, American Express e Discover. È possibile trasferire fondi da un account PayPal al proprio account. Il nostro Contratto generale per i servizi richiede di associare una carta di credito valida al proprio account. Si consiglia di leggere questa guida sulla fatturazione.
Sì, è possibile versare fondi in anticipo sul proprio account per effettuare pagamenti. Una volta emessa la fattura per i servizi utilizzati con riferimento all'account del cliente, viene applicato l'importo del credito prepagato prima di addebitare la carta di pagamento associata all'account del cliente.
Sì. Conserviamo i tuoi dati salvati e riserviamo la tua capacità di utilizzare altre risorse come RAM, trasferimento, ecc., anche quando la tua VM è spenta. Il cliente riceverà una fattura per tutti gli altri servizi eventualmente attivi, come Longview Pro o un indirizzo IP aggiuntivo. Se desideri interrompere la ricezione di fatture per un servizio specifico, è necessario rimuoverlo completamente dal tuo account.
Applichiamo le imposte dovute ai clienti che sono soggetti a tassazione. Si consiglia di consultare la nostra guida sulle informazioni fiscali per saperne di più sui paesi a cui applichiamo le imposte, sulle aliquote fiscali e su come aggiungere il codice fiscale dell'azienda al proprio account.
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