配备 NVIDIA GPU 的专用虚拟机，专为加速复杂计算任务而设计。
Backups
提供即时备份，确保您的技术栈独立运行，不受干扰。选择要备份的实例类型。
由第 5 代 AMD EPYC™ 处理器驱动的高一致性计算服务，新增 1:2 虚拟机规格及更丰富的内存选择。专为企业级、延迟敏感型和资源密集型应用而设计。
|方案
|时费
|内存
|CPU
|存储
|传输流量
|网络入站/出站速率
|G8 Dedicated 4x2
|$0.00369
|4 GB
|2
|40 GB
|0 TB
|40/4 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 8x4
|$0.00738
|8 GB
|4
|80 GB
|0 TB
|40/5 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 16x8
|$0.01476
|16 GB
|8
|160 GB
|0 TB
|40/6 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 32x16
|$0.02952
|32 GB
|16
|320 GB
|0 TB
|40/7 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 64x32
|$0.05895
|64 GB
|32
|640 GB
|0 TB
|40/8 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 96x48
|$0.08847
|96 GB
|48
|960 GB
|0 TB
|40/9 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 128x64
|$0.11799
|128 GB
|64
|1280 GB
|0 TB
|40/10 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 256x128
|$0.23589
|256 GB
|128
|2560 GB
|0 TB
|40/11 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 512x256
|$0.47187
|512 GB
|256
|5120 GB
|0 TB
|40/12 Gbps
|注册
出站流量超额费用 = 0.005 美元/GB
由第 5 代 AMD EPYC 处理器驱动的高一致性计算服务，新增 1:4 虚拟机规格及更丰富的内存选择。专为企业级、延迟敏感型和资源密集型应用而设计。
|方案
|时费
|内存
|CPU
|存储
|传输流量
|网络入站/出站速率
|G8 Dedicated 8x2
|$0.00738
|8 GB
|2
|80 GB
|0 TB
|40/4 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 16x4
|$0.01476
|16 GB
|4
|160 GB
|0 TB
|40/5 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 32x8
|$0.02952
|32 GB
|8
|320 GB
|0 TB
|40/6 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 64x16
|$0.05895
|64 GB
|16
|640 GB
|0 TB
|40/7 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 96x24
|$0.08847
|96 GB
|24
|960 GB
|0 TB
|40/8 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 128x32
|$0.11799
|128 GB
|32
|1280 GB
|0 TB
|40/9 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 256x64
|$0.23589
|256 GB
|64
|2560 GB
|0 TB
|40/10 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 512x128
|$0.47187
|512 GB
|128
|5120 GB
|0 TB
|40/11 Gbps
|注册
出站流量超额费用 = 0.005 美元/GB
由第 3 代 AMD EPYC 处理器驱动的高性能专用 CPU 核心，配合高端内存配置，即使在高负载下也能提供稳定的吞吐量。专为 CPU 密集型或企业关键型应用而生，满足其在大规模扩展时对可靠性、低延迟和稳定性能的严苛要求。
|方案
|月费
|时费
|内存
|CPU
|存储
|传输流量
|网络入站/出站速率
|G7 Dedicated 4 GB
|$5.00
|$0.008
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|40/4 Gbps
|注册
|G7 Dedicated 8 GB
|$10.00
|$0.015
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|40/5 Gbps
|注册
|G7 Dedicated 16 GB
|$20.00
|$0.030
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|40/6 Gbps
|注册
|G7 Dedicated 32 GB
|$40.00
|$0.060
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|40/7 Gbps
|注册
|G7 Dedicated 64 GB
|$80.00
|$0.120
|64 GB
|32
|1280 GB
|8 TB
|40/8 Gbps
|注册
|G7 Dedicated 96 GB
|$120.00
|$0.180
|96 GB
|48
|1920 GB
|9 TB
|40/9 Gbps
|注册
|G7 Dedicated 128 GB
|$160.00
|$0.240
|128 GB
|50
|2500 GB
|10 TB
|40/10 Gbps
|注册
|G7 Dedicated 256 GB
|$200.00
|$0.300
|256 GB
|56
|5000 GB
|11 TB
|40/11 Gbps
|注册
|G7 Dedicated 512 GB
|$240.00
|$0.360
|512 GB
|64
|7200 GB
|12 TB
|40/12 Gbps
|注册
出站流量超额费用 = 0.005 美元/GB
部署于现有传统硬件上的专用 CPU 核心，资源争用极低。非常适合需要可预测性能且无需高端硬件配置的稳定生产工作负载。
|方案
|月费
|时费
|内存
|CPU
|存储
|传输流量
|网络入站/出站速率
|G6 Dedicated 4 GB
|$5.00
|$0.008
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|40/4 Gbps
|注册
|G6 Dedicated 8 GB
|$10.00
|$0.015
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|40/5 Gbps
|注册
|G6 Dedicated 16 GB
|$20.00
|$0.030
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|40/6 Gbps
|注册
|G6 Dedicated 32 GB
|$40.00
|$0.060
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|40/7 Gbps
|注册
|G6 Dedicated 64 GB
|$80.00
|$0.120
|64 GB
|32
|1280 GB
|8 TB
|40/8 Gbps
|注册
|G6 Dedicated 96 GB
|$120.00
|$0.180
|96 GB
|48
|1920 GB
|9 TB
|40/9 Gbps
|注册
|G6 Dedicated 128 GB
|$160.00
|$0.240
|128 GB
|50
|2500 GB
|10 TB
|40/10 Gbps
|注册
|G6 Dedicated 256 GB
|$200.00
|$0.300
|256 GB
|56
|5000 GB
|11 TB
|40/11 Gbps
|注册
|G6 Dedicated 512 GB
|$240.00
|$0.360
|512 GB
|64
|7200 GB
|12 TB
|40/12 Gbps
|注册
出站流量超额费用 = 0.005 美元/GB
基于传统硬件的 Shared CPU，适用于追求经济高效的开发、测试和可变工作负载。
|方案
|月费
|时费
|内存
|CPU
|存储
|传输流量
|网络入站/出站速率
|Linode 1 GB
|$2.00
|$0.003
|1 GB
|1
|25 GB
|1 TB
|40/1 Gbps
|注册
|Linode 2 GB
|$2.50
|$0.004
|2 GB
|1
|50 GB
|2 TB
|40/2 Gbps
|注册
|Linode 4 GB
|$5.00
|$0.008
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|40/4 Gbps
|注册
|Linode 8 GB
|$10.00
|$0.015
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|40/5 Gbps
|注册
|Linode 16 GB
|$20.00
|$0.030
|16 GB
|6
|320 GB
|8 TB
|40/6 Gbps
|注册
|Linode 32 GB
|$40.00
|$0.060
|32 GB
|8
|640 GB
|16 TB
|40/7 Gbps
|注册
|Linode 64 GB
|$80.00
|$0.120
|64 GB
|16
|1280 GB
|20 TB
|40/9 Gbps
|注册
|Linode 96 GB
|$120.00
|$0.180
|96 GB
|20
|1920 GB
|20 TB
|40/10 Gbps
|注册
|Linode 128 GB
|$160.00
|$0.240
|128 GB
|24
|2560 GB
|20 TB
|40/11 Gbps
|注册
|Linode 192 GB
|$240.00
|$0.360
|192 GB
|32
|3840 GB
|20 TB
|40/12 Gbps
|注册
出站流量超额费用 = 0.005 美元/GB
专门针对内存密集型应用优化的虚拟机，配备专用核心。
|方案
|月费
|时费
|内存
|CPU
|存储
|传输流量
|网络入站/出站速率
|High Memory 24 GB
|$5.00
|$0.0075
|24 GB
|2
|20 GB
|5 TB
|40/5 Gbps
|注册
|High Memory 48 GB
|$10.00
|$0.0150
|48 GB
|2
|40 GB
|6 TB
|40/6 Gbps
|注册
|High Memory 90 GB
|$20.00
|$0.0300
|90 GB
|4
|90 GB
|7 TB
|40/7 Gbps
|注册
|High Memory 150 GB
|$40.00
|$0.0600
|150 GB
|8
|200 GB
|8 TB
|40/8 Gbps
|注册
|High Memory 300 GB
|$80.00
|$0.1200
|300 GB
|16
|340 GB
|9 TB
|40/9 Gbps
|注册
出站流量超额费用 = 0.005 美元/GB
常见问题
常见问题
服务按小时计费（计费时间将向上取整至最接近的整数小时）。例如，如果您创建了一台 1 GB 的虚拟机（VM），并在使用 24 小时后将其删除，您需要支付的账单金额为 0.18 美元（24 小时 x 0.0075 美元/小时）。您会在下一个月的第一天收到账单；但是，如果您的帐户在一个月内使用的服务达到了一定的计费限额，则您可能会在月中收到账单。发票生成后，系统将自动进行扣款。阅读本指南，了解计费机制。
在您的促销抵扣额度用完或者促销抵扣额度期限到期后，我们将开始从您的信用卡中扣款。例如，如果您获得了 100 美元为期 60 天的额度，则该 100 美元的额度会自动应用于您的帐户。如果您在这 60 天内花费了 50 美元，则不会从您的卡中扣款。如果您在这 60 天内花费了 150 美元，则 100 美元的额度已全部用完，并且您的信用卡将被收取 50 美元的费用。在促销抵扣额度期限到期后，任何已启用的服务所产生的费用将从您的信用卡中收取。
我们接受 Visa 卡、万事达卡、美国运通卡和 Discover 卡。您可以通过从 PayPal 帐户转账来向您的帐户中添加额度。根据我们的主服务协议，您必须在帐户中保留一张有效的信用卡。阅读本指南，了解计费机制。
是的，您可以通过预付方式向您的帐户中存入额度。在为您的已用服务开具账单时，我们会先使用您帐户中的预付额度进行抵扣，然后才会对您帐户绑定的支付卡进行扣款。
是的。即使您的虚拟机处于关机状态，我们仍会保留您已保存的数据，并为您维持使用内存（RAM）和流量等其他资源的权利。对于任何其他已启用的服务（例如，Longview Pro 或额外的 IP），您都会收到相应的账单。如果您希望停止支付某项特定服务的账单，您需要将其从您的账户中完全删除。
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