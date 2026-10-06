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Backups 方案与定价

面向计算实例的可用附加项。Akamai Cloud 上的共享计算实例定价为每月每 GB 2 美元起。

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Backups

提供即时备份，确保您的技术栈独立运行，不受干扰。选择要备份的实例类型。

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Backups Pricing

配备 NVIDIA GPU 的专用虚拟机，专为加速复杂计算任务而设计。

方案月费时费内存CPU存储传输流量网络入站/出站速率 
GPU 32 GB$40.00$0.0632 GB8640 GB16 TB40/10 Gbps注册
GPU 64 GB$80.00$0.1264 GB161280 GB20 TB40/10 Gbps注册
GPU 96 GB$160.00$0.1896 GB201920 GB20 TB40/10 Gbps注册
GPU 128 GB$320.00$0.24128 GB242560 GB20 TB40/10 Gbps注册

出站流量超额费用 = 0.005 美元/GB

由第 5 代 AMD EPYC™ 处理器驱动的高一致性计算服务，新增 1:2 虚拟机规格及更丰富的内存选择。专为企业级、延迟敏感型和资源密集型应用而设计。

方案时费内存CPU存储传输流量网络入站/出站速率 
G8 Dedicated 4x2$0.003694 GB240 GB0 TB40/4 Gbps注册
G8 Dedicated 8x4$0.007388 GB480 GB0 TB40/5 Gbps注册
G8 Dedicated 16x8$0.0147616 GB8160 GB0 TB40/6 Gbps注册
G8 Dedicated 32x16$0.0295232 GB16320 GB0 TB40/7 Gbps注册
G8 Dedicated 64x32$0.0589564 GB32640 GB0 TB40/8 Gbps注册
G8 Dedicated 96x48$0.0884796 GB48960 GB0 TB40/9 Gbps注册
G8 Dedicated 128x64$0.11799128 GB641280 GB0 TB40/10 Gbps注册
G8 Dedicated 256x128$0.23589256 GB1282560 GB0 TB40/11 Gbps注册
G8 Dedicated 512x256$0.47187512 GB2565120 GB0 TB40/12 Gbps注册

出站流量超额费用 = 0.005 美元/GB

由第 5 代 AMD EPYC 处理器驱动的高一致性计算服务，新增 1:4 虚拟机规格及更丰富的内存选择。专为企业级、延迟敏感型和资源密集型应用而设计。

方案时费内存CPU存储传输流量网络入站/出站速率 
G8 Dedicated 8x2$0.007388 GB280 GB0 TB40/4 Gbps注册
G8 Dedicated 16x4$0.0147616 GB4160 GB0 TB40/5 Gbps注册
G8 Dedicated 32x8$0.0295232 GB8320 GB0 TB40/6 Gbps注册
G8 Dedicated 64x16$0.0589564 GB16640 GB0 TB40/7 Gbps注册
G8 Dedicated 96x24$0.0884796 GB24960 GB0 TB40/8 Gbps注册
G8 Dedicated 128x32$0.11799128 GB321280 GB0 TB40/9 Gbps注册
G8 Dedicated 256x64$0.23589256 GB642560 GB0 TB40/10 Gbps注册
G8 Dedicated 512x128$0.47187512 GB1285120 GB0 TB40/11 Gbps注册

出站流量超额费用 = 0.005 美元/GB

由第 3 代 AMD EPYC 处理器驱动的高性能专用 CPU 核心，配合高端内存配置，即使在高负载下也能提供稳定的吞吐量。专为 CPU 密集型或企业关键型应用而生，满足其在大规模扩展时对可靠性、低延迟和稳定性能的严苛要求。

方案月费时费内存CPU存储传输流量网络入站/出站速率 
G7 Dedicated 4 GB$5.00$0.0084 GB280 GB4 TB40/4 Gbps注册
G7 Dedicated 8 GB$10.00$0.0158 GB4160 GB5 TB40/5 Gbps注册
G7 Dedicated 16 GB$20.00$0.03016 GB8320 GB6 TB40/6 Gbps注册
G7 Dedicated 32 GB$40.00$0.06032 GB16640 GB7 TB40/7 Gbps注册
G7 Dedicated 64 GB$80.00$0.12064 GB321280 GB8 TB40/8 Gbps注册
G7 Dedicated 96 GB$120.00$0.18096 GB481920 GB9 TB40/9 Gbps注册
G7 Dedicated 128 GB$160.00$0.240128 GB502500 GB10 TB40/10 Gbps注册
G7 Dedicated 256 GB$200.00$0.300256 GB565000 GB11 TB40/11 Gbps注册
G7 Dedicated 512 GB$240.00$0.360512 GB647200 GB12 TB40/12 Gbps注册

出站流量超额费用 = 0.005 美元/GB

部署于现有传统硬件上的专用 CPU 核心，资源争用极低。非常适合需要可预测性能且无需高端硬件配置的稳定生产工作负载。

方案月费时费内存CPU存储传输流量网络入站/出站速率 
G6 Dedicated 4 GB$5.00$0.0084 GB280 GB4 TB40/4 Gbps注册
G6 Dedicated 8 GB$10.00$0.0158 GB4160 GB5 TB40/5 Gbps注册
G6 Dedicated 16 GB$20.00$0.03016 GB8320 GB6 TB40/6 Gbps注册
G6 Dedicated 32 GB$40.00$0.06032 GB16640 GB7 TB40/7 Gbps注册
G6 Dedicated 64 GB$80.00$0.12064 GB321280 GB8 TB40/8 Gbps注册
G6 Dedicated 96 GB$120.00$0.18096 GB481920 GB9 TB40/9 Gbps注册
G6 Dedicated 128 GB$160.00$0.240128 GB502500 GB10 TB40/10 Gbps注册
G6 Dedicated 256 GB$200.00$0.300256 GB565000 GB11 TB40/11 Gbps注册
G6 Dedicated 512 GB$240.00$0.360512 GB647200 GB12 TB40/12 Gbps注册

出站流量超额费用 = 0.005 美元/GB

基于传统硬件的 Shared CPU，适用于追求经济高效的开发、测试和可变工作负载。

方案月费时费内存CPU存储传输流量网络入站/出站速率 
Linode 1 GB$2.00$0.0031 GB125 GB1 TB40/1 Gbps注册
Linode 2 GB$2.50$0.0042 GB150 GB2 TB40/2 Gbps注册
Linode 4 GB$5.00$0.0084 GB280 GB4 TB40/4 Gbps注册
Linode 8 GB$10.00$0.0158 GB4160 GB5 TB40/5 Gbps注册
Linode 16 GB$20.00$0.03016 GB6320 GB8 TB40/6 Gbps注册
Linode 32 GB$40.00$0.06032 GB8640 GB16 TB40/7 Gbps注册
Linode 64 GB$80.00$0.12064 GB161280 GB20 TB40/9 Gbps注册
Linode 96 GB$120.00$0.18096 GB201920 GB20 TB40/10 Gbps注册
Linode 128 GB$160.00$0.240128 GB242560 GB20 TB40/11 Gbps注册
Linode 192 GB$240.00$0.360192 GB323840 GB20 TB40/12 Gbps注册

出站流量超额费用 = 0.005 美元/GB

专门针对内存密集型应用优化的虚拟机，配备专用核心。

方案月费时费内存CPU存储传输流量网络入站/出站速率 
High Memory 24 GB$5.00$0.007524 GB220 GB5 TB40/5 Gbps注册
High Memory 48 GB$10.00$0.015048 GB240 GB6 TB40/6 Gbps注册
High Memory 90 GB$20.00$0.030090 GB490 GB7 TB40/7 Gbps注册
High Memory 150 GB$40.00$0.0600150 GB8200 GB8 TB40/8 Gbps注册
High Memory 300 GB$80.00$0.1200300 GB16340 GB9 TB40/9 Gbps注册

出站流量超额费用 = 0.005 美元/GB

常见问题

常见问题

服务按小时计费（计费时间将向上取整至最接近的整数小时）。例如，如果您创建了一台 1 GB 的虚拟机（VM），并在使用 24 小时后将其删除，您需要支付的账单金额为 0.18 美元（24 小时 x 0.0075 美元/小时）。您会在下一个月的第一天收到账单；但是，如果您的帐户在一个月内使用的服务达到了一定的计费限额，则您可能会在月中收到账单。发票生成后，系统将自动进行扣款。阅读本指南，了解计费机制。

在您的促销抵扣额度用完或者促销抵扣额度期限到期后，我们将开始从您的信用卡中扣款。例如，如果您获得了 100 美元为期 60 天的额度，则该 100 美元的额度会自动应用于您的帐户。如果您在这 60 天内花费了 50 美元，则不会从您的卡中扣款。如果您在这 60 天内花费了 150 美元，则 100 美元的额度已全部用完，并且您的信用卡将被收取 50 美元的费用。在促销抵扣额度期限到期后，任何已启用的服务所产生的费用将从您的信用卡中收取。

我们接受 Visa 卡、万事达卡、美国运通卡和 Discover 卡。您可以通过从 PayPal 帐户转账来向您的帐户中添加额度。根据我们的主服务协议，您必须在帐户中保留一张有效的信用卡。阅读本指南，了解计费机制。

是的，您可以通过预付方式向您的帐户中存入额度。在为您的已用服务开具账单时，我们会先使用您帐户中的预付额度进行抵扣，然后才会对您帐户绑定的支付卡进行扣款。

是的。即使您的虚拟机处于关机状态，我们仍会保留您已保存的数据，并为您维持使用内存（RAM）和流量等其他资源的权利。对于任何其他已启用的服务（例如，Longview Pro 或额外的 IP），您都会收到相应的账单。如果您希望停止支付某项特定服务的账单，您需要将其从您的账户中完全删除

我们会对需要缴税的客户收取税费。请参阅我们的税费信息指南，以详细了解我们会对哪些国家或地区收取税费、相关税率，以及如何向帐户中添加您的企业税号。

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