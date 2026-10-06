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Backupsのプランと料金

提供中のコンピュートインスタンス向け追加オプションです。Akamai Cloudの共有コンピュートインスタンス向けBackupsの料金は、1GBあたり月額$2からとなります。

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Backups

スタックから完全に独立した形での即時バックアップを実現します。バックアップするインスタンスの種類を選べます。

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Backups Pricing

NVIDIA GPUを搭載した専用の仮想マシンで複雑なコンピューティングジョブを高速化します。

プラン月額料金時間単位料金RAMCPUストレージ転送ネットワークイン／アウト 
GPU 32 GB$40.00$0.0632 GB8640 GB16 TB40／10 Gbps登録
GPU 64 GB$80.00$0.1264 GB161280 GB20 TB40／10 Gbps登録
GPU 96 GB$160.00$0.1896 GB201920 GB20 TB40／10 Gbps登録
GPU 128 GB$320.00$0.24128 GB242560 GB20 TB40／10 Gbps登録

エグレス超過料金は1 GBあたりUS$0.005

新しい1：2 VM形状と拡張メモリオプションを備えた第5世代AMD EPYC™プロセッサーによる整合性の高いコンピューティング。レイテンシーの影響を受けやすく、リソースを大量に消費するエンタープライズレベルのアプリケーション向けに設計されています。

プラン時間単位料金RAMCPUストレージ転送ネットワークイン／アウト 
G8 Dedicated 4x2$0.003694 GB240 GB0 TB40／4 Gbps登録
G8 Dedicated 8x4$0.007388 GB480 GB0 TB40／5 Gbps登録
G8 Dedicated 16x8$0.0147616 GB8160 GB0 TB40／6 Gbps登録
G8 Dedicated 32x16$0.0295232 GB16320 GB0 TB40／7 Gbps登録
G8 Dedicated 64x32$0.0589564 GB32640 GB0 TB40／8 Gbps登録
G8 Dedicated 96x48$0.0884796 GB48960 GB0 TB40／9 Gbps登録
G8 Dedicated 128x64$0.11799128 GB641280 GB0 TB40／10 Gbps登録
G8 Dedicated 256x128$0.23589256 GB1282560 GB0 TB40／11 Gbps登録
G8 Dedicated 512x256$0.47187512 GB2565120 GB0 TB40／12 Gbps登録

エグレス超過料金は1 GBあたりUS$0.005

新しい1：4 VM形状と拡張メモリオプションを備えた第5世代AMD EPYCプロセッサーによる整合性の高いコンピューティング。レイテンシーの影響を受けやすく、リソースを大量に消費するエンタープライズレベルのアプリケーション向けに設計されています。

プラン時間単位料金RAMCPUストレージ転送ネットワークイン／アウト 
G8 Dedicated 8x2$0.007388 GB280 GB0 TB40／4 Gbps登録
G8 Dedicated 16x4$0.0147616 GB4160 GB0 TB40／5 Gbps登録
G8 Dedicated 32x8$0.0295232 GB8320 GB0 TB40／6 Gbps登録
G8 Dedicated 64x16$0.0589564 GB16640 GB0 TB40／7 Gbps登録
G8 Dedicated 96x24$0.0884796 GB24960 GB0 TB40／8 Gbps登録
G8 Dedicated 128x32$0.11799128 GB321280 GB0 TB40／9 Gbps登録
G8 Dedicated 256x64$0.23589256 GB642560 GB0 TB40／10 Gbps登録
G8 Dedicated 512x128$0.47187512 GB1285120 GB0 TB40／11 Gbps登録

エグレス超過料金は1 GBあたりUS$0.005

プレミアムなメモリ構成を備えた第3世代AMD EPYCプロセッサーに支えられ、優れたパフォーマンスを発揮する専用CPUコアにより、負荷が高いときも整合性のあるスループットを実現します。信頼性、低レイテンシー、安定したパフォーマンスを大規模に必要とする、CPU負荷の高いアプリケーションやビジネスクリティカルなアプリケーション向けに構築されています。

プラン月額料金時間単位料金RAMCPUストレージ転送ネットワークイン／アウト 
G7 Dedicated 4 GB$5.00$0.0084 GB280 GB4 TB40／4 Gbps登録
G7 Dedicated 8 GB$10.00$0.0158 GB4160 GB5 TB40／5 Gbps登録
G7 Dedicated 16 GB$20.00$0.03016 GB8320 GB6 TB40／6 Gbps登録
G7 Dedicated 32 GB$40.00$0.06032 GB16640 GB7 TB40／7 Gbps登録
G7 Dedicated 64 GB$80.00$0.12064 GB321280 GB8 TB40／8 Gbps登録
G7 Dedicated 96 GB$120.00$0.18096 GB481920 GB9 TB40／9 Gbps登録
G7 Dedicated 128 GB$160.00$0.240128 GB502500 GB10 TB40／10 Gbps登録
G7 Dedicated 256 GB$200.00$0.300256 GB565000 GB11 TB40／11 Gbps登録
G7 Dedicated 512 GB$240.00$0.360512 GB647200 GB12 TB40／12 Gbps登録

エグレス超過料金は1 GBあたりUS$0.005

使用可能なレガシーハードウェアに専用CPUコアをプロビジョニングしているため、リソースの競合が最小限に抑えられます。プレミアムなハードウェア要件なしで予測可能なパフォーマンスを必要とする、安定した本番環境のワークロードに最適です。

プラン月額料金時間単位料金RAMCPUストレージ転送ネットワークイン／アウト 
G6 Dedicated 4 GB$5.00$0.0084 GB280 GB4 TB40／4 Gbps登録
G6 Dedicated 8 GB$10.00$0.0158 GB4160 GB5 TB40／5 Gbps登録
G6 Dedicated 16 GB$20.00$0.03016 GB8320 GB6 TB40／6 Gbps登録
G6 Dedicated 32 GB$40.00$0.06032 GB16640 GB7 TB40／7 Gbps登録
G6 Dedicated 64 GB$80.00$0.12064 GB321280 GB8 TB40／8 Gbps登録
G6 Dedicated 96 GB$120.00$0.18096 GB481920 GB9 TB40／9 Gbps登録
G6 Dedicated 128 GB$160.00$0.240128 GB502500 GB10 TB40／10 Gbps登録
G6 Dedicated 256 GB$200.00$0.300256 GB565000 GB11 TB40／11 Gbps登録
G6 Dedicated 512 GB$240.00$0.360512 GB647200 GB12 TB40／12 Gbps登録

エグレス超過料金は1 GBあたりUS$0.005

コスト効率の高い開発、テスト、および変動ワークロードを実現する、レガシーハードウェア上で稼働する共有CPU。

プラン月額料金時間単位料金RAMCPUストレージ転送ネットワークイン／アウト 
Linode 1 GB$2.00$0.0031 GB125 GB1 TB40／1 Gbps登録
Linode 2 GB$2.50$0.0042 GB150 GB2 TB40／2 Gbps登録
Linode 4 GB$5.00$0.0084 GB280 GB4 TB40／4 Gbps登録
Linode 8 GB$10.00$0.0158 GB4160 GB5 TB40／5 Gbps登録
Linode 16 GB$20.00$0.03016 GB6320 GB8 TB40／6 Gbps登録
Linode 32 GB$40.00$0.06032 GB8640 GB16 TB40／7 Gbps登録
Linode 64 GB$80.00$0.12064 GB161280 GB20 TB40／9 Gbps登録
Linode 96 GB$120.00$0.18096 GB201920 GB20 TB40／10 Gbps登録
Linode 128 GB$160.00$0.240128 GB242560 GB20 TB40／11 Gbps登録
Linode 192 GB$240.00$0.360192 GB323840 GB20 TB40／12 Gbps登録

エグレス超過料金は1 GBあたりUS$0.005

メモリ負荷の高いアプリケーション向けに専用コアを使用して最適化された仮想マシン。

プラン月額料金時間単位料金RAMCPUストレージ転送ネットワークイン／アウト 
High Memory 24 GB$5.00$0.007524 GB220 GB5 TB40／5 Gbps登録
High Memory 48 GB$10.00$0.015048 GB240 GB6 TB40／6 Gbps登録
High Memory 90 GB$20.00$0.030090 GB490 GB7 TB40／7 Gbps登録
High Memory 150 GB$40.00$0.0600150 GB8200 GB8 TB40／8 Gbps登録
High Memory 300 GB$80.00$0.1200300 GB16340 GB9 TB40／9 Gbps登録

エグレス超過料金は1 GBあたりUS$0.005

よくあるご質問

よくあるご質問

サービスのご利用は時間単位での課金となります（1時間未満の端数は切り上げられます）。例えば、1GBのVMを作成し、24時間利用したあとに削除した場合、請求額は$0.18（24時間 × $0.0075/時）となります。請求書は次の暦月の最初の日に発行されます。ただし、1か月の間にアカウントで使用したサービスの料金が一定の請求額上限に達した場合には、月半ばで請求書が発行されることがあります。料金のお支払いは、請求書が発行された時点で自動的に行われます。課金システムの詳細は本ガイドをご確認ください。

クレジットカードへの請求は、プロモーションクレジットの残高をすべて消費した後、またはプロモーションクレジットの有効期限が切れた後に発生します。例えば、60日間有効の$100のクレジットを受け取った場合、その$100のクレジットがお客様のアカウントに自動的に適用されます。有効期間の60日間に$50をご利用になった場合、お客様のクレジットカードへの請求は発生しません。有効期間の60日間に$150分ご利用になった場合、$100のクレジットはすべて消費され、お客様のクレジットカードには$50が請求されます。プロモーションクレジットの有効期限が切れた後で、何らかのサービスをご利用になった場合、お客様のクレジットカードへの請求が発生します。

Visa、Mastercard、American Express、Discoverをご利用いただけます。PayPalアカウントから送金することで、アカウントにクレジットを追加できます。有効なクレジットカード情報をお客様のアカウントに登録していただくことが、当社のマスターサービス契約の要件となります。請求の仕組みについては、こちらのガイドをご覧ください。

はい、アカウントへの請求金額をクレジットで事前にお支払いいただけます。お客様のアカウントでご利用になったサービスの料金の請求が発生した場合、アカウントに登録されたお支払い用カードへの請求が発生する前に、事前にお支払いいただいたクレジットの残高が適用されます。

はい。仮想マシン（VM）の電源がオフの状態であっても、保存されたデータは維持され、RAMや転送量といった他のリソースを利用するための枠組みも確保されます。Longview Proや追加のIPなど、その他にアクティブなサービスがある場合には、別途料金が発生します。特定のサービスについて料金が発生しないようにするためには、そのサービスを完全にアカウントから削除する必要があります。

当社は課税対象のお客様から税金を徴収しています。当社が税金を徴収する国や税率のほか、お客様のビジネスの納税者番号をアカウントに追加する方法については、税金情報に関するガイドをご覧ください。

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