NVIDIA GPUを搭載した専用の仮想マシンで複雑なコンピューティングジョブを高速化します。
Backups
スタックから完全に独立した形での即時バックアップを実現します。バックアップするインスタンスの種類を選べます。
新しい1：2 VM形状と拡張メモリオプションを備えた第5世代AMD EPYC™プロセッサーによる整合性の高いコンピューティング。レイテンシーの影響を受けやすく、リソースを大量に消費するエンタープライズレベルのアプリケーション向けに設計されています。
|プラン
|時間単位料金
|RAM
|CPU
|ストレージ
|転送
|ネットワークイン／アウト
|G8 Dedicated 4x2
|$0.00369
|4 GB
|2
|40 GB
|0 TB
|40／4 Gbps
|登録
|G8 Dedicated 8x4
|$0.00738
|8 GB
|4
|80 GB
|0 TB
|40／5 Gbps
|登録
|G8 Dedicated 16x8
|$0.01476
|16 GB
|8
|160 GB
|0 TB
|40／6 Gbps
|登録
|G8 Dedicated 32x16
|$0.02952
|32 GB
|16
|320 GB
|0 TB
|40／7 Gbps
|登録
|G8 Dedicated 64x32
|$0.05895
|64 GB
|32
|640 GB
|0 TB
|40／8 Gbps
|登録
|G8 Dedicated 96x48
|$0.08847
|96 GB
|48
|960 GB
|0 TB
|40／9 Gbps
|登録
|G8 Dedicated 128x64
|$0.11799
|128 GB
|64
|1280 GB
|0 TB
|40／10 Gbps
|登録
|G8 Dedicated 256x128
|$0.23589
|256 GB
|128
|2560 GB
|0 TB
|40／11 Gbps
|登録
|G8 Dedicated 512x256
|$0.47187
|512 GB
|256
|5120 GB
|0 TB
|40／12 Gbps
|登録
エグレス超過料金は1 GBあたりUS$0.005
新しい1：4 VM形状と拡張メモリオプションを備えた第5世代AMD EPYCプロセッサーによる整合性の高いコンピューティング。レイテンシーの影響を受けやすく、リソースを大量に消費するエンタープライズレベルのアプリケーション向けに設計されています。
|プラン
|時間単位料金
|RAM
|CPU
|ストレージ
|転送
|ネットワークイン／アウト
|G8 Dedicated 8x2
|$0.00738
|8 GB
|2
|80 GB
|0 TB
|40／4 Gbps
|登録
|G8 Dedicated 16x4
|$0.01476
|16 GB
|4
|160 GB
|0 TB
|40／5 Gbps
|登録
|G8 Dedicated 32x8
|$0.02952
|32 GB
|8
|320 GB
|0 TB
|40／6 Gbps
|登録
|G8 Dedicated 64x16
|$0.05895
|64 GB
|16
|640 GB
|0 TB
|40／7 Gbps
|登録
|G8 Dedicated 96x24
|$0.08847
|96 GB
|24
|960 GB
|0 TB
|40／8 Gbps
|登録
|G8 Dedicated 128x32
|$0.11799
|128 GB
|32
|1280 GB
|0 TB
|40／9 Gbps
|登録
|G8 Dedicated 256x64
|$0.23589
|256 GB
|64
|2560 GB
|0 TB
|40／10 Gbps
|登録
|G8 Dedicated 512x128
|$0.47187
|512 GB
|128
|5120 GB
|0 TB
|40／11 Gbps
|登録
エグレス超過料金は1 GBあたりUS$0.005
プレミアムなメモリ構成を備えた第3世代AMD EPYCプロセッサーに支えられ、優れたパフォーマンスを発揮する専用CPUコアにより、負荷が高いときも整合性のあるスループットを実現します。信頼性、低レイテンシー、安定したパフォーマンスを大規模に必要とする、CPU負荷の高いアプリケーションやビジネスクリティカルなアプリケーション向けに構築されています。
|プラン
|月額料金
|時間単位料金
|RAM
|CPU
|ストレージ
|転送
|ネットワークイン／アウト
|G7 Dedicated 4 GB
|$5.00
|$0.008
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|40／4 Gbps
|登録
|G7 Dedicated 8 GB
|$10.00
|$0.015
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|40／5 Gbps
|登録
|G7 Dedicated 16 GB
|$20.00
|$0.030
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|40／6 Gbps
|登録
|G7 Dedicated 32 GB
|$40.00
|$0.060
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|40／7 Gbps
|登録
|G7 Dedicated 64 GB
|$80.00
|$0.120
|64 GB
|32
|1280 GB
|8 TB
|40／8 Gbps
|登録
|G7 Dedicated 96 GB
|$120.00
|$0.180
|96 GB
|48
|1920 GB
|9 TB
|40／9 Gbps
|登録
|G7 Dedicated 128 GB
|$160.00
|$0.240
|128 GB
|50
|2500 GB
|10 TB
|40／10 Gbps
|登録
|G7 Dedicated 256 GB
|$200.00
|$0.300
|256 GB
|56
|5000 GB
|11 TB
|40／11 Gbps
|登録
|G7 Dedicated 512 GB
|$240.00
|$0.360
|512 GB
|64
|7200 GB
|12 TB
|40／12 Gbps
|登録
エグレス超過料金は1 GBあたりUS$0.005
使用可能なレガシーハードウェアに専用CPUコアをプロビジョニングしているため、リソースの競合が最小限に抑えられます。プレミアムなハードウェア要件なしで予測可能なパフォーマンスを必要とする、安定した本番環境のワークロードに最適です。
|プラン
|月額料金
|時間単位料金
|RAM
|CPU
|ストレージ
|転送
|ネットワークイン／アウト
|G6 Dedicated 4 GB
|$5.00
|$0.008
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|40／4 Gbps
|登録
|G6 Dedicated 8 GB
|$10.00
|$0.015
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|40／5 Gbps
|登録
|G6 Dedicated 16 GB
|$20.00
|$0.030
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|40／6 Gbps
|登録
|G6 Dedicated 32 GB
|$40.00
|$0.060
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|40／7 Gbps
|登録
|G6 Dedicated 64 GB
|$80.00
|$0.120
|64 GB
|32
|1280 GB
|8 TB
|40／8 Gbps
|登録
|G6 Dedicated 96 GB
|$120.00
|$0.180
|96 GB
|48
|1920 GB
|9 TB
|40／9 Gbps
|登録
|G6 Dedicated 128 GB
|$160.00
|$0.240
|128 GB
|50
|2500 GB
|10 TB
|40／10 Gbps
|登録
|G6 Dedicated 256 GB
|$200.00
|$0.300
|256 GB
|56
|5000 GB
|11 TB
|40／11 Gbps
|登録
|G6 Dedicated 512 GB
|$240.00
|$0.360
|512 GB
|64
|7200 GB
|12 TB
|40／12 Gbps
|登録
エグレス超過料金は1 GBあたりUS$0.005
コスト効率の高い開発、テスト、および変動ワークロードを実現する、レガシーハードウェア上で稼働する共有CPU。
|プラン
|月額料金
|時間単位料金
|RAM
|CPU
|ストレージ
|転送
|ネットワークイン／アウト
|Linode 1 GB
|$2.00
|$0.003
|1 GB
|1
|25 GB
|1 TB
|40／1 Gbps
|登録
|Linode 2 GB
|$2.50
|$0.004
|2 GB
|1
|50 GB
|2 TB
|40／2 Gbps
|登録
|Linode 4 GB
|$5.00
|$0.008
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|40／4 Gbps
|登録
|Linode 8 GB
|$10.00
|$0.015
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|40／5 Gbps
|登録
|Linode 16 GB
|$20.00
|$0.030
|16 GB
|6
|320 GB
|8 TB
|40／6 Gbps
|登録
|Linode 32 GB
|$40.00
|$0.060
|32 GB
|8
|640 GB
|16 TB
|40／7 Gbps
|登録
|Linode 64 GB
|$80.00
|$0.120
|64 GB
|16
|1280 GB
|20 TB
|40／9 Gbps
|登録
|Linode 96 GB
|$120.00
|$0.180
|96 GB
|20
|1920 GB
|20 TB
|40／10 Gbps
|登録
|Linode 128 GB
|$160.00
|$0.240
|128 GB
|24
|2560 GB
|20 TB
|40／11 Gbps
|登録
|Linode 192 GB
|$240.00
|$0.360
|192 GB
|32
|3840 GB
|20 TB
|40／12 Gbps
|登録
エグレス超過料金は1 GBあたりUS$0.005
メモリ負荷の高いアプリケーション向けに専用コアを使用して最適化された仮想マシン。
|プラン
|月額料金
|時間単位料金
|RAM
|CPU
|ストレージ
|転送
|ネットワークイン／アウト
|High Memory 24 GB
|$5.00
|$0.0075
|24 GB
|2
|20 GB
|5 TB
|40／5 Gbps
|登録
|High Memory 48 GB
|$10.00
|$0.0150
|48 GB
|2
|40 GB
|6 TB
|40／6 Gbps
|登録
|High Memory 90 GB
|$20.00
|$0.0300
|90 GB
|4
|90 GB
|7 TB
|40／7 Gbps
|登録
|High Memory 150 GB
|$40.00
|$0.0600
|150 GB
|8
|200 GB
|8 TB
|40／8 Gbps
|登録
|High Memory 300 GB
|$80.00
|$0.1200
|300 GB
|16
|340 GB
|9 TB
|40／9 Gbps
|登録
エグレス超過料金は1 GBあたりUS$0.005
よくあるご質問
よくあるご質問
サービスのご利用は時間単位での課金となります（1時間未満の端数は切り上げられます）。例えば、1GBのVMを作成し、24時間利用したあとに削除した場合、請求額は$0.18（24時間 × $0.0075/時）となります。請求書は次の暦月の最初の日に発行されます。ただし、1か月の間にアカウントで使用したサービスの料金が一定の請求額上限に達した場合には、月半ばで請求書が発行されることがあります。料金のお支払いは、請求書が発行された時点で自動的に行われます。課金システムの詳細は本ガイドをご確認ください。
クレジットカードへの請求は、プロモーションクレジットの残高をすべて消費した後、またはプロモーションクレジットの有効期限が切れた後に発生します。例えば、60日間有効の$100のクレジットを受け取った場合、その$100のクレジットがお客様のアカウントに自動的に適用されます。有効期間の60日間に$50をご利用になった場合、お客様のクレジットカードへの請求は発生しません。有効期間の60日間に$150分ご利用になった場合、$100のクレジットはすべて消費され、お客様のクレジットカードには$50が請求されます。プロモーションクレジットの有効期限が切れた後で、何らかのサービスをご利用になった場合、お客様のクレジットカードへの請求が発生します。
Visa、Mastercard、American Express、Discoverをご利用いただけます。PayPalアカウントから送金することで、アカウントにクレジットを追加できます。有効なクレジットカード情報をお客様のアカウントに登録していただくことが、当社のマスターサービス契約の要件となります。請求の仕組みについては、こちらのガイドをご覧ください。
はい、アカウントへの請求金額をクレジットで事前にお支払いいただけます。お客様のアカウントでご利用になったサービスの料金の請求が発生した場合、アカウントに登録されたお支払い用カードへの請求が発生する前に、事前にお支払いいただいたクレジットの残高が適用されます。
はい。仮想マシン（VM）の電源がオフの状態であっても、保存されたデータは維持され、RAMや転送量といった他のリソースを利用するための枠組みも確保されます。Longview Proや追加のIPなど、その他にアクティブなサービスがある場合には、別途料金が発生します。特定のサービスについて料金が発生しないようにするためには、そのサービスを完全にアカウントから削除する必要があります。
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