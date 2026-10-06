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Planes y precios de copias de seguridad

Complemento disponible para las instancias de computación. El precio comienza en 2 $/mes por GB para las instancias de computación compartidas en Akamai Cloud.

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ALMACENAMIENTO

Backups

Copias de seguridad instantáneas con total independencia para su pila. Seleccione el tipo de instancia de la que desea realizar la copia de seguridad.

Documentación
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Backups Pricing

Máquinas virtuales optimizadas equipadas con GPU NVIDIA para acelerar los trabajos informáticos complejos.

Plan$/mes$/hRAMCPUAlmacenamientoTransferenciaEntrada/salida de red 
GPU 32 GB40,00 $0,06 $32 GB8640 GB16 TB40/10 GbpsRegistrarse
GPU 64 GB80,00 $0,12 $64 GB161280 GB20 TB40/10 GbpsRegistrarse
GPU 96 GB160,00 $0,18 $96 GB201920 GB20 TB40/10 GbpsRegistrarse
GPU 128 GB320,00 $0,24 $128 GB242560 GB20 TB40/10 GbpsRegistrarse

Costes por exceso de salida = 0,005 $ por GB

Computación de alta consistencia impulsada por procesadores AMD EPYC™ de 5ª generación, con nuevas configuraciones de máquina virtual 1:2 y opciones de memoria ampliadas. Diseñado para aplicaciones de nivel empresarial, sensibles a la latencia y con uso intensivo de recursos.

Plan$/hRAMCPUAlmacenamientoTransferenciaEntrada/salida de red 
G8 Dedicated 4x20,00369 $4 GB240 GB0 TB40/4 GbpsRegistrarse
G8 Dedicated 8x40,00738 $8 GB480 GB0 TB40/5 GbpsRegistrarse
G8 Dedicated 16x80,01476 $16 GB8160 GB0 TB40/6 GbpsRegistrarse
G8 Dedicated 32x160,02952 $32 GB16320 GB0 TB40/7 GbpsRegistrarse
G8 Dedicated 64x320,05895 $64 GB32640 GB0 TB40/8 GbpsRegistrarse
G8 Dedicated 96x480,08847 $96 GB48960 GB0 TB40/9 GbpsRegistrarse
G8 Dedicated 128x640,11799 $128 GB641280 GB0 TB40/10 GbpsRegistrarse
G8 Dedicated 256x1280,23589 $256 GB1282560 GB0 TB40/11 GbpsRegistrarse
G8 Dedicated 512x2560,47187 $512 GB2565120 GB0 TB40/12 GbpsRegistrarse

Costes por exceso de salida = 0,005 $ por GB

Computación de alta consistencia impulsada por procesadores AMD EPYC de 5ª generación, con nuevas configuraciones de máquina virtual 1:4 y opciones de memoria ampliadas. Diseñado para aplicaciones de nivel empresarial, sensibles a la latencia y con uso intensivo de recursos.

Plan$/hRAMCPUAlmacenamientoTransferenciaEntrada/salida de red 
G8 Dedicated 8x20,00738 $8 GB280 GB0 TB40/4 GbpsRegistrarse
G8 Dedicated 16x40,01476 $16 GB4160 GB0 TB40/5 GbpsRegistrarse
G8 Dedicated 32x80,02952 $32 GB8320 GB0 TB40/6 GbpsRegistrarse
G8 Dedicated 64x160,05895 $64 GB16640 GB0 TB40/7 GbpsRegistrarse
G8 Dedicated 96x240,08847 $96 GB24960 GB0 TB40/8 GbpsRegistrarse
G8 Dedicated 128x320,11799 $128 GB321280 GB0 TB40/9 GbpsRegistrarse
G8 Dedicated 256x640,23589 $256 GB642560 GB0 TB40/10 GbpsRegistrarse
G8 Dedicated 512x1280,47187 $512 GB1285120 GB0 TB40/11 GbpsRegistrarse

Costes por exceso de salida = 0,005 $ por GB

Núcleos de CPU dedicados de alto rendimiento basados en procesadores AMD EPYC de 3ª generación, con una configuración de memoria de alta calidad que ofrece un rendimiento constante incluso bajo carga. Diseñado para aplicaciones con uso intensivo de CPU o de misión crítica que requieren fiabilidad, baja latencia y un rendimiento estable a escala.

Plan$/mes$/hRAMCPUAlmacenamientoTransferenciaEntrada/salida de red 
G7 Dedicated 4 GB5,00 $0,008 $4 GB280 GB4 TB40/4 GbpsRegistrarse
G7 Dedicated 8 GB10,00 $0,015 $8 GB4160 GB5 TB40/5 GbpsRegistrarse
G7 Dedicated 16 GB20,00 $0,030 $16 GB8320 GB6 TB40/6 GbpsRegistrarse
G7 Dedicated 32 GB40,00 $0,060 $32 GB16640 GB7 TB40/7 GbpsRegistrarse
G7 Dedicated 64 GB80,00 $0,120 $64 GB321280 GB8 TB40/8 GbpsRegistrarse
G7 Dedicated 96 GB120,00 $0,180 $96 GB481920 GB9 TB40/9 GbpsRegistrarse
G7 Dedicated 128 GB160,00 $0,240 $128 GB502500 GB10 TB40/10 GbpsRegistrarse
G7 Dedicated 256 GB200,00 $0,300 $256 GB565000 GB11 TB40/11 GbpsRegistrarse
G7 Dedicated 512 GB240,00 $0,360 $512 GB647200 GB12 TB40/12 GbpsRegistrarse

Costes por exceso de salida = 0,005 $ por GB

Núcleos de CPU dedicados aprovisionados sobre hardware heredado disponible, con una contención mínima de recursos. Ideal para cargas de trabajo de producción estables que necesitan un rendimiento predecible sin requerir hardware de alta calidad.

Plan$/mes$/hRAMCPUAlmacenamientoTransferenciaEntrada/salida de red 
G6 Dedicated 4 GB5,00 $0,008 $4 GB280 GB4 TB40/4 GbpsRegistrarse
G6 Dedicated 8 GB10,00 $0,015 $8 GB4160 GB5 TB40/5 GbpsRegistrarse
G6 Dedicated 16 GB20,00 $0,030 $16 GB8320 GB6 TB40/6 GbpsRegistrarse
G6 Dedicated 32 GB40,00 $0,060 $32 GB16640 GB7 TB40/7 GbpsRegistrarse
G6 Dedicated 64 GB80,00 $0,120 $64 GB321280 GB8 TB40/8 GbpsRegistrarse
G6 Dedicated 96 GB120,00 $0,180 $96 GB481920 GB9 TB40/9 GbpsRegistrarse
G6 Dedicated 128 GB160,00 $0,240 $128 GB502500 GB10 TB40/10 GbpsRegistrarse
G6 Dedicated 256 GB200,00 $0,300 $256 GB565000 GB11 TB40/11 GbpsRegistrarse
G6 Dedicated 512 GB240,00 $0,360 $512 GB647200 GB12 TB40/12 GbpsRegistrarse

Costes por exceso de salida = 0,005 $ por GB

CPU compartida sobre hardware heredado para un desarrollo, pruebas y cargas de trabajo variables rentables.

Plan$/mes$/hRAMCPUAlmacenamientoTransferenciaEntrada/salida de red 
1 GB Linode2,00 $0,003 $1 GB125 GB1 TB40/1 GbpsRegistrarse
2 GB Linode2,50 $0,004 $2 GB150 GB2 TB40/2 GbpsRegistrarse
4 GB Linode5,00 $0,008 $4 GB280 GB4 TB40/4 GbpsRegistrarse
8 GB Linode10,00 $0,015 $8 GB4160 GB5 TB40/5 GbpsRegistrarse
16 GB Linode20,00 $0,030 $16 GB6320 GB8 TB40/6 GbpsRegistrarse
32 GB Linode40,00 $0,060 $32 GB8640 GB16 TB40/7 GbpsRegistrarse
64 GB Linode80,00 $0,120 $64 GB161280 GB20 TB40/9 GbpsRegistrarse
96 GB Linode120,00 $0,180 $96 GB201920 GB20 TB40/10 GbpsRegistrarse
128 GB Linode160,00 $0,240 $128 GB242560 GB20 TB40/11 GbpsRegistrarse
192 GB Linode240,00 $0,360 $192 GB323840 GB20 TB40/12 GbpsRegistrarse

Costes por exceso de salida = 0,005 $ por GB

Máquinas virtuales optimizadas con núcleos dedicados para aplicaciones con uso intensivo de memoria.

Plan$/mes$/hRAMCPUAlmacenamientoTransferenciaEntrada/salida de red 
High Memory 24 GB5,00 $0,0075 $24 GB220 GB5 TB40/5 GbpsRegistrarse
High Memory 48 GB10,00 $0,0150 $48 GB240 GB6 TB40/6 GbpsRegistrarse
High Memory 90 GB20,00 $0,0300 $90 GB490 GB7 TB40/7 GbpsRegistrarse
High Memory 150 GB40,00 $0,0600 $150 GB8200 GB8 TB40/8 GbpsRegistrarse
High Memory 300 GB80,00 $0,1200 $300 GB16340 GB9 TB40/9 GbpsRegistrarse

Costes por exceso de salida = 0,005 $ por GB

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Se le cobrará la tarifa por hora de un servicio (las tarifas se redondean hacia arriba a la hora más cercana). Por ejemplo, si crea una máquina virtual de 1 GB y la elimina después de 24 horas de uso, se le cobrarán 0,18 $ (24 horas x 0,0075 $/hora). Recibirá una factura el primer día del siguiente mes natural; sin embargo, es posible que reciba una factura a mitad de mes si su cuenta alcanza un determinado límite de facturación para los servicios utilizados en un solo mes. El cobro del pago se realiza automáticamente una vez que se genera la factura. Lea esta guía para saber cómo funciona la facturación.

El gasto se cargará en su tarjeta de crédito después de que se agote la cantidad de crédito promocional o después de que caduque el plazo de crédito promocional. Por ejemplo, si ha recibido un crédito de 100 $ para 60 días, entonces ese crédito de 100 $ se aplica automáticamente a su cuenta. Si gasta 50 $ durante esos 60 días, no se le cobrará ningún cargo en su tarjeta. Si gasta 150 $ dentro de ese plazo de 60 días, entonces el crédito de 100 $ se agotaría completamente, y en su tarjeta de crédito se cargarán 50 $. El gasto se cargará en su tarjeta de crédito para cualquier servicio activo después de que caduque el plazo de crédito promocional.

Aceptamos Visa, Mastercard, American Express y Discover. Puede añadir crédito a su cuenta transfiriendo fondos desde una cuenta de PayPal. El mantenimiento de una tarjeta de crédito válida registrada con su cuenta es un requisito de nuestro Acuerdo principal de servicios. Lea esta guía sobre cómo funciona la facturación.

Sí, puede hacer pagos que se carguen en su cuenta por adelantado con crédito. Cuando se factura a su cuenta por los servicios utilizados, aplicamos el importe del crédito prepagado antes de hacer el cargo en la tarjeta de pago registrada en su cuenta.

Sí. Mantenemos sus datos guardados y reservamos su capacidad de utilizar otros recursos como la memoria RAM, la transferencia, etc., incluso cuando su máquina virtual está apagada. Recibirá una factura por cualquier otro servicio activo, como Longview Pro o una IP adicional. Si desea dejar de recibir facturas por un servicio en particular, debe eliminarlo por completo de su cuenta.

Cobramos los impuestos de los clientes que están sujetos a ellos. Consulte nuestra Guía de información fiscal para obtener más información sobre los países para los que cobramos impuestos, las tasas impositivas y cómo añadir el número de identificación fiscal de su empresa a su cuenta.

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