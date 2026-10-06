서비스 이용 시 시간당 요금이 부과됩니다(1시간 미만의 시간은 올림해 계산됩니다). 예를 들어, 1GB VM을 만들어 24시간 사용 후 삭제하면 $0.18(24시간 x $0.0075/시간)가 청구됩니다. 다음 달 첫째 날에 청구서가 발송됩니다. 단, 한 달 내 사용 요금이 특정 청구 한도에 도달하면 중간 청구서가 발송될 수 있습니다. 요금 결제는 청구서가 발행되는 즉시 자동으로 진행됩니다. 청구 방식에 대한 가이드를 읽어보세요.