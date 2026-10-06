Akamai
메인 콘텐츠로 건너뛰기
Akamai
로그인
로그인 Close
Cloud Manager
클라우드 컴퓨팅 서비스 관리
로그인 Close
Control Center
보안 및 딜리버리 서비스 관리
Background

Managed Databases 요금제 및 가격 안내

투명한 MySQL, PostgreSQL, Valkey 데이터베이스 클러스터의 요금제를 확인하세요.

제품 세부 정보를 확인하세요
가입하기
데이터베이스

MySQL 요금제

완전한 매니지드 MySQL 데이터베이스 클러스터입니다. 월 요금으로 표시된 가격입니다.  

문서 보기
See pricing for:
PostgreSQL plans

프리미엄 메모리 설정을 갖춘 3세대 AMD EPYC 프로세서로 지원되는 고성능 Dedicated CPU 코어를 통해 부하가 걸렸을 때도 일관된 처리량을 제공합니다. 대규모로 안정성, 짧은 지연 시간, 안정적인 성능을 구현해야 하는 CPU 집약적 또는 비즈니스에 중요한 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.

요금제코어RAM사용 가능 용량노드 1개노드 2개노드 3개 
G7 Dedicated 4GB, node2458 GB$81.60$171.60$246.00가입하기
G7 Dedicated 8GB, node48130 GB$163.20$342.00$492.00가입하기
G7 Dedicated 16GB, node816280 GB$327.60$708.00$982.80가입하기
G7 Dedicated 32GB, node1632576 GB$655.20$1,401.60$1,965.60가입하기
G7 Dedicated 64GB, node32641178 GB$1,407.60$2,838.00$4,150.80가입하기
G7 Dedicated 96GB, node48961788 GB$2,110.86$4,358.40$6,234.00가입하기
G7 Dedicated 128GB, node501282324 GB$2,809.14$5,706.00$8,086.80가입하기
G7 Dedicated 256GB, node562564704 GB$5,625.60$10,941.60$16,263.60가입하기

리소스 경합을 최소화하면서 Dedicated CPU 코어가 사용 가능한 레거시 하드웨어에서 프로비저닝됩니다. 프리미엄 하드웨어 요구사항 없이 예측 가능한 성능이 필요한 안정적인 프로덕션 워크로드에 적합합니다.

요금제코어RAM사용 가능 용량노드 1개노드 2개노드 3개 
G6 Dedicated 4GB, node2458 GB$68.00$143.00$206.00가입하기
G6 Dedicated 8GB, node48130 GB$136.00$285.00$410.00가입하기
G6 Dedicated 16GB, node816280 GB$273.00$590.00$819.00가입하기
G6 Dedicated 32GB, node1632576 GB$546.00$1,168.00$1,638.00가입하기
G6 Dedicated 64GB, node32641178 GB$1,173.00$2,365.00$3,459.00가입하기
G6 Dedicated 96GB, node48961788 GB$1,759.00$3,632.00$5,195.00가입하기
G6 Dedicated 128GB, node501282324 GB$2,341.00$4,755.00$6,739.00가입하기
G6 Dedicated 256GB, node562564704 GB$4,684.00$9,118.00$13,553.00가입하기

비용 효율적인 개발, 테스트 및 가변 워크로드를 위해 레거시 하드웨어에 Shared CPU가 제공됩니다.

요금제코어RAM사용 가능 용량노드 1개노드 3개 
Shared 1GB, 노드119 GB$16.00$37.00가입하기
Shared 2GB, 노드1230 GB$32.00$74.00가입하기
Shared 4GB, 노드2458 GB$63.00$147.00가입하기
Shared 8GB, 노드48130 GB$126.00$294.00가입하기
Shared 16GB, 노드616280 GB$252.00$588.00가입하기
Shared 32GB, 노드832576 GB$504.00$1,176.00가입하기
Shared 64GB, 노드16641178 GB$1,008.00$2,352.00가입하기
Shared 96GB, 노드20961788 GB$1,512.00$3,545.00가입하기
Shared 128GB, 노드241282382 GB$2,016.00$4,726.00가입하기
Shared 192GB, 노드321923600 GB$3,025.00$7,090.00가입하기

이그레스 초과 요금 = GB당 0.005달러

데이터베이스

PostgreSQL 요금제

완전한 매니지드 PostgreSQL 데이터베이스 클러스터입니다. 월 요금으로 표시된 가격입니다.

문서 보기
See pricing for:
MySQL plans

프리미엄 메모리 설정을 갖춘 3세대 AMD EPYC 프로세서로 지원되는 고성능 Dedicated CPU 코어를 통해 부하가 걸렸을 때도 일관된 처리량을 제공합니다. 대규모로 안정성, 짧은 지연 시간, 안정적인 성능을 구현해야 하는 CPU 집약적 또는 비즈니스에 중요한 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.

요금제코어RAM사용 가능 용량노드 1개노드 2개노드 3개 
G7 Dedicated 4GB, node2458 GB$81.60$171.60$246.00가입하기
G7 Dedicated 8GB, node48130 GB$163.20$342.00$492.00가입하기
G7 Dedicated 16GB, node816280 GB$327.60$708.00$982.80가입하기
G7 Dedicated 32GB, node1632576 GB$655.20$1,401.60$1,965.60가입하기
G7 Dedicated 64GB, node32641178 GB$1,407.60$2,838.00$4,150.80가입하기
G7 Dedicated 96GB, node48961788 GB$2,110.86$4,358.40$6,234.00가입하기
G7 Dedicated 128GB, node501282324 GB$2,809.14$5,706.00$8,086.80가입하기
G7 Dedicated 256GB, node562564704 GB$5,625.60$10,941.60$16,263.60가입하기

리소스 경합을 최소화하면서 Dedicated CPU 코어가 사용 가능한 레거시 하드웨어에서 프로비저닝됩니다. 프리미엄 하드웨어 요구사항 없이 예측 가능한 성능이 필요한 안정적인 프로덕션 워크로드에 적합합니다.

요금제코어RAM사용 가능 용량노드 1개노드 2개노드 3개 
G6 Dedicated 4GB, node2458 GB$68.00$143.00$206.00가입하기
G6 Dedicated 8GB, node48130 GB$136.00$285.00$410.00가입하기
G6 Dedicated 16GB, node816280 GB$273.00$590.00$819.00가입하기
G6 Dedicated 32GB, node1632576 GB$546.00$1,168.00$1,638.00가입하기
G6 Dedicated 64GB, node32641178 GB$1,173.00$2,365.00$3,459.00가입하기
G6 Dedicated 96GB, node48961788 GB$1,759.00$3,632.00$5,195.00가입하기
G6 Dedicated 128GB, node501282324 GB$2,341.00$4,755.00$6,739.00가입하기
G6 Dedicated 256GB, node562564704 GB$4,684.00$9,118.00$13,553.00가입하기

비용 효율적인 개발, 테스트 및 가변 워크로드를 위해 레거시 하드웨어에 Shared CPU가 제공됩니다.

요금제코어RAM사용 가능 용량노드 1개노드 3개 
Shared 1GB, 노드119 GB$16.00$37.00가입하기
Shared 2GB, 노드1230 GB$32.00$74.00가입하기
Shared 4GB, 노드2458 GB$63.00$147.00가입하기
Shared 8GB, 노드48130 GB$126.00$294.00가입하기
Shared 16GB, 노드616280 GB$252.00$588.00가입하기
Shared 32GB, 노드832576 GB$504.00$1,176.00가입하기
Shared 64GB, 노드16641178 GB$1,008.00$2,352.00가입하기
Shared 96GB, 노드20961788 GB$1,512.00$3,545.00가입하기
Shared 128GB, 노드241282382 GB$2,016.00$4,726.00가입하기
Shared 192GB, 노드321923600 GB$3,025.00$7,090.00가입하기

이그레스 초과 요금 = GB당 0.005달러

데이터베이스

Valkey 요금제

완전한 매니지드 Valkey 데이터베이스 클러스터입니다. 요금은 요금제에 따라 시간제 또는 월정액으로 표시됩니다.

문서 보기
See pricing for:
Valkey plans

새로운 1:2 VM 형태와 확장된 메모리 옵션을 갖춘 5세대 AMD EPYC™ 프로세서를 기반으로 일관성 높은 컴퓨팅 기능을 제공합니다. 지연 시간에 민감하고 리소스 사용량이 많은 엔터프라이즈급 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.

요금제(시간제)코어RAM노드 1개노드 2개노드 3개 
G8 Dedicated 4GB, node24$0.0863$0.1726$0.2589가입하기
G8 Dedicated 8GB, node28$0.1479$0.2959$0.4438가입하기
G8 Dedicated 8GB, node48$0.1726$0.3452$0.5178가입하기
G8 Dedicated 16GB, node416$0.2959$0.5918$0.8877가입하기
G8 Dedicated 32GB, node832$0.5918$1.1836$1.7753가입하기
G8 Dedicated 64GB, node1664$1.1836$2.3671$3.5507가입하기

프리미엄 메모리 설정을 갖춘 3세대 AMD EPYC 프로세서로 지원되는 고성능 Dedicated CPU 코어를 통해 부하가 걸렸을 때도 일관된 처리량을 제공합니다. 대규모로 안정성, 짧은 지연 시간, 안정적인 성능을 구현해야 하는 CPU 집약적 또는 비즈니스에 중요한 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.

요금제(시간제)코어RAM노드 1개노드 2개노드 3개 
G7 Dedicated 4GB, node24$0.0801$0.1603$0.2404가입하기
G7 Dedicated 8GB, node48$0.1603$0.3205$0.4808가입하기

프리미엄 메모리 설정을 갖춘 3세대 AMD EPYC 프로세서로 지원되는 고성능 Dedicated CPU 코어를 통해 부하가 걸렸을 때도 일관된 처리량을 제공합니다. 대규모로 안정성, 짧은 지연 시간, 안정적인 성능을 구현해야 하는 CPU 집약적 또는 비즈니스에 중요한 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.

요금제(월정액)코어RAM노드 1개노드 2개노드 3개 
G7 Dedicated 4GB, node24$59.00$117.00$176.00가입하기
G7 Dedicated 8GB, node48$117.00$234.00$351.00가입하기

이그레스 초과 요금 = GB당 0.005달러

FAQ

FAQ

MySQL 및 PostgreSQL Managed Database의 가격은 컴퓨팅 세대별 요금제, 노드 수, 전용 또는 공유 CPU 사용 여부에 따라 월 요금으로 책정됩니다. Valkey Managed Database의 가격은 컴퓨팅 세대별 요금제와 노드 수에 따라 결정되며, 시간제 또는 월 요금으로 청구됩니다.

서비스 이용 시 시간당 요금이 부과됩니다(1시간 미만의 시간은 올림해 계산됩니다). 예를 들어, 1GB VM을 만들어 24시간 사용 후 삭제하면 $0.18(24시간 x $0.0075/시간)가 청구됩니다. 다음 달 첫째 날에 청구서가 발송됩니다. 단, 한 달 내 사용 요금이 특정 청구 한도에 도달하면 중간 청구서가 발송될 수 있습니다. 요금 결제는 청구서가 발행되는 즉시 자동으로 진행됩니다. 청구 방식에 대한 가이드를 읽어보세요.

기존 플랜에는 플랜 제품군 및 크기에 따라 매월 0TB에서 최대 20TB까지 차등 제공(스케일링)되는 무료 데이터 전송량이 포함되어 있습니다. 네트워크 전송 사용량 및 비용에 대해 더 알아보세요.

Visa, Mastercard, American Express, Discover를 지원합니다. PayPal 계정에서 자금을 이체해 계정에 크레딧을 추가할 수 있습니다. 이는 당사의 마스터 서비스 계약에 따라 계정에 유효한 신용카드를 유지해야 하기 때문입니다. 청구 방식에 대한 가이드를 읽어보세요.

어떤 요금제를 선택해야 할지 고민되신다면, 먼저 작은 규모의 요금제로 시작한 후 필요에 따라 아키텍처를 스케일업(확장)해 나가는 것을 추천합니다. 

예, 신용카드로 계정에 선불 크레딧을 충전할 수 있습니다. 사용한 서비스에 대해 계정에 청구가 진행되면, 계정에 등록된 결제 카드에서 요금을 청구하기 전에 선결제된 크레딧 금액이 적용됩니다.

당사는 세금 납부 대상에 해당하는 고객으로부터 세금을 징수합니다. 세금 정보 가이드를 참고해 세금을 징수하는 국가, 적용 세율, 그리고 계정에 사업자 세금 ID를 등록하는 방법에 대해 자세히 알아보실 수 있습니다.

맞춤형 클라우드 비용 분석 신청하기

귀사의 비즈니스 목표를 달성하고, 인프라를 최적화하며, 필요한 기능을 고루 갖춘 가장 이상적인 클라우드 솔루션을 구축할 수 있도록 지금 Akamai 영업팀에 문의하세요.