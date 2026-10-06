프리미엄 메모리 설정을 갖춘 3세대 AMD EPYC 프로세서로 지원되는 고성능 Dedicated CPU 코어를 통해 부하가 걸렸을 때도 일관된 처리량을 제공합니다. 대규모로 안정성, 짧은 지연 시간, 안정적인 성능을 구현해야 하는 CPU 집약적 또는 비즈니스에 중요한 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.
MySQL 요금제
완전한 매니지드 MySQL 데이터베이스 클러스터입니다. 월 요금으로 표시된 가격입니다.
|요금제
|코어
|RAM
|사용 가능 용량
|노드 1개
|노드 2개
|노드 3개
|G7 Dedicated 4GB, node
|2
|4
|58 GB
|$81.60
|$171.60
|$246.00
|가입하기
|G7 Dedicated 8GB, node
|4
|8
|130 GB
|$163.20
|$342.00
|$492.00
|가입하기
|G7 Dedicated 16GB, node
|8
|16
|280 GB
|$327.60
|$708.00
|$982.80
|가입하기
|G7 Dedicated 32GB, node
|16
|32
|576 GB
|$655.20
|$1,401.60
|$1,965.60
|가입하기
|G7 Dedicated 64GB, node
|32
|64
|1178 GB
|$1,407.60
|$2,838.00
|$4,150.80
|가입하기
|G7 Dedicated 96GB, node
|48
|96
|1788 GB
|$2,110.86
|$4,358.40
|$6,234.00
|가입하기
|G7 Dedicated 128GB, node
|50
|128
|2324 GB
|$2,809.14
|$5,706.00
|$8,086.80
|가입하기
|G7 Dedicated 256GB, node
|56
|256
|4704 GB
|$5,625.60
|$10,941.60
|$16,263.60
|가입하기
리소스 경합을 최소화하면서 Dedicated CPU 코어가 사용 가능한 레거시 하드웨어에서 프로비저닝됩니다. 프리미엄 하드웨어 요구사항 없이 예측 가능한 성능이 필요한 안정적인 프로덕션 워크로드에 적합합니다.
|요금제
|코어
|RAM
|사용 가능 용량
|노드 1개
|노드 2개
|노드 3개
|G6 Dedicated 4GB, node
|2
|4
|58 GB
|$68.00
|$143.00
|$206.00
|가입하기
|G6 Dedicated 8GB, node
|4
|8
|130 GB
|$136.00
|$285.00
|$410.00
|가입하기
|G6 Dedicated 16GB, node
|8
|16
|280 GB
|$273.00
|$590.00
|$819.00
|가입하기
|G6 Dedicated 32GB, node
|16
|32
|576 GB
|$546.00
|$1,168.00
|$1,638.00
|가입하기
|G6 Dedicated 64GB, node
|32
|64
|1178 GB
|$1,173.00
|$2,365.00
|$3,459.00
|가입하기
|G6 Dedicated 96GB, node
|48
|96
|1788 GB
|$1,759.00
|$3,632.00
|$5,195.00
|가입하기
|G6 Dedicated 128GB, node
|50
|128
|2324 GB
|$2,341.00
|$4,755.00
|$6,739.00
|가입하기
|G6 Dedicated 256GB, node
|56
|256
|4704 GB
|$4,684.00
|$9,118.00
|$13,553.00
|가입하기
비용 효율적인 개발, 테스트 및 가변 워크로드를 위해 레거시 하드웨어에 Shared CPU가 제공됩니다.
|요금제
|코어
|RAM
|사용 가능 용량
|노드 1개
|노드 3개
|Shared 1GB, 노드
|1
|1
|9 GB
|$16.00
|$37.00
|가입하기
|Shared 2GB, 노드
|1
|2
|30 GB
|$32.00
|$74.00
|가입하기
|Shared 4GB, 노드
|2
|4
|58 GB
|$63.00
|$147.00
|가입하기
|Shared 8GB, 노드
|4
|8
|130 GB
|$126.00
|$294.00
|가입하기
|Shared 16GB, 노드
|6
|16
|280 GB
|$252.00
|$588.00
|가입하기
|Shared 32GB, 노드
|8
|32
|576 GB
|$504.00
|$1,176.00
|가입하기
|Shared 64GB, 노드
|16
|64
|1178 GB
|$1,008.00
|$2,352.00
|가입하기
|Shared 96GB, 노드
|20
|96
|1788 GB
|$1,512.00
|$3,545.00
|가입하기
|Shared 128GB, 노드
|24
|128
|2382 GB
|$2,016.00
|$4,726.00
|가입하기
|Shared 192GB, 노드
|32
|192
|3600 GB
|$3,025.00
|$7,090.00
|가입하기
이그레스 초과 요금 = GB당 0.005달러
PostgreSQL 요금제
완전한 매니지드 PostgreSQL 데이터베이스 클러스터입니다. 월 요금으로 표시된 가격입니다.
프리미엄 메모리 설정을 갖춘 3세대 AMD EPYC 프로세서로 지원되는 고성능 Dedicated CPU 코어를 통해 부하가 걸렸을 때도 일관된 처리량을 제공합니다. 대규모로 안정성, 짧은 지연 시간, 안정적인 성능을 구현해야 하는 CPU 집약적 또는 비즈니스에 중요한 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.
|요금제
|코어
|RAM
|사용 가능 용량
|노드 1개
|노드 2개
|노드 3개
|G7 Dedicated 4GB, node
|2
|4
|58 GB
|$81.60
|$171.60
|$246.00
|가입하기
|G7 Dedicated 8GB, node
|4
|8
|130 GB
|$163.20
|$342.00
|$492.00
|가입하기
|G7 Dedicated 16GB, node
|8
|16
|280 GB
|$327.60
|$708.00
|$982.80
|가입하기
|G7 Dedicated 32GB, node
|16
|32
|576 GB
|$655.20
|$1,401.60
|$1,965.60
|가입하기
|G7 Dedicated 64GB, node
|32
|64
|1178 GB
|$1,407.60
|$2,838.00
|$4,150.80
|가입하기
|G7 Dedicated 96GB, node
|48
|96
|1788 GB
|$2,110.86
|$4,358.40
|$6,234.00
|가입하기
|G7 Dedicated 128GB, node
|50
|128
|2324 GB
|$2,809.14
|$5,706.00
|$8,086.80
|가입하기
|G7 Dedicated 256GB, node
|56
|256
|4704 GB
|$5,625.60
|$10,941.60
|$16,263.60
|가입하기
리소스 경합을 최소화하면서 Dedicated CPU 코어가 사용 가능한 레거시 하드웨어에서 프로비저닝됩니다. 프리미엄 하드웨어 요구사항 없이 예측 가능한 성능이 필요한 안정적인 프로덕션 워크로드에 적합합니다.
|요금제
|코어
|RAM
|사용 가능 용량
|노드 1개
|노드 2개
|노드 3개
|G6 Dedicated 4GB, node
|2
|4
|58 GB
|$68.00
|$143.00
|$206.00
|가입하기
|G6 Dedicated 8GB, node
|4
|8
|130 GB
|$136.00
|$285.00
|$410.00
|가입하기
|G6 Dedicated 16GB, node
|8
|16
|280 GB
|$273.00
|$590.00
|$819.00
|가입하기
|G6 Dedicated 32GB, node
|16
|32
|576 GB
|$546.00
|$1,168.00
|$1,638.00
|가입하기
|G6 Dedicated 64GB, node
|32
|64
|1178 GB
|$1,173.00
|$2,365.00
|$3,459.00
|가입하기
|G6 Dedicated 96GB, node
|48
|96
|1788 GB
|$1,759.00
|$3,632.00
|$5,195.00
|가입하기
|G6 Dedicated 128GB, node
|50
|128
|2324 GB
|$2,341.00
|$4,755.00
|$6,739.00
|가입하기
|G6 Dedicated 256GB, node
|56
|256
|4704 GB
|$4,684.00
|$9,118.00
|$13,553.00
|가입하기
비용 효율적인 개발, 테스트 및 가변 워크로드를 위해 레거시 하드웨어에 Shared CPU가 제공됩니다.
|요금제
|코어
|RAM
|사용 가능 용량
|노드 1개
|노드 3개
|Shared 1GB, 노드
|1
|1
|9 GB
|$16.00
|$37.00
|가입하기
|Shared 2GB, 노드
|1
|2
|30 GB
|$32.00
|$74.00
|가입하기
|Shared 4GB, 노드
|2
|4
|58 GB
|$63.00
|$147.00
|가입하기
|Shared 8GB, 노드
|4
|8
|130 GB
|$126.00
|$294.00
|가입하기
|Shared 16GB, 노드
|6
|16
|280 GB
|$252.00
|$588.00
|가입하기
|Shared 32GB, 노드
|8
|32
|576 GB
|$504.00
|$1,176.00
|가입하기
|Shared 64GB, 노드
|16
|64
|1178 GB
|$1,008.00
|$2,352.00
|가입하기
|Shared 96GB, 노드
|20
|96
|1788 GB
|$1,512.00
|$3,545.00
|가입하기
|Shared 128GB, 노드
|24
|128
|2382 GB
|$2,016.00
|$4,726.00
|가입하기
|Shared 192GB, 노드
|32
|192
|3600 GB
|$3,025.00
|$7,090.00
|가입하기
이그레스 초과 요금 = GB당 0.005달러
Valkey 요금제
완전한 매니지드 Valkey 데이터베이스 클러스터입니다. 요금은 요금제에 따라 시간제 또는 월정액으로 표시됩니다.
새로운 1:2 VM 형태와 확장된 메모리 옵션을 갖춘 5세대 AMD EPYC™ 프로세서를 기반으로 일관성 높은 컴퓨팅 기능을 제공합니다. 지연 시간에 민감하고 리소스 사용량이 많은 엔터프라이즈급 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.
|요금제(시간제)
|코어
|RAM
|노드 1개
|노드 2개
|노드 3개
|G8 Dedicated 4GB, node
|2
|4
|$0.0863
|$0.1726
|$0.2589
|가입하기
|G8 Dedicated 8GB, node
|2
|8
|$0.1479
|$0.2959
|$0.4438
|가입하기
|G8 Dedicated 8GB, node
|4
|8
|$0.1726
|$0.3452
|$0.5178
|가입하기
|G8 Dedicated 16GB, node
|4
|16
|$0.2959
|$0.5918
|$0.8877
|가입하기
|G8 Dedicated 32GB, node
|8
|32
|$0.5918
|$1.1836
|$1.7753
|가입하기
|G8 Dedicated 64GB, node
|16
|64
|$1.1836
|$2.3671
|$3.5507
|가입하기
이그레스 초과 요금 = GB당 0.005달러
FAQ
FAQ
MySQL 및 PostgreSQL Managed Database의 가격은 컴퓨팅 세대별 요금제, 노드 수, 전용 또는 공유 CPU 사용 여부에 따라 월 요금으로 책정됩니다. Valkey Managed Database의 가격은 컴퓨팅 세대별 요금제와 노드 수에 따라 결정되며, 시간제 또는 월 요금으로 청구됩니다.
서비스 이용 시 시간당 요금이 부과됩니다(1시간 미만의 시간은 올림해 계산됩니다). 예를 들어, 1GB VM을 만들어 24시간 사용 후 삭제하면 $0.18(24시간 x $0.0075/시간)가 청구됩니다. 다음 달 첫째 날에 청구서가 발송됩니다. 단, 한 달 내 사용 요금이 특정 청구 한도에 도달하면 중간 청구서가 발송될 수 있습니다. 요금 결제는 청구서가 발행되는 즉시 자동으로 진행됩니다. 청구 방식에 대한 가이드를 읽어보세요.
기존 플랜에는 플랜 제품군 및 크기에 따라 매월 0TB에서 최대 20TB까지 차등 제공(스케일링)되는 무료 데이터 전송량이 포함되어 있습니다. 네트워크 전송 사용량 및 비용에 대해 더 알아보세요.
Visa, Mastercard, American Express, Discover를 지원합니다. PayPal 계정에서 자금을 이체해 계정에 크레딧을 추가할 수 있습니다. 이는 당사의 마스터 서비스 계약에 따라 계정에 유효한 신용카드를 유지해야 하기 때문입니다. 청구 방식에 대한 가이드를 읽어보세요.
어떤 요금제를 선택해야 할지 고민되신다면, 먼저 작은 규모의 요금제로 시작한 후 필요에 따라 아키텍처를 스케일업(확장)해 나가는 것을 추천합니다.
예, 신용카드로 계정에 선불 크레딧을 충전할 수 있습니다. 사용한 서비스에 대해 계정에 청구가 진행되면, 계정에 등록된 결제 카드에서 요금을 청구하기 전에 선결제된 크레딧 금액이 적용됩니다.
당사는 세금 납부 대상에 해당하는 고객으로부터 세금을 징수합니다. 세금 정보 가이드를 참고해 세금을 징수하는 국가, 적용 세율, 그리고 계정에 사업자 세금 ID를 등록하는 방법에 대해 자세히 알아보실 수 있습니다.
맞춤형 클라우드 비용 분석 신청하기
귀사의 비즈니스 목표를 달성하고, 인프라를 최적화하며, 필요한 기능을 고루 갖춘 가장 이상적인 클라우드 솔루션을 구축할 수 있도록 지금 Akamai 영업팀에 문의하세요.