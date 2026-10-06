プレミアムなメモリ構成を備えた第3世代AMD EPYCプロセッサーに支えられ、優れたパフォーマンスを発揮する専用CPUコアにより、負荷が高いときも整合性のあるスループットを実現します。信頼性、低レイテンシー、安定したパフォーマンスを大規模に必要とする、CPU負荷の高いアプリケーションやビジネスクリティカルなアプリケーション向けに構築されています。
MySQLプラン
フルマネージド型のMySQLデータベースクラスターです。掲載されている料金は月額料金です。
|プラン
|コア
|RAM
|実効容量
|1ノード
|2ノード
|3ノード
|G7 Dedicated 4 GB、ノード
|2
|4
|58 GB
|$81.60
|$171.60
|$246.00
|登録
|G7 Dedicated 8 GB、ノード
|4
|8
|130 GB
|$163.20
|$342.00
|$492.00
|登録
|G7 Dedicated 16 GB、ノード
|8
|16
|280 GB
|$327.60
|$708.00
|$982.80
|登録
|G7 Dedicated 32 GB、ノード
|16
|32
|576 GB
|$655.20
|$1,401.60
|$1,965.60
|登録
|G7 Dedicated 64 GB、ノード
|32
|64
|1178 GB
|$1,407.60
|$2,838.00
|$4,150.80
|登録
|G7 Dedicated 96 GB、ノード
|48
|96
|1788 GB
|$2,110.86
|$4,358.40
|$6,234.00
|登録
|G7 Dedicated 128 GB、ノード
|50
|128
|2324 GB
|$2,809.14
|$5,706.00
|$8,086.80
|登録
|G7 Dedicated 256 GB、ノード
|56
|256
|4704 GB
|$5,625.60
|$10,941.60
|$16,263.60
|登録
使用可能なレガシーハードウェアに専用CPUコアをプロビジョニングしているため、リソースの競合が最小限に抑えられます。プレミアムなハードウェア要件なしで予測可能なパフォーマンスを必要とする、安定した本番環境のワークロードに最適です。
|プラン
|コア
|RAM
|実効容量
|1ノード
|2ノード
|3ノード
|G6 Dedicated 4 GB、ノード
|2
|4
|58 GB
|$68.00
|$143.00
|$206.00
|登録
|G6 Dedicated 8 GB、ノード
|4
|8
|130 GB
|$136.00
|$285.00
|$410.00
|登録
|G6 Dedicated 16 GB、ノード
|8
|16
|280 GB
|$273.00
|$590.00
|$819.00
|登録
|G6 Dedicated 32 GB、ノード
|16
|32
|576 GB
|$546.00
|$1,168.00
|$1,638.00
|登録
|G6 Dedicated 64 GB、ノード
|32
|64
|1178 GB
|$1,173.00
|$2,365.00
|$3,459.00
|登録
|G6 Dedicated 96 GB、ノード
|48
|96
|1788 GB
|$1,759.00
|$3,632.00
|$5,195.00
|登録
|G6 Dedicated 128 GB、ノード
|50
|128
|2324 GB
|$2,341.00
|$4,755.00
|$6,739.00
|登録
|G6 Dedicated 256 GB、ノード
|56
|256
|4704 GB
|$4,684.00
|$9,118.00
|$13,553.00
|登録
コスト効率の高い開発、テスト、および変動ワークロードを実現する、レガシーハードウェア上で稼働する共有CPU。
|プラン
|コア
|RAM
|実効容量
|1ノード
|3ノード
|Shared 1 GB、ノード
|1
|1
|9 GB
|$16.00
|$37.00
|登録
|Shared 2 GB、ノード
|1
|2
|30 GB
|$32.00
|$74.00
|登録
|Shared 4 GB、ノード
|2
|4
|58 GB
|$63.00
|$147.00
|登録
|Shared 8 GB、ノード
|4
|8
|130 GB
|$126.00
|$294.00
|登録
|Shared 16 GB、ノード
|6
|16
|280 GB
|$252.00
|$588.00
|登録
|Shared 32 GB、ノード
|8
|32
|576 GB
|$504.00
|$1,176.00
|登録
|Shared 64 GB、ノード
|16
|64
|1178 GB
|$1,008.00
|$2,352.00
|登録
|Shared 96 GB、ノード
|20
|96
|1788 GB
|$1,512.00
|$3,545.00
|登録
|Shared 128 GB、ノード
|24
|128
|2382 GB
|$2,016.00
|$4,726.00
|登録
|Shared 192 GB、ノード
|32
|192
|3600 GB
|$3,025.00
|$7,090.00
|登録
エグレス超過料金は1 GBあたりUS$0.005
PostgreSQLプラン
フルマネージド型のPostgreSQLデータベースクラスターです。掲載されている料金は月額料金です。
プレミアムなメモリ構成を備えた第3世代AMD EPYCプロセッサーに支えられ、優れたパフォーマンスを発揮する専用CPUコアにより、負荷が高いときも整合性のあるスループットを実現します。信頼性、低レイテンシー、安定したパフォーマンスを大規模に必要とする、CPU負荷の高いアプリケーションやビジネスクリティカルなアプリケーション向けに構築されています。
|プラン
|コア
|RAM
|実効容量
|1ノード
|2ノード
|3ノード
|G7 Dedicated 4 GB、ノード
|2
|4
|58 GB
|$81.60
|$171.60
|$246.00
|登録
|G7 Dedicated 8 GB、ノード
|4
|8
|130 GB
|$163.20
|$342.00
|$492.00
|登録
|G7 Dedicated 16 GB、ノード
|8
|16
|280 GB
|$327.60
|$708.00
|$982.80
|登録
|G7 Dedicated 32 GB、ノード
|16
|32
|576 GB
|$655.20
|$1,401.60
|$1,965.60
|登録
|G7 Dedicated 64 GB、ノード
|32
|64
|1178 GB
|$1,407.60
|$2,838.00
|$4,150.80
|登録
|G7 Dedicated 96 GB、ノード
|48
|96
|1788 GB
|$2,110.86
|$4,358.40
|$6,234.00
|登録
|G7 Dedicated 128 GB、ノード
|50
|128
|2324 GB
|$2,809.14
|$5,706.00
|$8,086.80
|登録
|G7 Dedicated 256 GB、ノード
|56
|256
|4704 GB
|$5,625.60
|$10,941.60
|$16,263.60
|登録
使用可能なレガシーハードウェアに専用CPUコアをプロビジョニングしているため、リソースの競合が最小限に抑えられます。プレミアムなハードウェア要件なしで予測可能なパフォーマンスを必要とする、安定した本番環境のワークロードに最適です。
|プラン
|コア
|RAM
|実効容量
|1ノード
|2ノード
|3ノード
|G6 Dedicated 4 GB、ノード
|2
|4
|58 GB
|$68.00
|$143.00
|$206.00
|登録
|G6 Dedicated 8 GB、ノード
|4
|8
|130 GB
|$136.00
|$285.00
|$410.00
|登録
|G6 Dedicated 16 GB、ノード
|8
|16
|280 GB
|$273.00
|$590.00
|$819.00
|登録
|G6 Dedicated 32 GB、ノード
|16
|32
|576 GB
|$546.00
|$1,168.00
|$1,638.00
|登録
|G6 Dedicated 64 GB、ノード
|32
|64
|1178 GB
|$1,173.00
|$2,365.00
|$3,459.00
|登録
|G6 Dedicated 96 GB、ノード
|48
|96
|1788 GB
|$1,759.00
|$3,632.00
|$5,195.00
|登録
|G6 Dedicated 128 GB、ノード
|50
|128
|2324 GB
|$2,341.00
|$4,755.00
|$6,739.00
|登録
|G6 Dedicated 256 GB、ノード
|56
|256
|4704 GB
|$4,684.00
|$9,118.00
|$13,553.00
|登録
コスト効率の高い開発、テスト、および変動ワークロードを実現する、レガシーハードウェア上で稼働する共有CPU。
|プラン
|コア
|RAM
|実効容量
|1ノード
|3ノード
|Shared 1 GB、ノード
|1
|1
|9 GB
|$16.00
|$37.00
|登録
|Shared 2 GB、ノード
|1
|2
|30 GB
|$32.00
|$74.00
|登録
|Shared 4 GB、ノード
|2
|4
|58 GB
|$63.00
|$147.00
|登録
|Shared 8 GB、ノード
|4
|8
|130 GB
|$126.00
|$294.00
|登録
|Shared 16 GB、ノード
|6
|16
|280 GB
|$252.00
|$588.00
|登録
|Shared 32 GB、ノード
|8
|32
|576 GB
|$504.00
|$1,176.00
|登録
|Shared 64 GB、ノード
|16
|64
|1178 GB
|$1,008.00
|$2,352.00
|登録
|Shared 96 GB、ノード
|20
|96
|1788 GB
|$1,512.00
|$3,545.00
|登録
|Shared 128 GB、ノード
|24
|128
|2382 GB
|$2,016.00
|$4,726.00
|登録
|Shared 192 GB、ノード
|32
|192
|3600 GB
|$3,025.00
|$7,090.00
|登録
エグレス超過料金は1 GBあたりUS$0.005
Valkeyプラン
フルマネージド型のValkeyデータベースクラスターです。掲載されている料金はプランに応じた時間料金または月額料金です。
新しい1：2 VM形状と拡張メモリオプションを備えた第5世代AMD EPYC™プロセッサーによる整合性の高いコンピューティング。レイテンシーの影響を受けやすく、リソースを大量に消費するエンタープライズレベルのアプリケーション向けに設計されています。
|プラン（時間単位）
|コア
|RAM
|1ノード
|2ノード
|3ノード
|G8 Dedicated 4 GB、ノード
|2
|4
|$0.0863
|$0.1726
|$0.2589
|登録
|G8 Dedicated 8 GB、ノード
|2
|8
|$0.1479
|$0.2959
|$0.4438
|登録
|G8 Dedicated 8 GB、ノード
|4
|8
|$0.1726
|$0.3452
|$0.5178
|登録
|G8 Dedicated 16 GB、ノード
|4
|16
|$0.2959
|$0.5918
|$0.8877
|登録
|G8 Dedicated 32 GB、ノード
|8
|32
|$0.5918
|$1.1836
|$1.7753
|登録
|G8 Dedicated 64 GB、ノード
|16
|64
|$1.1836
|$2.3671
|$3.5507
|登録
エグレス超過料金は1 GBあたりUS$0.005
よくあるご質問
よくあるご質問
MySQLおよびPostgreSQL Managed Databasesの料金は、世代別コンピュートプラン、ノード数、専用または共有CPUに応じて決まり、月額料金で請求されます。Valkey Managed Databaseの料金は、世代別コンピュートプランとノード数に応じて決まり、時間料金または月額料金で請求されます。
サービスのご利用は時間単位での課金となります（1時間未満の端数は切り上げられます）。例えば、1GBのVMを作成し、24時間利用したあとに削除した場合、請求額は$0.18（24時間 × $0.0075/時）となります。請求書は次の暦月の最初の日に発行されます。ただし、1か月の間にアカウントで使用したサービスの料金が一定の請求額上限に達した場合には、月半ばで請求書が発行されることがあります。料金のお支払いは、請求書が発行された時点で自動的に行われます。請求の仕組みについては、こちらのガイドをご覧ください。
旧プランには、プランのファミリーやサイズに応じて毎月0 TBから20 TBまで段階的に拡張される、無料のデータ転送量が含まれています。ネットワーク転送の使用状況と料金の詳細については、こちらをご覧ください。
Visa、Mastercard、American Express、Discoverをご利用いただけます。PayPalアカウントから送金することで、アカウントにクレジットを追加できます。有効なクレジットカード情報をお客様のアカウントに登録していただくことが、当社のマスターサービス契約の要件となります。請求の仕組みについては、こちらのガイドをご覧ください。
どのプランを選ぶべきか迷われた場合は、まずは小さめのプランから開始し、ニーズの拡大に合わせてアーキテクチャをスケールアップ（拡張）していくことをお勧めいたします。
はい、アカウントへの請求金額をクレジットで事前にお支払いいただけます。お客様のアカウントでご利用になったサービスの料金の請求が発生した場合、アカウントに登録されたお支払い用カードへの請求が発生する前に、事前にお支払いいただいたクレジットの残高が適用されます。
クラウドコストの個別分析を依頼する
お客様のビジネス目標の達成、インフラの最適化、そして必要な機能を備えた最適なクラウドソリューションの構築に向けて、まず弊社の営業チームまでお気軽にご相談ください。