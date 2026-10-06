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Managed Databasesのプランと料金

MySQL、PostgreSQL、Valkeyデータベースクラスターの透明性の高い料金プランをご確認いただけます

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MySQLプラン

フルマネージド型のMySQLデータベースクラスターです。掲載されている料金は月額料金です。 

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PostgreSQL plans

プレミアムなメモリ構成を備えた第3世代AMD EPYCプロセッサーに支えられ、優れたパフォーマンスを発揮する専用CPUコアにより、負荷が高いときも整合性のあるスループットを実現します。信頼性、低レイテンシー、安定したパフォーマンスを大規模に必要とする、CPU負荷の高いアプリケーションやビジネスクリティカルなアプリケーション向けに構築されています。

プランコアRAM実効容量1ノード2ノード3ノード 
G7 Dedicated 4 GB、ノード2458 GB$81.60$171.60$246.00登録
G7 Dedicated 8 GB、ノード48130 GB$163.20$342.00$492.00登録
G7 Dedicated 16 GB、ノード816280 GB$327.60$708.00$982.80登録
G7 Dedicated 32 GB、ノード1632576 GB$655.20$1,401.60$1,965.60登録
G7 Dedicated 64 GB、ノード32641178 GB$1,407.60$2,838.00$4,150.80登録
G7 Dedicated 96 GB、ノード48961788 GB$2,110.86$4,358.40$6,234.00登録
G7 Dedicated 128 GB、ノード501282324 GB$2,809.14$5,706.00$8,086.80登録
G7 Dedicated 256 GB、ノード562564704 GB$5,625.60$10,941.60$16,263.60登録

使用可能なレガシーハードウェアに専用CPUコアをプロビジョニングしているため、リソースの競合が最小限に抑えられます。プレミアムなハードウェア要件なしで予測可能なパフォーマンスを必要とする、安定した本番環境のワークロードに最適です。

プランコアRAM実効容量1ノード2ノード3ノード 
G6 Dedicated 4 GB、ノード2458 GB$68.00$143.00$206.00登録
G6 Dedicated 8 GB、ノード48130 GB$136.00$285.00$410.00登録
G6 Dedicated 16 GB、ノード816280 GB$273.00$590.00$819.00登録
G6 Dedicated 32 GB、ノード1632576 GB$546.00$1,168.00$1,638.00登録
G6 Dedicated 64 GB、ノード32641178 GB$1,173.00$2,365.00$3,459.00登録
G6 Dedicated 96 GB、ノード48961788 GB$1,759.00$3,632.00$5,195.00登録
G6 Dedicated 128 GB、ノード501282324 GB$2,341.00$4,755.00$6,739.00登録
G6 Dedicated 256 GB、ノード562564704 GB$4,684.00$9,118.00$13,553.00登録

コスト効率の高い開発、テスト、および変動ワークロードを実現する、レガシーハードウェア上で稼働する共有CPU。

プランコアRAM実効容量1ノード3ノード 
Shared 1 GB、ノード119 GB$16.00$37.00登録
Shared 2 GB、ノード1230 GB$32.00$74.00登録
Shared 4 GB、ノード2458 GB$63.00$147.00登録
Shared 8 GB、ノード48130 GB$126.00$294.00登録
Shared 16 GB、ノード616280 GB$252.00$588.00登録
Shared 32 GB、ノード832576 GB$504.00$1,176.00登録
Shared 64 GB、ノード16641178 GB$1,008.00$2,352.00登録
Shared 96 GB、ノード20961788 GB$1,512.00$3,545.00登録
Shared 128 GB、ノード241282382 GB$2,016.00$4,726.00登録
Shared 192 GB、ノード321923600 GB$3,025.00$7,090.00登録

エグレス超過料金は1 GBあたりUS$0.005

データベース

PostgreSQLプラン

フルマネージド型のPostgreSQLデータベースクラスターです。掲載されている料金は月額料金です。

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See pricing for:
MySQL plans

プレミアムなメモリ構成を備えた第3世代AMD EPYCプロセッサーに支えられ、優れたパフォーマンスを発揮する専用CPUコアにより、負荷が高いときも整合性のあるスループットを実現します。信頼性、低レイテンシー、安定したパフォーマンスを大規模に必要とする、CPU負荷の高いアプリケーションやビジネスクリティカルなアプリケーション向けに構築されています。

プランコアRAM実効容量1ノード2ノード3ノード 
G7 Dedicated 4 GB、ノード2458 GB$81.60$171.60$246.00登録
G7 Dedicated 8 GB、ノード48130 GB$163.20$342.00$492.00登録
G7 Dedicated 16 GB、ノード816280 GB$327.60$708.00$982.80登録
G7 Dedicated 32 GB、ノード1632576 GB$655.20$1,401.60$1,965.60登録
G7 Dedicated 64 GB、ノード32641178 GB$1,407.60$2,838.00$4,150.80登録
G7 Dedicated 96 GB、ノード48961788 GB$2,110.86$4,358.40$6,234.00登録
G7 Dedicated 128 GB、ノード501282324 GB$2,809.14$5,706.00$8,086.80登録
G7 Dedicated 256 GB、ノード562564704 GB$5,625.60$10,941.60$16,263.60登録

使用可能なレガシーハードウェアに専用CPUコアをプロビジョニングしているため、リソースの競合が最小限に抑えられます。プレミアムなハードウェア要件なしで予測可能なパフォーマンスを必要とする、安定した本番環境のワークロードに最適です。

プランコアRAM実効容量1ノード2ノード3ノード 
G6 Dedicated 4 GB、ノード2458 GB$68.00$143.00$206.00登録
G6 Dedicated 8 GB、ノード48130 GB$136.00$285.00$410.00登録
G6 Dedicated 16 GB、ノード816280 GB$273.00$590.00$819.00登録
G6 Dedicated 32 GB、ノード1632576 GB$546.00$1,168.00$1,638.00登録
G6 Dedicated 64 GB、ノード32641178 GB$1,173.00$2,365.00$3,459.00登録
G6 Dedicated 96 GB、ノード48961788 GB$1,759.00$3,632.00$5,195.00登録
G6 Dedicated 128 GB、ノード501282324 GB$2,341.00$4,755.00$6,739.00登録
G6 Dedicated 256 GB、ノード562564704 GB$4,684.00$9,118.00$13,553.00登録

コスト効率の高い開発、テスト、および変動ワークロードを実現する、レガシーハードウェア上で稼働する共有CPU。

プランコアRAM実効容量1ノード3ノード 
Shared 1 GB、ノード119 GB$16.00$37.00登録
Shared 2 GB、ノード1230 GB$32.00$74.00登録
Shared 4 GB、ノード2458 GB$63.00$147.00登録
Shared 8 GB、ノード48130 GB$126.00$294.00登録
Shared 16 GB、ノード616280 GB$252.00$588.00登録
Shared 32 GB、ノード832576 GB$504.00$1,176.00登録
Shared 64 GB、ノード16641178 GB$1,008.00$2,352.00登録
Shared 96 GB、ノード20961788 GB$1,512.00$3,545.00登録
Shared 128 GB、ノード241282382 GB$2,016.00$4,726.00登録
Shared 192 GB、ノード321923600 GB$3,025.00$7,090.00登録

エグレス超過料金は1 GBあたりUS$0.005

データベース

Valkeyプラン

フルマネージド型のValkeyデータベースクラスターです。掲載されている料金はプランに応じた時間料金または月額料金です。

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Valkey plans

新しい1：2 VM形状と拡張メモリオプションを備えた第5世代AMD EPYC™プロセッサーによる整合性の高いコンピューティング。レイテンシーの影響を受けやすく、リソースを大量に消費するエンタープライズレベルのアプリケーション向けに設計されています。

プラン（時間単位）コアRAM1ノード2ノード3ノード 
G8 Dedicated 4 GB、ノード24$0.0863$0.1726$0.2589登録
G8 Dedicated 8 GB、ノード28$0.1479$0.2959$0.4438登録
G8 Dedicated 8 GB、ノード48$0.1726$0.3452$0.5178登録
G8 Dedicated 16 GB、ノード416$0.2959$0.5918$0.8877登録
G8 Dedicated 32 GB、ノード832$0.5918$1.1836$1.7753登録
G8 Dedicated 64 GB、ノード1664$1.1836$2.3671$3.5507登録

プレミアムなメモリ構成を備えた第3世代AMD EPYCプロセッサーに支えられ、優れたパフォーマンスを発揮する専用CPUコアにより、負荷が高いときも整合性のあるスループットを実現します。信頼性、低レイテンシー、安定したパフォーマンスを大規模に必要とする、CPU負荷の高いアプリケーションやビジネスクリティカルなアプリケーション向けに構築されています。

プラン（時間単位）コアRAM1ノード2ノード3ノード 
G7 Dedicated 4 GB、ノード24$0.0801$0.1603$0.2404登録
G7 Dedicated 8 GB、ノード48$0.1603$0.3205$0.4808登録

プレミアムなメモリ構成を備えた第3世代AMD EPYCプロセッサーに支えられ、優れたパフォーマンスを発揮する専用CPUコアにより、負荷が高いときも整合性のあるスループットを実現します。信頼性、低レイテンシー、安定したパフォーマンスを大規模に必要とする、CPU負荷の高いアプリケーションやビジネスクリティカルなアプリケーション向けに構築されています。

プラン（月単位）コアRAM1ノード2ノード3ノード 
G7 Dedicated 4 GB、ノード24$59.00$117.00$176.00登録
G7 Dedicated 8 GB、ノード48$117.00$234.00$351.00登録

エグレス超過料金は1 GBあたりUS$0.005

よくあるご質問

よくあるご質問

MySQLおよびPostgreSQL Managed Databasesの料金は、世代別コンピュートプラン、ノード数、専用または共有CPUに応じて決まり、月額料金で請求されます。Valkey Managed Databaseの料金は、世代別コンピュートプランとノード数に応じて決まり、時間料金または月額料金で請求されます。

サービスのご利用は時間単位での課金となります（1時間未満の端数は切り上げられます）。例えば、1GBのVMを作成し、24時間利用したあとに削除した場合、請求額は$0.18（24時間 × $0.0075/時）となります。請求書は次の暦月の最初の日に発行されます。ただし、1か月の間にアカウントで使用したサービスの料金が一定の請求額上限に達した場合には、月半ばで請求書が発行されることがあります。料金のお支払いは、請求書が発行された時点で自動的に行われます。請求の仕組みについては、こちらのガイドをご覧ください

旧プランには、プランのファミリーやサイズに応じて毎月0 TBから20 TBまで段階的に拡張される、無料のデータ転送量が含まれています。ネットワーク転送の使用状況と料金の詳細については、こちらをご覧ください

Visa、Mastercard、American Express、Discoverをご利用いただけます。PayPalアカウントから送金することで、アカウントにクレジットを追加できます。有効なクレジットカード情報をお客様のアカウントに登録していただくことが、当社のマスターサービス契約の要件となります。請求の仕組みについては、こちらのガイドをご覧ください

どのプランを選ぶべきか迷われた場合は、まずは小さめのプランから開始し、ニーズの拡大に合わせてアーキテクチャをスケールアップ（拡張）していくことをお勧めいたします。 

はい、アカウントへの請求金額をクレジットで事前にお支払いいただけます。お客様のアカウントでご利用になったサービスの料金の請求が発生した場合、アカウントに登録されたお支払い用カードへの請求が発生する前に、事前にお支払いいただいたクレジットの残高が適用されます。

当社は課税対象のお客様から税金を徴収しています。当社が税金を徴収する国や税率のほか、お客様のビジネスの納税者番号をアカウントに追加する方法については、税金情報に関するガイドをご覧ください。

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