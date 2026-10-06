I prezzi di MySQL e PostgreSQL di Managed Databases sono determinati dal piano generazionale del computing, dal numero di nodi e dalla CPU dedicata o condivisa, che vengono calcolati in base ad una tariffa mensile. I prezzi per Valkey Managed Database sono determinati dal piano generazionale del computing e dal numero di nodi, che vengono calcolati in base ad una tariffa oraria o mensile.