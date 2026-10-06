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Piani e prezzi di Managed Databases

Scopri i piani dei prezzi per i cluster di database MySQL, PostgreSQL e Valkey trasparenti.

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DATABASE

Piani MySQL

Cluster di database MySQL completamente gestiti. I prezzi mostrati si riferiscono ai costi mensili.  

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PostgreSQL plans

Core CPU dedicati e performanti grazie al supporto dei processori AMD EPYC di 3a generazione con una configurazione di memoria di livello superiore per un throughput costante anche con i carichi più impegnativi. Progettato per applicazioni ad uso intensivo di CPU o business-critical che richiedono affidabilità, bassa latenza e performance stabili su larga scala.

PianoCoreRAMSpazio utile1 nodo2 nodi3 nodi 
G7 Dedicated 4 GB, nodo2458 GB$ 81,60$ 171,60$ 246,00Registrati
G7 Dedicated 8 GB, nodo48130 GB$ 163,20$ 342,00$ 492,00Registrati
G7 Dedicated 16 GB, nodo816280 GB$ 327,60$ 708,00$ 982,80Registrati
G7 Dedicated 32 GB, nodo1632576 GB$ 655,20$ 1.401,60$ 1.965,60Registrati
G7 Dedicated 64 GB, nodo32641178 GB$ 1.407,60$ 2.838,00$ 4.150,80Registrati
G7 Dedicated 96 GB, nodo48961788 GB$ 2.110,86$ 4.358,40$ 6.234,00Registrati
G7 Dedicated 128 GB, nodo501282324 GB$ 2.809,14$ 5.706,00$ 8.086,80Registrati
G7 Dedicated 256 GB, nodo562564704 GB$ 5.625,60$ 10.941,60$ 16.263,60Registrati

Core CPU dedicati forniti sull'hardware legacy disponibile con una minima condivisione delle risorse. Ideale per carichi di lavoro di produzione stabili che richiedono performance prevedibili senza requisiti hardware di livello superiore.

PianoCoreRAMSpazio utile1 nodo2 nodi3 nodi 
G6 Dedicated 4 GB, nodo2458 GB$ 68,00$ 143,00$ 206,00Registrati
G6 Dedicated 8 GB, nodo48130 GB$ 136,00$ 285,00$ 410,00Registrati
G6 Dedicated 16 GB, nodo816280 GB$ 273,00$ 590,00$ 819,00Registrati
G6 Dedicated 32 GB, nodo1632576 GB$ 546,00$ 1.168,00$ 1.638,00Registrati
G6 Dedicated 64 GB, nodo32641178 GB$ 1.173,00$ 2.365,00$ 3.459,00Registrati
G6 Dedicated 96 GB, nodo48961788 GB$ 1.759,00$ 3.632,00$ 5.195,00Registrati
G6 Dedicated 128 GB, nodo501282324 GB$ 2.341,00$ 4.755,00$ 6.739,00Registrati
G6 Dedicated 256 GB, nodo562564704 GB$ 4.684,00$ 9.118,00$ 13.553,00Registrati

CPU condivisa su hardware legacy per sviluppo, test e carichi di lavoro variabili a costi contenuti.

PianoCoreRAMSpazio utile1 nodo3 nodi 
Shared 1 GB, nodo119 GB$ 16,00$ 37,00Registrati
Shared 2 GB, nodo1230 GB$ 32,00$ 74,00Registrati
Shared 4 GB, nodo2458 GB$ 63,00$ 147,00Registrati
Shared 8 GB, nodo48130 GB$ 126,00$ 294,00Registrati
Shared 16 GB, nodo616280 GB$ 252,00$ 588,00Registrati
Shared 32 GB, nodo832576 GB$ 504,00$ 1.176,00Registrati
Shared 64 GB, nodo16641178 GB$ 1.008,00$ 2.352,00Registrati
Shared 96 GB, nodo20961788 GB$ 1.512,00$ 3.545,00Registrati
Shared 128 GB, nodo241282382 GB$ 2.016,00$ 4.726,00Registrati
Shared 192 GB, nodo321923600 GB$ 3.025,00$ 7.090,00Registrati

Costi di overage in uscita = $ 0,005 per GB

DATABASE

Piani PostgreSQL

Cluster di database PostgreSQL completamente gestiti. I prezzi mostrati si riferiscono ai costi mensili.

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MySQL plans

Core CPU dedicati e performanti grazie al supporto dei processori AMD EPYC di 3a generazione con una configurazione di memoria di livello superiore per un throughput costante anche con i carichi più impegnativi. Progettato per applicazioni ad uso intensivo di CPU o business-critical che richiedono affidabilità, bassa latenza e performance stabili su larga scala.

PianoCoreRAMSpazio utile1 nodo2 nodi3 nodi 
G7 Dedicated 4 GB, nodo2458 GB$ 81,60$ 171,60$ 246,00Registrati
G7 Dedicated 8 GB, nodo48130 GB$ 163,20$ 342,00$ 492,00Registrati
G7 Dedicated 16 GB, nodo816280 GB$ 327,60$ 708,00$ 982,80Registrati
G7 Dedicated 32 GB, nodo1632576 GB$ 655,20$ 1.401,60$ 1.965,60Registrati
G7 Dedicated 64 GB, nodo32641178 GB$ 1.407,60$ 2.838,00$ 4.150,80Registrati
G7 Dedicated 96 GB, nodo48961788 GB$ 2.110,86$ 4.358,40$ 6.234,00Registrati
G7 Dedicated 128 GB, nodo501282324 GB$ 2.809,14$ 5.706,00$ 8.086,80Registrati
G7 Dedicated 256 GB, nodo562564704 GB$ 5.625,60$ 10.941,60$ 16.263,60Registrati

Core CPU dedicati forniti sull'hardware legacy disponibile con una minima condivisione delle risorse. Ideale per carichi di lavoro di produzione stabili che richiedono performance prevedibili senza requisiti hardware di livello superiore.

PianoCoreRAMSpazio utile1 nodo2 nodi3 nodi 
G6 Dedicated 4 GB, nodo2458 GB$ 68,00$ 143,00$ 206,00Registrati
G6 Dedicated 8 GB, nodo48130 GB$ 136,00$ 285,00$ 410,00Registrati
G6 Dedicated 16 GB, nodo816280 GB$ 273,00$ 590,00$ 819,00Registrati
G6 Dedicated 32 GB, nodo1632576 GB$ 546,00$ 1.168,00$ 1.638,00Registrati
G6 Dedicated 64 GB, nodo32641178 GB$ 1.173,00$ 2.365,00$ 3.459,00Registrati
G6 Dedicated 96 GB, nodo48961788 GB$ 1.759,00$ 3.632,00$ 5.195,00Registrati
G6 Dedicated 128 GB, nodo501282324 GB$ 2.341,00$ 4.755,00$ 6.739,00Registrati
G6 Dedicated 256 GB, nodo562564704 GB$ 4.684,00$ 9.118,00$ 13.553,00Registrati

CPU condivisa su hardware legacy per sviluppo, test e carichi di lavoro variabili a costi contenuti.

PianoCoreRAMSpazio utile1 nodo3 nodi 
Shared 1 GB, nodo119 GB$ 16,00$ 37,00Registrati
Shared 2 GB, nodo1230 GB$ 32,00$ 74,00Registrati
Shared 4 GB, nodo2458 GB$ 63,00$ 147,00Registrati
Shared 8 GB, nodo48130 GB$ 126,00$ 294,00Registrati
Shared 16 GB, nodo616280 GB$ 252,00$ 588,00Registrati
Shared 32 GB, nodo832576 GB$ 504,00$ 1.176,00Registrati
Shared 64 GB, nodo16641178 GB$ 1.008,00$ 2.352,00Registrati
Shared 96 GB, nodo20961788 GB$ 1.512,00$ 3.545,00Registrati
Shared 128 GB, nodo241282382 GB$ 2.016,00$ 4.726,00Registrati
Shared 192 GB, nodo321923600 GB$ 3.025,00$ 7.090,00Registrati

Costi di overage in uscita = $ 0,005 per GB

DATABASE

Piani Valkey

Cluster di database Valkey completamente gestiti. I prezzi sono indicati con tariffa oraria o mensile, a seconda del piano.

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Valkey plans

Elaborazione ad alta coerenza basata sui processori AMD EPYC™ di 5a generazione con nuove forme di VM 1:2 e opzioni di memoria estese. Progettato per applicazioni di livello aziendale, sensibili alla latenza e ad alto utilizzo di risorse.

Piano (tariffa oraria)CoreRAM1 nodo2 nodi3 nodi 
G8 Dedicated 4 GB, nodo24$ 0,0863$ 0,1726$ 0,2589Registrati
G8 Dedicated 8 GB, nodo28$ 0,1479$ 0,2959$ 0,4438Registrati
G8 Dedicated 8 GB, nodo48$ 0,1726$ 0,3452$ 0,5178Registrati
G8 Dedicated 16 GB, nodo416$ 0,2959$ 0,5918$ 0,8877Registrati
G8 Dedicated 32 GB, nodo832$ 0,5918$ 1,1836$ 1,7753Registrati
G8 Dedicated 64 GB, nodo1664$ 1,1836$ 2,3671$ 3,5507Registrati

Core CPU dedicati e performanti grazie al supporto dei processori AMD EPYC di 3a generazione con una configurazione di memoria di livello superiore per un throughput costante anche con i carichi più impegnativi. Progettato per applicazioni ad uso intensivo di CPU o business-critical che richiedono affidabilità, bassa latenza e performance stabili su larga scala.

Piano (tariffa oraria)CoreRAM1 nodo2 nodi3 nodi 
G7 Dedicated 4 GB, nodo24$ 0,0801$ 0,1603$ 0,2404Registrati
G7 Dedicated 8 GB, nodo48$ 0,1603$ 0,3205$ 0,4808Registrati

Core CPU dedicati e performanti grazie al supporto dei processori AMD EPYC di 3a generazione con una configurazione di memoria di livello superiore per un throughput costante anche con i carichi più impegnativi. Progettato per applicazioni ad uso intensivo di CPU o business-critical che richiedono affidabilità, bassa latenza e performance stabili su larga scala.

Piano (tariffa mensile)CoreRAM1 nodo2 nodi3 nodi 
G7 Dedicated 4 GB, nodo24$ 59,00$ 117,00$ 176,00Registrati
G7 Dedicated 8 GB, nodo48$ 117,00$ 234,00$ 351,00Registrati

Costi di overage in uscita = $ 0,005 per GB

Domande frequenti

Domande frequenti

I prezzi di MySQL e PostgreSQL di Managed Databases sono determinati dal piano generazionale del computing, dal numero di nodi e dalla CPU dedicata o condivisa, che vengono calcolati in base ad una tariffa mensile. I prezzi per Valkey Managed Database sono determinati dal piano generazionale del computing e dal numero di nodi, che vengono calcolati in base ad una tariffa oraria o mensile.

Ti viene addebitata la tariffa oraria per il servizio (le tariffe vengono arrotondate per eccesso all'ora più vicina). Ad esempio, se crei una VM da 1 GB e la elimini dopo 24 ore di utilizzo, ti verranno addebitati $ 0,18 (24 ore x $ 0,0075/ora). La fattura viene inviata il primo giorno del mese successivo; tuttavia, si potrebbe ricevere una fattura a metà mese se il conto raggiunge un certo limite di fatturazione per i servizi utilizzati all'interno di un singolo mese. La riscossione del pagamento avviene automaticamente una volta generata la fattura. Si consiglia di leggere questa guida sulla fatturazione.

I piani più vecchi includono una quota di trasferimento che varia in base alla famiglia e alla dimensione del piano, da 0 TB a 20 TB al mese. Ulteriori informazioni sull'utilizzo e sui costi di trasferimento della rete.

Vengono accettate le carte Visa, Mastercard, American Express e Discover. È possibile trasferire fondi da un account PayPal al proprio account. Il nostro Contratto generale per i servizi richiede di associare una carta di credito valida al proprio account. Si consiglia di leggere questa guida sulla fatturazione.

Se non sei sicuro di quale piano scegliere, ti consigliamo di iniziare con un piano più piccolo e di scalare l'architettura man mano che le tue esigenze crescono. 

Sì, è possibile versare fondi in anticipo sul proprio account per effettuare pagamenti. Una volta emessa la fattura per i servizi utilizzati con riferimento all'account del cliente, viene applicato l'importo del credito prepagato prima di addebitare la carta di pagamento associata all'account del cliente.

Applichiamo le imposte dovute ai clienti che sono soggetti a tassazione. Si consiglia di consultare la nostra guida sulle informazioni fiscali per saperne di più sui paesi a cui applichiamo le imposte, sulle aliquote fiscali e su come aggiungere il codice fiscale dell'azienda al proprio account.

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