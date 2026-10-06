Core CPU dedicati e performanti grazie al supporto dei processori AMD EPYC di 3a generazione con una configurazione di memoria di livello superiore per un throughput costante anche con i carichi più impegnativi. Progettato per applicazioni ad uso intensivo di CPU o business-critical che richiedono affidabilità, bassa latenza e performance stabili su larga scala.
Piani MySQL
Cluster di database MySQL completamente gestiti. I prezzi mostrati si riferiscono ai costi mensili.
|Piano
|Core
|RAM
|Spazio utile
|1 nodo
|2 nodi
|3 nodi
|G7 Dedicated 4 GB, nodo
|2
|4
|58 GB
|$ 81,60
|$ 171,60
|$ 246,00
|Registrati
|G7 Dedicated 8 GB, nodo
|4
|8
|130 GB
|$ 163,20
|$ 342,00
|$ 492,00
|Registrati
|G7 Dedicated 16 GB, nodo
|8
|16
|280 GB
|$ 327,60
|$ 708,00
|$ 982,80
|Registrati
|G7 Dedicated 32 GB, nodo
|16
|32
|576 GB
|$ 655,20
|$ 1.401,60
|$ 1.965,60
|Registrati
|G7 Dedicated 64 GB, nodo
|32
|64
|1178 GB
|$ 1.407,60
|$ 2.838,00
|$ 4.150,80
|Registrati
|G7 Dedicated 96 GB, nodo
|48
|96
|1788 GB
|$ 2.110,86
|$ 4.358,40
|$ 6.234,00
|Registrati
|G7 Dedicated 128 GB, nodo
|50
|128
|2324 GB
|$ 2.809,14
|$ 5.706,00
|$ 8.086,80
|Registrati
|G7 Dedicated 256 GB, nodo
|56
|256
|4704 GB
|$ 5.625,60
|$ 10.941,60
|$ 16.263,60
|Registrati
Core CPU dedicati forniti sull'hardware legacy disponibile con una minima condivisione delle risorse. Ideale per carichi di lavoro di produzione stabili che richiedono performance prevedibili senza requisiti hardware di livello superiore.
|Piano
|Core
|RAM
|Spazio utile
|1 nodo
|2 nodi
|3 nodi
|G6 Dedicated 4 GB, nodo
|2
|4
|58 GB
|$ 68,00
|$ 143,00
|$ 206,00
|Registrati
|G6 Dedicated 8 GB, nodo
|4
|8
|130 GB
|$ 136,00
|$ 285,00
|$ 410,00
|Registrati
|G6 Dedicated 16 GB, nodo
|8
|16
|280 GB
|$ 273,00
|$ 590,00
|$ 819,00
|Registrati
|G6 Dedicated 32 GB, nodo
|16
|32
|576 GB
|$ 546,00
|$ 1.168,00
|$ 1.638,00
|Registrati
|G6 Dedicated 64 GB, nodo
|32
|64
|1178 GB
|$ 1.173,00
|$ 2.365,00
|$ 3.459,00
|Registrati
|G6 Dedicated 96 GB, nodo
|48
|96
|1788 GB
|$ 1.759,00
|$ 3.632,00
|$ 5.195,00
|Registrati
|G6 Dedicated 128 GB, nodo
|50
|128
|2324 GB
|$ 2.341,00
|$ 4.755,00
|$ 6.739,00
|Registrati
|G6 Dedicated 256 GB, nodo
|56
|256
|4704 GB
|$ 4.684,00
|$ 9.118,00
|$ 13.553,00
|Registrati
CPU condivisa su hardware legacy per sviluppo, test e carichi di lavoro variabili a costi contenuti.
|Piano
|Core
|RAM
|Spazio utile
|1 nodo
|3 nodi
|Shared 1 GB, nodo
|1
|1
|9 GB
|$ 16,00
|$ 37,00
|Registrati
|Shared 2 GB, nodo
|1
|2
|30 GB
|$ 32,00
|$ 74,00
|Registrati
|Shared 4 GB, nodo
|2
|4
|58 GB
|$ 63,00
|$ 147,00
|Registrati
|Shared 8 GB, nodo
|4
|8
|130 GB
|$ 126,00
|$ 294,00
|Registrati
|Shared 16 GB, nodo
|6
|16
|280 GB
|$ 252,00
|$ 588,00
|Registrati
|Shared 32 GB, nodo
|8
|32
|576 GB
|$ 504,00
|$ 1.176,00
|Registrati
|Shared 64 GB, nodo
|16
|64
|1178 GB
|$ 1.008,00
|$ 2.352,00
|Registrati
|Shared 96 GB, nodo
|20
|96
|1788 GB
|$ 1.512,00
|$ 3.545,00
|Registrati
|Shared 128 GB, nodo
|24
|128
|2382 GB
|$ 2.016,00
|$ 4.726,00
|Registrati
|Shared 192 GB, nodo
|32
|192
|3600 GB
|$ 3.025,00
|$ 7.090,00
|Registrati
Costi di overage in uscita = $ 0,005 per GB
Piani PostgreSQL
Cluster di database PostgreSQL completamente gestiti. I prezzi mostrati si riferiscono ai costi mensili.
Core CPU dedicati e performanti grazie al supporto dei processori AMD EPYC di 3a generazione con una configurazione di memoria di livello superiore per un throughput costante anche con i carichi più impegnativi. Progettato per applicazioni ad uso intensivo di CPU o business-critical che richiedono affidabilità, bassa latenza e performance stabili su larga scala.
|Piano
|Core
|RAM
|Spazio utile
|1 nodo
|2 nodi
|3 nodi
|G7 Dedicated 4 GB, nodo
|2
|4
|58 GB
|$ 81,60
|$ 171,60
|$ 246,00
|Registrati
|G7 Dedicated 8 GB, nodo
|4
|8
|130 GB
|$ 163,20
|$ 342,00
|$ 492,00
|Registrati
|G7 Dedicated 16 GB, nodo
|8
|16
|280 GB
|$ 327,60
|$ 708,00
|$ 982,80
|Registrati
|G7 Dedicated 32 GB, nodo
|16
|32
|576 GB
|$ 655,20
|$ 1.401,60
|$ 1.965,60
|Registrati
|G7 Dedicated 64 GB, nodo
|32
|64
|1178 GB
|$ 1.407,60
|$ 2.838,00
|$ 4.150,80
|Registrati
|G7 Dedicated 96 GB, nodo
|48
|96
|1788 GB
|$ 2.110,86
|$ 4.358,40
|$ 6.234,00
|Registrati
|G7 Dedicated 128 GB, nodo
|50
|128
|2324 GB
|$ 2.809,14
|$ 5.706,00
|$ 8.086,80
|Registrati
|G7 Dedicated 256 GB, nodo
|56
|256
|4704 GB
|$ 5.625,60
|$ 10.941,60
|$ 16.263,60
|Registrati
Core CPU dedicati forniti sull'hardware legacy disponibile con una minima condivisione delle risorse. Ideale per carichi di lavoro di produzione stabili che richiedono performance prevedibili senza requisiti hardware di livello superiore.
|Piano
|Core
|RAM
|Spazio utile
|1 nodo
|2 nodi
|3 nodi
|G6 Dedicated 4 GB, nodo
|2
|4
|58 GB
|$ 68,00
|$ 143,00
|$ 206,00
|Registrati
|G6 Dedicated 8 GB, nodo
|4
|8
|130 GB
|$ 136,00
|$ 285,00
|$ 410,00
|Registrati
|G6 Dedicated 16 GB, nodo
|8
|16
|280 GB
|$ 273,00
|$ 590,00
|$ 819,00
|Registrati
|G6 Dedicated 32 GB, nodo
|16
|32
|576 GB
|$ 546,00
|$ 1.168,00
|$ 1.638,00
|Registrati
|G6 Dedicated 64 GB, nodo
|32
|64
|1178 GB
|$ 1.173,00
|$ 2.365,00
|$ 3.459,00
|Registrati
|G6 Dedicated 96 GB, nodo
|48
|96
|1788 GB
|$ 1.759,00
|$ 3.632,00
|$ 5.195,00
|Registrati
|G6 Dedicated 128 GB, nodo
|50
|128
|2324 GB
|$ 2.341,00
|$ 4.755,00
|$ 6.739,00
|Registrati
|G6 Dedicated 256 GB, nodo
|56
|256
|4704 GB
|$ 4.684,00
|$ 9.118,00
|$ 13.553,00
|Registrati
CPU condivisa su hardware legacy per sviluppo, test e carichi di lavoro variabili a costi contenuti.
|Piano
|Core
|RAM
|Spazio utile
|1 nodo
|3 nodi
|Shared 1 GB, nodo
|1
|1
|9 GB
|$ 16,00
|$ 37,00
|Registrati
|Shared 2 GB, nodo
|1
|2
|30 GB
|$ 32,00
|$ 74,00
|Registrati
|Shared 4 GB, nodo
|2
|4
|58 GB
|$ 63,00
|$ 147,00
|Registrati
|Shared 8 GB, nodo
|4
|8
|130 GB
|$ 126,00
|$ 294,00
|Registrati
|Shared 16 GB, nodo
|6
|16
|280 GB
|$ 252,00
|$ 588,00
|Registrati
|Shared 32 GB, nodo
|8
|32
|576 GB
|$ 504,00
|$ 1.176,00
|Registrati
|Shared 64 GB, nodo
|16
|64
|1178 GB
|$ 1.008,00
|$ 2.352,00
|Registrati
|Shared 96 GB, nodo
|20
|96
|1788 GB
|$ 1.512,00
|$ 3.545,00
|Registrati
|Shared 128 GB, nodo
|24
|128
|2382 GB
|$ 2.016,00
|$ 4.726,00
|Registrati
|Shared 192 GB, nodo
|32
|192
|3600 GB
|$ 3.025,00
|$ 7.090,00
|Registrati
Costi di overage in uscita = $ 0,005 per GB
Piani Valkey
Cluster di database Valkey completamente gestiti. I prezzi sono indicati con tariffa oraria o mensile, a seconda del piano.
Elaborazione ad alta coerenza basata sui processori AMD EPYC™ di 5a generazione con nuove forme di VM 1:2 e opzioni di memoria estese. Progettato per applicazioni di livello aziendale, sensibili alla latenza e ad alto utilizzo di risorse.
|Piano (tariffa oraria)
|Core
|RAM
|1 nodo
|2 nodi
|3 nodi
|G8 Dedicated 4 GB, nodo
|2
|4
|$ 0,0863
|$ 0,1726
|$ 0,2589
|Registrati
|G8 Dedicated 8 GB, nodo
|2
|8
|$ 0,1479
|$ 0,2959
|$ 0,4438
|Registrati
|G8 Dedicated 8 GB, nodo
|4
|8
|$ 0,1726
|$ 0,3452
|$ 0,5178
|Registrati
|G8 Dedicated 16 GB, nodo
|4
|16
|$ 0,2959
|$ 0,5918
|$ 0,8877
|Registrati
|G8 Dedicated 32 GB, nodo
|8
|32
|$ 0,5918
|$ 1,1836
|$ 1,7753
|Registrati
|G8 Dedicated 64 GB, nodo
|16
|64
|$ 1,1836
|$ 2,3671
|$ 3,5507
|Registrati
Core CPU dedicati e performanti grazie al supporto dei processori AMD EPYC di 3a generazione con una configurazione di memoria di livello superiore per un throughput costante anche con i carichi più impegnativi. Progettato per applicazioni ad uso intensivo di CPU o business-critical che richiedono affidabilità, bassa latenza e performance stabili su larga scala.
|Piano (tariffa oraria)
|Core
|RAM
|1 nodo
|2 nodi
|3 nodi
|G7 Dedicated 4 GB, nodo
|2
|4
|$ 0,0801
|$ 0,1603
|$ 0,2404
|Registrati
|G7 Dedicated 8 GB, nodo
|4
|8
|$ 0,1603
|$ 0,3205
|$ 0,4808
|Registrati
Core CPU dedicati e performanti grazie al supporto dei processori AMD EPYC di 3a generazione con una configurazione di memoria di livello superiore per un throughput costante anche con i carichi più impegnativi. Progettato per applicazioni ad uso intensivo di CPU o business-critical che richiedono affidabilità, bassa latenza e performance stabili su larga scala.
|Piano (tariffa mensile)
|Core
|RAM
|1 nodo
|2 nodi
|3 nodi
|G7 Dedicated 4 GB, nodo
|2
|4
|$ 59,00
|$ 117,00
|$ 176,00
|Registrati
|G7 Dedicated 8 GB, nodo
|4
|8
|$ 117,00
|$ 234,00
|$ 351,00
|Registrati
Costi di overage in uscita = $ 0,005 per GB
Domande frequenti
Domande frequenti
I prezzi di MySQL e PostgreSQL di Managed Databases sono determinati dal piano generazionale del computing, dal numero di nodi e dalla CPU dedicata o condivisa, che vengono calcolati in base ad una tariffa mensile. I prezzi per Valkey Managed Database sono determinati dal piano generazionale del computing e dal numero di nodi, che vengono calcolati in base ad una tariffa oraria o mensile.
Ti viene addebitata la tariffa oraria per il servizio (le tariffe vengono arrotondate per eccesso all'ora più vicina). Ad esempio, se crei una VM da 1 GB e la elimini dopo 24 ore di utilizzo, ti verranno addebitati $ 0,18 (24 ore x $ 0,0075/ora). La fattura viene inviata il primo giorno del mese successivo; tuttavia, si potrebbe ricevere una fattura a metà mese se il conto raggiunge un certo limite di fatturazione per i servizi utilizzati all'interno di un singolo mese. La riscossione del pagamento avviene automaticamente una volta generata la fattura. Si consiglia di leggere questa guida sulla fatturazione.
I piani più vecchi includono una quota di trasferimento che varia in base alla famiglia e alla dimensione del piano, da 0 TB a 20 TB al mese. Ulteriori informazioni sull'utilizzo e sui costi di trasferimento della rete.
Vengono accettate le carte Visa, Mastercard, American Express e Discover. È possibile trasferire fondi da un account PayPal al proprio account. Il nostro Contratto generale per i servizi richiede di associare una carta di credito valida al proprio account. Si consiglia di leggere questa guida sulla fatturazione.
Se non sei sicuro di quale piano scegliere, ti consigliamo di iniziare con un piano più piccolo e di scalare l'architettura man mano che le tue esigenze crescono.
Sì, è possibile versare fondi in anticipo sul proprio account per effettuare pagamenti. Una volta emessa la fattura per i servizi utilizzati con riferimento all'account del cliente, viene applicato l'importo del credito prepagato prima di addebitare la carta di pagamento associata all'account del cliente.
Applichiamo le imposte dovute ai clienti che sono soggetti a tassazione. Si consiglia di consultare la nostra guida sulle informazioni fiscali per saperne di più sui paesi a cui applichiamo le imposte, sulle aliquote fiscali e su come aggiungere il codice fiscale dell'azienda al proprio account.
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