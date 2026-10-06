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Tarife und Preise für Managed Databases

Entdecken Sie die transparenten Tarife für MySQL-, PostgreSQL- und Valkey-Datenbankcluster.

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DATENBANKEN

Tarife für MySQL

Vollständig verwaltete MySQL-Datenbankcluster. Die Preise werden als monatliche Gebühr angezeigt.  

Dokumentation
See pricing for:
PostgreSQL plans

Hochleistungs-CPU-Kerne mit AMD EPYC-Prozessoren der dritten Generation und einer Premium-Speicherkonfiguration, die selbst unter Last einen konstanten Durchsatz bietet. Entwickelt für CPU-intensive oder geschäftskritische Anwendungen, die skalierbar Zuverlässigkeit, geringe Latenz und stabile Performance erfordern.

TarifKernRAMNutzbarer Speicher1 Knoten2 Knoten3 Knoten 
G7 Dedicated 4 GB, Knoten2458 GB81,60 $171,60 $246,00 $Registrieren
G7 Dedicated 8 GB, Knoten48130 GB163,20 $342,00 $492,00 $Registrieren
G7 Dedicated 16 GB, Knoten816280 GB327,60 $708,00 $982,80 $Registrieren
G7 Dedicated 32 GB, Knoten1632576 GB655,20 $1.401,60 $1.965,60 $Registrieren
G7 Dedicated 64 GB, Knoten32641178 GB1.407,60 $2.838,00 $4.150,80 $Registrieren
G7 Dedicated 96 GB, Knoten48961788 GB2.110,86 $4.358,40 $6.234,00 $Registrieren
G7 Dedicated 128 GB, Knoten501282324 GB2.809,14 $5.706,00 $8.086,80 $Registrieren
G7 Dedicated 256 GB, Knoten562564704 GB5.625,60 $10.941,60 $16.263,60 $Registrieren

Dedizierte CPU-Kerne, die auf verfügbarer Legacy-Hardware bereitgestellt werden, mit minimalen Ressourcenkonflikten. Ideal für konstante Produktions-Workloads, die eine vorhersehbare Performance ohne Premium-Hardwareanforderungen benötigen.

TarifKernRAMNutzbarer Speicher1 Knoten2 Knoten3 Knoten 
G6 Dedicated 4 GB, Knoten2458 GB68,00 $143,00 $206,00 $Registrieren
G6 Dedicated 8 GB, Knoten48130 GB136,00 $285,00 $410,00 $Registrieren
G6 Dedicated 16 GB, Knoten816280 GB273,00 $590,00 $819,00 $Registrieren
G6 Dedicated 32 GB, Knoten1632576 GB546,00 $1.168,00 $1.638,00 $Registrieren
G6 Dedicated 64 GB, Knoten32641178 GB1.173,00 $2.365,00 $3.459,00 $Registrieren
G6 Dedicated 96 GB, Knoten48961788 GB1.759,00 $3.632,00 $5.195,00 $Registrieren
G6 Dedicated 128 GB, Knoten501282324 GB2.341,00 $4.755,00 $6.739,00 $Registrieren
G6 Dedicated 256 GB, Knoten562564704 GB4.684,00 $9.118,00 $13.553,00 $Registrieren

Gemeinsam genutzte CPU auf Legacy-Hardware für kosteneffiziente Entwicklung, Tests und variable Workloads.

TarifKernRAMNutzbarer Speicher1 Knoten3 Knoten 
Shared 1 GB, Knoten119 GB16,00 $37,00 $Registrieren
Shared 2 GB, Knoten1230 GB32,00 $74,00 $Registrieren
Shared 4 GB, Knoten2458 GB63,00 $147,00 $Registrieren
Shared 8 GB, Knoten48130 GB126,00 $294,00 $Registrieren
Shared 16 GB, Knoten616280 GB252,00 $588,00 $Registrieren
Shared 32 GB, Knoten832576 GB504,00 $1.176,00 $Registrieren
Shared 64 GB, Knoten16641178 GB1.008,00 $2.352,00 $Registrieren
Shared 96 GB, Knoten20961788 GB1.512,00 $3.545,00 $Registrieren
Shared 128 GB, Knoten241282382 GB2.016,00 $4.726,00 $Registrieren
Shared 192 GB, Knoten321923600 GB3.025,00 $7.090,00 $Registrieren

Kosten für Egress-Überschreitung = 0,005 USD pro GB

DATENBANKEN

Tarife für PostgreSQL

Vollständig verwaltete PostgreSQL-Datenbankcluster. Die Preise werden als monatliche Gebühr angezeigt.

Dokumentation
See pricing for:
MySQL plans

Hochleistungs-CPU-Kerne mit AMD EPYC-Prozessoren der dritten Generation und einer Premium-Speicherkonfiguration, die selbst unter Last einen konstanten Durchsatz bietet. Entwickelt für CPU-intensive oder geschäftskritische Anwendungen, die skalierbar Zuverlässigkeit, geringe Latenz und stabile Performance erfordern.

TarifKernRAMNutzbarer Speicher1 Knoten2 Knoten3 Knoten 
G7 Dedicated 4 GB, Knoten2458 GB81,60 $171,60 $246,00 $Registrieren
G7 Dedicated 8 GB, Knoten48130 GB163,20 $342,00 $492,00 $Registrieren
G7 Dedicated 16 GB, Knoten816280 GB327,60 $708,00 $982,80 $Registrieren
G7 Dedicated 32 GB, Knoten1632576 GB655,20 $1.401,60 $1.965,60 $Registrieren
G7 Dedicated 64 GB, Knoten32641178 GB1.407,60 $2.838,00 $4.150,80 $Registrieren
G7 Dedicated 96 GB, Knoten48961788 GB2.110,86 $4.358,40 $6.234,00 $Registrieren
G7 Dedicated 128 GB, Knoten501282324 GB2.809,14 $5.706,00 $8.086,80 $Registrieren
G7 Dedicated 256 GB, Knoten562564704 GB5.625,60 $10.941,60 $16.263,60 $Registrieren

Dedizierte CPU-Kerne, die auf verfügbarer Legacy-Hardware bereitgestellt werden, mit minimalen Ressourcenkonflikten. Ideal für konstante Produktions-Workloads, die eine vorhersehbare Performance ohne Premium-Hardwareanforderungen benötigen.

TarifKernRAMNutzbarer Speicher1 Knoten2 Knoten3 Knoten 
G6 Dedicated 4 GB, Knoten2458 GB68,00 $143,00 $206,00 $Registrieren
G6 Dedicated 8 GB, Knoten48130 GB136,00 $285,00 $410,00 $Registrieren
G6 Dedicated 16 GB, Knoten816280 GB273,00 $590,00 $819,00 $Registrieren
G6 Dedicated 32 GB, Knoten1632576 GB546,00 $1.168,00 $1.638,00 $Registrieren
G6 Dedicated 64 GB, Knoten32641178 GB1.173,00 $2.365,00 $3.459,00 $Registrieren
G6 Dedicated 96 GB, Knoten48961788 GB1.759,00 $3.632,00 $5.195,00 $Registrieren
G6 Dedicated 128 GB, Knoten501282324 GB2.341,00 $4.755,00 $6.739,00 $Registrieren
G6 Dedicated 256 GB, Knoten562564704 GB4.684,00 $9.118,00 $13.553,00 $Registrieren

Gemeinsam genutzte CPU auf Legacy-Hardware für kosteneffiziente Entwicklung, Tests und variable Workloads.

TarifKernRAMNutzbarer Speicher1 Knoten3 Knoten 
Shared 1 GB, Knoten119 GB16,00 $37,00 $Registrieren
Shared 2 GB, Knoten1230 GB32,00 $74,00 $Registrieren
Shared 4 GB, Knoten2458 GB63,00 $147,00 $Registrieren
Shared 8 GB, Knoten48130 GB126,00 $294,00 $Registrieren
Shared 16 GB, Knoten616280 GB252,00 $588,00 $Registrieren
Shared 32 GB, Knoten832576 GB504,00 $1.176,00 $Registrieren
Shared 64 GB, Knoten16641178 GB1.008,00 $2.352,00 $Registrieren
Shared 96 GB, Knoten20961788 GB1.512,00 $3.545,00 $Registrieren
Shared 128 GB, Knoten241282382 GB2.016,00 $4.726,00 $Registrieren
Shared 192 GB, Knoten321923600 GB3.025,00 $7.090,00 $Registrieren

Kosten für Egress-Überschreitung = 0,005 USD pro GB

DATENBANKEN

Valkey-Tarife

Vollständig verwaltete Valkey-Datenbankcluster. Die Preise werden je nach Tarif als stündliche oder monatliche Gebühr angezeigt.

Dokumentation
See pricing for:
Valkey plans

Hochbeständiges Computing mit AMD EPYC™-Prozessoren der fünften Generation mit neuen 1:2-VM-Größen und erweiterten Speicheroptionen. Entwickelt für latenzsensible und ressourcenintensive Unternehmensanwendungen.

Tarif (stündlich)KernRAM1 Knoten2 Knoten3 Knoten 
G8 Dedicated 4 GB, Knoten240,0863 $0,1726 $0,2589 $Registrieren
G8 Dedicated 8 GB, Knoten280,1479 $0,2959 $0,4438 $Registrieren
G8 Dedicated 8 GB, Knoten480,1726 $0,3452 $0,5178 $Registrieren
G8 Dedicated 16 GB, Knoten4160,2959 $0,5918 $0,8877 $Registrieren
G8 Dedicated 32 GB, Knoten8320,5918 $1,1836 $1,7753 $Registrieren
G8 Dedicated 64 GB, Knoten16641,1836 $2,3671 $3,5507 $Registrieren

Hochleistungs-CPU-Kerne mit AMD EPYC-Prozessoren der dritten Generation und einer Premium-Speicherkonfiguration, die selbst unter Last einen konstanten Durchsatz bietet. Entwickelt für CPU-intensive oder geschäftskritische Anwendungen, die skalierbar Zuverlässigkeit, geringe Latenz und stabile Performance erfordern.

Tarif (stündlich)KernRAM1 Knoten2 Knoten3 Knoten 
G7 Dedicated 4 GB, Knoten240,0801 $0,1603 $0,2404 $Registrieren
G7 Dedicated 8 GB, Knoten480,1603 $0,3205 $0,4808 $Registrieren

Hochleistungs-CPU-Kerne mit AMD EPYC-Prozessoren der dritten Generation und einer Premium-Speicherkonfiguration, die selbst unter Last einen konstanten Durchsatz bietet. Entwickelt für CPU-intensive oder geschäftskritische Anwendungen, die skalierbar Zuverlässigkeit, geringe Latenz und stabile Performance erfordern.

Tarif (monatlich)KernRAM1 Knoten2 Knoten3 Knoten 
G7 Dedicated 4 GB, Knoten2459,00 $117,00 $176,00 $Registrieren
G7 Dedicated 8 GB, Knoten48117,00 $234,00 $351,00 $Registrieren

Kosten für Egress-Überschreitung = 0,005 USD pro GB

Häufig gestellte Fragen

Häufig gestellte Fragen

Die Preise für verwaltete MySQL- und PostgreSQL-Datenbanken werden durch den Computing-Generationstarif, die Anzahl der Knoten und die dedizierte oder gemeinsam genutzte CPU bestimmt und über eine monatliche Gebühr abgerechnet. Die Preise für verwaltete Valkey-Datenbanken werden durch den Computing-Generationstarif und die Anzahl der Knoten bestimmt und entweder auf Stunden- oder Monatsbasis berechnet.

Die Abrechnung eines Dienstes erfolgt auf Stundebasis (wobei angefangene Stunden auf die nächste volle Stunde aufgerundet werden). Wenn Sie beispielsweise eine 1-GB-VM erstellen und diese nach 24 Betriebsstunden löschen, werden Ihnen 0,18 USD (24 Stunden x 0,0075 USD/h) in Rechnung gestellt. Sie erhalten eine Rechnung am ersten Tag des folgenden Kalendermonats. Sie können jedoch eine Rechnung zur Monatsmitte erhalten, wenn Ihr Konto eine bestimmte Abrechnungsgrenze für Dienste erreicht, die innerhalb eines Monats in Anspruch genommen werden. Die Zahlungserhebung erfolgt automatisch, sobald eine Rechnung erstellt wurde. Lesen Sie diesen Leitfaden zur Abwicklung der Abrechnung.

Ältere Tarife beinhalten ein Datentransfervolumen, das je nach Tarifgruppe und -größe zwischen 0 TB und 20 TB pro Monat liegt. Erfahren Sie mehr über die Nutzung und die Kosten von Netzwerktransfers.

Wir akzeptieren Visa, Mastercard, American Express und Discover. Sie können Ihrem Konto Guthaben hinzufügen, indem Sie Geld von einem PayPal-Konto überweisen. Eine gültige, mit Ihrem Konto verknüpfte Kreditkarte ist eine Voraussetzung unseres Services-Rahmenvertrags. Lesen Sie diesen Leitfaden zur Abwicklung der Abrechnung.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, welchen Tarif Sie wählen sollen, empfehlen wir Ihnen, mit einem kleineren Tarif zu beginnen und die Architektur anzupassen, wenn Ihre Anforderungen wachsen. 

Ja, Sie können Zahlungen vornehmen, durch die Guthaben auf Ihr Konto übertragen wird. Wenn Ihrem Konto für die in Anspruch genommenen Dienste eine Rechnung gestellt wird, berechnen wir den im Voraus bezahlten Guthabenbetrag, bevor wir die hinterlegte Zahlungskarte mit Ihrem Konto belasten.

Wir erheben Steuern für Kunden, die ihnen unterliegen. In unserem Leitfaden zu steuerlichen Informationen erfahren Sie mehr über die Länder, für die wir Steuern erheben, über Steuersätze und darüber, wie Sie die Steuernummer Ihres Unternehmens zu Ihrem Konto hinzufügen.

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