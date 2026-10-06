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Planes y precios de Managed Databases

Explore los planes de precios transparentes para clústeres de las bases de datos MySQL, PostgreSQL y Valkey

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Base de datos

Planes MySQL

Clústeres de bases de datos MySQL totalmente gestionados. Los precios se muestran como una cuota mensual.  

Documentación
See pricing for:
PostgreSQL plans

Núcleos de CPU dedicados de alto rendimiento basados en procesadores AMD EPYC de 3ª generación, con una configuración de memoria de alta calidad que ofrece un rendimiento constante incluso bajo carga. Diseñado para aplicaciones con uso intensivo de CPU o de misión crítica que requieren fiabilidad, baja latencia y un rendimiento estable a escala.

PlanNúcleoRAMAlmacenamiento útil1 nodo2 nodos3 nodos 
G7 Dedicated 4 GB, nodo2458 GB81,60 $171,60 $246,00 $Registrarse
G7 Dedicated 8 GB, nodo48130 GB163,20 $342,00 $492,00 $Registrarse
G7 Dedicated 16 GB, nodo816280 GB327,60 $708,00 $982,80 $Registrarse
G7 Dedicated 32 GB, nodo1632576 GB655,20 $1.401,60 $1.965,60 $Registrarse
G7 Dedicated 64 GB, nodo32641178 GB1.407,60 $2.838,00 $4.150,80 $Registrarse
G7 Dedicated 96 GB, nodo48961788 GB2.110,86 $4.358,40 $6.234,00 $Registrarse
G7 Dedicated 128 GB, nodo501282324 GB2.809,14 $5.706,00 $8.086,80 $Registrarse
G7 Dedicated 256 GB, nodo562564704 GB5.625,60 $10.941,60 $16.263,60 $Registrarse

Núcleos de CPU dedicados aprovisionados sobre hardware heredado disponible, con una contención mínima de recursos. Ideal para cargas de trabajo de producción estables que necesitan un rendimiento predecible sin requerir hardware de alta calidad.

PlanNúcleoRAMAlmacenamiento útil1 nodo2 nodos3 nodos 
G6 Dedicated 4GB, nodo2458 GB68,00 $143,00 $206,00 $Registrarse
G6 Dedicated 8GB, nodo48130 GB136,00 $285,00 $410,00 $Registrarse
G6 Dedicated 16GB, nodo816280 GB273,00 $590,00 $819,00 $Registrarse
G6 Dedicated 32GB, nodo1632576 GB546,00 $1.168,00 $1.638,00 $Registrarse
G6 Dedicated 64GB, nodo32641178 GB1.173,00 $2.365,00 $3.459,00 $Registrarse
G6 Dedicated 96GB, nodo48961788 GB1.759,00 $3.632,00 $5.195,00 $Registrarse
G6 Dedicated 128GB, nodo501282324 GB2.341,00 $4.755,00 $6.739,00 $Registrarse
G6 Dedicated 256GB, nodo562564704 GB4.684,00 $9.118,00 $13.553,00 $Registrarse

CPU compartida sobre hardware heredado para un desarrollo, pruebas y cargas de trabajo variables rentables.

PlanNúcleoRAMAlmacenamiento útil1 nodo3 nodos 
Shared 1 GB, nodo119 GB16,00 $37,00 $Registrarse
Shared 2 GB, nodo1230 GB32,00 $74,00 $Registrarse
Shared 4 GB, nodo2458 GB63,00 $147,00 $Registrarse
Shared 8 GB, nodo48130 GB126,00 $294,00 $Registrarse
Shared 16 GB, nodo616280 GB252,00 $588,00 $Registrarse
Shared 32 GB, nodo832576 GB504,00 $1.176,00 $Registrarse
Shared 64 GB, nodo16641178 GB1.008,00 $2.352,00 $Registrarse
Shared 96 GB, nodo20961788 GB1.512,00 $3.545,00 $Registrarse
Shared 128 GB, nodo241282382 GB2.016,00 $4.726,00 $Registrarse
Shared 192 GB, nodo321923600 GB3.025,00 $7.090,00 $Registrarse

Costes por exceso de salida = 0,005 $ por GB

Base de datos

Planes PostgreSQL

Clústeres de bases de datos PostgreSQL totalmente gestionados. Los precios se muestran como una cuota mensual.

Documentación
See pricing for:
MySQL plans

Núcleos de CPU dedicados de alto rendimiento basados en procesadores AMD EPYC de 3ª generación, con una configuración de memoria de alta calidad que ofrece un rendimiento constante incluso bajo carga. Diseñado para aplicaciones con uso intensivo de CPU o de misión crítica que requieren fiabilidad, baja latencia y un rendimiento estable a escala.

PlanNúcleoRAMAlmacenamiento útil1 nodo2 nodos3 nodos 
G7 Dedicated 4 GB, nodo2458 GB81,60 $171,60 $246,00 $Registrarse
G7 Dedicated 8 GB, nodo48130 GB163,20 $342,00 $492,00 $Registrarse
G7 Dedicated 16 GB, nodo816280 GB327,60 $708,00 $982,80 $Registrarse
G7 Dedicated 32 GB, nodo1632576 GB655,20 $1.401,60 $1.965,60 $Registrarse
G7 Dedicated 64 GB, nodo32641178 GB1.407,60 $2.838,00 $4.150,80 $Registrarse
G7 Dedicated 96 GB, nodo48961788 GB2.110,86 $4.358,40 $6.234,00 $Registrarse
G7 Dedicated 128 GB, nodo501282324 GB2.809,14 $5.706,00 $8.086,80 $Registrarse
G7 Dedicated 256 GB, nodo562564704 GB5.625,60 $10.941,60 $16.263,60 $Registrarse

Núcleos de CPU dedicados aprovisionados sobre hardware heredado disponible, con una contención mínima de recursos. Ideal para cargas de trabajo de producción estables que necesitan un rendimiento predecible sin requerir hardware de alta calidad.

PlanNúcleoRAMAlmacenamiento útil1 nodo2 nodos3 nodos 
G6 Dedicated 4GB, nodo2458 GB68,00 $143,00 $206,00 $Registrarse
G6 Dedicated 8GB, nodo48130 GB136,00 $285,00 $410,00 $Registrarse
G6 Dedicated 16GB, nodo816280 GB273,00 $590,00 $819,00 $Registrarse
G6 Dedicated 32GB, nodo1632576 GB546,00 $1.168,00 $1.638,00 $Registrarse
G6 Dedicated 64GB, nodo32641178 GB1.173,00 $2.365,00 $3.459,00 $Registrarse
G6 Dedicated 96GB, nodo48961788 GB1.759,00 $3.632,00 $5.195,00 $Registrarse
G6 Dedicated 128GB, nodo501282324 GB2.341,00 $4.755,00 $6.739,00 $Registrarse
G6 Dedicated 256GB, nodo562564704 GB4.684,00 $9.118,00 $13.553,00 $Registrarse

CPU compartida sobre hardware heredado para un desarrollo, pruebas y cargas de trabajo variables rentables.

PlanNúcleoRAMAlmacenamiento útil1 nodo3 nodos 
Shared 1 GB, nodo119 GB16,00 $37,00 $Registrarse
Shared 2 GB, nodo1230 GB32,00 $74,00 $Registrarse
Shared 4 GB, nodo2458 GB63,00 $147,00 $Registrarse
Shared 8 GB, nodo48130 GB126,00 $294,00 $Registrarse
Shared 16 GB, nodo616280 GB252,00 $588,00 $Registrarse
Shared 32 GB, nodo832576 GB504,00 $1.176,00 $Registrarse
Shared 64 GB, nodo16641178 GB1.008,00 $2.352,00 $Registrarse
Shared 96 GB, nodo20961788 GB1.512,00 $3.545,00 $Registrarse
Shared 128 GB, nodo241282382 GB2.016,00 $4.726,00 $Registrarse
Shared 192 GB, nodo321923600 GB3.025,00 $7.090,00 $Registrarse

Costes por exceso de salida = 0,005 $ por GB

Base de datos

Planes de Valkey

Clústeres de bases de datos Valkey totalmente gestionados. Los precios se muestran como una cuota mensual o por horas, según el plan.

Documentación
See pricing for:
Valkey plans

Computación de alta consistencia impulsada por procesadores AMD EPYC™ de 5ª generación, con nuevas configuraciones de máquina virtual 1:2 y opciones de memoria ampliadas. Diseñado para aplicaciones de nivel empresarial, sensibles a la latencia y con uso intensivo de recursos.

Plan (por hora)NúcleoRAM1 nodo2 nodos3 nodos 
G8 Dedicated 4GB, nodo240,0863 $0,1726 $0,2589 $Registrarse
G8 Dedicated 8GB, nodo280,1479 $0,2959 $0,4438 $Registrarse
G8 Dedicated 8GB, nodo480,1726 $0,3452 $0,5178 $Registrarse
G8 Dedicated 16GB, nodo4160,2959 $0,5918 $0,8877 $Registrarse
G8 Dedicated 32GB, nodo8320,5918 $1,1836 $1,7753 $Registrarse
G8 Dedicated 64GB, nodo16641,1836 $2,3671 $3,5507 $Registrarse

Núcleos de CPU dedicados de alto rendimiento basados en procesadores AMD EPYC de 3ª generación, con una configuración de memoria de alta calidad que ofrece un rendimiento constante incluso bajo carga. Diseñado para aplicaciones con uso intensivo de CPU o de misión crítica que requieren fiabilidad, baja latencia y un rendimiento estable a escala.

Plan (por hora)NúcleoRAM1 nodo2 nodos3 nodos 
G7 Dedicated 4 GB, nodo240,0801 $0,1603 $0,2404 $Registrarse
G7 Dedicated 8 GB, nodo480,1603 $0,3205 $0,4808 $Registrarse

Núcleos de CPU dedicados de alto rendimiento basados en procesadores AMD EPYC de 3ª generación, con una configuración de memoria de alta calidad que ofrece un rendimiento constante incluso bajo carga. Diseñado para aplicaciones con uso intensivo de CPU o de misión crítica que requieren fiabilidad, baja latencia y un rendimiento estable a escala.

Plan (mensual)NúcleoRAM1 nodo2 nodos3 nodos 
G7 Dedicated 4 GB, nodo2459,00 $117,00 $176,00 $Registrarse
G7 Dedicated 8 GB, nodo48117,00 $234,00 $351,00 $Registrarse

Costes por exceso de salida = 0,005 $ por GB

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Los precios de las Managed Databases MySQL y PostgreSQL vienen determinados por el plan generacional de computación, el número de nodos y la CPU dedicada o compartida que se cobra por una cuota mensual. Los precios de la Managed Database Valkey vienen determinados por el plan generacional de computación y el número de nodos que se cobran por una cuota mensual o por horas.

Se le cobrará la tarifa por hora de un servicio (las tarifas se redondean hacia arriba a la hora más cercana). Por ejemplo, si crea una máquina virtual de 1 GB y la elimina después de 24 horas de uso, se le cobrarán 0,18 $ (24 horas x 0,0075 $/hora). Recibirá una factura el primer día del siguiente mes natural; sin embargo, es posible que reciba una factura a mitad de mes si su cuenta alcanza un determinado límite de facturación para los servicios utilizados en un solo mes. El cobro del pago se realiza automáticamente una vez que se genera la factura. Lea esta guía sobre cómo funciona la facturación.

Los planes más antiguos incluyen una transferencia de datos que se escala según la familia y el tamaño del plan, desde 0 TB hasta 20 TB al mes. Más información sobre el uso y los costes de la transferencia de red.

Aceptamos Visa, Mastercard, American Express y Discover. Puede añadir crédito a su cuenta transfiriendo fondos desde una cuenta de PayPal. El mantenimiento de una tarjeta de crédito válida registrada con su cuenta es un requisito de nuestro Acuerdo principal de servicios. Lea esta guía sobre cómo funciona la facturación.

Si no está seguro de qué plan elegir, le recomendamos comenzar con un plan más pequeño e ir escalando la arquitectura a medida que crezcan sus necesidades. 

Sí, puede hacer pagos que se carguen en su cuenta por adelantado con crédito. Cuando se factura a su cuenta por los servicios utilizados, aplicamos el importe del crédito prepagado antes de hacer el cargo en la tarjeta de pago registrada en su cuenta.

Cobramos los impuestos de los clientes que están sujetos a ellos. Consulte nuestra Guía de información fiscal para obtener más información sobre los países para los que cobramos impuestos, las tasas impositivas y cómo añadir el número de identificación fiscal de su empresa a su cuenta.

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