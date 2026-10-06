Se le cobrará la tarifa por hora de un servicio (las tarifas se redondean hacia arriba a la hora más cercana). Por ejemplo, si crea una máquina virtual de 1 GB y la elimina después de 24 horas de uso, se le cobrarán 0,18 $ (24 horas x 0,0075 $/hora). Recibirá una factura el primer día del siguiente mes natural; sin embargo, es posible que reciba una factura a mitad de mes si su cuenta alcanza un determinado límite de facturación para los servicios utilizados en un solo mes. El cobro del pago se realiza automáticamente una vez que se genera la factura. Lea esta guía sobre cómo funciona la facturación.