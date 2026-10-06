Des cœurs de CPU dédiés haute performance et propulsés par des processeurs AMD EPYC de 3e génération avec une configuration mémoire haut de gamme, offrant un débit constant même en cas de charge importante. Conçus pour les applications stratégiques ou gourmandes en ressources informatiques qui nécessitent fiabilité, faible latence et performances stables à grande échelle.
Forfaits MySQL
Clusters de bases de données MySQL entièrement gérés. Les tarifs sont indiqués sous forme de frais mensuels.
|Forfait
|Régions centrales
|RAM
|Stockage utile
|1 nœud
|2 nœuds
|3 nœuds
|G7 Dedicated 4 Go, nœud
|2
|4
|58 GB
|81,60 $
|171,60 $
|246,00 $
|S'inscrire
|G7 Dedicated 8 Go, nœud
|4
|8
|130 GB
|163,20 $
|342,00 $
|492,00 $
|S'inscrire
|G7 Dedicated 16 Go, nœud
|8
|16
|280 GB
|327,60 $
|708,00 $
|982,80 $
|S'inscrire
|G7 Dedicated 32 Go, nœud
|16
|32
|576 Go
|655,20 $
|1 401,60 $
|1 965,60 $
|S'inscrire
|G7 Dedicated 64 Go, nœud
|32
|64
|1178 GB
|1 407,60 $
|2 838,00 $
|4 150,80 $
|S'inscrire
|G7 Dedicated 96 Go, nœud
|48
|96
|1788 GB
|2 110,86 $
|4 358,40 $
|6 234,00 $
|S'inscrire
|G7 Dedicated 128 Go, nœud
|50
|128
|2324 GB
|2 809,14 $
|5 706,00 $
|8 086,80 $
|S'inscrire
|G7 Dedicated 256 Go, nœud
|56
|256
|4704 GB
|5 625,60 $
|10 941,60 $
|16 263,60 $
|S'inscrire
Cœurs de CPU dédiés provisionnés sur le matériel existant disponible, avec un risque minimal de conflits de ressources. Solution idéale pour les charges de travail de production régulières qui nécessitent des performances prévisibles sans exigences matérielles haut de gamme.
|Forfait
|Régions centrales
|RAM
|Stockage utile
|1 nœud
|2 nœuds
|3 nœuds
|G6 Dedicated 4 Go, nœud
|2
|4
|58 GB
|68,00 $
|143,00 $
|206,00 $
|S'inscrire
|G6 Dedicated 8 Go, nœud
|4
|8
|130 GB
|136,00 $
|285,00 $
|410,00 $
|S'inscrire
|G6 Dedicated 16 Go, nœud
|8
|16
|280 GB
|273,00 $
|590,00 $
|819,00 $
|S'inscrire
|G6 Dedicated 32 Go, nœud
|16
|32
|576 Go
|546,00 $
|1 168,00 $
|1 638,00 $
|S'inscrire
|G6 Dedicated 64 Go, nœud
|32
|64
|1178 GB
|1 173,00 $
|2 365,00 $
|3 459,00 $
|S'inscrire
|G6 Dedicated 96 Go, nœud
|48
|96
|1788 GB
|1 759,00 $
|3 632,00 $
|5 195,00 $
|S'inscrire
|G6 Dedicated 128 Go, nœud
|50
|128
|2324 GB
|2 341,00 $
|4 755,00 $
|6 739,00 $
|S'inscrire
|G6 Dedicated 256 Go, nœud
|56
|256
|4704 GB
|4 684,00 $
|9 118,00 $
|13 553,00 $
|S'inscrire
CPU partagé sur le matériel existant pour un développement, des tests et des charges de travail variables rentables.
|Forfait
|Régions centrales
|RAM
|Stockage utile
|1 nœud
|3 nœuds
|Shared 1 Go, nœud
|1
|1
|9 GB
|16,00 $
|37,00 $
|S'inscrire
|Shared 2 Go, nœud
|1
|2
|30 GB
|32,00 $
|74,00 $
|S'inscrire
|Shared 4 Go, nœud
|2
|4
|58 GB
|63,00 $
|147,00 $
|S'inscrire
|Shared 8 Go, nœud
|4
|8
|130 GB
|126,00 $
|294,00 $
|S'inscrire
|Shared 16 Go, nœud
|6
|16
|280 GB
|252,00 $
|588,00 $
|S'inscrire
|Shared 32 Go, nœud
|8
|32
|576 Go
|504,00 $
|1 176,00 $
|S'inscrire
|Shared 64 Go, nœud
|16
|64
|1178 GB
|1 008,00 $
|2 352,00 $
|S'inscrire
|Shared 96 Go, nœud
|20
|96
|1788 GB
|1 512,00 $
|3 545,00 $
|S'inscrire
|Shared 128 Go, nœud
|24
|128
|2382 GB
|2 016,00 $
|4 726,00 $
|S'inscrire
|Shared 192 Go, nœud
|32
|192
|3600 GB
|3 025,00 $
|7 090,00 $
|S'inscrire
Coût du dépassement sortant = 0,005 USD par Go
Forfaits PostgreSQL
Clusters de bases de données PostgreSQL entièrement gérés. Les tarifs sont indiqués sous forme de frais mensuels.
Des cœurs de CPU dédiés haute performance et propulsés par des processeurs AMD EPYC de 3e génération avec une configuration mémoire haut de gamme, offrant un débit constant même en cas de charge importante. Conçus pour les applications stratégiques ou gourmandes en ressources informatiques qui nécessitent fiabilité, faible latence et performances stables à grande échelle.
|Forfait
|Régions centrales
|RAM
|Stockage utile
|1 nœud
|2 nœuds
|3 nœuds
|G7 Dedicated 4 Go, nœud
|2
|4
|58 GB
|81,60 $
|171,60 $
|246,00 $
|S'inscrire
|G7 Dedicated 8 Go, nœud
|4
|8
|130 GB
|163,20 $
|342,00 $
|492,00 $
|S'inscrire
|G7 Dedicated 16 Go, nœud
|8
|16
|280 GB
|327,60 $
|708,00 $
|982,80 $
|S'inscrire
|G7 Dedicated 32 Go, nœud
|16
|32
|576 Go
|655,20 $
|1 401,60 $
|1 965,60 $
|S'inscrire
|G7 Dedicated 64 Go, nœud
|32
|64
|1178 GB
|1 407,60 $
|2 838,00 $
|4 150,80 $
|S'inscrire
|G7 Dedicated 96 Go, nœud
|48
|96
|1788 GB
|2 110,86 $
|4 358,40 $
|6 234,00 $
|S'inscrire
|G7 Dedicated 128 Go, nœud
|50
|128
|2324 GB
|2 809,14 $
|5 706,00 $
|8 086,80 $
|S'inscrire
|G7 Dedicated 256 Go, nœud
|56
|256
|4704 GB
|5 625,60 $
|10 941,60 $
|16 263,60 $
|S'inscrire
Cœurs de CPU dédiés provisionnés sur le matériel existant disponible, avec un risque minimal de conflits de ressources. Solution idéale pour les charges de travail de production régulières qui nécessitent des performances prévisibles sans exigences matérielles haut de gamme.
|Forfait
|Régions centrales
|RAM
|Stockage utile
|1 nœud
|2 nœuds
|3 nœuds
|G6 Dedicated 4 Go, nœud
|2
|4
|58 GB
|68,00 $
|143,00 $
|206,00 $
|S'inscrire
|G6 Dedicated 8 Go, nœud
|4
|8
|130 GB
|136,00 $
|285,00 $
|410,00 $
|S'inscrire
|G6 Dedicated 16 Go, nœud
|8
|16
|280 GB
|273,00 $
|590,00 $
|819,00 $
|S'inscrire
|G6 Dedicated 32 Go, nœud
|16
|32
|576 Go
|546,00 $
|1 168,00 $
|1 638,00 $
|S'inscrire
|G6 Dedicated 64 Go, nœud
|32
|64
|1178 GB
|1 173,00 $
|2 365,00 $
|3 459,00 $
|S'inscrire
|G6 Dedicated 96 Go, nœud
|48
|96
|1788 GB
|1 759,00 $
|3 632,00 $
|5 195,00 $
|S'inscrire
|G6 Dedicated 128 Go, nœud
|50
|128
|2324 GB
|2 341,00 $
|4 755,00 $
|6 739,00 $
|S'inscrire
|G6 Dedicated 256 Go, nœud
|56
|256
|4704 GB
|4 684,00 $
|9 118,00 $
|13 553,00 $
|S'inscrire
CPU partagé sur le matériel existant pour un développement, des tests et des charges de travail variables rentables.
|Forfait
|Régions centrales
|RAM
|Stockage utile
|1 nœud
|3 nœuds
|Shared 1 Go, nœud
|1
|1
|9 GB
|16,00 $
|37,00 $
|S'inscrire
|Shared 2 Go, nœud
|1
|2
|30 GB
|32,00 $
|74,00 $
|S'inscrire
|Shared 4 Go, nœud
|2
|4
|58 GB
|63,00 $
|147,00 $
|S'inscrire
|Shared 8 Go, nœud
|4
|8
|130 GB
|126,00 $
|294,00 $
|S'inscrire
|Shared 16 Go, nœud
|6
|16
|280 GB
|252,00 $
|588,00 $
|S'inscrire
|Shared 32 Go, nœud
|8
|32
|576 Go
|504,00 $
|1 176,00 $
|S'inscrire
|Shared 64 Go, nœud
|16
|64
|1178 GB
|1 008,00 $
|2 352,00 $
|S'inscrire
|Shared 96 Go, nœud
|20
|96
|1788 GB
|1 512,00 $
|3 545,00 $
|S'inscrire
|Shared 128 Go, nœud
|24
|128
|2382 GB
|2 016,00 $
|4 726,00 $
|S'inscrire
|Shared 192 Go, nœud
|32
|192
|3600 GB
|3 025,00 $
|7 090,00 $
|S'inscrire
Coût du dépassement sortant = 0,005 USD par Go
Forfaits Valkey
Clusters de bases de données Valkey entièrement gérés. Les tarifs sont indiqués sous forme de frais horaires ou mensuels, en fonction du forfait choisi.
Calcul à haute stabilité, optimisé par des processeurs AMD EPYC™ de 5e génération avec de nouveaux modèles de machine virtuelle 1:2 et des options de mémoire étendues. Conçu pour les applications professionnelles, sensibles à la latence et exigeantes.
|Forfait (horaire)
|Régions centrales
|RAM
|1 nœud
|2 nœuds
|3 nœuds
|G8 Dedicated 4 Go, nœud
|2
|4
|0,0863 $
|0,1726 $
|0,2589 $
|S'inscrire
|G8 Dedicated 8 Go, nœud
|2
|8
|0,1479 $
|0,2959 $
|0,4438 $
|S'inscrire
|G8 Dedicated 8 Go, nœud
|4
|8
|0,1726 $
|0,3452 $
|0,5178 $
|S'inscrire
|G8 Dedicated 16 Go, nœud
|4
|16
|0,2959 $
|0,5918 $
|0,8877 $
|S'inscrire
|G8 Dedicated 32 Go, nœud
|8
|32
|0,5918 $
|1,1836 $
|1,7753 $
|S'inscrire
|G8 Dedicated 64 Go, nœud
|16
|64
|1,1836 $
|2,3671 $
|3,5507 $
|S'inscrire
Des cœurs de CPU dédiés haute performance et propulsés par des processeurs AMD EPYC de 3e génération avec une configuration mémoire haut de gamme, offrant un débit constant même en cas de charge importante. Conçus pour les applications stratégiques ou gourmandes en ressources informatiques qui nécessitent fiabilité, faible latence et performances stables à grande échelle.
|Forfait (horaire)
|Régions centrales
|RAM
|1 nœud
|2 nœuds
|3 nœuds
|G7 Dedicated 4 Go, nœud
|2
|4
|0,0801 $
|0,1603 $
|0,2404 $
|S'inscrire
|G7 Dedicated 8 Go, nœud
|4
|8
|0,1603 $
|0,3205 $
|0,4808 $
|S'inscrire
Des cœurs de CPU dédiés haute performance et propulsés par des processeurs AMD EPYC de 3e génération avec une configuration mémoire haut de gamme, offrant un débit constant même en cas de charge importante. Conçus pour les applications stratégiques ou gourmandes en ressources informatiques qui nécessitent fiabilité, faible latence et performances stables à grande échelle.
|Forfait mensuel
|Régions centrales
|RAM
|1 nœud
|2 nœuds
|3 nœuds
|G7 Dedicated 4 Go, nœud
|2
|4
|59,00 $
|117,00 $
|176,00 $
|S'inscrire
|G7 Dedicated 8 Go, nœud
|4
|8
|117,00 $
|234,00 $
|351,00 $
|S'inscrire
Coût du dépassement sortant = 0,005 USD par Go
Foire aux questions
Foire aux questions
Les tarifs des bases de données gérées MySQL et PostgreSQL dépendent du plan de génération de calcul, du nombre de nœuds et du type de processeur (dédié ou partagé), facturé mensuellement. Les tarifs des bases de données gérées Valkey dépendent du plan de génération de calcul et du nombre de nœuds facturés, que ce soit à l'heure ou au mois.
Vous êtes facturé au tarif horaire pour chaque service (les tarifs sont arrondis à l'heure la plus proche). Par exemple, si vous créez une machine virtuelle (VM) de 1 Go et la supprimez après 24 heures d'utilisation, vous serez facturé 0,18 $ (24 heures x 0,0075 $/h). Vous recevrez une facture le premier jour du mois calendaire suivant. Toutefois, une facture intermédiaire peut être émise si votre compte atteint un certain seuil de facturation pour les services utilisés au cours du mois. Le prélèvement du paiement s'effectue automatiquement dès la génération de la facture. Lisez ce guide sur le fonctionnement de la facturation.
Les anciens forfaits incluent un volume de transfert de données en fonction de la gamme et de la taille de l'offre, allant de 0 To à 20 To par mois. En savoir plus sur l'utilisation et les coûts liés au transfert réseau.
Nous acceptons les cartes Visa, Mastercard, American Express et Discover. Vous pouvez ajouter du crédit à votre compte en transférant des fonds depuis un compte PayPal. La présence d'une carte de crédit valide enregistrée sur votre compte est une exigence de notre Accord-cadre de services. Lisez ce guide sur le fonctionnement de la facturation.
Si vous hésitez sur le choix du forfait, nous vous recommandons de commencer par une offre de plus petite taille, puis d'adapter votre architecture à mesure que vos besoins évoluent.
Oui, vous pouvez effectuer des paiements anticipés qui créditent votre compte. Lorsque votre compte est facturé pour les services utilisés, le montant prépayé est appliqué avant que la carte de paiement enregistrée ne soit débitée.
Oui, nous collectons des taxes pour les clients qui y sont assujettis. Consultez notre guide d'information fiscale pour en savoir plus sur les pays pour lesquels nous collectons des taxes, les taux applicables, et comment ajouter l'identifiant fiscal de votre entreprise à votre compte.
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