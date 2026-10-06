Vous êtes facturé au tarif horaire pour chaque service (les tarifs sont arrondis à l'heure la plus proche). Par exemple, si vous créez une machine virtuelle (VM) de 1 Go et la supprimez après 24 heures d'utilisation, vous serez facturé 0,18 $ (24 heures x 0,0075 $/h). Vous recevrez une facture le premier jour du mois calendaire suivant. Toutefois, une facture intermédiaire peut être émise si votre compte atteint un certain seuil de facturation pour les services utilisés au cours du mois. Le prélèvement du paiement s'effectue automatiquement dès la génération de la facture. Lisez ce guide sur le fonctionnement de la facturation.