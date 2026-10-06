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Forfaits et tarifs Managed Databases

Découvrez les plans tarifaires des clusters transparents de bases de données MySQL, PostgreSQL et Valkey.

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Base de données

Forfaits MySQL

Clusters de bases de données MySQL entièrement gérés. Les tarifs sont indiqués sous forme de frais mensuels. 

Documentation
See pricing for:
PostgreSQL plans

Des cœurs de CPU dédiés haute performance et propulsés par des processeurs AMD EPYC de 3e génération avec une configuration mémoire haut de gamme, offrant un débit constant même en cas de charge importante. Conçus pour les applications stratégiques ou gourmandes en ressources informatiques qui nécessitent fiabilité, faible latence et performances stables à grande échelle.

ForfaitRégions centralesRAMStockage utile1 nœud2 nœuds3 nœuds 
G7 Dedicated 4 Go, nœud2458 GB81,60 $171,60 $246,00 $S'inscrire
G7 Dedicated 8 Go, nœud48130 GB163,20 $342,00 $492,00 $S'inscrire
G7 Dedicated 16 Go, nœud816280 GB327,60 $708,00 $982,80 $S'inscrire
G7 Dedicated 32 Go, nœud1632576 Go655,20 $1 401,60 $1 965,60 $S'inscrire
G7 Dedicated 64 Go, nœud32641178 GB1 407,60 $2 838,00 $4 150,80 $S'inscrire
G7 Dedicated 96 Go, nœud48961788 GB2 110,86 $4 358,40 $6 234,00 $S'inscrire
G7 Dedicated 128 Go, nœud501282324 GB2 809,14 $5 706,00 $8 086,80 $S'inscrire
G7 Dedicated 256 Go, nœud562564704 GB5 625,60 $10 941,60 $16 263,60 $S'inscrire

Cœurs de CPU dédiés provisionnés sur le matériel existant disponible, avec un risque minimal de conflits de ressources. Solution idéale pour les charges de travail de production régulières qui nécessitent des performances prévisibles sans exigences matérielles haut de gamme.

ForfaitRégions centralesRAMStockage utile1 nœud2 nœuds3 nœuds 
G6 Dedicated 4 Go, nœud2458 GB68,00 $143,00 $206,00 $S'inscrire
G6 Dedicated 8 Go, nœud48130 GB136,00 $285,00 $410,00 $S'inscrire
G6 Dedicated 16 Go, nœud816280 GB273,00 $590,00 $819,00 $S'inscrire
G6 Dedicated 32 Go, nœud1632576 Go546,00 $1 168,00 $1 638,00 $S'inscrire
G6 Dedicated 64 Go, nœud32641178 GB1 173,00 $2 365,00 $3 459,00 $S'inscrire
G6 Dedicated 96 Go, nœud48961788 GB1 759,00 $3 632,00 $5 195,00 $S'inscrire
G6 Dedicated 128 Go, nœud501282324 GB2 341,00 $4 755,00 $6 739,00 $S'inscrire
G6 Dedicated 256 Go, nœud562564704 GB4 684,00 $9 118,00 $13 553,00 $S'inscrire

CPU partagé sur le matériel existant pour un développement, des tests et des charges de travail variables rentables.

ForfaitRégions centralesRAMStockage utile1 nœud3 nœuds 
Shared 1 Go, nœud119 GB16,00 $37,00 $S'inscrire
Shared 2 Go, nœud1230 GB32,00 $74,00 $S'inscrire
Shared 4 Go, nœud2458 GB63,00 $147,00 $S'inscrire
Shared 8 Go, nœud48130 GB126,00 $294,00 $S'inscrire
Shared 16 Go, nœud616280 GB252,00 $588,00 $S'inscrire
Shared 32 Go, nœud832576 Go504,00 $1 176,00 $S'inscrire
Shared 64 Go, nœud16641178 GB1 008,00 $2 352,00 $S'inscrire
Shared 96 Go, nœud20961788 GB1 512,00 $3 545,00 $S'inscrire
Shared 128 Go, nœud241282382 GB2 016,00 $4 726,00 $S'inscrire
Shared 192 Go, nœud321923600 GB3 025,00 $7 090,00 $S'inscrire

Coût du dépassement sortant = 0,005 USD par Go

Base de données

Forfaits PostgreSQL

Clusters de bases de données PostgreSQL entièrement gérés. Les tarifs sont indiqués sous forme de frais mensuels.

Documentation
See pricing for:
MySQL plans

Des cœurs de CPU dédiés haute performance et propulsés par des processeurs AMD EPYC de 3e génération avec une configuration mémoire haut de gamme, offrant un débit constant même en cas de charge importante. Conçus pour les applications stratégiques ou gourmandes en ressources informatiques qui nécessitent fiabilité, faible latence et performances stables à grande échelle.

ForfaitRégions centralesRAMStockage utile1 nœud2 nœuds3 nœuds 
G7 Dedicated 4 Go, nœud2458 GB81,60 $171,60 $246,00 $S'inscrire
G7 Dedicated 8 Go, nœud48130 GB163,20 $342,00 $492,00 $S'inscrire
G7 Dedicated 16 Go, nœud816280 GB327,60 $708,00 $982,80 $S'inscrire
G7 Dedicated 32 Go, nœud1632576 Go655,20 $1 401,60 $1 965,60 $S'inscrire
G7 Dedicated 64 Go, nœud32641178 GB1 407,60 $2 838,00 $4 150,80 $S'inscrire
G7 Dedicated 96 Go, nœud48961788 GB2 110,86 $4 358,40 $6 234,00 $S'inscrire
G7 Dedicated 128 Go, nœud501282324 GB2 809,14 $5 706,00 $8 086,80 $S'inscrire
G7 Dedicated 256 Go, nœud562564704 GB5 625,60 $10 941,60 $16 263,60 $S'inscrire

Cœurs de CPU dédiés provisionnés sur le matériel existant disponible, avec un risque minimal de conflits de ressources. Solution idéale pour les charges de travail de production régulières qui nécessitent des performances prévisibles sans exigences matérielles haut de gamme.

ForfaitRégions centralesRAMStockage utile1 nœud2 nœuds3 nœuds 
G6 Dedicated 4 Go, nœud2458 GB68,00 $143,00 $206,00 $S'inscrire
G6 Dedicated 8 Go, nœud48130 GB136,00 $285,00 $410,00 $S'inscrire
G6 Dedicated 16 Go, nœud816280 GB273,00 $590,00 $819,00 $S'inscrire
G6 Dedicated 32 Go, nœud1632576 Go546,00 $1 168,00 $1 638,00 $S'inscrire
G6 Dedicated 64 Go, nœud32641178 GB1 173,00 $2 365,00 $3 459,00 $S'inscrire
G6 Dedicated 96 Go, nœud48961788 GB1 759,00 $3 632,00 $5 195,00 $S'inscrire
G6 Dedicated 128 Go, nœud501282324 GB2 341,00 $4 755,00 $6 739,00 $S'inscrire
G6 Dedicated 256 Go, nœud562564704 GB4 684,00 $9 118,00 $13 553,00 $S'inscrire

CPU partagé sur le matériel existant pour un développement, des tests et des charges de travail variables rentables.

ForfaitRégions centralesRAMStockage utile1 nœud3 nœuds 
Shared 1 Go, nœud119 GB16,00 $37,00 $S'inscrire
Shared 2 Go, nœud1230 GB32,00 $74,00 $S'inscrire
Shared 4 Go, nœud2458 GB63,00 $147,00 $S'inscrire
Shared 8 Go, nœud48130 GB126,00 $294,00 $S'inscrire
Shared 16 Go, nœud616280 GB252,00 $588,00 $S'inscrire
Shared 32 Go, nœud832576 Go504,00 $1 176,00 $S'inscrire
Shared 64 Go, nœud16641178 GB1 008,00 $2 352,00 $S'inscrire
Shared 96 Go, nœud20961788 GB1 512,00 $3 545,00 $S'inscrire
Shared 128 Go, nœud241282382 GB2 016,00 $4 726,00 $S'inscrire
Shared 192 Go, nœud321923600 GB3 025,00 $7 090,00 $S'inscrire

Coût du dépassement sortant = 0,005 USD par Go

Base de données

Forfaits Valkey

Clusters de bases de données Valkey entièrement gérés. Les tarifs sont indiqués sous forme de frais horaires ou mensuels, en fonction du forfait choisi.

Documentation
See pricing for:
Valkey plans

Calcul à haute stabilité, optimisé par des processeurs AMD EPYC™ de 5e génération avec de nouveaux modèles de machine virtuelle 1:2 et des options de mémoire étendues. Conçu pour les applications professionnelles, sensibles à la latence et exigeantes.

Forfait (horaire)Régions centralesRAM1 nœud2 nœuds3 nœuds 
G8 Dedicated 4 Go, nœud240,0863 $0,1726 $0,2589 $S'inscrire
G8 Dedicated 8 Go, nœud280,1479 $0,2959 $0,4438 $S'inscrire
G8 Dedicated 8 Go, nœud480,1726 $0,3452 $0,5178 $S'inscrire
G8 Dedicated 16 Go, nœud4160,2959 $0,5918 $0,8877 $S'inscrire
G8 Dedicated 32 Go, nœud8320,5918 $1,1836 $1,7753 $S'inscrire
G8 Dedicated 64 Go, nœud16641,1836 $2,3671 $3,5507 $S'inscrire

Des cœurs de CPU dédiés haute performance et propulsés par des processeurs AMD EPYC de 3e génération avec une configuration mémoire haut de gamme, offrant un débit constant même en cas de charge importante. Conçus pour les applications stratégiques ou gourmandes en ressources informatiques qui nécessitent fiabilité, faible latence et performances stables à grande échelle.

Forfait (horaire)Régions centralesRAM1 nœud2 nœuds3 nœuds 
G7 Dedicated 4 Go, nœud240,0801 $0,1603 $0,2404 $S'inscrire
G7 Dedicated 8 Go, nœud480,1603 $0,3205 $0,4808 $S'inscrire

Des cœurs de CPU dédiés haute performance et propulsés par des processeurs AMD EPYC de 3e génération avec une configuration mémoire haut de gamme, offrant un débit constant même en cas de charge importante. Conçus pour les applications stratégiques ou gourmandes en ressources informatiques qui nécessitent fiabilité, faible latence et performances stables à grande échelle.

Forfait mensuelRégions centralesRAM1 nœud2 nœuds3 nœuds 
G7 Dedicated 4 Go, nœud2459,00 $117,00 $176,00 $S'inscrire
G7 Dedicated 8 Go, nœud48117,00 $234,00 $351,00 $S'inscrire

Coût du dépassement sortant = 0,005 USD par Go

Foire aux questions

Foire aux questions

Les tarifs des bases de données gérées MySQL et PostgreSQL dépendent du plan de génération de calcul, du nombre de nœuds et du type de processeur (dédié ou partagé), facturé mensuellement. Les tarifs des bases de données gérées Valkey dépendent du plan de génération de calcul et du nombre de nœuds facturés, que ce soit à l'heure ou au mois.

Vous êtes facturé au tarif horaire pour chaque service (les tarifs sont arrondis à l'heure la plus proche). Par exemple, si vous créez une machine virtuelle (VM) de 1 Go et la supprimez après 24 heures d'utilisation, vous serez facturé 0,18 $ (24 heures x 0,0075 $/h). Vous recevrez une facture le premier jour du mois calendaire suivant. Toutefois, une facture intermédiaire peut être émise si votre compte atteint un certain seuil de facturation pour les services utilisés au cours du mois. Le prélèvement du paiement s'effectue automatiquement dès la génération de la facture. Lisez ce guide sur le fonctionnement de la facturation.

Les anciens forfaits incluent un volume de transfert de données en fonction de la gamme et de la taille de l'offre, allant de 0 To à 20 To par mois. En savoir plus sur l'utilisation et les coûts liés au transfert réseau.

Nous acceptons les cartes Visa, Mastercard, American Express et Discover. Vous pouvez ajouter du crédit à votre compte en transférant des fonds depuis un compte PayPal. La présence d'une carte de crédit valide enregistrée sur votre compte est une exigence de notre Accord-cadre de services. Lisez ce guide sur le fonctionnement de la facturation.

Si vous hésitez sur le choix du forfait, nous vous recommandons de commencer par une offre de plus petite taille, puis d'adapter votre architecture à mesure que vos besoins évoluent. 

Oui, vous pouvez effectuer des paiements anticipés qui créditent votre compte. Lorsque votre compte est facturé pour les services utilisés, le montant prépayé est appliqué avant que la carte de paiement enregistrée ne soit débitée.

Oui, nous collectons des taxes pour les clients qui y sont assujettis. Consultez notre guide d'information fiscale pour en savoir plus sur les pays pour lesquels nous collectons des taxes, les taux applicables, et comment ajouter l'identifiant fiscal de votre entreprise à votre compte.

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