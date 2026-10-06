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Planos e preços de bancos de Managed Databases

Explore planos de preços transparentes para clusters de bancos de dados MySQL, PostgreSQL e Valkey.

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BANCOS DE DADOS

Planos MySQL

Clusters de bancos de dados MySQL totalmente gerenciados. Preços exibidos como uma taxa mensal.  

Documentação
See pricing for:
PostgreSQL plans

Núcleos de CPU dedicados de alto desempenho com suporte dos processadores AMD EPYC de 3ª geração com uma configuração de memória premium, oferecendo taxa de transferência consistente mesmo sob carga. Para aplicações com uso intensivo de CPU ou essenciais aos negócios que exigem confiabilidade, baixa latência e desempenho estável em escala.

PlanoNúcleosRAMArmazenamento útil1 nó2 nós3 nós 
G7 Dedicated 4 GB, nó2458 GB$81,60$171,60$246,00Inscrever-se
G7 Dedicated 8 GB, nó48130 GB$163,20$342,00$492,00Inscrever-se
G7 Dedicated 16 GB, nó816280 GB$327,60$708,00$982,80Inscrever-se
G7 Dedicated 32 GB, nó1632576 GB$655,20$1.401,60$1.965,60Inscrever-se
G7 Dedicated 64 GB, nó32641178 GB$1.407,60$2.838,00$4.150,80Inscrever-se
G7 Dedicated 96 GB, nó48961788 GB$2.110,86$4.358,40$6.234,00Inscrever-se
G7 Dedicated 128 GB, nó501282324 GB$2.809,14$5.706,00$8.086,80Inscrever-se
G7 Dedicated 256 GB, nó562564704 GB$5.625,60$10.941,60$16.263,60Inscrever-se

Núcleos dedicados de CPU provisionados em hardware legado disponível com contenção mínima de recursos. Ideal para workloads de produção estáveis que precisam de desempenho previsível sem requisitos de hardware premium.

PlanoNúcleosRAMArmazenamento útil1 nó2 nós3 nós 
G6 Dedicated 4GB, nó2458 GB$68,00$143,00$206,00Inscrever-se
G6 Dedicated 8GB, nó48130 GB$136,00$285,00$410,00Inscrever-se
G6 Dedicated 16GB, nó816280 GB$273,00$590,00$819,00Inscrever-se
G6 Dedicated 32GB, nó1632576 GB$546,00$1.168,00$1.638,00Inscrever-se
G6 Dedicated 64GB, nó32641178 GB$1.173,00$2.365,00$3.459,00Inscrever-se
G6 Dedicated 96GB, nó48961788 GB$1.759,00$3.632,00$5.195,00Inscrever-se
G6 Dedicated 128GB, nó501282324 GB$2.341,00$4.755,00$6.739,00Inscrever-se
G6 Dedicated 256GB, nó562564704 GB$4.684,00$9.118,00$13.553,00Inscrever-se

Shared CPU em hardware legado para economia em processos de desenvolvimento, teste e workloads variáveis.

PlanoNúcleosRAMArmazenamento útil1 nó3 nós 
Shared 1 GB, nó119 GB$16,00$37,00Inscrever-se
Shared 2 GB, nó1230 GB$32,00$74,00Inscrever-se
Shared 4 GB, nó2458 GB$63,00$147,00Inscrever-se
Shared 8 GB, nó48130 GB$126,00$294,00Inscrever-se
Shared 16 GB, nó616280 GB$252,00$588,00Inscrever-se
Shared 32 GB, nó832576 GB$504,00$1.176,00Inscrever-se
Shared 64 GB, nó16641178 GB$1.008,00$2.352,00Inscrever-se
Shared 96 GB, nó20961788 GB$1.512,00$3.545,00Inscrever-se
Shared 128 GB, nó241282382 GB$2.016,00$4.726,00Inscrever-se
Shared 192 GB, nó321923600 GB$3.025,00$7.090,00Inscrever-se

Custos excedentes de saída = US$ 0,005 por GB

BANCOS DE DADOS

Planos PostgreSQL

Clusters de bancos de dados PostgreSQL totalmente gerenciados. Preços exibidos como uma taxa mensal.

Documentação
See pricing for:
MySQL plans

Núcleos de CPU dedicados de alto desempenho com suporte dos processadores AMD EPYC de 3ª geração com uma configuração de memória premium, oferecendo taxa de transferência consistente mesmo sob carga. Para aplicações com uso intensivo de CPU ou essenciais aos negócios que exigem confiabilidade, baixa latência e desempenho estável em escala.

PlanoNúcleosRAMArmazenamento útil1 nó2 nós3 nós 
G7 Dedicated 4 GB, nó2458 GB$81,60$171,60$246,00Inscrever-se
G7 Dedicated 8 GB, nó48130 GB$163,20$342,00$492,00Inscrever-se
G7 Dedicated 16 GB, nó816280 GB$327,60$708,00$982,80Inscrever-se
G7 Dedicated 32 GB, nó1632576 GB$655,20$1.401,60$1.965,60Inscrever-se
G7 Dedicated 64 GB, nó32641178 GB$1.407,60$2.838,00$4.150,80Inscrever-se
G7 Dedicated 96 GB, nó48961788 GB$2.110,86$4.358,40$6.234,00Inscrever-se
G7 Dedicated 128 GB, nó501282324 GB$2.809,14$5.706,00$8.086,80Inscrever-se
G7 Dedicated 256 GB, nó562564704 GB$5.625,60$10.941,60$16.263,60Inscrever-se

Núcleos dedicados de CPU provisionados em hardware legado disponível com contenção mínima de recursos. Ideal para workloads de produção estáveis que precisam de desempenho previsível sem requisitos de hardware premium.

PlanoNúcleosRAMArmazenamento útil1 nó2 nós3 nós 
G6 Dedicated 4GB, nó2458 GB$68,00$143,00$206,00Inscrever-se
G6 Dedicated 8GB, nó48130 GB$136,00$285,00$410,00Inscrever-se
G6 Dedicated 16GB, nó816280 GB$273,00$590,00$819,00Inscrever-se
G6 Dedicated 32GB, nó1632576 GB$546,00$1.168,00$1.638,00Inscrever-se
G6 Dedicated 64GB, nó32641178 GB$1.173,00$2.365,00$3.459,00Inscrever-se
G6 Dedicated 96GB, nó48961788 GB$1.759,00$3.632,00$5.195,00Inscrever-se
G6 Dedicated 128GB, nó501282324 GB$2.341,00$4.755,00$6.739,00Inscrever-se
G6 Dedicated 256GB, nó562564704 GB$4.684,00$9.118,00$13.553,00Inscrever-se

Shared CPU em hardware legado para economia em processos de desenvolvimento, teste e workloads variáveis.

PlanoNúcleosRAMArmazenamento útil1 nó3 nós 
Shared 1 GB, nó119 GB$16,00$37,00Inscrever-se
Shared 2 GB, nó1230 GB$32,00$74,00Inscrever-se
Shared 4 GB, nó2458 GB$63,00$147,00Inscrever-se
Shared 8 GB, nó48130 GB$126,00$294,00Inscrever-se
Shared 16 GB, nó616280 GB$252,00$588,00Inscrever-se
Shared 32 GB, nó832576 GB$504,00$1.176,00Inscrever-se
Shared 64 GB, nó16641178 GB$1.008,00$2.352,00Inscrever-se
Shared 96 GB, nó20961788 GB$1.512,00$3.545,00Inscrever-se
Shared 128 GB, nó241282382 GB$2.016,00$4.726,00Inscrever-se
Shared 192 GB, nó321923600 GB$3.025,00$7.090,00Inscrever-se

Custos excedentes de saída = US$ 0,005 por GB

BANCOS DE DADOS

Planos Valkey

Clusters de bancos de dados Valkey totalmente gerenciados. O preço é exibido como uma taxa horária ou mensal, dependendo do plano escolhido.

Documentação
See pricing for:
Valkey plans

Computação de alta consistência impulsionada por processadores AMD EPYC™ de 5ª geração com novas formas de VM 1:2 e opções de memória expandidas. Para aplicações de nível empresarial, sensíveis à latência e com uso intensivo de recursos.

Plano (por hora)NúcleosRAM1 nó2 nós3 nós 
G8 Dedicated 4GB, nó24$0,0863$0,1726$0,2589Inscrever-se
G8 Dedicated 8GB, nó28$0,1479$0,2959$0,4438Inscrever-se
G8 Dedicated 8GB, nó48$0,1726$0,3452$0,5178Inscrever-se
G8 Dedicated 16GB, nó416$0,2959$0,5918$0,8877Inscrever-se
G8 Dedicated 32GB, nó832$0,5918$1,1836$1,7753Inscrever-se
G8 Dedicated 64GB, nó1664$1,1836$2,3671$3,5507Inscrever-se

Núcleos de CPU dedicados de alto desempenho com suporte dos processadores AMD EPYC de 3ª geração com uma configuração de memória premium, oferecendo taxa de transferência consistente mesmo sob carga. Para aplicações com uso intensivo de CPU ou essenciais aos negócios que exigem confiabilidade, baixa latência e desempenho estável em escala.

Plano (por hora)NúcleosRAM1 nó2 nós3 nós 
G7 Dedicated 4 GB, nó24$0,0801$0,1603$0,2404Inscrever-se
G7 Dedicated 8 GB, nó48$0,1603$0,3205$0,4808Inscrever-se

Núcleos de CPU dedicados de alto desempenho com suporte dos processadores AMD EPYC de 3ª geração com uma configuração de memória premium, oferecendo taxa de transferência consistente mesmo sob carga. Para aplicações com uso intensivo de CPU ou essenciais aos negócios que exigem confiabilidade, baixa latência e desempenho estável em escala.

Plano (por mês)NúcleosRAM1 nó2 nós3 nós 
G7 Dedicated 4 GB, nó24$59,00$117,00$176,00Inscrever-se
G7 Dedicated 8 GB, nó48$117,00$234,00$351,00Inscrever-se

Custos excedentes de saída = US$ 0,005 por GB

Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

O preço de Managed Databases MySQL e PostgreSQL é definido com base no plano de geração de computação, no número de nós e no tipo de CPU (dedicada ou compartilhada), cobrado mensalmente. O preço do Managed Database Valkey é definido com base no plano de geração de computação e no número de nós, cobrados por hora ou por mês.

A cobrança do serviço é feita por hora (os valores são arredondados para a hora cheia mais próxima). Por exemplo, se você criar uma VM de 1 GB e excluí-la após 24 horas de uso, o valor cobrado será de US$ 0,18 (24 horas x US$ 0,0075/h). Você receberá uma fatura no primeiro dia do mês seguinte; no entanto, você poderá receber uma fatura de meio de mês se sua conta atingir um determinado limite de cobrança para serviços usados em um único mês. A cobrança do pagamento ocorre automaticamente assim que a fatura é gerada. Leia este guia sobre como a cobrança funciona.

Os planos antigos incluem transferência que varia de acordo com a família e o tamanho do plano, de 0 TB a 20 TB por mês. Leia mais sobre o uso e os custos da transferência de rede.

Aceitamos Visa, Mastercard, American Express e Discover. Você pode adicionar crédito à sua conta transferindo fundos de uma conta do PayPal. O registro de um cartão de crédito válido em sua conta é um requisito do nosso Contrato Principal de Serviços. Leia este guia sobre como a cobrança funciona.

Se você não tiver certeza de qual plano escolher, recomendamos começar com um plano menor e expandir a arquitetura conforme as suas necessidades crescerem. 

Sim, você pode fazer pagamentos que carregam sua conta com crédito de forma antecipada. Quando emitimos a fatura dos serviços usados, aplicamos o valor do crédito pré-pago antes de cobrar o cartão de pagamento registrado em sua conta.

Recolhemos impostos para clientes sujeitos a eles. Consulte nosso Guia de informações fiscais para saber mais em quais países recolhemos impostos, as tarifas fiscais e como adicionar o CNPJ da sua empresa à sua conta.

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