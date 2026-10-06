Núcleos de CPU dedicados de alto desempenho com suporte dos processadores AMD EPYC de 3ª geração com uma configuração de memória premium, oferecendo taxa de transferência consistente mesmo sob carga. Para aplicações com uso intensivo de CPU ou essenciais aos negócios que exigem confiabilidade, baixa latência e desempenho estável em escala.
Planos MySQL
Clusters de bancos de dados MySQL totalmente gerenciados. Preços exibidos como uma taxa mensal.
|Plano
|Núcleos
|RAM
|Armazenamento útil
|1 nó
|2 nós
|3 nós
|G7 Dedicated 4 GB, nó
|2
|4
|58 GB
|$81,60
|$171,60
|$246,00
|Inscrever-se
|G7 Dedicated 8 GB, nó
|4
|8
|130 GB
|$163,20
|$342,00
|$492,00
|Inscrever-se
|G7 Dedicated 16 GB, nó
|8
|16
|280 GB
|$327,60
|$708,00
|$982,80
|Inscrever-se
|G7 Dedicated 32 GB, nó
|16
|32
|576 GB
|$655,20
|$1.401,60
|$1.965,60
|Inscrever-se
|G7 Dedicated 64 GB, nó
|32
|64
|1178 GB
|$1.407,60
|$2.838,00
|$4.150,80
|Inscrever-se
|G7 Dedicated 96 GB, nó
|48
|96
|1788 GB
|$2.110,86
|$4.358,40
|$6.234,00
|Inscrever-se
|G7 Dedicated 128 GB, nó
|50
|128
|2324 GB
|$2.809,14
|$5.706,00
|$8.086,80
|Inscrever-se
|G7 Dedicated 256 GB, nó
|56
|256
|4704 GB
|$5.625,60
|$10.941,60
|$16.263,60
|Inscrever-se
Núcleos dedicados de CPU provisionados em hardware legado disponível com contenção mínima de recursos. Ideal para workloads de produção estáveis que precisam de desempenho previsível sem requisitos de hardware premium.
|Plano
|Núcleos
|RAM
|Armazenamento útil
|1 nó
|2 nós
|3 nós
|G6 Dedicated 4GB, nó
|2
|4
|58 GB
|$68,00
|$143,00
|$206,00
|Inscrever-se
|G6 Dedicated 8GB, nó
|4
|8
|130 GB
|$136,00
|$285,00
|$410,00
|Inscrever-se
|G6 Dedicated 16GB, nó
|8
|16
|280 GB
|$273,00
|$590,00
|$819,00
|Inscrever-se
|G6 Dedicated 32GB, nó
|16
|32
|576 GB
|$546,00
|$1.168,00
|$1.638,00
|Inscrever-se
|G6 Dedicated 64GB, nó
|32
|64
|1178 GB
|$1.173,00
|$2.365,00
|$3.459,00
|Inscrever-se
|G6 Dedicated 96GB, nó
|48
|96
|1788 GB
|$1.759,00
|$3.632,00
|$5.195,00
|Inscrever-se
|G6 Dedicated 128GB, nó
|50
|128
|2324 GB
|$2.341,00
|$4.755,00
|$6.739,00
|Inscrever-se
|G6 Dedicated 256GB, nó
|56
|256
|4704 GB
|$4.684,00
|$9.118,00
|$13.553,00
|Inscrever-se
Shared CPU em hardware legado para economia em processos de desenvolvimento, teste e workloads variáveis.
|Plano
|Núcleos
|RAM
|Armazenamento útil
|1 nó
|3 nós
|Shared 1 GB, nó
|1
|1
|9 GB
|$16,00
|$37,00
|Inscrever-se
|Shared 2 GB, nó
|1
|2
|30 GB
|$32,00
|$74,00
|Inscrever-se
|Shared 4 GB, nó
|2
|4
|58 GB
|$63,00
|$147,00
|Inscrever-se
|Shared 8 GB, nó
|4
|8
|130 GB
|$126,00
|$294,00
|Inscrever-se
|Shared 16 GB, nó
|6
|16
|280 GB
|$252,00
|$588,00
|Inscrever-se
|Shared 32 GB, nó
|8
|32
|576 GB
|$504,00
|$1.176,00
|Inscrever-se
|Shared 64 GB, nó
|16
|64
|1178 GB
|$1.008,00
|$2.352,00
|Inscrever-se
|Shared 96 GB, nó
|20
|96
|1788 GB
|$1.512,00
|$3.545,00
|Inscrever-se
|Shared 128 GB, nó
|24
|128
|2382 GB
|$2.016,00
|$4.726,00
|Inscrever-se
|Shared 192 GB, nó
|32
|192
|3600 GB
|$3.025,00
|$7.090,00
|Inscrever-se
Custos excedentes de saída = US$ 0,005 por GB
Planos PostgreSQL
Clusters de bancos de dados PostgreSQL totalmente gerenciados. Preços exibidos como uma taxa mensal.
Núcleos de CPU dedicados de alto desempenho com suporte dos processadores AMD EPYC de 3ª geração com uma configuração de memória premium, oferecendo taxa de transferência consistente mesmo sob carga. Para aplicações com uso intensivo de CPU ou essenciais aos negócios que exigem confiabilidade, baixa latência e desempenho estável em escala.
|Plano
|Núcleos
|RAM
|Armazenamento útil
|1 nó
|2 nós
|3 nós
|G7 Dedicated 4 GB, nó
|2
|4
|58 GB
|$81,60
|$171,60
|$246,00
|Inscrever-se
|G7 Dedicated 8 GB, nó
|4
|8
|130 GB
|$163,20
|$342,00
|$492,00
|Inscrever-se
|G7 Dedicated 16 GB, nó
|8
|16
|280 GB
|$327,60
|$708,00
|$982,80
|Inscrever-se
|G7 Dedicated 32 GB, nó
|16
|32
|576 GB
|$655,20
|$1.401,60
|$1.965,60
|Inscrever-se
|G7 Dedicated 64 GB, nó
|32
|64
|1178 GB
|$1.407,60
|$2.838,00
|$4.150,80
|Inscrever-se
|G7 Dedicated 96 GB, nó
|48
|96
|1788 GB
|$2.110,86
|$4.358,40
|$6.234,00
|Inscrever-se
|G7 Dedicated 128 GB, nó
|50
|128
|2324 GB
|$2.809,14
|$5.706,00
|$8.086,80
|Inscrever-se
|G7 Dedicated 256 GB, nó
|56
|256
|4704 GB
|$5.625,60
|$10.941,60
|$16.263,60
|Inscrever-se
Núcleos dedicados de CPU provisionados em hardware legado disponível com contenção mínima de recursos. Ideal para workloads de produção estáveis que precisam de desempenho previsível sem requisitos de hardware premium.
|Plano
|Núcleos
|RAM
|Armazenamento útil
|1 nó
|2 nós
|3 nós
|G6 Dedicated 4GB, nó
|2
|4
|58 GB
|$68,00
|$143,00
|$206,00
|Inscrever-se
|G6 Dedicated 8GB, nó
|4
|8
|130 GB
|$136,00
|$285,00
|$410,00
|Inscrever-se
|G6 Dedicated 16GB, nó
|8
|16
|280 GB
|$273,00
|$590,00
|$819,00
|Inscrever-se
|G6 Dedicated 32GB, nó
|16
|32
|576 GB
|$546,00
|$1.168,00
|$1.638,00
|Inscrever-se
|G6 Dedicated 64GB, nó
|32
|64
|1178 GB
|$1.173,00
|$2.365,00
|$3.459,00
|Inscrever-se
|G6 Dedicated 96GB, nó
|48
|96
|1788 GB
|$1.759,00
|$3.632,00
|$5.195,00
|Inscrever-se
|G6 Dedicated 128GB, nó
|50
|128
|2324 GB
|$2.341,00
|$4.755,00
|$6.739,00
|Inscrever-se
|G6 Dedicated 256GB, nó
|56
|256
|4704 GB
|$4.684,00
|$9.118,00
|$13.553,00
|Inscrever-se
Shared CPU em hardware legado para economia em processos de desenvolvimento, teste e workloads variáveis.
|Plano
|Núcleos
|RAM
|Armazenamento útil
|1 nó
|3 nós
|Shared 1 GB, nó
|1
|1
|9 GB
|$16,00
|$37,00
|Inscrever-se
|Shared 2 GB, nó
|1
|2
|30 GB
|$32,00
|$74,00
|Inscrever-se
|Shared 4 GB, nó
|2
|4
|58 GB
|$63,00
|$147,00
|Inscrever-se
|Shared 8 GB, nó
|4
|8
|130 GB
|$126,00
|$294,00
|Inscrever-se
|Shared 16 GB, nó
|6
|16
|280 GB
|$252,00
|$588,00
|Inscrever-se
|Shared 32 GB, nó
|8
|32
|576 GB
|$504,00
|$1.176,00
|Inscrever-se
|Shared 64 GB, nó
|16
|64
|1178 GB
|$1.008,00
|$2.352,00
|Inscrever-se
|Shared 96 GB, nó
|20
|96
|1788 GB
|$1.512,00
|$3.545,00
|Inscrever-se
|Shared 128 GB, nó
|24
|128
|2382 GB
|$2.016,00
|$4.726,00
|Inscrever-se
|Shared 192 GB, nó
|32
|192
|3600 GB
|$3.025,00
|$7.090,00
|Inscrever-se
Custos excedentes de saída = US$ 0,005 por GB
Planos Valkey
Clusters de bancos de dados Valkey totalmente gerenciados. O preço é exibido como uma taxa horária ou mensal, dependendo do plano escolhido.
Computação de alta consistência impulsionada por processadores AMD EPYC™ de 5ª geração com novas formas de VM 1:2 e opções de memória expandidas. Para aplicações de nível empresarial, sensíveis à latência e com uso intensivo de recursos.
|Plano (por hora)
|Núcleos
|RAM
|1 nó
|2 nós
|3 nós
|G8 Dedicated 4GB, nó
|2
|4
|$0,0863
|$0,1726
|$0,2589
|Inscrever-se
|G8 Dedicated 8GB, nó
|2
|8
|$0,1479
|$0,2959
|$0,4438
|Inscrever-se
|G8 Dedicated 8GB, nó
|4
|8
|$0,1726
|$0,3452
|$0,5178
|Inscrever-se
|G8 Dedicated 16GB, nó
|4
|16
|$0,2959
|$0,5918
|$0,8877
|Inscrever-se
|G8 Dedicated 32GB, nó
|8
|32
|$0,5918
|$1,1836
|$1,7753
|Inscrever-se
|G8 Dedicated 64GB, nó
|16
|64
|$1,1836
|$2,3671
|$3,5507
|Inscrever-se
Núcleos de CPU dedicados de alto desempenho com suporte dos processadores AMD EPYC de 3ª geração com uma configuração de memória premium, oferecendo taxa de transferência consistente mesmo sob carga. Para aplicações com uso intensivo de CPU ou essenciais aos negócios que exigem confiabilidade, baixa latência e desempenho estável em escala.
|Plano (por hora)
|Núcleos
|RAM
|1 nó
|2 nós
|3 nós
|G7 Dedicated 4 GB, nó
|2
|4
|$0,0801
|$0,1603
|$0,2404
|Inscrever-se
|G7 Dedicated 8 GB, nó
|4
|8
|$0,1603
|$0,3205
|$0,4808
|Inscrever-se
Núcleos de CPU dedicados de alto desempenho com suporte dos processadores AMD EPYC de 3ª geração com uma configuração de memória premium, oferecendo taxa de transferência consistente mesmo sob carga. Para aplicações com uso intensivo de CPU ou essenciais aos negócios que exigem confiabilidade, baixa latência e desempenho estável em escala.
|Plano (por mês)
|Núcleos
|RAM
|1 nó
|2 nós
|3 nós
|G7 Dedicated 4 GB, nó
|2
|4
|$59,00
|$117,00
|$176,00
|Inscrever-se
|G7 Dedicated 8 GB, nó
|4
|8
|$117,00
|$234,00
|$351,00
|Inscrever-se
Custos excedentes de saída = US$ 0,005 por GB
Perguntas frequentes
Perguntas frequentes
O preço de Managed Databases MySQL e PostgreSQL é definido com base no plano de geração de computação, no número de nós e no tipo de CPU (dedicada ou compartilhada), cobrado mensalmente. O preço do Managed Database Valkey é definido com base no plano de geração de computação e no número de nós, cobrados por hora ou por mês.
A cobrança do serviço é feita por hora (os valores são arredondados para a hora cheia mais próxima). Por exemplo, se você criar uma VM de 1 GB e excluí-la após 24 horas de uso, o valor cobrado será de US$ 0,18 (24 horas x US$ 0,0075/h). Você receberá uma fatura no primeiro dia do mês seguinte; no entanto, você poderá receber uma fatura de meio de mês se sua conta atingir um determinado limite de cobrança para serviços usados em um único mês. A cobrança do pagamento ocorre automaticamente assim que a fatura é gerada. Leia este guia sobre como a cobrança funciona.
Os planos antigos incluem transferência que varia de acordo com a família e o tamanho do plano, de 0 TB a 20 TB por mês. Leia mais sobre o uso e os custos da transferência de rede.
Aceitamos Visa, Mastercard, American Express e Discover. Você pode adicionar crédito à sua conta transferindo fundos de uma conta do PayPal. O registro de um cartão de crédito válido em sua conta é um requisito do nosso Contrato Principal de Serviços. Leia este guia sobre como a cobrança funciona.
Se você não tiver certeza de qual plano escolher, recomendamos começar com um plano menor e expandir a arquitetura conforme as suas necessidades crescerem.
Sim, você pode fazer pagamentos que carregam sua conta com crédito de forma antecipada. Quando emitimos a fatura dos serviços usados, aplicamos o valor do crédito pré-pago antes de cobrar o cartão de pagamento registrado em sua conta.
Recolhemos impostos para clientes sujeitos a eles. Consulte nosso Guia de informações fiscais para saber mais em quais países recolhemos impostos, as tarifas fiscais e como adicionar o CNPJ da sua empresa à sua conta.
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