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Managed Databases 方案与定价

探索透明的 MySQL、PostgreSQL 和 Valkey 数据库集群价格方案

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数据库

MySQL 方案

全托管式 MySQL 数据库集群。价格以月费形式显示。

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PostgreSQL plans

由第 3 代 AMD EPYC 处理器驱动的高性能专用 CPU 核心，配合高端内存配置，即使在高负载下也能提供稳定的吞吐量。专为 CPU 密集型或企业关键型应用而生，满足其在大规模扩展时对可靠性、低延迟和稳定性能的严苛要求。

方案核心内存可用存储空间1 个节点2 个节点3 个节点 
G7 Dedicated 4 GB, node2458 GB$81.60$171.60$246.00注册
G7 Dedicated 8 GB, node48130 GB$163.20$342.00$492.00注册
G7 Dedicated 16 GB, node816280 GB$327.60$708.00$982.80注册
G7 Dedicated 32 GB, node1632576 GB$655.20$1,401.60$1,965.60注册
G7 Dedicated 64 GB, node32641178 GB$1,407.60$2,838.00$4,150.80注册
G7 Dedicated 96 GB, node48961788 GB$2,110.86$4,358.40$6,234.00注册
G7 Dedicated 128 GB, node501282324 GB$2,809.14$5,706.00$8,086.80注册
G7 Dedicated 256 GB, node562564704 GB$5,625.60$10,941.60$16,263.60注册

部署于现有传统硬件上的专用 CPU 核心，资源争用极低。非常适合需要可预测性能且无需高端硬件配置的稳定生产工作负载。

方案核心内存可用存储空间1 个节点2 个节点3 个节点 
G6 Dedicated 4 GB, node2458 GB$68.00$143.00$206.00注册
G6 Dedicated 8 GB, node48130 GB$136.00$285.00$410.00注册
G6 Dedicated 16 GB, node816280 GB$273.00$590.00$819.00注册
G6 Dedicated 32 GB, node1632576 GB$546.00$1,168.00$1,638.00注册
G6 Dedicated 64 GB, node32641178 GB$1,173.00$2,365.00$3,459.00注册
G6 Dedicated 96 GB, node48961788 GB$1,759.00$3,632.00$5,195.00注册
G6 Dedicated 128 GB, node501282324 GB$2,341.00$4,755.00$6,739.00注册
G6 Dedicated 256 GB, node562564704 GB$4,684.00$9,118.00$13,553.00注册

基于传统硬件的 Shared CPU，适用于追求经济高效的开发、测试和可变工作负载。

方案核心内存可用存储空间1 个节点3 个节点 
Shared 1 GB, node119 GB$16.00$37.00注册
Shared 2 GB, node1230 GB$32.00$74.00注册
Shared 4 GB, node2458 GB$63.00$147.00注册
Shared 8 GB, node48130 GB$126.00$294.00注册
Shared 16 GB, node616280 GB$252.00$588.00注册
Shared 32 GB, node832576 GB$504.00$1,176.00注册
Shared 64 GB, node16641178 GB$1,008.00$2,352.00注册
Shared 96 GB, node20961788 GB$1,512.00$3,545.00注册
Shared 128 GB, node241282382 GB$2,016.00$4,726.00注册
Shared 192 GB, node321923600 GB$3,025.00$7,090.00注册

出站流量超额费用 = 0.005 美元/GB

数据库

PostgreSQL 方案

全托管式 PostgreSQL 数据库集群。定价显示为月度费用。

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MySQL plans

由第 3 代 AMD EPYC 处理器驱动的高性能专用 CPU 核心，配合高端内存配置，即使在高负载下也能提供稳定的吞吐量。专为 CPU 密集型或企业关键型应用而生，满足其在大规模扩展时对可靠性、低延迟和稳定性能的严苛要求。

方案核心内存可用存储空间1 个节点2 个节点3 个节点 
G7 Dedicated 4 GB, node2458 GB$81.60$171.60$246.00注册
G7 Dedicated 8 GB, node48130 GB$163.20$342.00$492.00注册
G7 Dedicated 16 GB, node816280 GB$327.60$708.00$982.80注册
G7 Dedicated 32 GB, node1632576 GB$655.20$1,401.60$1,965.60注册
G7 Dedicated 64 GB, node32641178 GB$1,407.60$2,838.00$4,150.80注册
G7 Dedicated 96 GB, node48961788 GB$2,110.86$4,358.40$6,234.00注册
G7 Dedicated 128 GB, node501282324 GB$2,809.14$5,706.00$8,086.80注册
G7 Dedicated 256 GB, node562564704 GB$5,625.60$10,941.60$16,263.60注册

部署于现有传统硬件上的专用 CPU 核心，资源争用极低。非常适合需要可预测性能且无需高端硬件配置的稳定生产工作负载。

方案核心内存可用存储空间1 个节点2 个节点3 个节点 
G6 Dedicated 4 GB, node2458 GB$68.00$143.00$206.00注册
G6 Dedicated 8 GB, node48130 GB$136.00$285.00$410.00注册
G6 Dedicated 16 GB, node816280 GB$273.00$590.00$819.00注册
G6 Dedicated 32 GB, node1632576 GB$546.00$1,168.00$1,638.00注册
G6 Dedicated 64 GB, node32641178 GB$1,173.00$2,365.00$3,459.00注册
G6 Dedicated 96 GB, node48961788 GB$1,759.00$3,632.00$5,195.00注册
G6 Dedicated 128 GB, node501282324 GB$2,341.00$4,755.00$6,739.00注册
G6 Dedicated 256 GB, node562564704 GB$4,684.00$9,118.00$13,553.00注册

基于传统硬件的 Shared CPU，适用于追求经济高效的开发、测试和可变工作负载。

方案核心内存可用存储空间1 个节点3 个节点 
Shared 1 GB, node119 GB$16.00$37.00注册
Shared 2 GB, node1230 GB$32.00$74.00注册
Shared 4 GB, node2458 GB$63.00$147.00注册
Shared 8 GB, node48130 GB$126.00$294.00注册
Shared 16 GB, node616280 GB$252.00$588.00注册
Shared 32 GB, node832576 GB$504.00$1,176.00注册
Shared 64 GB, node16641178 GB$1,008.00$2,352.00注册
Shared 96 GB, node20961788 GB$1,512.00$3,545.00注册
Shared 128 GB, node241282382 GB$2,016.00$4,726.00注册
Shared 192 GB, node321923600 GB$3,025.00$7,090.00注册

出站流量超额费用 = 0.005 美元/GB

数据库

Valkey 方案

全托管式 Valkey 数据库集群。价格按每小时或每月收取，具体取决于所选方案。

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Valkey plans

由第 5 代 AMD EPYC™ 处理器驱动的高一致性计算服务，新增 1:2 虚拟机规格及更丰富的内存选择。专为企业级、延迟敏感型和资源密集型应用而设计。

方案（按小时）核心内存1 个节点2 个节点3 个节点 
G8 Dedicated 4 GB, node24$0.0863$0.1726$0.2589注册
G8 Dedicated 8 GB, node28$0.1479$0.2959$0.4438注册
G8 Dedicated 8 GB, node48$0.1726$0.3452$0.5178注册
G8 Dedicated 16 GB, node416$0.2959$0.5918$0.8877注册
G8 Dedicated 32 GB, node832$0.5918$1.1836$1.7753注册
G8 Dedicated 64 GB, node1664$1.1836$2.3671$3.5507注册

由第 3 代 AMD EPYC 处理器驱动的高性能专用 CPU 核心，配合高端内存配置，即使在高负载下也能提供稳定的吞吐量。专为 CPU 密集型或企业关键型应用而生，满足其在大规模扩展时对可靠性、低延迟和稳定性能的严苛要求。

方案（按小时）核心内存1 个节点2 个节点3 个节点 
G7 Dedicated 4 GB, node24$0.0801$0.1603$0.2404注册
G7 Dedicated 8 GB, node48$0.1603$0.3205$0.4808注册

由第 3 代 AMD EPYC 处理器驱动的高性能专用 CPU 核心，配合高端内存配置，即使在高负载下也能提供稳定的吞吐量。专为 CPU 密集型或企业关键型应用而生，满足其在大规模扩展时对可靠性、低延迟和稳定性能的严苛要求。

方案（月付）核心内存1 个节点2 个节点3 个节点 
G7 Dedicated 4 GB, node24$59.00$117.00$176.00注册
G7 Dedicated 8 GB, node48$117.00$234.00$351.00注册

出站流量超额费用 = 0.005 美元/GB

常见问题

常见问题

MySQL 和 PostgreSQL Managed Databases 的价格由计算架构代际方案、节点数量以及是采用专用 CPU 还是共用 CPU 共同决定，并按月收取费用。Valkey Managed Database 的价格由计算架构代际方案和节点数量决定，按小时或按月计费。

服务按小时计费（计费时间将向上取整至最接近的整数小时）。例如，如果您创建了一台 1 GB 的虚拟机（VM），并在使用 24 小时后将其删除，您需要支付的账单金额为 0.18 美元（24 小时 x 0.0075 美元/小时）。您会在下一个月的第一天收到账单；但是，如果您的帐户在一个月内使用的服务达到了一定的计费限额，则您可能会在月中收到账单。发票生成后，系统将自动进行扣款。阅读本指南，了解计费机制

较旧的方案所包含的流量会根据方案系列和规模进行扩展，每月从 0 TB 到 20 TB 不等。详细了解网络流量使用及费用

我们接受 Visa 卡、万事达卡、美国运通卡和 Discover 卡。您可以通过从 PayPal 帐户转账来向您的帐户中添加额度。根据我们的主服务协议，您必须在帐户中保留一张有效的信用卡。阅读本指南，了解计费机制

如果您不确定该选择哪款方案，我们建议您从较小的方案开始，并随着需求的增长逐步扩展架构。 

是的，您可以通过预付方式向您的帐户中存入额度。在为您的已用服务开具账单时，我们会先使用您帐户中的预付额度进行抵扣，然后才会对您帐户绑定的支付卡进行扣款。

我们会对需要缴税的客户收取税费。请参阅我们的税费信息指南，以详细了解我们会对哪些国家或地区收取税费、相关税率，以及如何向帐户中添加您的企业税号。

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