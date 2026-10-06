由第 3 代 AMD EPYC 处理器驱动的高性能专用 CPU 核心，配合高端内存配置，即使在高负载下也能提供稳定的吞吐量。专为 CPU 密集型或企业关键型应用而生，满足其在大规模扩展时对可靠性、低延迟和稳定性能的严苛要求。
MySQL 方案
全托管式 MySQL 数据库集群。价格以月费形式显示。
|方案
|核心
|内存
|可用存储空间
|1 个节点
|2 个节点
|3 个节点
|G7 Dedicated 4 GB, node
|2
|4
|58 GB
|$81.60
|$171.60
|$246.00
|注册
|G7 Dedicated 8 GB, node
|4
|8
|130 GB
|$163.20
|$342.00
|$492.00
|注册
|G7 Dedicated 16 GB, node
|8
|16
|280 GB
|$327.60
|$708.00
|$982.80
|注册
|G7 Dedicated 32 GB, node
|16
|32
|576 GB
|$655.20
|$1,401.60
|$1,965.60
|注册
|G7 Dedicated 64 GB, node
|32
|64
|1178 GB
|$1,407.60
|$2,838.00
|$4,150.80
|注册
|G7 Dedicated 96 GB, node
|48
|96
|1788 GB
|$2,110.86
|$4,358.40
|$6,234.00
|注册
|G7 Dedicated 128 GB, node
|50
|128
|2324 GB
|$2,809.14
|$5,706.00
|$8,086.80
|注册
|G7 Dedicated 256 GB, node
|56
|256
|4704 GB
|$5,625.60
|$10,941.60
|$16,263.60
|注册
部署于现有传统硬件上的专用 CPU 核心，资源争用极低。非常适合需要可预测性能且无需高端硬件配置的稳定生产工作负载。
|方案
|核心
|内存
|可用存储空间
|1 个节点
|2 个节点
|3 个节点
|G6 Dedicated 4 GB, node
|2
|4
|58 GB
|$68.00
|$143.00
|$206.00
|注册
|G6 Dedicated 8 GB, node
|4
|8
|130 GB
|$136.00
|$285.00
|$410.00
|注册
|G6 Dedicated 16 GB, node
|8
|16
|280 GB
|$273.00
|$590.00
|$819.00
|注册
|G6 Dedicated 32 GB, node
|16
|32
|576 GB
|$546.00
|$1,168.00
|$1,638.00
|注册
|G6 Dedicated 64 GB, node
|32
|64
|1178 GB
|$1,173.00
|$2,365.00
|$3,459.00
|注册
|G6 Dedicated 96 GB, node
|48
|96
|1788 GB
|$1,759.00
|$3,632.00
|$5,195.00
|注册
|G6 Dedicated 128 GB, node
|50
|128
|2324 GB
|$2,341.00
|$4,755.00
|$6,739.00
|注册
|G6 Dedicated 256 GB, node
|56
|256
|4704 GB
|$4,684.00
|$9,118.00
|$13,553.00
|注册
基于传统硬件的 Shared CPU，适用于追求经济高效的开发、测试和可变工作负载。
|方案
|核心
|内存
|可用存储空间
|1 个节点
|3 个节点
|Shared 1 GB, node
|1
|1
|9 GB
|$16.00
|$37.00
|注册
|Shared 2 GB, node
|1
|2
|30 GB
|$32.00
|$74.00
|注册
|Shared 4 GB, node
|2
|4
|58 GB
|$63.00
|$147.00
|注册
|Shared 8 GB, node
|4
|8
|130 GB
|$126.00
|$294.00
|注册
|Shared 16 GB, node
|6
|16
|280 GB
|$252.00
|$588.00
|注册
|Shared 32 GB, node
|8
|32
|576 GB
|$504.00
|$1,176.00
|注册
|Shared 64 GB, node
|16
|64
|1178 GB
|$1,008.00
|$2,352.00
|注册
|Shared 96 GB, node
|20
|96
|1788 GB
|$1,512.00
|$3,545.00
|注册
|Shared 128 GB, node
|24
|128
|2382 GB
|$2,016.00
|$4,726.00
|注册
|Shared 192 GB, node
|32
|192
|3600 GB
|$3,025.00
|$7,090.00
|注册
出站流量超额费用 = 0.005 美元/GB
PostgreSQL 方案
全托管式 PostgreSQL 数据库集群。定价显示为月度费用。
由第 3 代 AMD EPYC 处理器驱动的高性能专用 CPU 核心，配合高端内存配置，即使在高负载下也能提供稳定的吞吐量。专为 CPU 密集型或企业关键型应用而生，满足其在大规模扩展时对可靠性、低延迟和稳定性能的严苛要求。
|方案
|核心
|内存
|可用存储空间
|1 个节点
|2 个节点
|3 个节点
|G7 Dedicated 4 GB, node
|2
|4
|58 GB
|$81.60
|$171.60
|$246.00
|注册
|G7 Dedicated 8 GB, node
|4
|8
|130 GB
|$163.20
|$342.00
|$492.00
|注册
|G7 Dedicated 16 GB, node
|8
|16
|280 GB
|$327.60
|$708.00
|$982.80
|注册
|G7 Dedicated 32 GB, node
|16
|32
|576 GB
|$655.20
|$1,401.60
|$1,965.60
|注册
|G7 Dedicated 64 GB, node
|32
|64
|1178 GB
|$1,407.60
|$2,838.00
|$4,150.80
|注册
|G7 Dedicated 96 GB, node
|48
|96
|1788 GB
|$2,110.86
|$4,358.40
|$6,234.00
|注册
|G7 Dedicated 128 GB, node
|50
|128
|2324 GB
|$2,809.14
|$5,706.00
|$8,086.80
|注册
|G7 Dedicated 256 GB, node
|56
|256
|4704 GB
|$5,625.60
|$10,941.60
|$16,263.60
|注册
部署于现有传统硬件上的专用 CPU 核心，资源争用极低。非常适合需要可预测性能且无需高端硬件配置的稳定生产工作负载。
|方案
|核心
|内存
|可用存储空间
|1 个节点
|2 个节点
|3 个节点
|G6 Dedicated 4 GB, node
|2
|4
|58 GB
|$68.00
|$143.00
|$206.00
|注册
|G6 Dedicated 8 GB, node
|4
|8
|130 GB
|$136.00
|$285.00
|$410.00
|注册
|G6 Dedicated 16 GB, node
|8
|16
|280 GB
|$273.00
|$590.00
|$819.00
|注册
|G6 Dedicated 32 GB, node
|16
|32
|576 GB
|$546.00
|$1,168.00
|$1,638.00
|注册
|G6 Dedicated 64 GB, node
|32
|64
|1178 GB
|$1,173.00
|$2,365.00
|$3,459.00
|注册
|G6 Dedicated 96 GB, node
|48
|96
|1788 GB
|$1,759.00
|$3,632.00
|$5,195.00
|注册
|G6 Dedicated 128 GB, node
|50
|128
|2324 GB
|$2,341.00
|$4,755.00
|$6,739.00
|注册
|G6 Dedicated 256 GB, node
|56
|256
|4704 GB
|$4,684.00
|$9,118.00
|$13,553.00
|注册
基于传统硬件的 Shared CPU，适用于追求经济高效的开发、测试和可变工作负载。
|方案
|核心
|内存
|可用存储空间
|1 个节点
|3 个节点
|Shared 1 GB, node
|1
|1
|9 GB
|$16.00
|$37.00
|注册
|Shared 2 GB, node
|1
|2
|30 GB
|$32.00
|$74.00
|注册
|Shared 4 GB, node
|2
|4
|58 GB
|$63.00
|$147.00
|注册
|Shared 8 GB, node
|4
|8
|130 GB
|$126.00
|$294.00
|注册
|Shared 16 GB, node
|6
|16
|280 GB
|$252.00
|$588.00
|注册
|Shared 32 GB, node
|8
|32
|576 GB
|$504.00
|$1,176.00
|注册
|Shared 64 GB, node
|16
|64
|1178 GB
|$1,008.00
|$2,352.00
|注册
|Shared 96 GB, node
|20
|96
|1788 GB
|$1,512.00
|$3,545.00
|注册
|Shared 128 GB, node
|24
|128
|2382 GB
|$2,016.00
|$4,726.00
|注册
|Shared 192 GB, node
|32
|192
|3600 GB
|$3,025.00
|$7,090.00
|注册
出站流量超额费用 = 0.005 美元/GB
Valkey 方案
全托管式 Valkey 数据库集群。价格按每小时或每月收取，具体取决于所选方案。
由第 5 代 AMD EPYC™ 处理器驱动的高一致性计算服务，新增 1:2 虚拟机规格及更丰富的内存选择。专为企业级、延迟敏感型和资源密集型应用而设计。
|方案（按小时）
|核心
|内存
|1 个节点
|2 个节点
|3 个节点
|G8 Dedicated 4 GB, node
|2
|4
|$0.0863
|$0.1726
|$0.2589
|注册
|G8 Dedicated 8 GB, node
|2
|8
|$0.1479
|$0.2959
|$0.4438
|注册
|G8 Dedicated 8 GB, node
|4
|8
|$0.1726
|$0.3452
|$0.5178
|注册
|G8 Dedicated 16 GB, node
|4
|16
|$0.2959
|$0.5918
|$0.8877
|注册
|G8 Dedicated 32 GB, node
|8
|32
|$0.5918
|$1.1836
|$1.7753
|注册
|G8 Dedicated 64 GB, node
|16
|64
|$1.1836
|$2.3671
|$3.5507
|注册
出站流量超额费用 = 0.005 美元/GB
常见问题
常见问题
MySQL 和 PostgreSQL Managed Databases 的价格由计算架构代际方案、节点数量以及是采用专用 CPU 还是共用 CPU 共同决定，并按月收取费用。Valkey Managed Database 的价格由计算架构代际方案和节点数量决定，按小时或按月计费。
服务按小时计费（计费时间将向上取整至最接近的整数小时）。例如，如果您创建了一台 1 GB 的虚拟机（VM），并在使用 24 小时后将其删除，您需要支付的账单金额为 0.18 美元（24 小时 x 0.0075 美元/小时）。您会在下一个月的第一天收到账单；但是，如果您的帐户在一个月内使用的服务达到了一定的计费限额，则您可能会在月中收到账单。发票生成后，系统将自动进行扣款。阅读本指南，了解计费机制。
我们接受 Visa 卡、万事达卡、美国运通卡和 Discover 卡。您可以通过从 PayPal 帐户转账来向您的帐户中添加额度。根据我们的主服务协议，您必须在帐户中保留一张有效的信用卡。阅读本指南，了解计费机制。
如果您不确定该选择哪款方案，我们建议您从较小的方案开始，并随着需求的增长逐步扩展架构。
是的，您可以通过预付方式向您的帐户中存入额度。在为您的已用服务开具账单时，我们会先使用您帐户中的预付额度进行抵扣，然后才会对您帐户绑定的支付卡进行扣款。
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