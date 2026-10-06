LKE: Managed Kubernetes Engine-Tarife
Mit LKE bezahlen Sie nur für die Ressourcen, die Ihre Cluster tatsächlich verbrauchen, einschließlich Rechenleistung, Lastausgleich und Speicher. Die verwaltete Standard-Steuerebene ist ohne zusätzliche Kosten enthalten, wobei optionale HV- und LKE Enterprise-Steuerebenenoptionen gegen eine zusätzliche Gebühr pro Cluster verfügbar sind.
Hochbeständiges Computing mit AMD EPYC™-Prozessoren der fünften Generation mit neuen 1:2-VM-Größen und erweiterten Speicheroptionen. Entwickelt für latenzsensible und ressourcenintensive Unternehmensanwendungen.
|Tarif
|Knoten
|USD/Std.
|RAM
|vCPUs
|Speicher
|Transfer
|G8 Dedicated 4x2
|3
|0,07 $
|4 GB
|2
|40 GB
|0 TB
|Registrieren
|G8 Dedicated 8x4
|3
|0,14 $
|8 GB
|4
|80 GB
|0 TB
|Registrieren
|G8 Dedicated 16x8
|3
|0,27 $
|16 GB
|8
|160 GB
|0 TB
|Registrieren
|G8 Dedicated 32x16
|3
|0,54 $
|32 GB
|16
|320 GB
|0 TB
|Registrieren
|G8 Dedicated 64x32
|3
|1,08 $
|64 GB
|32
|640 GB
|0 TB
|Registrieren
|G8 Dedicated 96x48
|3
|1,62 $
|96 GB
|48
|960 GB
|0 TB
|Registrieren
|G8 Dedicated 128x64
|3
|2,16 $
|128 GB
|64
|1280 GB
|0 TB
|Registrieren
|G8 Dedicated 256x128
|3
|4,32 $
|256 GB
|128
|2560 GB
|0 TB
|Registrieren
|G8 Dedicated 512x256
|3
|8,64 $
|512 GB
|256
|5120 GB
|0 TB
|Registrieren
Kosten bei Überschreiten der Übertragungskosten = 0,005 USD pro GB
Hochbeständiges Computing mit AMD EPYC-Prozessoren der fünften Generation mit neuen 1:4-VM-Größen und erweiterten Speicheroptionen. Entwickelt für latenzsensible und ressourcenintensive Unternehmensanwendungen.
|Tarif
|Knoten
|USD/Std.
|RAM
|vCPUs
|Speicher
|Transfer
|G8 Dedicated 8x2
|3
|0,11 $
|8 GB
|2
|80 GB
|0 TB
|Registrieren
|G8 Dedicated 16x4
|3
|0,21 $
|16 GB
|4
|160 GB
|0 TB
|Registrieren
|G8 Dedicated 32x8
|3
|0,42 $
|32 GB
|8
|320 GB
|0 TB
|Registrieren
|G8 Dedicated 64x16
|3
|0,84 $
|64 GB
|16
|640 GB
|0 TB
|Registrieren
|G8 Dedicated 96x24
|3
|1,26 $
|96 GB
|24
|960 GB
|0 TB
|Registrieren
|G8 Dedicated 128x32
|3
|1,68 $
|128 GB
|32
|1280 GB
|0 TB
|Registrieren
|G8 Dedicated 256x64
|3
|3,36 $
|256 GB
|64
|2560 GB
|0 TB
|Registrieren
|G8 Dedicated 512x128
|3
|6,84 $
|512 GB
|128
|5120 GB
|0 TB
|Registrieren
Kosten bei Überschreiten der Übertragungskosten = 0,005 USD pro GB
Hochleistungs-CPU-Kerne mit AMD EPYC-Prozessoren der dritten Generation und einer Premium-Speicherkonfiguration, die selbst unter Last einen konstanten Durchsatz bietet. Entwickelt für CPU-intensive oder geschäftskritische Anwendungen, die skalierbar Zuverlässigkeit, geringe Latenz und stabile Performance erfordern.
|Tarif
|Knoten
|USD/Monat
|USD/Std.
|RAM
|vCPUs
|Speicher
|Transfer
|G7 Dedicated 4 GB
|3
|129,00 $
|0,06 $
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|Registrieren
|G7 Dedicated 8 GB
|3
|258,00 $
|0,13 $
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|Registrieren
|G7 Dedicated 16 GB
|3
|519,00 $
|0,26 $
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|Registrieren
|G7 Dedicated 32 GB
|3
|1.038,00 $
|0,52 $
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|Registrieren
|G7 Dedicated 64 GB
|3
|2.073,00 $
|1,04 $
|64 GB
|32
|1280 GB
|8 TB
|Registrieren
|G7 Dedicated 96 GB
|3
|3.111,00 $
|1,56 $
|96 GB
|48
|1920 GB
|9 TB
|Registrieren
|G7 Dedicated 128 GB
|3
|4.146,00 $
|2,07 $
|128 GB
|50
|2500 GB
|10 TB
|Registrieren
|G7 Dedicated 256 GB
|3
|8.295,00 $
|4,15 $
|256 GB
|56
|5000 GB
|11 TB
|Registrieren
|G7 Dedicated 512 GB
|3
|16.590,00 $
|8,29 $
|512 GB
|64
|7200 GB
|12 TB
|Registrieren
Kosten bei Überschreiten der Übertragungskosten = 0,005 USD pro GB
Dedizierte CPU-Kerne, die auf verfügbarer Legacy-Hardware bereitgestellt werden, mit minimalen Ressourcenkonflikten. Ideal für konstante Produktions-Workloads, die eine vorhersehbare Performance ohne Premium-Hardwareanforderungen benötigen.
|Tarif
|Knoten
|USD/Monat
|USD/Std.
|RAM
|CPUs
|Speicher
|Transfer
|G6 Dedicated 4 GB
|3
|108,00 $
|0,054 $
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|Registrieren
|G6 Dedicated 8 GB
|3
|216,00 $
|0,108 $
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|Registrieren
|G6 Dedicated 16 GB
|3
|432,00 $
|0,216 $
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|Registrieren
|G6 Dedicated 32 GB
|3
|864,00 $
|0,432 $
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|Registrieren
|G6 Dedicated 64 GB
|3
|1.728,00 $
|0,864 $
|64 GB
|32
|1280 GB
|8 TB
|Registrieren
|G6 Dedicated 96 GB
|3
|2.592,00 $
|1,296 $
|96 GB
|48
|1920 GB
|9 TB
|Registrieren
|G6 Dedicated 128 GB
|3
|3.456,00 $
|1,728 $
|128 GB
|50
|2500 GB
|10 TB
|Registrieren
|G6 Dedicated 256 GB
|3
|6.912,00 $
|3,456 $
|256 GB
|56
|5000 GB
|11 TB
|Registrieren
|G6 Dedicated 512 GB
|3
|13.824,00 $
|6,912 $
|512 GB
|64
|7200 GB
|12 TB
|Registrieren
Kosten bei Überschreiten der Übertragungskosten = 0,005 USD pro GB
Gemeinsam genutzte CPU auf Legacy-Hardware für kosteneffiziente Entwicklung, Tests und variable Workloads.
|Tarif
|Knoten
|USD/Monat
|USD/Std.
|RAM
|CPUs
|Speicher
|Transfer
|Shared 2 GB
|3
|36,00 $
|0,054 $
|6 GB
|3
|150 GB
|6 TB
|Registrieren
|Shared 4 GB
|3
|72,00 $
|0,108 $
|12 GB
|6
|240 GB
|12 TB
|Registrieren
|Shared 8 GB
|3
|144,00 $
|0,216 $
|24 GB
|12
|480 GB
|15 TB
|Registrieren
|Shared 16 GB
|3
|288,00 $
|0,432 $
|48 GB
|18
|960 GB
|24 TB
|Registrieren
|Shared 32 GB
|3
|576,00 $
|0,864 $
|96 GB
|24
|1920 GB
|48 TB
|Registrieren
|Shared 64 GB
|3
|1.152,00 $
|1,728 $
|192 GB
|48
|3840 GB
|60 TB
|Registrieren
|Shared 96 GB
|3
|1.728,00 $
|2,592 $
|288 GB
|60
|5760 GB
|60 TB
|Registrieren
|Shared 128 GB
|3
|2.304,00 $
|3,456 $
|384 GB
|72
|7680 GB
|60 TB
|Registrieren
|Shared 192 GB
|3
|3.456,00 $
|5,184 $
|576 GB
|96
|11520 GB
|60 TB
|Registrieren
Kosten bei Überschreiten der Übertragungskosten = 0,005 USD pro GB
Virtuelle Maschinen, die mit dedizierten Kernen für speicherintensive Anwendungen optimiert sind.
|Tarif
|Knoten
|USD/Monat
|USD/Std.
|RAM
|CPUs
|Speicher
|Transfer
|High Memory 24 GB
|3
|180,00 $
|0,27 $
|72 GB
|6
|60 GB
|15 TB
|Registrieren
|High Memory 48 GB
|3
|360,00 $
|0,54 $
|144 GB
|6
|120 GB
|18 TB
|Registrieren
|High Memory 90 GB
|3
|720,00 $
|1,08 $
|270 GB
|12
|270 GB
|21 TB
|Registrieren
|High Memory 150 GB
|3
|1.440,00 $
|2,16 $
|450 GB
|24
|600 GB
|24 TB
|Registrieren
|High Memory 300 GB
|3
|2.880,00 $
|4,32 $
|900 GB
|48
|1020 GB
|27 TB
|Registrieren
Kosten bei Überschreiten der Übertragungskosten = 0,005 USD pro GB
Häufig gestellte Fragen
Häufig gestellte Fragen
LKE beinhaltet keine zusätzliche Servicegebühr. Die vollständig verwaltete Standard-Steuerebene ist ohne zusätzliche Kosten enthalten. Sie bezahlen nur für die Worker-Knoten, NodeBalancer, Speicher-Volumes und andere Cloud-Ressourcen, die Ihr Cluster tatsächlich verwendet.
LKE umfasst eine vollständig verwaltete, gemeinsame Steuerebene ohne zusätzliche Kosten. Computing-Instanzen, die als Worker-Knoten verwendet werden, NodeBalancer, Block-Storage-Volumes und andere Ressourcen, die mit Ihrem Cluster bereitgestellt werden, werden separat zu ihren Standardpreisen abgerechnet.
Sie können ein LKE‑Cluster auf eine HV‑Steuerebene (Hochverfügbarkeit) upgraden, die bei 60 USD pro Cluster und Monat beginnt. Der Preis kann je nach Region variieren.
LKE Enterprise kostet 300 USD pro Cluster und Monat – zusätzlich zu den vom Cluster verbrauchten Ressourcen. Diese Stufe umfasst eine dedizierte, hochverfügbare Steuerebene.
LKE umfasst eine gemeinsame Steuerebene ohne zusätzliche Kosten, wobei HV als kostenpflichtiges Upgrade erhältlich ist. LKE Enterprise kostet 300 USD pro Cluster und Monat und umfasst eine dedizierte HV‑Steuerebene. Bei beiden Stufen werden die Cloud-Ressourcen, die Ihre Cluster verbrauchen, separat berechnet.
Nein. Worker-Knoten werden auf Grundlage der von Ihnen ausgewählten Computing-Instanzen separat abgerechnet. LKE unterstützt die Tarife „Shared CPU“, „Dedicated CPU“ und „High Memory“, sodass Sie Ressourcen entsprechend Ihren Workload-Anforderungen auswählen können.
Nein. NodeBalancer und persistente Block-Storage-Volumes, die von Ihren LKE‑Clustern verwendet werden, werden separat zu ihren Standardtarifen abgerechnet. LKE Enterprise unterstützt auch Premium-NodeBalancer.
Einige Kosten variieren je nach Region. Die LKE-HV‑Steuerebene beginnt bei 60 USD pro Cluster und Monat, je nach Region, und die zugrunde liegenden Computing- und anderen Cloud-Ressourcen werden gemäß den Preisen der Region abgerechnet, in der sie bereitgestellt werden.
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