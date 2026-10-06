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LKE: Tarife und Preise der Managed-Kubernetes-Engine

Führen Sie Kubernetes zu vorhersehbaren Kosten aus und vergleichen Sie die Preise für LKE und LKE Enterprise, um den richtigen Tarif für Ihre Kubernetes-Workloads zu finden.

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COMPUTING

LKE: Managed Kubernetes Engine-Tarife

Mit LKE bezahlen Sie nur für die Ressourcen, die Ihre Cluster tatsächlich verbrauchen, einschließlich Rechenleistung, Lastausgleich und Speicher. Die verwaltete Standard-Steuerebene ist ohne zusätzliche Kosten enthalten, wobei optionale HV- und LKE Enterprise-Steuerebenenoptionen gegen eine zusätzliche Gebühr pro Cluster verfügbar sind.

Dokumentation
See pricing for:
LKE: Managed Kubernetes Engine Plan

Hochbeständiges Computing mit AMD EPYC™-Prozessoren der fünften Generation mit neuen 1:2-VM-Größen und erweiterten Speicheroptionen. Entwickelt für latenzsensible und ressourcenintensive Unternehmensanwendungen.

TarifKnotenUSD/Std.RAMvCPUsSpeicherTransfer 
G8 Dedicated 4x230,07 $4 GB240 GB0 TBRegistrieren
G8 Dedicated 8x430,14 $8 GB480 GB0 TBRegistrieren
G8 Dedicated 16x830,27 $16 GB8160 GB0 TBRegistrieren
G8 Dedicated 32x1630,54 $32 GB16320 GB0 TBRegistrieren
G8 Dedicated 64x3231,08 $64 GB32640 GB0 TBRegistrieren
G8 Dedicated 96x4831,62 $96 GB48960 GB0 TBRegistrieren
G8 Dedicated 128x6432,16 $128 GB641280 GB0 TBRegistrieren
G8 Dedicated 256x12834,32 $256 GB1282560 GB0 TBRegistrieren
G8 Dedicated 512x25638,64 $512 GB2565120 GB0 TBRegistrieren

Kosten bei Überschreiten der Übertragungskosten = 0,005 USD pro GB

Hochbeständiges Computing mit AMD EPYC-Prozessoren der fünften Generation mit neuen 1:4-VM-Größen und erweiterten Speicheroptionen. Entwickelt für latenzsensible und ressourcenintensive Unternehmensanwendungen.

TarifKnotenUSD/Std.RAMvCPUsSpeicherTransfer 
G8 Dedicated 8x230,11 $8 GB280 GB0 TBRegistrieren
G8 Dedicated 16x430,21 $16 GB4160 GB0 TBRegistrieren
G8 Dedicated 32x830,42 $32 GB8320 GB0 TBRegistrieren
G8 Dedicated 64x1630,84 $64 GB16640 GB0 TBRegistrieren
G8 Dedicated 96x2431,26 $96 GB24960 GB0 TBRegistrieren
G8 Dedicated 128x3231,68 $128 GB321280 GB0 TBRegistrieren
G8 Dedicated 256x6433,36 $256 GB642560 GB0 TBRegistrieren
G8 Dedicated 512x12836,84 $512 GB1285120 GB0 TBRegistrieren

Kosten bei Überschreiten der Übertragungskosten = 0,005 USD pro GB

Hochleistungs-CPU-Kerne mit AMD EPYC-Prozessoren der dritten Generation und einer Premium-Speicherkonfiguration, die selbst unter Last einen konstanten Durchsatz bietet. Entwickelt für CPU-intensive oder geschäftskritische Anwendungen, die skalierbar Zuverlässigkeit, geringe Latenz und stabile Performance erfordern.

TarifKnotenUSD/MonatUSD/Std.RAMvCPUsSpeicherTransfer 
G7 Dedicated 4 GB3129,00 $0,06 $4 GB280 GB4 TBRegistrieren
G7 Dedicated 8 GB3258,00 $0,13 $8 GB4160 GB5 TBRegistrieren
G7 Dedicated 16 GB3519,00 $0,26 $16 GB8320 GB6 TBRegistrieren
G7 Dedicated 32 GB31.038,00 $0,52 $32 GB16640 GB7 TBRegistrieren
G7 Dedicated 64 GB32.073,00 $1,04 $64 GB321280 GB8 TBRegistrieren
G7 Dedicated 96 GB33.111,00 $1,56 $96 GB481920 GB9 TBRegistrieren
G7 Dedicated 128 GB34.146,00 $2,07 $128 GB502500 GB10 TBRegistrieren
G7 Dedicated 256 GB38.295,00 $4,15 $256 GB565000 GB11 TBRegistrieren
G7 Dedicated 512 GB316.590,00 $8,29 $512 GB647200 GB12 TBRegistrieren

Kosten bei Überschreiten der Übertragungskosten = 0,005 USD pro GB

Dedizierte CPU-Kerne, die auf verfügbarer Legacy-Hardware bereitgestellt werden, mit minimalen Ressourcenkonflikten. Ideal für konstante Produktions-Workloads, die eine vorhersehbare Performance ohne Premium-Hardwareanforderungen benötigen.

TarifKnotenUSD/MonatUSD/Std.RAMCPUsSpeicherTransfer 
G6 Dedicated 4 GB3108,00 $0,054 $4 GB280 GB4 TBRegistrieren
G6 Dedicated 8 GB3216,00 $0,108 $8 GB4160 GB5 TBRegistrieren
G6 Dedicated 16 GB3432,00 $0,216 $16 GB8320 GB6 TBRegistrieren
G6 Dedicated 32 GB3864,00 $0,432 $32 GB16640 GB7 TBRegistrieren
G6 Dedicated 64 GB31.728,00 $0,864 $64 GB321280 GB8 TBRegistrieren
G6 Dedicated 96 GB32.592,00 $1,296 $96 GB481920 GB9 TBRegistrieren
G6 Dedicated 128 GB33.456,00 $1,728 $128 GB502500 GB10 TBRegistrieren
G6 Dedicated 256 GB36.912,00 $3,456 $256 GB565000 GB11 TBRegistrieren
G6 Dedicated 512 GB313.824,00 $6,912 $512 GB647200 GB12 TBRegistrieren

Kosten bei Überschreiten der Übertragungskosten = 0,005 USD pro GB

Gemeinsam genutzte CPU auf Legacy-Hardware für kosteneffiziente Entwicklung, Tests und variable Workloads.

TarifKnotenUSD/MonatUSD/Std.RAMCPUsSpeicherTransfer 
Shared 2 GB336,00 $0,054 $6 GB3150 GB6 TBRegistrieren
Shared 4 GB372,00 $0,108 $12 GB6240 GB12 TBRegistrieren
Shared 8 GB3144,00 $0,216 $24 GB12480 GB15 TBRegistrieren
Shared 16 GB3288,00 $0,432 $48 GB18960 GB24 TBRegistrieren
Shared 32 GB3576,00 $0,864 $96 GB241920 GB48 TBRegistrieren
Shared 64 GB31.152,00 $1,728 $192 GB483840 GB60 TBRegistrieren
Shared 96 GB31.728,00 $2,592 $288 GB605760 GB60 TBRegistrieren
Shared 128 GB32.304,00 $3,456 $384 GB727680 GB60 TBRegistrieren
Shared 192 GB33.456,00 $5,184 $576 GB9611520 GB60 TBRegistrieren

Kosten bei Überschreiten der Übertragungskosten = 0,005 USD pro GB

Virtuelle Maschinen, die mit dedizierten Kernen für speicherintensive Anwendungen optimiert sind.

TarifKnotenUSD/MonatUSD/Std.RAMCPUsSpeicherTransfer 
High Memory 24 GB3180,00 $0,27 $72 GB660 GB15 TBRegistrieren
High Memory 48 GB3360,00 $0,54 $144 GB6120 GB18 TBRegistrieren
High Memory 90 GB3720,00 $1,08 $270 GB12270 GB21 TBRegistrieren
High Memory 150 GB31.440,00 $2,16 $450 GB24600 GB24 TBRegistrieren
High Memory 300 GB32.880,00 $4,32 $900 GB481020 GB27 TBRegistrieren

Kosten bei Überschreiten der Übertragungskosten = 0,005 USD pro GB

Häufig gestellte Fragen

Häufig gestellte Fragen

LKE beinhaltet keine zusätzliche Servicegebühr. Die vollständig verwaltete Standard-Steuerebene ist ohne zusätzliche Kosten enthalten. Sie bezahlen nur für die Worker-Knoten, NodeBalancer, Speicher-Volumes und andere Cloud-Ressourcen, die Ihr Cluster tatsächlich verwendet.

LKE umfasst eine vollständig verwaltete, gemeinsame Steuerebene ohne zusätzliche Kosten. Computing-Instanzen, die als Worker-Knoten verwendet werden, NodeBalancer, Block-Storage-Volumes und andere Ressourcen, die mit Ihrem Cluster bereitgestellt werden, werden separat zu ihren Standardpreisen abgerechnet.

Sie können ein LKE‑Cluster auf eine HV‑Steuerebene (Hochverfügbarkeit) upgraden, die bei 60 USD pro Cluster und Monat beginnt. Der Preis kann je nach Region variieren.

LKE Enterprise kostet 300 USD pro Cluster und Monat – zusätzlich zu den vom Cluster verbrauchten Ressourcen. Diese Stufe umfasst eine dedizierte, hochverfügbare Steuerebene.

LKE umfasst eine gemeinsame Steuerebene ohne zusätzliche Kosten, wobei HV als kostenpflichtiges Upgrade erhältlich ist. LKE Enterprise kostet 300 USD pro Cluster und Monat und umfasst eine dedizierte HV‑Steuerebene. Bei beiden Stufen werden die Cloud-Ressourcen, die Ihre Cluster verbrauchen, separat berechnet.

Nein. Worker-Knoten werden auf Grundlage der von Ihnen ausgewählten Computing-Instanzen separat abgerechnet. LKE unterstützt die Tarife „Shared CPU“, „Dedicated CPU“ und „High Memory“, sodass Sie Ressourcen entsprechend Ihren Workload-Anforderungen auswählen können.

Nein. NodeBalancer und persistente Block-Storage-Volumes, die von Ihren LKE‑Clustern verwendet werden, werden separat zu ihren Standardtarifen abgerechnet. LKE Enterprise unterstützt auch Premium-NodeBalancer.

Einige Kosten variieren je nach Region. Die LKE-HV‑Steuerebene beginnt bei 60 USD pro Cluster und Monat, je nach Region, und die zugrunde liegenden Computing- und anderen Cloud-Ressourcen werden gemäß den Preisen der Region abgerechnet, in der sie bereitgestellt werden.

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