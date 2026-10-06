COMPUTING

Mit LKE bezahlen Sie nur für die Ressourcen, die Ihre Cluster tatsächlich verbrauchen, einschließlich Rechenleistung, Lastausgleich und Speicher. Die verwaltete Standard-Steuerebene ist ohne zusätzliche Kosten enthalten, wobei optionale HV- und LKE Enterprise-Steuerebenenoptionen gegen eine zusätzliche Gebühr pro Cluster verfügbar sind.