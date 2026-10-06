Akamai
Passer au contenu principal
Akamai
Se connecter
Se connecter Close
Cloud Manager
Gérez vos services de cloud computing
Se connecter Close
Control Center
Gérez vos services de sécurité et de diffusion
Background

LKE : tarifs et forfaits du moteur Managed Kubernetes

Exécutez Kubernetes avec une tarification prévisible et comparez les prix de LKE et de LKE Enterprise pour trouver la solution la plus adaptée à vos charges de travail Kubernetes.

Voir les détails du produit.
S'inscrire
CALCUL

LKE : forfaits de moteur Kubernetes géré

Avec LKE, payez uniquement pour les ressources consommées par vos clusters, qu'il s'agisse de calcul, d'équilibrage de charge ou de stockage. Le plan de contrôle géré standard est inclus sans frais supplémentaires, tandis que des options de plan de contrôle haute disponibilité et LKE Enterprise sont disponibles en option, moyennant des frais supplémentaires par cluster.

Documentation
See pricing for:
LKE: Managed Kubernetes Engine Plan

Calcul à haute stabilité, optimisé par des processeurs AMD EPYC™ de 5e génération avec de nouveaux modèles de machine virtuelle 1:2 et des options de mémoire étendues. Conçu pour les applications professionnelles, sensibles à la latence et exigeantes.

ForfaitNœuds$/hRAMvCPUStockageTransfert 
G8 Dedicated 4x230,07 $4 Go240 Go0 ToS'inscrire
G8 Dedicated 8x430,14 $8 Go480 Go0 ToS'inscrire
G8 Dedicated 16x830,27 $16 Go8160 Go0 ToS'inscrire
G8 Dedicated 32x1630,54 $32 Go16320 Go0 ToS'inscrire
G8 Dedicated 64x3231,08 $64 Go32640 Go0 ToS'inscrire
G8 Dedicated 96x4831,62 $96 Go48960 Go0 ToS'inscrire
G8 Dedicated 128x6432,16 $128 Go641280 Go0 ToS'inscrire
G8 Dedicated 256x12834,32 $256 Go1282560 Go0 ToS'inscrire
G8 Dedicated 512x25638,64 $512 Go2565120 Go0 ToS'inscrire

Coût moyen de sortie : 0,005 USD par Go

Calcul à haute stabilité, optimisé par des processeurs AMD EPYC de 5e génération avec de nouveaux modèles de machine virtuelle 1:4 et des options de mémoire étendues. Conçu pour les applications professionnelles, sensibles à la latence et exigeantes.

ForfaitNœuds$/hRAMvCPUStockageTransfert 
G8 Dedicated 8x230,11 $8 Go280 Go0 ToS'inscrire
G8 Dedicated 16x430,21 $16 Go4160 Go0 ToS'inscrire
G8 Dedicated 32x830,42 $32 Go8320 Go0 ToS'inscrire
G8 Dedicated 64x1630,84 $64 Go16640 Go0 ToS'inscrire
G8 Dedicated 96x2431,26 $96 Go24960 Go0 ToS'inscrire
G8 Dedicated 128x3231,68 $128 Go321280 Go0 ToS'inscrire
G8 Dedicated 256x6433,36 $256 Go642560 Go0 ToS'inscrire
G8 Dedicated 512x12836,84 $512 Go1285120 Go0 ToS'inscrire

Coût moyen de sortie : 0,005 USD par Go

Des cœurs de CPU dédiés haute performance et propulsés par des processeurs AMD EPYC de 3e génération avec une configuration mémoire haut de gamme, offrant un débit constant même en cas de charge importante. Conçus pour les applications stratégiques ou gourmandes en ressources informatiques qui nécessitent fiabilité, faible latence et performances stables à grande échelle.

ForfaitNœuds$/mois$/hRAMvCPUStockageTransfert 
G7 Dedicated 4 Go3129,00 $0,06 $4 Go280 Go4 ToS'inscrire
G7 Dedicated 8 Go3258,00 $0,13 $8 Go4160 Go5 ToS'inscrire
G7 Dedicated 16 Go3519,00 $0,26 $16 Go8320 Go6 ToS'inscrire
G7 Dedicated 32 Go31 038,00 $0,52 $32 Go16640 Go7 ToS'inscrire
G7 Dedicated 64 Go32 073,00 $1,04 $64 Go321280 Go8 ToS'inscrire
G7 Dedicated 96 Go33 111,00 $1,56 $96 Go481920 Go9 ToS'inscrire
G7 Dedicated 128 Go34 146,00 $2,07 $128 Go502500 Go10 ToS'inscrire
G7 Dedicated 256 Go38 295,00 $4,15 $256 Go565000 Go11 ToS'inscrire
G7 Dedicated 512 Go316 590,00 $8,29 $512 Go647200 Go12 ToS'inscrire

Coût moyen de sortie : 0,005 USD par Go

Cœurs de CPU dédiés provisionnés sur le matériel existant disponible, avec un risque minimal de conflits de ressources. Solution idéale pour les charges de travail de production régulières qui nécessitent des performances prévisibles sans exigences matérielles haut de gamme.

ForfaitNœuds$/mois$/hRAMCPUStockageTransfert 
G6 Dedicated 4 Go3108,00 $0,054 $4 Go280 Go4 ToS'inscrire
G6 Dedicated 8 Go3216,00 $0,108 $8 Go4160 Go5 ToS'inscrire
G6 Dedicated 16 Go3432,00 $0,216 $16 Go8320 Go6 ToS'inscrire
G6 Dedicated 32 Go3864,00 $0,432 $32 Go16640 Go7 ToS'inscrire
G6 Dedicated 64 Go31 728,00 $0,864 $64 Go321280 Go8 ToS'inscrire
G6 Dedicated 96 Go32 592,00 $1,296 $96 Go481920 Go9 ToS'inscrire
G6 Dedicated 128 Go33 456,00 $1,728 $128 Go502500 Go10 ToS'inscrire
G6 Dedicated 256 Go36 912,00 $3,456 $256 Go565000 Go11 ToS'inscrire
G6 Dedicated 512 Go313 824,00 $6,912 $512 Go647200 Go12 ToS'inscrire

Coût moyen de sortie : 0,005 USD par Go

CPU partagé sur le matériel existant pour un développement, des tests et des charges de travail variables rentables.

ForfaitNœuds$/mois$/hRAMCPUStockageTransfert 
Shared 2 Go336,00 $0,054 $6 Go3150 Go6 ToS'inscrire
Shared 4 Go372,00 $0,108 $12 Go6240 Go12 ToS'inscrire
Shared 8 Go3144,00 $0,216 $24 Go12480 Go15 ToS'inscrire
Shared 16 Go3288,00 $0,432 $48 Go18960 Go24 ToS'inscrire
Shared 32 Go3576,00 $0,864 $96 Go241920 Go48 ToS'inscrire
Shared 64 Go31 152,00 $1,728 $192 Go483840 Go60 ToS'inscrire
Shared 96 Go31 728,00 $2,592 $288 Go605 760 Go60 ToS'inscrire
Shared 128 Go32 304,00 $3,456 $384 Go727 680 Go60 ToS'inscrire
Shared 192 Go33 456,00 $5,184 $576 Go9611 520 Go60 ToS'inscrire

Coût moyen de sortie : 0,005 USD par Go

Machines virtuelles optimisées avec des cœurs dédiés pour les applications gourmandes en mémoire.

ForfaitNœuds$/mois$/hRAMCPUStockageTransfert 
High Memory 24 Go3180,00 $0,27 $72 Go660 Go15 ToS'inscrire
High Memory 48 Go3360,00 $0,54 $144 Go6120 Go18 ToS'inscrire
High Memory 90 Go3720,00 $1,08 $270 Go12270 Go21 ToS'inscrire
High Memory 150 Go31 440,00 $2,16 $450 Go24600 Go24 ToS'inscrire
High Memory 300 Go32 880,00 $4,32 $900 Go481 020 Go27 ToS'inscrire

Coût moyen de sortie : 0,005 USD par Go

Foire aux questions

Foire aux questions

LKE ne facture aucuns frais de service supplémentaires. Le plan de contrôle standard, entièrement géré, est inclus sans frais supplémentaires. Vous payez pour les nœuds de travail, NodeBalancers, les volumes de stockage et les autres ressources cloud utilisées par votre cluster.

LKE comprend un plan de contrôle partagé et entièrement géré, sans frais supplémentaires. Les instances de calcul utilisées comme nœuds de travail, NodeBalancers, les volumes Block Storage et les autres ressources déployées avec votre cluster sont facturés séparément selon leurs tarifs habituels.

Vous pouvez mettre à niveau un cluster LKE vers un plan de contrôle à haute disponibilité (HA) à partir de 60 USD par cluster et par mois. Les tarifs peuvent varier selon les régions.

LKE Enterprise coûte 300 USD par cluster et par mois, en plus des ressources consommées par le cluster. Il comprend un plan de contrôle dédié et haute disponibilité.

LKE comprend un plan de contrôle partagé sans frais supplémentaires, tandis que la haute disponibilité (HA) est disponible en tant que mise à niveau payante. LKE Enterprise coûte 300 USD par cluster et par mois, et comprend un plan de contrôle haute disponibilité dédié. Les deux niveaux facturent séparément les ressources cloud consommées par vos clusters.

Non. Les nœuds de travail sont facturés séparément en fonction des instances de calcul que vous sélectionnez. LKE prend en charge les forfaits Shared CPU, Dedicated CPU et High Memory, vous permettant ainsi de choisir les ressources en fonction de vos besoins en termes de charge de travail.

Non. NodeBalancers et les volumes Block Storage persistants utilisés par vos clusters LKE sont facturés séparément, selon leurs tarifs standard. LKE Enterprise prend également en charge NodeBalancers Premium.

Certains coûts varient selon la région. Le plan de contrôle LKE haute disponibilité démarre à 60 USD par cluster et par mois, selon la région, tandis que les ressources de calcul sous-jacentes et les autres ressources cloud sont facturées selon les tarifs applicables dans la région où elles sont déployées.

Obtenez une analyse personnalisée de vos coûts cloud

Contactez notre équipe commerciale pour échanger au sujet de vos objectifs, personnaliser votre infrastructure et concevoir la solution cloud adaptée, avec les fonctionnalités dont vous avez besoin.