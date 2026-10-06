LKE : forfaits de moteur Kubernetes géré
Avec LKE, payez uniquement pour les ressources consommées par vos clusters, qu'il s'agisse de calcul, d'équilibrage de charge ou de stockage. Le plan de contrôle géré standard est inclus sans frais supplémentaires, tandis que des options de plan de contrôle haute disponibilité et LKE Enterprise sont disponibles en option, moyennant des frais supplémentaires par cluster.
Calcul à haute stabilité, optimisé par des processeurs AMD EPYC™ de 5e génération avec de nouveaux modèles de machine virtuelle 1:2 et des options de mémoire étendues. Conçu pour les applications professionnelles, sensibles à la latence et exigeantes.
|Forfait
|Nœuds
|$/h
|RAM
|vCPU
|Stockage
|Transfert
|G8 Dedicated 4x2
|3
|0,07 $
|4 Go
|2
|40 Go
|0 To
|S'inscrire
|G8 Dedicated 8x4
|3
|0,14 $
|8 Go
|4
|80 Go
|0 To
|S'inscrire
|G8 Dedicated 16x8
|3
|0,27 $
|16 Go
|8
|160 Go
|0 To
|S'inscrire
|G8 Dedicated 32x16
|3
|0,54 $
|32 Go
|16
|320 Go
|0 To
|S'inscrire
|G8 Dedicated 64x32
|3
|1,08 $
|64 Go
|32
|640 Go
|0 To
|S'inscrire
|G8 Dedicated 96x48
|3
|1,62 $
|96 Go
|48
|960 Go
|0 To
|S'inscrire
|G8 Dedicated 128x64
|3
|2,16 $
|128 Go
|64
|1280 Go
|0 To
|S'inscrire
|G8 Dedicated 256x128
|3
|4,32 $
|256 Go
|128
|2560 Go
|0 To
|S'inscrire
|G8 Dedicated 512x256
|3
|8,64 $
|512 Go
|256
|5120 Go
|0 To
|S'inscrire
Coût moyen de sortie : 0,005 USD par Go
Calcul à haute stabilité, optimisé par des processeurs AMD EPYC de 5e génération avec de nouveaux modèles de machine virtuelle 1:4 et des options de mémoire étendues. Conçu pour les applications professionnelles, sensibles à la latence et exigeantes.
|Forfait
|Nœuds
|$/h
|RAM
|vCPU
|Stockage
|Transfert
|G8 Dedicated 8x2
|3
|0,11 $
|8 Go
|2
|80 Go
|0 To
|S'inscrire
|G8 Dedicated 16x4
|3
|0,21 $
|16 Go
|4
|160 Go
|0 To
|S'inscrire
|G8 Dedicated 32x8
|3
|0,42 $
|32 Go
|8
|320 Go
|0 To
|S'inscrire
|G8 Dedicated 64x16
|3
|0,84 $
|64 Go
|16
|640 Go
|0 To
|S'inscrire
|G8 Dedicated 96x24
|3
|1,26 $
|96 Go
|24
|960 Go
|0 To
|S'inscrire
|G8 Dedicated 128x32
|3
|1,68 $
|128 Go
|32
|1280 Go
|0 To
|S'inscrire
|G8 Dedicated 256x64
|3
|3,36 $
|256 Go
|64
|2560 Go
|0 To
|S'inscrire
|G8 Dedicated 512x128
|3
|6,84 $
|512 Go
|128
|5120 Go
|0 To
|S'inscrire
Coût moyen de sortie : 0,005 USD par Go
Des cœurs de CPU dédiés haute performance et propulsés par des processeurs AMD EPYC de 3e génération avec une configuration mémoire haut de gamme, offrant un débit constant même en cas de charge importante. Conçus pour les applications stratégiques ou gourmandes en ressources informatiques qui nécessitent fiabilité, faible latence et performances stables à grande échelle.
|Forfait
|Nœuds
|$/mois
|$/h
|RAM
|vCPU
|Stockage
|Transfert
|G7 Dedicated 4 Go
|3
|129,00 $
|0,06 $
|4 Go
|2
|80 Go
|4 To
|S'inscrire
|G7 Dedicated 8 Go
|3
|258,00 $
|0,13 $
|8 Go
|4
|160 Go
|5 To
|S'inscrire
|G7 Dedicated 16 Go
|3
|519,00 $
|0,26 $
|16 Go
|8
|320 Go
|6 To
|S'inscrire
|G7 Dedicated 32 Go
|3
|1 038,00 $
|0,52 $
|32 Go
|16
|640 Go
|7 To
|S'inscrire
|G7 Dedicated 64 Go
|3
|2 073,00 $
|1,04 $
|64 Go
|32
|1280 Go
|8 To
|S'inscrire
|G7 Dedicated 96 Go
|3
|3 111,00 $
|1,56 $
|96 Go
|48
|1920 Go
|9 To
|S'inscrire
|G7 Dedicated 128 Go
|3
|4 146,00 $
|2,07 $
|128 Go
|50
|2500 Go
|10 To
|S'inscrire
|G7 Dedicated 256 Go
|3
|8 295,00 $
|4,15 $
|256 Go
|56
|5000 Go
|11 To
|S'inscrire
|G7 Dedicated 512 Go
|3
|16 590,00 $
|8,29 $
|512 Go
|64
|7200 Go
|12 To
|S'inscrire
Coût moyen de sortie : 0,005 USD par Go
Cœurs de CPU dédiés provisionnés sur le matériel existant disponible, avec un risque minimal de conflits de ressources. Solution idéale pour les charges de travail de production régulières qui nécessitent des performances prévisibles sans exigences matérielles haut de gamme.
|Forfait
|Nœuds
|$/mois
|$/h
|RAM
|CPU
|Stockage
|Transfert
|G6 Dedicated 4 Go
|3
|108,00 $
|0,054 $
|4 Go
|2
|80 Go
|4 To
|S'inscrire
|G6 Dedicated 8 Go
|3
|216,00 $
|0,108 $
|8 Go
|4
|160 Go
|5 To
|S'inscrire
|G6 Dedicated 16 Go
|3
|432,00 $
|0,216 $
|16 Go
|8
|320 Go
|6 To
|S'inscrire
|G6 Dedicated 32 Go
|3
|864,00 $
|0,432 $
|32 Go
|16
|640 Go
|7 To
|S'inscrire
|G6 Dedicated 64 Go
|3
|1 728,00 $
|0,864 $
|64 Go
|32
|1280 Go
|8 To
|S'inscrire
|G6 Dedicated 96 Go
|3
|2 592,00 $
|1,296 $
|96 Go
|48
|1920 Go
|9 To
|S'inscrire
|G6 Dedicated 128 Go
|3
|3 456,00 $
|1,728 $
|128 Go
|50
|2500 Go
|10 To
|S'inscrire
|G6 Dedicated 256 Go
|3
|6 912,00 $
|3,456 $
|256 Go
|56
|5000 Go
|11 To
|S'inscrire
|G6 Dedicated 512 Go
|3
|13 824,00 $
|6,912 $
|512 Go
|64
|7200 Go
|12 To
|S'inscrire
Coût moyen de sortie : 0,005 USD par Go
CPU partagé sur le matériel existant pour un développement, des tests et des charges de travail variables rentables.
|Forfait
|Nœuds
|$/mois
|$/h
|RAM
|CPU
|Stockage
|Transfert
|Shared 2 Go
|3
|36,00 $
|0,054 $
|6 Go
|3
|150 Go
|6 To
|S'inscrire
|Shared 4 Go
|3
|72,00 $
|0,108 $
|12 Go
|6
|240 Go
|12 To
|S'inscrire
|Shared 8 Go
|3
|144,00 $
|0,216 $
|24 Go
|12
|480 Go
|15 To
|S'inscrire
|Shared 16 Go
|3
|288,00 $
|0,432 $
|48 Go
|18
|960 Go
|24 To
|S'inscrire
|Shared 32 Go
|3
|576,00 $
|0,864 $
|96 Go
|24
|1920 Go
|48 To
|S'inscrire
|Shared 64 Go
|3
|1 152,00 $
|1,728 $
|192 Go
|48
|3840 Go
|60 To
|S'inscrire
|Shared 96 Go
|3
|1 728,00 $
|2,592 $
|288 Go
|60
|5 760 Go
|60 To
|S'inscrire
|Shared 128 Go
|3
|2 304,00 $
|3,456 $
|384 Go
|72
|7 680 Go
|60 To
|S'inscrire
|Shared 192 Go
|3
|3 456,00 $
|5,184 $
|576 Go
|96
|11 520 Go
|60 To
|S'inscrire
Coût moyen de sortie : 0,005 USD par Go
Machines virtuelles optimisées avec des cœurs dédiés pour les applications gourmandes en mémoire.
|Forfait
|Nœuds
|$/mois
|$/h
|RAM
|CPU
|Stockage
|Transfert
|High Memory 24 Go
|3
|180,00 $
|0,27 $
|72 Go
|6
|60 Go
|15 To
|S'inscrire
|High Memory 48 Go
|3
|360,00 $
|0,54 $
|144 Go
|6
|120 Go
|18 To
|S'inscrire
|High Memory 90 Go
|3
|720,00 $
|1,08 $
|270 Go
|12
|270 Go
|21 To
|S'inscrire
|High Memory 150 Go
|3
|1 440,00 $
|2,16 $
|450 Go
|24
|600 Go
|24 To
|S'inscrire
|High Memory 300 Go
|3
|2 880,00 $
|4,32 $
|900 Go
|48
|1 020 Go
|27 To
|S'inscrire
Coût moyen de sortie : 0,005 USD par Go
Foire aux questions
Foire aux questions
LKE ne facture aucuns frais de service supplémentaires. Le plan de contrôle standard, entièrement géré, est inclus sans frais supplémentaires. Vous payez pour les nœuds de travail, NodeBalancers, les volumes de stockage et les autres ressources cloud utilisées par votre cluster.
LKE comprend un plan de contrôle partagé et entièrement géré, sans frais supplémentaires. Les instances de calcul utilisées comme nœuds de travail, NodeBalancers, les volumes Block Storage et les autres ressources déployées avec votre cluster sont facturés séparément selon leurs tarifs habituels.
Vous pouvez mettre à niveau un cluster LKE vers un plan de contrôle à haute disponibilité (HA) à partir de 60 USD par cluster et par mois. Les tarifs peuvent varier selon les régions.
LKE Enterprise coûte 300 USD par cluster et par mois, en plus des ressources consommées par le cluster. Il comprend un plan de contrôle dédié et haute disponibilité.
LKE comprend un plan de contrôle partagé sans frais supplémentaires, tandis que la haute disponibilité (HA) est disponible en tant que mise à niveau payante. LKE Enterprise coûte 300 USD par cluster et par mois, et comprend un plan de contrôle haute disponibilité dédié. Les deux niveaux facturent séparément les ressources cloud consommées par vos clusters.
Non. Les nœuds de travail sont facturés séparément en fonction des instances de calcul que vous sélectionnez. LKE prend en charge les forfaits Shared CPU, Dedicated CPU et High Memory, vous permettant ainsi de choisir les ressources en fonction de vos besoins en termes de charge de travail.
Non. NodeBalancers et les volumes Block Storage persistants utilisés par vos clusters LKE sont facturés séparément, selon leurs tarifs standard. LKE Enterprise prend également en charge NodeBalancers Premium.
Certains coûts varient selon la région. Le plan de contrôle LKE haute disponibilité démarre à 60 USD par cluster et par mois, selon la région, tandis que les ressources de calcul sous-jacentes et les autres ressources cloud sont facturées selon les tarifs applicables dans la région où elles sont déployées.
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