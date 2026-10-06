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LKE: Planos e preços do mecanismo do Kubernetes Gerenciado

Execute o Kubernetes com preços previsíveis e compare os preços do LKE e do LKE Enterprise para encontrar o plano ideal para suas cargas de trabalho no Kubernetes

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COMPUTAÇÃO

LKE: planos do mecanismo do Kubernetes Gerenciado

Com o LKE, você paga apenas pelos recursos que seus clusters consomem, incluindo capacidade de processamento, balanceamento de carga e armazenamento. O plano de controle gerenciado padrão está incluído sem custo adicional, com opções de alta disponibilidade (HA) e plano de controle do LKE Enterprise disponíveis mediante uma taxa extra por cluster.

Documentação
See pricing for:
LKE: Managed Kubernetes Engine Plan

Computação de alta consistência impulsionada por processadores AMD EPYC™ de 5ª geração com novas formas de VM 1:2 e opções de memória expandidas. Para aplicações de nível empresarial, sensíveis à latência e com uso intensivo de recursos.

PlanoNósValor por hora (US$)RAMvCPUsArmazenamentoTransferência 
G8 Dedicated 4x23$0,074 GB240 GB0 TBInscrever-se
G8 Dedicated 8x43$0,148 GB480 GB0 TBInscrever-se
G8 Dedicated 16x83$0,2716 GB8160 GB0 TBInscrever-se
G8 Dedicated 32x163$0,5432 GB16320 GB0 TBInscrever-se
G8 Dedicated 64x323$1,0864 GB32640 GB0 TBInscrever-se
G8 Dedicated 96x483$1,6296 GB48960 GB0 TBInscrever-se
G8 Dedicated 128x643$2,16128 GB641280 GB0 TBInscrever-se
G8 Dedicated 256x1283$4,32256 GB1282560 GB0 TBInscrever-se
G8 Dedicated 512x2563$8,64512 GB2565120 GB0 TBInscrever-se

Custos excedentes de saída = US$ 0,005 por GB

Computação de alta consistência impulsionada por processadores AMD EPYC de 5ª geração com novas formas de VM 1:4 e opções de memória expandidas. Para aplicações de nível empresarial, sensíveis à latência e com uso intensivo de recursos.

PlanoNósValor por hora (US$)RAMvCPUsArmazenamentoTransferência 
G8 Dedicated 8x23$0,118 GB280 GB0 TBInscrever-se
G8 Dedicated 16x43$0,2116 GB4160 GB0 TBInscrever-se
G8 Dedicated 32x83$0,4232 GB8320 GB0 TBInscrever-se
G8 Dedicated 64x163$0,8464 GB16640 GB0 TBInscrever-se
G8 Dedicated 96x243$1,2696 GB24960 GB0 TBInscrever-se
G8 Dedicated 128x323$1,68128 GB321280 GB0 TBInscrever-se
G8 Dedicated 256x643$3,36256 GB642560 GB0 TBInscrever-se
G8 Dedicated 512x1283$6,84512 GB1285120 GB0 TBInscrever-se

Custos excedentes de saída = US$ 0,005 por GB

Núcleos de CPU dedicados de alto desempenho com suporte dos processadores AMD EPYC de 3ª geração com uma configuração de memória premium, oferecendo taxa de transferência consistente mesmo sob carga. Para aplicações com uso intensivo de CPU ou essenciais aos negócios que exigem confiabilidade, baixa latência e desempenho estável em escala.

PlanoNósValor por mês (US$)Valor por hora (US$)RAMvCPUsArmazenamentoTransferência 
G7 Dedicated 4 GB3$129,00$0,064 GB280 GB4 TBInscrever-se
G7 Dedicated 8 GB3$258,00$0,138 GB4160 GB5 TBInscrever-se
G7 Dedicated 16 GB3$519,00$0,2616 GB8320 GB6 TBInscrever-se
G7 Dedicated 32 GB3$1.038,00$0,5232 GB16640 GB7 TBInscrever-se
G7 Dedicated 64 GB3$2.073,00$1,0464 GB321280 GB8 TBInscrever-se
G7 Dedicated 96 GB3$3.111,00$1,5696 GB481920 GB9 TBInscrever-se
G7 Dedicated 128 GB3$4.146,00$2,07128 GB502500 GB10 TBInscrever-se
G7 Dedicated 256 GB3$8.295,00$4,15256 GB565000 GB11 TBInscrever-se
G7 Dedicated 512 GB3$16.590,00$8,29512 GB647200 GB12 TBInscrever-se

Custos excedentes de saída = US$ 0,005 por GB

Núcleos dedicados de CPU provisionados em hardware legado disponível com contenção mínima de recursos. Ideal para workloads de produção estáveis que precisam de desempenho previsível sem requisitos de hardware premium.

PlanoNósValor por mês (US$)Valor por hora (US$)RAMCPUsArmazenamentoTransferência 
G6 Dedicated 4 GB3$108,00$0,0544 GB280 GB4 TBInscrever-se
G6 Dedicated 8 GB3$216,00$0,1088 GB4160 GB5 TBInscrever-se
G6 Dedicated 16 GB3$432,00$0,21616 GB8320 GB6 TBInscrever-se
G6 Dedicated 32 GB3$864,00$0,43232 GB16640 GB7 TBInscrever-se
G6 Dedicated 64 GB3$1.728,00$0,86464 GB321280 GB8 TBInscrever-se
G6 Dedicated 96 GB3$2.592,00$1,29696 GB481920 GB9 TBInscrever-se
G6 Dedicated 128 GB3$3.456,00$1,728128 GB502500 GB10 TBInscrever-se
G6 Dedicated 256 GB3$6.912,00$3,456256 GB565000 GB11 TBInscrever-se
G6 Dedicated 512 GB3$13.824,00$6,912512 GB647200 GB12 TBInscrever-se

Custos excedentes de saída = US$ 0,005 por GB

Shared CPU em hardware legado para economia em processos de desenvolvimento, teste e workloads variáveis.

PlanoNósValor por mês (US$)Valor por hora (US$)RAMCPUsArmazenamentoTransferência 
Shared 2 GB3$36,00$0,0546 GB3150 GB6 TBInscrever-se
Shared 4 GB3$72,00$0,10812 GB6240 GB12 TBInscrever-se
Shared 8 GB3$144,00$0,21624 GB12480 GB15 TBInscrever-se
Shared 16 GB3$288,00$0,43248 GB18960 GB24 TBInscrever-se
Shared 32 GB3$576,00$0,86496 GB241920 GB48 TBInscrever-se
Shared 64 GB3$1.152,00$1,728192 GB483840 GB60 TBInscrever-se
Shared 96 GB3$1.728,00$2,592288 GB605760 GB60 TBInscrever-se
Shared 128 GB3$2.304,00$3,456384 GB727680 GB60 TBInscrever-se
Shared 192 GB3$3.456,00$5,184576 GB9611520 GB60 TBInscrever-se

Custos excedentes de saída = US$ 0,005 por GB

Máquinas virtuais otimizadas com núcleos dedicados para aplicações com uso intensivo de memória.

PlanoNósValor por mês (US$)Valor por hora (US$)RAMCPUsArmazenamentoTransferência 
High Memory 24 GB3$180,00$0,2772 GB660 GB15 TBInscrever-se
High Memory 48 GB3$360,00$0,54144 GB6120 GB18 TBInscrever-se
High Memory 90 GB3$720,00$1,08270 GB12270 GB21 TBInscrever-se
High Memory 150 GB3$1.440,00$2,16450 GB24600 GB24 TBInscrever-se
High Memory 300 GB3$2.880,00$4,32900 GB481020 GB27 TBInscrever-se

Custos excedentes de saída = US$ 0,005 por GB

Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

O LKE não cobra nenhuma taxa adicional de serviço. O plano de controle padrão totalmente gerenciado está incluído sem custo adicional. Você paga pelos nós de trabalho, pelos NodeBalancers, pelos volumes de armazenamento e por outros recursos de nuvem utilizados pelo seu cluster.

O LKE inclui um plano de controle compartilhado e totalmente gerenciado, sem custo adicional. As instâncias de computação utilizadas como nós de trabalho, os NodeBalancers, os volumes do Block Storage e outros recursos implantados no seu cluster são cobrados separadamente, de acordo com as tarifas padrão aplicáveis a cada um deles.

Você pode atualizar um cluster do LKE para um plano de controle de alta disponibilidade (HA) a partir de US$ 60 por cluster, por mês. O preço varia de acordo com a região.

O custo do LKE Enterprise é de US$ 300 por cluster por mês, além dos recursos consumidos pelo cluster. Inclui um plano de controle dedicado e altamente disponível.

O LKE inclui um plano de controle compartilhado sem custo adicional, com a opção de alta disponibilidade (HA) disponível como um upgrade pago. O LKE Enterprise custa US$ 300 por cluster por mês e inclui um plano de controle de alta disponibilidade (HA) dedicado. Ambos os níveis cobram separadamente pelos recursos de nuvem utilizados pelos seus clusters.

Não. Os nós de trabalho são cobrados separadamente, de acordo com as instâncias de computação que você escolher. O LKE oferece suporte a planos Shared CPU, Dedicated CPU e High Memory, permitindo que você escolha os recursos de acordo com as necessidades da sua workload.

Não. Os NodeBalancers e os volumes de Block Storage persistentes utilizados pelos seus clusters do LKE são cobrados separadamente, de acordo com as tarifas padrão aplicáveis. O LKE Enterprise também oferece suporte a NodeBalancers Premium.

Alguns custos variam de acordo com a região. O plano de controle de HA do LKE começa em US$ 60 por cluster por mês, dependendo da região, e os recursos de computação subjacentes e outros recursos em nuvem são cobrados de acordo com as tarifas aplicáveis à região onde são implantados.

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