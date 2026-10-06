LKE: planos do mecanismo do Kubernetes Gerenciado
Com o LKE, você paga apenas pelos recursos que seus clusters consomem, incluindo capacidade de processamento, balanceamento de carga e armazenamento. O plano de controle gerenciado padrão está incluído sem custo adicional, com opções de alta disponibilidade (HA) e plano de controle do LKE Enterprise disponíveis mediante uma taxa extra por cluster.
Computação de alta consistência impulsionada por processadores AMD EPYC™ de 5ª geração com novas formas de VM 1:2 e opções de memória expandidas. Para aplicações de nível empresarial, sensíveis à latência e com uso intensivo de recursos.
|Plano
|Nós
|Valor por hora (US$)
|RAM
|vCPUs
|Armazenamento
|Transferência
|G8 Dedicated 4x2
|3
|$0,07
|4 GB
|2
|40 GB
|0 TB
|Inscrever-se
|G8 Dedicated 8x4
|3
|$0,14
|8 GB
|4
|80 GB
|0 TB
|Inscrever-se
|G8 Dedicated 16x8
|3
|$0,27
|16 GB
|8
|160 GB
|0 TB
|Inscrever-se
|G8 Dedicated 32x16
|3
|$0,54
|32 GB
|16
|320 GB
|0 TB
|Inscrever-se
|G8 Dedicated 64x32
|3
|$1,08
|64 GB
|32
|640 GB
|0 TB
|Inscrever-se
|G8 Dedicated 96x48
|3
|$1,62
|96 GB
|48
|960 GB
|0 TB
|Inscrever-se
|G8 Dedicated 128x64
|3
|$2,16
|128 GB
|64
|1280 GB
|0 TB
|Inscrever-se
|G8 Dedicated 256x128
|3
|$4,32
|256 GB
|128
|2560 GB
|0 TB
|Inscrever-se
|G8 Dedicated 512x256
|3
|$8,64
|512 GB
|256
|5120 GB
|0 TB
|Inscrever-se
Custos excedentes de saída = US$ 0,005 por GB
Computação de alta consistência impulsionada por processadores AMD EPYC de 5ª geração com novas formas de VM 1:4 e opções de memória expandidas. Para aplicações de nível empresarial, sensíveis à latência e com uso intensivo de recursos.
|Plano
|Nós
|Valor por hora (US$)
|RAM
|vCPUs
|Armazenamento
|Transferência
|G8 Dedicated 8x2
|3
|$0,11
|8 GB
|2
|80 GB
|0 TB
|Inscrever-se
|G8 Dedicated 16x4
|3
|$0,21
|16 GB
|4
|160 GB
|0 TB
|Inscrever-se
|G8 Dedicated 32x8
|3
|$0,42
|32 GB
|8
|320 GB
|0 TB
|Inscrever-se
|G8 Dedicated 64x16
|3
|$0,84
|64 GB
|16
|640 GB
|0 TB
|Inscrever-se
|G8 Dedicated 96x24
|3
|$1,26
|96 GB
|24
|960 GB
|0 TB
|Inscrever-se
|G8 Dedicated 128x32
|3
|$1,68
|128 GB
|32
|1280 GB
|0 TB
|Inscrever-se
|G8 Dedicated 256x64
|3
|$3,36
|256 GB
|64
|2560 GB
|0 TB
|Inscrever-se
|G8 Dedicated 512x128
|3
|$6,84
|512 GB
|128
|5120 GB
|0 TB
|Inscrever-se
Custos excedentes de saída = US$ 0,005 por GB
Núcleos de CPU dedicados de alto desempenho com suporte dos processadores AMD EPYC de 3ª geração com uma configuração de memória premium, oferecendo taxa de transferência consistente mesmo sob carga. Para aplicações com uso intensivo de CPU ou essenciais aos negócios que exigem confiabilidade, baixa latência e desempenho estável em escala.
|Plano
|Nós
|Valor por mês (US$)
|Valor por hora (US$)
|RAM
|vCPUs
|Armazenamento
|Transferência
|G7 Dedicated 4 GB
|3
|$129,00
|$0,06
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|Inscrever-se
|G7 Dedicated 8 GB
|3
|$258,00
|$0,13
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|Inscrever-se
|G7 Dedicated 16 GB
|3
|$519,00
|$0,26
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|Inscrever-se
|G7 Dedicated 32 GB
|3
|$1.038,00
|$0,52
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|Inscrever-se
|G7 Dedicated 64 GB
|3
|$2.073,00
|$1,04
|64 GB
|32
|1280 GB
|8 TB
|Inscrever-se
|G7 Dedicated 96 GB
|3
|$3.111,00
|$1,56
|96 GB
|48
|1920 GB
|9 TB
|Inscrever-se
|G7 Dedicated 128 GB
|3
|$4.146,00
|$2,07
|128 GB
|50
|2500 GB
|10 TB
|Inscrever-se
|G7 Dedicated 256 GB
|3
|$8.295,00
|$4,15
|256 GB
|56
|5000 GB
|11 TB
|Inscrever-se
|G7 Dedicated 512 GB
|3
|$16.590,00
|$8,29
|512 GB
|64
|7200 GB
|12 TB
|Inscrever-se
Custos excedentes de saída = US$ 0,005 por GB
Núcleos dedicados de CPU provisionados em hardware legado disponível com contenção mínima de recursos. Ideal para workloads de produção estáveis que precisam de desempenho previsível sem requisitos de hardware premium.
|Plano
|Nós
|Valor por mês (US$)
|Valor por hora (US$)
|RAM
|CPUs
|Armazenamento
|Transferência
|G6 Dedicated 4 GB
|3
|$108,00
|$0,054
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|Inscrever-se
|G6 Dedicated 8 GB
|3
|$216,00
|$0,108
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|Inscrever-se
|G6 Dedicated 16 GB
|3
|$432,00
|$0,216
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|Inscrever-se
|G6 Dedicated 32 GB
|3
|$864,00
|$0,432
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|Inscrever-se
|G6 Dedicated 64 GB
|3
|$1.728,00
|$0,864
|64 GB
|32
|1280 GB
|8 TB
|Inscrever-se
|G6 Dedicated 96 GB
|3
|$2.592,00
|$1,296
|96 GB
|48
|1920 GB
|9 TB
|Inscrever-se
|G6 Dedicated 128 GB
|3
|$3.456,00
|$1,728
|128 GB
|50
|2500 GB
|10 TB
|Inscrever-se
|G6 Dedicated 256 GB
|3
|$6.912,00
|$3,456
|256 GB
|56
|5000 GB
|11 TB
|Inscrever-se
|G6 Dedicated 512 GB
|3
|$13.824,00
|$6,912
|512 GB
|64
|7200 GB
|12 TB
|Inscrever-se
Custos excedentes de saída = US$ 0,005 por GB
Shared CPU em hardware legado para economia em processos de desenvolvimento, teste e workloads variáveis.
|Plano
|Nós
|Valor por mês (US$)
|Valor por hora (US$)
|RAM
|CPUs
|Armazenamento
|Transferência
|Shared 2 GB
|3
|$36,00
|$0,054
|6 GB
|3
|150 GB
|6 TB
|Inscrever-se
|Shared 4 GB
|3
|$72,00
|$0,108
|12 GB
|6
|240 GB
|12 TB
|Inscrever-se
|Shared 8 GB
|3
|$144,00
|$0,216
|24 GB
|12
|480 GB
|15 TB
|Inscrever-se
|Shared 16 GB
|3
|$288,00
|$0,432
|48 GB
|18
|960 GB
|24 TB
|Inscrever-se
|Shared 32 GB
|3
|$576,00
|$0,864
|96 GB
|24
|1920 GB
|48 TB
|Inscrever-se
|Shared 64 GB
|3
|$1.152,00
|$1,728
|192 GB
|48
|3840 GB
|60 TB
|Inscrever-se
|Shared 96 GB
|3
|$1.728,00
|$2,592
|288 GB
|60
|5760 GB
|60 TB
|Inscrever-se
|Shared 128 GB
|3
|$2.304,00
|$3,456
|384 GB
|72
|7680 GB
|60 TB
|Inscrever-se
|Shared 192 GB
|3
|$3.456,00
|$5,184
|576 GB
|96
|11520 GB
|60 TB
|Inscrever-se
Custos excedentes de saída = US$ 0,005 por GB
Máquinas virtuais otimizadas com núcleos dedicados para aplicações com uso intensivo de memória.
|Plano
|Nós
|Valor por mês (US$)
|Valor por hora (US$)
|RAM
|CPUs
|Armazenamento
|Transferência
|High Memory 24 GB
|3
|$180,00
|$0,27
|72 GB
|6
|60 GB
|15 TB
|Inscrever-se
|High Memory 48 GB
|3
|$360,00
|$0,54
|144 GB
|6
|120 GB
|18 TB
|Inscrever-se
|High Memory 90 GB
|3
|$720,00
|$1,08
|270 GB
|12
|270 GB
|21 TB
|Inscrever-se
|High Memory 150 GB
|3
|$1.440,00
|$2,16
|450 GB
|24
|600 GB
|24 TB
|Inscrever-se
|High Memory 300 GB
|3
|$2.880,00
|$4,32
|900 GB
|48
|1020 GB
|27 TB
|Inscrever-se
Custos excedentes de saída = US$ 0,005 por GB
Perguntas frequentes
Perguntas frequentes
O LKE não cobra nenhuma taxa adicional de serviço. O plano de controle padrão totalmente gerenciado está incluído sem custo adicional. Você paga pelos nós de trabalho, pelos NodeBalancers, pelos volumes de armazenamento e por outros recursos de nuvem utilizados pelo seu cluster.
O LKE inclui um plano de controle compartilhado e totalmente gerenciado, sem custo adicional. As instâncias de computação utilizadas como nós de trabalho, os NodeBalancers, os volumes do Block Storage e outros recursos implantados no seu cluster são cobrados separadamente, de acordo com as tarifas padrão aplicáveis a cada um deles.
Você pode atualizar um cluster do LKE para um plano de controle de alta disponibilidade (HA) a partir de US$ 60 por cluster, por mês. O preço varia de acordo com a região.
O custo do LKE Enterprise é de US$ 300 por cluster por mês, além dos recursos consumidos pelo cluster. Inclui um plano de controle dedicado e altamente disponível.
O LKE inclui um plano de controle compartilhado sem custo adicional, com a opção de alta disponibilidade (HA) disponível como um upgrade pago. O LKE Enterprise custa US$ 300 por cluster por mês e inclui um plano de controle de alta disponibilidade (HA) dedicado. Ambos os níveis cobram separadamente pelos recursos de nuvem utilizados pelos seus clusters.
Não. Os nós de trabalho são cobrados separadamente, de acordo com as instâncias de computação que você escolher. O LKE oferece suporte a planos Shared CPU, Dedicated CPU e High Memory, permitindo que você escolha os recursos de acordo com as necessidades da sua workload.
Não. Os NodeBalancers e os volumes de Block Storage persistentes utilizados pelos seus clusters do LKE são cobrados separadamente, de acordo com as tarifas padrão aplicáveis. O LKE Enterprise também oferece suporte a NodeBalancers Premium.
Alguns custos variam de acordo com a região. O plano de controle de HA do LKE começa em US$ 60 por cluster por mês, dependendo da região, e os recursos de computação subjacentes e outros recursos em nuvem são cobrados de acordo com as tarifas aplicáveis à região onde são implantados.
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