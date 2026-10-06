O Object Storage custa uma taxa fixa de US$ 5 por mês e inclui 250 GB de espaço de armazenamento. Esta tarifa fixa é calculada proporcionalmente, ou seja, se você utilizar o Object Storage por apenas uma parte do mês, será cobrado apenas uma fração do custo total. Por exemplo, se você tiver o Object Storage ativado durante metade do mês e utilizar até 250 GB de espaço, será cobrado US$ 2,50 ao final do mês. O custo padrão de armazenamento por GB, após os primeiros 250 GB, é de US$ 0,02, e esse valor é calculado proporcionalmente ao tempo de uso. Lembre-se de que os custos adicionais de armazenamento de objetos podem variar de acordo com o data center, devido aos custos de infraestrutura regionais.