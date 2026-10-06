|Armazenamento (valor por mês em US$)
|Transferência de saída (valor/mês em US$)
|$0,02/GB
|$0,005/GB com o primeiro 1 TB grátis a cada mês.
|Inscrever-se
Planos Object Storage
Armazenamento compatível com Amazon S3 para backups, big data e arquivamento. A capacidade de armazenamento geral é baseada no número de objetos, por bucket, por conta.
Custos excedentes de saída = US$ 0,005 por GB
Perguntas frequentes
Perguntas frequentes
O preço de Object Storage é calculado com base no tamanho total do conteúdo armazenado, medido em gigabytes (GB), e na quantidade de transferência de dados (saída) utilizada na rede.
O Object Storage custa uma taxa fixa de US$ 5 por mês e inclui 250 GB de espaço de armazenamento. Esta tarifa fixa é calculada proporcionalmente, ou seja, se você utilizar o Object Storage por apenas uma parte do mês, será cobrado apenas uma fração do custo total. Por exemplo, se você tiver o Object Storage ativado durante metade do mês e utilizar até 250 GB de espaço, será cobrado US$ 2,50 ao final do mês. O custo padrão de armazenamento por GB, após os primeiros 250 GB, é de US$ 0,02, e esse valor é calculado proporcionalmente ao tempo de uso. Lembre-se de que os custos adicionais de armazenamento de objetos podem variar de acordo com o data center, devido aos custos de infraestrutura regionais.
Quando o armazenamento de objetos é ativado na sua conta, 1 TB de cota de transferência é adicionado ao limite mensal de transferência de rede global da sua conta. Este valor é calculado proporcionalmente com base no tempo em que o Object Storage permanece ativo. Não é adicionado nenhum benefício adicional de transferência aos fundos de transferência de rede específicos para as regiões de Jacarta e São Paulo.
Qualquer excedente de transferência de dados para fora da rede será cobrado a uma taxa de US$ 0,005 por GB em todos os data centers, exceto em Jacarta (US$ 0,015 por GB) e São Paulo (US$ 0,007 por GB).
Aceitamos Visa, Mastercard, American Express e Discover. Você pode adicionar crédito à sua conta transferindo fundos de uma conta do PayPal. O registro de um cartão de crédito válido em sua conta é um requisito do nosso Contrato Principal de Serviços. Leia este guia sobre como a cobrança funciona.
Se você não tiver certeza de qual plano escolher, recomendamos começar com um plano menor e expandir a arquitetura conforme as suas necessidades crescerem.
Sim, você pode fazer pagamentos que carregam sua conta com crédito de forma antecipada. Quando emitimos a fatura dos serviços usados, aplicamos o valor do crédito pré-pago antes de cobrar o cartão de pagamento registrado em sua conta.
Recolhemos impostos para clientes sujeitos a eles. Consulte nosso Guia de informações fiscais para saber mais em quais países recolhemos impostos, as tarifas fiscais e como adicionar o CNPJ da sua empresa à sua conta.
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