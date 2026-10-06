Object Storage est facturé selon un tarif fixe de 5 $ par mois et comprend 250 Go d'espace de stockage. Ce tarif forfaitaire est calculé au prorata : si vous utilisez Object Storage pendant une partie du mois seulement, vous serez facturé d'un montant proportionnel à cette période d'utilisation. Par exemple, si vous utilisez Object Storage pendant la moitié du mois et que vous ne dépassez pas 250 Go d'espace de stockage, vous serez facturé 2,50 $ à la fin du mois. Le coût de stockage par défaut est de 0,02 $ par Go pour les 250 premiers Go. Cette utilisation est calculée au prorata en fonction de la durée d'utilisation. Veuillez noter que les frais supplémentaires liés à Object Storage peuvent varier d'un centre de données à l'autre en fonction des coûts d'infrastructure régionaux.