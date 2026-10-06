|Stockage ($/mois)
|Transfert sortant ($/mois)
|0,02 $/Go
|0,005 $/Go avec le premier To gratuit chaque mois.
|S'inscrire
Forfaits Object Storage
Stockage compatible avec Amazon S3 pour les sauvegardes, le Big Data et l'archivage. La capacité de stockage globale est basée sur le nombre d'objets, par compartiment et par compte.
Coût du dépassement sortant = 0,005 USD par Go
Foire aux questions
Foire aux questions
Les tarifs d'Object Storage sont déterminés par la taille totale, en gigaoctets (Go), des données stockées, ainsi que par le volume de transfert réseau sortant utilisé.
Object Storage est facturé selon un tarif fixe de 5 $ par mois et comprend 250 Go d'espace de stockage. Ce tarif forfaitaire est calculé au prorata : si vous utilisez Object Storage pendant une partie du mois seulement, vous serez facturé d'un montant proportionnel à cette période d'utilisation. Par exemple, si vous utilisez Object Storage pendant la moitié du mois et que vous ne dépassez pas 250 Go d'espace de stockage, vous serez facturé 2,50 $ à la fin du mois. Le coût de stockage par défaut est de 0,02 $ par Go pour les 250 premiers Go. Cette utilisation est calculée au prorata en fonction de la durée d'utilisation. Veuillez noter que les frais supplémentaires liés à Object Storage peuvent varier d'un centre de données à l'autre en fonction des coûts d'infrastructure régionaux.
Lorsqu'Object Storage est activé sur votre compte, une capacité de transfert de 1 To est ajoutée à votre quota mensuel de transfert réseau mondial. Ce volume est calculé au prorata de la durée d'utilisation active d'Object Storage. Aucune allocation supplémentaire pour les transferts n'est ajoutée aux groupes de transfert réseau pour les régions de Jakarta et São Paulo.
Tout dépassement du volume de transfert de données sortant est facturé au tarif de 0,005 $/Go pour tous les centres de données, à l'exception de Jakarta (0,015 $/Go) et de São Paulo (0,007 $/Go).
Nous acceptons les cartes Visa, Mastercard, American Express et Discover. Vous pouvez ajouter du crédit à votre compte en transférant des fonds depuis un compte PayPal. La présence d'une carte de crédit valide enregistrée sur votre compte est une exigence de notre Accord-cadre de services. Lisez ce guide sur le fonctionnement de la facturation.
Si vous hésitez sur le choix du forfait, nous vous recommandons de commencer par une offre de plus petite taille, puis d'adapter votre architecture à mesure que vos besoins évoluent.
Oui, vous pouvez effectuer des paiements anticipés qui créditent votre compte. Lorsque votre compte est facturé pour les services utilisés, le montant prépayé est appliqué avant que la carte de paiement enregistrée ne soit débitée.
Oui, nous collectons des taxes pour les clients qui y sont assujettis. Consultez notre guide d'information fiscale pour en savoir plus sur les pays pour lesquels nous collectons des taxes, les taux applicables, et comment ajouter l'identifiant fiscal de votre entreprise à votre compte.
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