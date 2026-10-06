Object Storage kostet einen Pauschalpreis von 5 USD pro Monat und umfasst 250 GB an Speicherplatz. Diese Pauschale wird anteilig berechnet. Wenn Sie Object Storage also für einen Teil des Monats verwenden, wird Ihnen auch nur ein Bruchteil der Kosten in Rechnung gestellt. Wenn Sie zum Beispiel Object Storage für die Hälfte des Monats aktiviert haben und bis zu 250 GB Speicherplatz verwenden, werden Ihnen am Ende des Monats 2,50 USD in Rechnung gestellt. Die Standardkosten für Speicher pro GB für die ersten 250 GB betragen 0,02 USD. Diese Nutzung wird ebenfalls anteilig anhand der Nutzungsdauer berechnet. Beachten Sie, dass Object-Storage-Überschreitungsgebühren aufgrund regionaler Infrastrukturkosten je nach Rechenzentrum variieren können.