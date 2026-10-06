|Speicher (USD/Monat)
|Ausgehender Transfer (USD/Monat)
|0,02 USD/GB
|0,005 USD/GB, das erste TB pro Monat kostenlos.
|Registrieren
Tarife für Object Storage
Amazon-S3-kompatibler Speicher für Backups, big data und Archivierungsanforderungen. Die Gesamtspeicherkapazität basiert auf der Anzahl der Objekte pro Bucket und Konto.
Kosten für Egress-Überschreitung = 0,005 USD pro GB
Häufig gestellte Fragen
Häufig gestellte Fragen
Die Preise für Object Storage werden durch die kombinierte Größe des gespeicherten Inhalts in Gigabyte (GB) und den Umfang der genutzten Netzwerkübertragung (ausgehend) bestimmt.
Object Storage kostet einen Pauschalpreis von 5 USD pro Monat und umfasst 250 GB an Speicherplatz. Diese Pauschale wird anteilig berechnet. Wenn Sie Object Storage also für einen Teil des Monats verwenden, wird Ihnen auch nur ein Bruchteil der Kosten in Rechnung gestellt. Wenn Sie zum Beispiel Object Storage für die Hälfte des Monats aktiviert haben und bis zu 250 GB Speicherplatz verwenden, werden Ihnen am Ende des Monats 2,50 USD in Rechnung gestellt. Die Standardkosten für Speicher pro GB für die ersten 250 GB betragen 0,02 USD. Diese Nutzung wird ebenfalls anteilig anhand der Nutzungsdauer berechnet. Beachten Sie, dass Object-Storage-Überschreitungsgebühren aufgrund regionaler Infrastrukturkosten je nach Rechenzentrum variieren können.
Wenn Object Storage für Ihr Konto aktiviert ist, wird ein Übertragungskontingent von 1 TB zum monatlichen globalen Netzwerkübertragungspool Ihres Kontos hinzugefügt. Dieser Betrag wird anteilig basierend auf der Dauer berechnet, während der Object Storage aktiv ist. Bei den regionsspezifischen Netzwerkübertragungspools für Jakarta und São Paulo wird kein zusätzliches Übertragungskontingent hinzugefügt.
Alle Überschreitungsgebühren für ausgehende Netzwerkübertragung werden zum Preis von 0,005 USD/GB in Rechnung gestellt. Das gilt für alle Rechenzentren außer Jakarta (0,015 USD/GB) und São Paulo (0,007 USD/GB).
Wir akzeptieren Visa, Mastercard, American Express und Discover. Sie können Ihrem Konto Guthaben hinzufügen, indem Sie Geld von einem PayPal-Konto überweisen. Eine gültige, mit Ihrem Konto verknüpfte Kreditkarte ist eine Voraussetzung unseres Services-Rahmenvertrags. Lesen Sie diesen Leitfaden zur Abwicklung der Abrechnung.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, welchen Tarif Sie wählen sollen, empfehlen wir Ihnen, mit einem kleineren Tarif zu beginnen und die Architektur anzupassen, wenn Ihre Anforderungen wachsen.
Ja, Sie können Zahlungen vornehmen, durch die Guthaben auf Ihr Konto übertragen wird. Wenn Ihrem Konto für die in Anspruch genommenen Dienste eine Rechnung gestellt wird, berechnen wir den im Voraus bezahlten Guthabenbetrag, bevor wir die hinterlegte Zahlungskarte mit Ihrem Konto belasten.
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