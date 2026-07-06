X
Akamai는 LayerX를 인수하여 모든 브라우저에서 엔드투엔드 보안과 실시간 AI 사용 제어 기능을 제공합니다. 자세한 정보
Akamai
로그인
로그인 Close
Cloud Manager
클라우드 컴퓨팅 서비스 관리
로그인 Close
Control Center
보안 및 딜리버리 서비스 관리

패킷이란 무엇일까요?

패킷이란 무엇이며 어떻게 전달되나요?

이제 IP(인터넷 프로토콜)에 대해 알아보겠습니다. 먼저 IP 패킷이 무엇인지 살펴봅니다. 패킷의 주소 지정 방식, 그리고 마지막으로 이름이 주소로 변환되는 메커니즘에 해당하는 네이밍 방식을 살펴보겠습니다. 웹 프로토콜에 대한 프레젠테이션을 이미 보았다고 가정합니다.

앞서 웹 프로토콜, HTTP 및 HTTPS에서 설명한 대로, 웹 프로토콜은 요청 및 응답 메시지를 사용합니다. 이러한 메시지가 인터넷을 통과하려면 봉투에 넣고 이 봉투에 주소를 지정해야 합니다. 이 과정은 편지를 보내는 방법과도 같습니다. 여동생에게 편지를 보내고 싶을 때, 편지 맨 위에 '조안나(Joanna)에게'라고만 쓰고 우체통에 넣을 수는 없습니다. 대신 편지를 봉투에 넣고 봉투에 적절한 방식으로 주소를 지정해야 합니다. 인터넷에서는 이러한 봉투를 패킷이라고 합니다. 패킷 처리 방식에 대해서도 나중에 설명하겠습니다. 패킷의 최대 크기가 고정되어 있으므로 긴 메시지는 여러 패킷으로 분할해야 합니다.

이 방식을 살펴보기 위해 다시 예로 돌아갑니다. 처음에는 주소 표시줄에 주소를 입력하거나 링크를 클릭했고, 이후에 브라우저가 암호화된 요청 메시지를 웹 서버로 보냈습니다. 이제 암호화된 요청 메시지를 보내는 단계를 자세히 살펴보겠습니다.

먼저, 새로운 패킷을 생성하고 패킷에 주소를 지정해야 합니다. 이 경우, 노트북에서 생성되어 Apple 웹 서버로 이동합니다. 물론 실제 인터넷 주소는 이와 완전히 같지는 않지만, 이에 대해서는 나중에 살펴보겠습니다. 이제 암호화된 요청 메시지를 패킷에 넣을 수 있습니다. 그런 다음, 패킷을 대상인 Apple 웹 서버로 보낼 수 있습니다.

Apple 웹 서버에서 패킷을 수신하면 패킷에서 메시지를 제거한 다음 암호를 해독하고 계속 읽을 수 있습니다.

암호화된 응답에 대해서도 동일한 프로세스가 적용됩니다. 이 예에서는 암호화된 응답이 너무 커서 하나의 패킷에 들어갈 수 없으므로 두 개의 패킷으로 나뉩니다.

여기서 핵심은 IP가 네트워크 레이어 프로토콜 역할을 수행한다는 점입니다. IP는 인터넷을 통해 소스에서 대상으로 패킷의 데이터를 이동하는 작업을 수행합니다.

  • IP는 패킷의 주소를 정하는 방법을 지정합니다.

  • IP는 최대 패킷 크기를 지정합니다.

  • 그러나 IP는 패킷의 내용물을 지정하거나 제한하지 않습니다. 이것이 핵심입니다.

IP 패킷에는 다음과 같은 내용이 포함될 수 있습니다.

  • 웹 요청 및 응답 메시지

  • VoIP(Voice over IP)

  • 실시간 스트리밍

  • 이메일 메시지

  • DNS(도메인 네임 시스템) 요청 및 응답 메시지

이 모두가 애플리케이션 레이어 프로토콜의 예입니다.

레이어 구성은 통신 프로토콜에서 중요한 개념입니다. 애플리케이션 엔드포인트는 애플리케이션 프로토콜과 통신하고 이를 이해합니다. 그 사례는 다음과 같습니다:

  • 웹 브라우저와 서버는 HTTP 및 HTTPS를 사용해 통신합니다.

  • 이메일 리더와 서버는 SMTP라는 이메일 전송 프로토콜과 통신하고 이를 이해합니다.

그러나 라우터와 같은 네트워크 요소는 이러한 프로토콜과 통신하거나 해당 프로토콜을 이해할 필요가 없습니다. 단지 인터넷 프로토콜과만 통신하고 이를 이해하면 됩니다. 애플리케이션은 패킷의 내부를 살펴보는 반면, 네트워크 요소는 외부를 살펴봅니다. 우편물 비유를 다시 사용해봅니다. 제 자매에게 저희 둘만 아는 비밀 언어로 편지를 쓰더라도, 적절한 방식으로 주소를 적은 봉투에 그 편지를 넣기만 하면 우편 서비스가 문제없이 배달할 수 있습니다. 발신자와 수신자는 봉투 내용물을 보지만 우체국에서는 겉면만 봅니다.

이와 같은 레이어의 분리는 엄청난 혁신을 촉진시켰습니다. 현재 애플리케이션 레이어 프로토콜은 수천 개가 존재하며 링크 레이어 프로토콜도 다양합니다. 이더넷, Wi-Fi 및 셀룰러 같은 물리적 연결을 링크 레이어로 볼 수 있습니다. 그러나 네트워크 레이어 프로토콜은 하나뿐이며, 그것이 바로 IP입니다.  

새로운 애플리케이션은 IP 위에 쉽게 레이어로 구성될 수 있습니다. 누구나 새로운 애플리케이션 프로토콜을 발명할 수 있으며, 메시지를 IP 패킷에 넣을 수 있는 한 인터넷에서 작동합니다. 라우터와 같은 네트워크 요소는 변경할 필요가 없습니다. WWW(월드 와이드 웹)가 좋은 예입니다. IP와 인터넷이 처음 만들어졌을 때 WWW는 존재하지 않았습니다. 그러다 팀 버너스 리(Tim Berners-Lee)가 WWW를 만든 이후로 새로 발명된 요청 및 응답 메시지를 IP 패킷에 넣어야 했습니다. IP나 인터넷을 변경할 필요가 없었습니다. 모든 것이 그대로 작동했습니다.

마찬가지로, 새로운 링크 기술도 그 아래에 레이어로 구성될 수 있습니다. 누구나 새로운 링크 기술을 개발할 수 있으며, IP 패킷을 전달할 수만 있다면 인터넷의 일부가 되어 모든 애플리케이션의 트래픽을 전달할 수 있습니다. Wi-Fi와 IPoAC가 그 예입니다.

혹시 IPoAC에 대해 들어보셨나요? IP over Avian Carriers의 약어입니다. 이는 실제로 구현된 제안이자 주목할만한 제안으로, 중요한 점을 시사합니다. 비둘기가 IP 패킷을 운반할 수 있다면 비둘기로도 WWW 애플리케이션을 실행할 수 있습니다. 물론 느리긴 하겠지만, 작동은 가능합니다.

IP 패킷이란 무엇일까요?

인터넷은 '정보의 초고속 도로'라고도 합니다. 이름에서 알 수 있듯이, 컴퓨터는 분산 컴퓨터 네트워크를 통해 매우 빠른 속도로 통신합니다.

IP 패킷은 TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol) 프로토콜 제품군을 사용하여 IP 네트워크를 통해 전송하도록 포맷된 작은 데이터 단위입니다. 대용량 파일, 메시지 또는 미디어 스트림은 여러 패킷으로 분할되어 네트워크를 통해 효율적으로 이동하고 최종 목적지에서 재조합할 수 있습니다.

각 패킷에는 데이터와 제어 정보가 모두 포함됩니다. 데이터 부분(페이로드)에는 텍스트, 이미지 또는 비디오와 같이 전송되는 실제 콘텐츠가 포함되며, 패킷 헤더의 제어 정보에는 소스 및 대상 IP 주소, TTL(Time to Live), 패킷 길이, 라우팅 지침과 같은 세부 정보가 포함됩니다.

데이터를 작은 패킷으로 분할하면 네트워크가 가용 대역폭을 효율적으로 사용하고 인터넷에서 대량의 네트워크 트래픽을 관리할 수 있습니다. 정보를 전송하는 데 필요한 총 패킷 수는 전송되는 데이터의 크기에 따라 달라집니다.

 

IP 패킷은 어떻게 전달되나요?

 

인터넷은 '패킷 전환 네트워크'입니다. 이 용어는 네트워킹 장비가 데이터 패킷을 처리하고 네트워크를 통해 동적으로 라우팅하는 방법을 설명하는 데 사용됩니다. 패킷 전환은 전용 통신 경로가 통화 지속 시간 동안 예약되어 있는 기존 전화 시스템에서 사용되는 오래된 네트워킹 방법인 회로 전환과 다릅니다.

각 패킷은 IP(인터넷 프로토콜)를 사용하여 전송됩니다. TCP, UDP 또는 ICMP와 같은 상위 레이어 프로토콜은 IP 패킷 내부에 캡슐화되어 안정성이나 메시징과 같은 추가 기능을 제공할 수 있습니다. IP는 OSI 모델의 네트워크 레이어에서 작동하며 IP 네트워크에서 패킷을 라우팅하는 역할을 담당하고, 전송 제어 프로토콜은 전송 레이어에서 작동해 안정적인 전송을 보장하는 데 도움을 줍니다.

 

IP 네트워크는 비연결형 접근 방식을 사용합니다. 즉, 패킷이 독립적으로 전송되고 최종 목적지에 도달하기 전에 라우터와 네트워크 인프라를 통해 서로 다른 경로를 따라 이동할 수 있습니다. IP 패킷의 크기를 예로 들면, IPv4 패킷의 총 길이는 최소 20바이트(최소 헤더 크기)에서 헤더와 페이로드를 모두 포함해 최대 65,535바이트까지입니다.

패킷이 네트워크를 통해 이동함에 따라 MAC 주소 및 대상 네트워크 인터페이스와 같은 하드웨어 식별자를 포함하는 이더넷 프레임과 같은 링크 레이어 프레임에 캡슐화될 수 있습니다.

IP는 무엇을 지정하나요?

 

IP(인터넷 프로토콜)는 OSI 모델의 네트워크 레이어 프로토콜로, IP 패킷과 관련해 다음을 지정하는 데 사용됩니다.

  • 패킷의 주소 지정 방법

  • 패킷의 최대 크기

  • IP 네트워크에서 패킷을 전송하는 데 사용되는 라우팅 정보

IP는 패킷 내부의 애플리케이션 데이터 구조를 정의하지는 않지만, TCP, UDP 또는 ICMP와 같은 캡슐화된 전송 프로토콜을 식별하는 프로토콜 필드를 헤더에 포함합니다.

IP 패킷에는 무엇이 포함되나요?

 

IP 패킷은 실제 편지에 비유할 수 있습니다. 예를 들어, 친구에게 편지를 보내려면 편지를 봉투에 넣고 편지가 올바른 사람에게 전달될 수 있도록 봉투에 주소를 지정합니다. 

IP 패킷은 헤더와 페이로드로 구성됩니다. 헤더에는 네트워크 디바이스에서 사용하는 라우팅 및 제어 정보가 포함되어 있으며 페이로드는 전송되는 실제 데이터를 전달합니다.

웹 사이트로 라우팅되는 IP 패킷에는 다음과 같은 요소가 포함됩니다.

  • 웹 요청 및 응답 메시지

  • VoIP(Voice over Internet Protocol)

  • 실시간 스트리밍

  • 이메일 메시지

  • DNS(도메인 네임 시스템) 요청 및 응답 메시지

위의 모든 요소가 애플리케이션 레이어 프로토콜이지만 IP는 네트워크 레이어입니다.

 

IP 패킷 통신

 

웹 프로토콜 HTTP의 보안 버전인 HTTPS 관련 용어집 페이지에서는 HTTPS 프로토콜의 요청-응답 흐름을 통해 클라이언트(브라우저)와 웹 서버 간에 정보가 전송되는 방식을 설명했습니다. IP 패킷은 HTTPS 흐름의 2단계와 3단계에서 등장합니다.

HTTPS의 전체 요청 및 응답 흐름을 따라 이동해봅니다.

HTTPS 흐름의 2단계

HTTPS 요청 및 응답 흐름의 2단계부터 다음 프로세스가 수행됩니다.

브라우저가 웹 서버로 요청을 보냅니다. 이 요청은 먼저 암호화되고 IP 패킷이 생성된 후 암호화된 메시지가 IP 패킷에 저장됩니다.

패킷은 네트워크를 통해 전송되기 전에 전송 및 수신 디바이스의 MAC 주소를 포함하고 적절한 네트워크 인터페이스를 식별하는 링크 레이어 프레임(종종 이더넷 프레임)에 캡슐화됩니다.

이 패킷은 대상(웹 서버)으로 전송됩니다.

HTTPS 흐름의 3단계

클라이언트의 IP 패킷이 웹 서버에 도달하면 포함된 메시지를 해독하고 읽습니다. 응답 메시지가 생성 및 암호화된 후에 IP 패킷에 배치되고 클라이언트로 반환됩니다.

 암호화된 응답이 너무 커서 하나의 패킷에 들어갈 수 없는 경우 작은 패킷으로 분할됩니다. TCP와 같은 프로토콜은 시퀀스 번호와 같은 식별자를 사용해 패킷을 추적해 데이터 누락 없이 올바른 순서로 패킷을 수신하도록 보장합니다.

IP 패킷의 페이로드와 헤더란 무엇일까요?

 

IP 패킷은 헤더와 페이로드로 구성됩니다.

  • 페이로드: 페이로드는 패킷 또는 패킷이 포함하는 실제 데이터(예: 텍스트, 이미지 등)를 말합니다. 친구에게 보내는 실제 편지와도 같습니다.

  • 헤더: 헤더는 편지가 들어 있는 봉투에 해당합니다. 패킷 헤더 또는 IP 헤더는 패킷의 시작 부분에 있습니다. 여기에는 소스 및 대상 IP 주소와 패킷 길이, 프로토콜 식별자, TTL(Time to Live), 조각화 정보 등의 다른 필드가 포함됩니다.

헤더의 추가 필드에는 다음이 포함될 수 있습니다.

  • TTL(Time To Live): 네트워크에서 패킷이 무기한 순환하는 것을 방지합니다.
  • 특정 유형의 네트워크 트래픽에 우선순위를 지정하는 데 사용되는 서비스 유형(ToS) 필드입니다.
  • 특정 애플리케이션의 대역폭과 지연 시간을 관리하는 데 도움이 되는 서비스 품질 지표.

IP 레이어의 무결성 검사는 IPv4 헤더 체크섬에 의해 처리됩니다. 이더넷과 같은 네트워크를 통해 전송될 때 IP 패킷은 링크 레이어에서 트레일러(예: CRC)를 포함할 수 있는 프레임에 캡슐화됩니다.

 

네트워크 레이어 프로토콜과 애플리케이션 레이어 프로토콜

 

레이어 구성은 통신 프로토콜에서 핵심 개념입니다. 애플리케이션 엔드포인트는 애플리케이션 프로토콜과 통신하고 이를 이해합니다. 예를 들어 웹 브라우저와 서버는 HTTP 및 HTTPS를 사용해 통신하고, 이메일 리더와 서버는 이메일 전송 프로토콜(SMTP)을 사용해 통신합니다.

그러나 네트워크 프로토콜은 IP(인터넷 프로토콜)만 있습니다. 수천 개의 애플리케이션 레이어 프로토콜과 이더넷, Wi-Fi 및 셀룰러 같은 많은 링크 레이어 프로토콜이 이 단일 네트워크 프로토콜을 통해 통신합니다. 

OSI 모델에서 IP는 네트워크 레이어에서 작동하는 반면, TCP 및 UDP와 같은 프로토콜은 전송 레이어에서 작동해 패킷 전송과 안정성을 조정합니다.

이러한 레이어의 분리는 표준화된 IP 백본과 함께 혁신의 원동력이 되었습니다. 단일 네트워크 레이어를 사용하면 IP 위에 쉽게 레이어로 구성할 수 있는 애플리케이션을 빠르게 개발할 수 있습니다. 애플리케이션이 IP 패킷에 배치할 수 있는 메시지를 지원하면 인터넷에서도 작동하며 전체 시스템이 함께 작동합니다. 라우터와 같은 네트워크 요소는 변경할 필요가 없습니다.

WWW(월드 와이드 웹)도 이러한 혁신의 한 가지 예입니다. IP와 인터넷이 처음 만들어졌을 때 WWW는 존재하지 않았습니다. 팀 버너스 리는 이 레이어 분리를 통해 WWW를 구축했으며, 덕분에 요청 및 응답 메시지를 IP 패킷에 배치할 수 있었습니다. IP 또는 인터넷을 변경할 필요가 없습니다. 모든 것이 그대로 작동했습니다. 

Akamai, 패킷 및 클라우드 컴퓨팅

 

사이버 보안에 관한 Akamai의 권위는 IP, HTTP, HTTPS 등의 프로토콜 작동 방식에 대한 깊은 이해를 바탕으로 구축되었습니다. 패킷은 인터넷을 통한 데이터 전송의 기본 단위이기 때문에 Akamai의 엣지 네트워크는 패킷 전송을 최적화하고, 네트워크 트래픽을 효율적으로 관리하고, 분산된 인프라 전반에서 패킷 손실을 줄이도록 설계되었습니다.

Akamai는 보안뿐만 아니라 클라우드 컴퓨팅 솔루션 제품군을 통해 클라우드 컴퓨팅을 최적화하고, 보안, 확장성 및 가시성을 제공하며, 클라우드 서비스 사업자에 구애되지 않습니다. Akamai의 클라우드 컴퓨팅 제품군에는 대규모 HTTP 파일 다운로드를 전 세계적으로 언제나 완벽하게 최적화하는 Download Delivery 제품 라인이 포함되어 있습니다.

Akamai의 인터넷 공격 방어

 

클라우드 기반 사이버 공격은 어디서나 발생할 수 있습니다. Akamai는 인터넷을 통해 유입되는 웹 악용 사례를 근절하기 위해 노력하고 있습니다. 웹 서버에 대한 DDoS(Distributed Denial-of-Service) 공격은 IP 패킷의 손실로 이어질 수 있습니다. Akamai의 전용 인프라는 DDoS 방어 기능을 제공하여 공격이 애플리케이션, 데이터 센터 및 인터넷 기반의 퍼블릭 또는 프라이빗 인프라에 도달하기 전에 클라우드에서 차단합니다. Akamai의 독보적인 아키텍처는 DNS 리소스를 중복되지 않는 전용 클라우드 전반에 걸쳐 세그멘테이션합니다. 225명이 넘는 일선의 SOCC 응답자가 Akamai를 지지하고 있습니다. Akamai의 완벽한 매니지드 솔루션은 공격 트래픽을 걸러내고 가장 치명적인 공격도 차단하기 때문에 보안팀 직원은 우선순위가 높은 보안 프로그램에 집중할 수 있습니다. Akamai는 오늘날 기업을 클라우드 및 분산된 인력으로 인해 발생하는 취약점으로부터 보호합니다.

FAQ

IP 패킷은 인터넷 프로토콜을 사용하여 IP 네트워크를 통해 정보를 전송하는 데 사용되는 작은 데이터 단위입니다. 각 패킷에는 라우팅 및 제어 정보가 포함된 헤더와 실제 데이터가 포함된 페이로드가 포함됩니다. 대용량 파일과 메시지는 여러 패킷으로 분할되어 네트워크를 효율적으로 이동하고 최종 목적지에서 재조합할 수 있습니다.

네. 패킷 손실은 네트워크를 통해 전송되는 동안 IP 패킷이 대상에 도달하지 못할 때 발생합니다. 패킷 손실은 일반적으로 네트워크 혼잡, 대역폭 부족, 하드웨어 장애, 잘못 설정된 네트워크 디바이스 또는 DDoS(Distributed Denial-of-Service) 공격과 같은 사이버 공격으로 인해 발생합니다. 패킷이 손실되면 애플리케이션 속도가 느려지거나 스트리밍이 중단되거나 연결 문제가 발생할 수 있습니다.

데이터그램은 패킷 교환 네트워크를 통해 전송되는 데이터의 단위입니다. IP 패킷은 디바이스 간에 데이터를 전송하기 위해 IP 네트워크에서 사용되는 데이터그램의 한 종류입니다. 일부 데이터그램은 전송이나 순서를 보장하지 않고 패킷을 전송하는 비연결형 전송 프로토콜인 UDP(User Datagram Protocol)를 사용하여 전송됩니다.

패킷 전환은 데이터를 작은 패킷으로 나누어 네트워크를 통해 독립적으로 전송하는 네트워킹 방법입니다. 각 패킷은 서로 다른 경로를 따라 목적지로 이동할 수 있으며, 목적지에서 다시 조합됩니다. 패킷 전환은 네트워크가 대역폭을 효율적으로 사용할 수 있도록 하며, 인터넷이 데이터를 전송하는 방식의 핵심 기술입니다.

패킷은 OSI 모델의 네트워크 레이어에서 사용되는 데이터 단위이고 프레임은 링크 레이어에서 사용되는 데이터 단위입니다. 패킷에는 IP 주소 지정 및 라우팅 정보가 포함되는 반면, 프레임에는 로컬 네트워크의 디바이스 간에 데이터를 전송하는 데 사용되는 MAC 주소와 같은 하드웨어 수준의 식별자가 포함됩니다.

고객이 Akamai를 선택하는 이유

Akamai는 온라인 비즈니스를 지원하고 보호하는 사이버 보안 및 클라우드 컴퓨팅 기업입니다. 시장을 대표하는 보안 솔루션, 탁월한 위협 인텔리전스, 글로벌 운영팀이 어디서나 기업 데이터와 애플리케이션을 보호하기 위한 심층적 방어 기능을 제공합니다. Akamai의 풀스택 클라우드 컴퓨팅 솔루션은 세계에서 가장 분산된 플랫폼에서 성능과 경제성을 제공합니다. 글로벌 기업들은 비즈니스 성장에 필요한 업계 최고의 안정성, 확장성, 전문성을 제공하는 Akamai를 믿고 신뢰합니다.

관련 블로그 게시물

DNSSEC는 도메인을 캐시 중독 및 응답 위조로부터 보호하는 매우 중요한 확장 기능입니다.
DNSSEC는 도메인을 캐시 중독 및 응답 위조로부터 보호하는 매우 중요한 확장 기능입니다.
DNSSEC란 무엇이며 어떻게 작동하나요?
DNSSEC가 DNS 레코드에 암호화 서명을 추가하고, IP(인터넷 프로토콜) 네트워크를 통해 데이터가 안전하게 전송되도록 함으로써 보안을 강화하는 방법을 알아보세요.
자세히 알아보기
웹 애플리케이션과 API는 계속해서 확산하고 혁신을 촉진하며 현대 세계를 정의하는 경험을 제공할 것입니다.
웹 애플리케이션과 API는 계속해서 확산하고 혁신을 촉진하며 현대 세계를 정의하는 경험을 제공할 것입니다.
API와 웹 애플리케이션이 위협받는 이유(그리고 방법)
웹 애플리케이션과 API의 보안 리스크와 이를 뒷받침하는 인프라를 다룬 최신 SOTI 보고서를 요약한 내용을 읽어보세요.
자세히 알아보기
현대 네트워크 보안의 패러다임은 "절대 믿지 말고, 계속 검증하라"는 제로트러스트 원칙에 기반을 두고 있습니다.
현대 네트워크 보안의 패러다임은 "절대 믿지 말고, 계속 검증하라"는 제로트러스트 원칙에 기반을 두고 있습니다.
과학기술정보통신부 제로트러스트 가이드라인 1.0의 핵심 원칙에 충실한 솔루션 ‘Akamai Guardicore Segmentation’
Akamai Guardicore Segmentation 솔루션은 가이드라인 1.0의 핵심 원칙인 '가시성 확보', '정책 실행', '운영 간소화'를 충실히 구현하여, 제로트러스트 보안 모델을 효과적으로 실현할 수 있는 종합적인 솔루션입니다.
자세히 알아보기

관련 고객 사례