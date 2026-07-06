패킷이란 무엇일까요?

이제 IP(인터넷 프로토콜)에 대해 알아보겠습니다. 먼저 IP 패킷이 무엇인지 살펴봅니다. 패킷의 주소 지정 방식, 그리고 마지막으로 이름이 주소로 변환되는 메커니즘에 해당하는 네이밍 방식을 살펴보겠습니다. 웹 프로토콜에 대한 프레젠테이션을 이미 보았다고 가정합니다.

앞서 웹 프로토콜, HTTP 및 HTTPS에서 설명한 대로, 웹 프로토콜은 요청 및 응답 메시지를 사용합니다. 이러한 메시지가 인터넷을 통과하려면 봉투에 넣고 이 봉투에 주소를 지정해야 합니다. 이 과정은 편지를 보내는 방법과도 같습니다. 여동생에게 편지를 보내고 싶을 때, 편지 맨 위에 '조안나(Joanna)에게'라고만 쓰고 우체통에 넣을 수는 없습니다. 대신 편지를 봉투에 넣고 봉투에 적절한 방식으로 주소를 지정해야 합니다. 인터넷에서는 이러한 봉투를 패킷이라고 합니다. 패킷 처리 방식에 대해서도 나중에 설명하겠습니다. 패킷의 최대 크기가 고정되어 있으므로 긴 메시지는 여러 패킷으로 분할해야 합니다.

이 방식을 살펴보기 위해 다시 예로 돌아갑니다. 처음에는 주소 표시줄에 주소를 입력하거나 링크를 클릭했고, 이후에 브라우저가 암호화된 요청 메시지를 웹 서버로 보냈습니다. 이제 암호화된 요청 메시지를 보내는 단계를 자세히 살펴보겠습니다.

먼저, 새로운 패킷을 생성하고 패킷에 주소를 지정해야 합니다. 이 경우, 노트북에서 생성되어 Apple 웹 서버로 이동합니다. 물론 실제 인터넷 주소는 이와 완전히 같지는 않지만, 이에 대해서는 나중에 살펴보겠습니다. 이제 암호화된 요청 메시지를 패킷에 넣을 수 있습니다. 그런 다음, 패킷을 대상인 Apple 웹 서버로 보낼 수 있습니다.

Apple 웹 서버에서 패킷을 수신하면 패킷에서 메시지를 제거한 다음 암호를 해독하고 계속 읽을 수 있습니다.

암호화된 응답에 대해서도 동일한 프로세스가 적용됩니다. 이 예에서는 암호화된 응답이 너무 커서 하나의 패킷에 들어갈 수 없으므로 두 개의 패킷으로 나뉩니다.

여기서 핵심은 IP가 네트워크 레이어 프로토콜 역할을 수행한다는 점입니다. IP는 인터넷을 통해 소스에서 대상으로 패킷의 데이터를 이동하는 작업을 수행합니다.

IP는 패킷의 주소를 정하는 방법을 지정합니다.

IP는 최대 패킷 크기를 지정합니다.

그러나 IP는 패킷의 내용물을 지정하거나 제한하지 않습니다. 이것이 핵심입니다.

IP 패킷에는 다음과 같은 내용이 포함될 수 있습니다.

웹 요청 및 응답 메시지

VoIP(Voice over IP)

실시간 스트리밍

이메일 메시지

DNS(도메인 네임 시스템) 요청 및 응답 메시지

이 모두가 애플리케이션 레이어 프로토콜의 예입니다.

레이어 구성은 통신 프로토콜에서 중요한 개념입니다. 애플리케이션 엔드포인트는 애플리케이션 프로토콜과 통신하고 이를 이해합니다. 그 사례는 다음과 같습니다:

웹 브라우저와 서버는 HTTP 및 HTTPS를 사용해 통신합니다.

이메일 리더와 서버는 SMTP라는 이메일 전송 프로토콜과 통신하고 이를 이해합니다.

그러나 라우터와 같은 네트워크 요소는 이러한 프로토콜과 통신하거나 해당 프로토콜을 이해할 필요가 없습니다. 단지 인터넷 프로토콜과만 통신하고 이를 이해하면 됩니다. 애플리케이션은 패킷의 내부를 살펴보는 반면, 네트워크 요소는 외부를 살펴봅니다. 우편물 비유를 다시 사용해봅니다. 제 자매에게 저희 둘만 아는 비밀 언어로 편지를 쓰더라도, 적절한 방식으로 주소를 적은 봉투에 그 편지를 넣기만 하면 우편 서비스가 문제없이 배달할 수 있습니다. 발신자와 수신자는 봉투 내용물을 보지만 우체국에서는 겉면만 봅니다.

이와 같은 레이어의 분리는 엄청난 혁신을 촉진시켰습니다. 현재 애플리케이션 레이어 프로토콜은 수천 개가 존재하며 링크 레이어 프로토콜도 다양합니다. 이더넷, Wi-Fi 및 셀룰러 같은 물리적 연결을 링크 레이어로 볼 수 있습니다. 그러나 네트워크 레이어 프로토콜은 하나뿐이며, 그것이 바로 IP입니다.

새로운 애플리케이션은 IP 위에 쉽게 레이어로 구성될 수 있습니다. 누구나 새로운 애플리케이션 프로토콜을 발명할 수 있으며, 메시지를 IP 패킷에 넣을 수 있는 한 인터넷에서 작동합니다. 라우터와 같은 네트워크 요소는 변경할 필요가 없습니다. WWW(월드 와이드 웹)가 좋은 예입니다. IP와 인터넷이 처음 만들어졌을 때 WWW는 존재하지 않았습니다. 그러다 팀 버너스 리(Tim Berners-Lee)가 WWW를 만든 이후로 새로 발명된 요청 및 응답 메시지를 IP 패킷에 넣어야 했습니다. IP나 인터넷을 변경할 필요가 없었습니다. 모든 것이 그대로 작동했습니다.

마찬가지로, 새로운 링크 기술도 그 아래에 레이어로 구성될 수 있습니다. 누구나 새로운 링크 기술을 개발할 수 있으며, IP 패킷을 전달할 수만 있다면 인터넷의 일부가 되어 모든 애플리케이션의 트래픽을 전달할 수 있습니다. Wi-Fi와 IPoAC가 그 예입니다.

혹시 IPoAC에 대해 들어보셨나요? IP over Avian Carriers의 약어입니다. 이는 실제로 구현된 제안이자 주목할만한 제안으로, 중요한 점을 시사합니다. 비둘기가 IP 패킷을 운반할 수 있다면 비둘기로도 WWW 애플리케이션을 실행할 수 있습니다. 물론 느리긴 하겠지만, 작동은 가능합니다.