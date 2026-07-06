X
Akamai adquiere LayerX y ofrece seguridad integral y control en tiempo real del uso de la IA en cualquier navegador. Obtener detalles
Akamai
Iniciar sesión
Iniciar sesión Close
Cloud Manager
Gestisci i tuoi servizi di cloud computing
Iniciar sesión Close
Control Center
Gestisci i tuoi servizi di sicurezza e delivery

¿Qué son los paquetes?

¿Qué son los paquetes y cómo se entregan?

Ahora vamos a hablar sobre el protocolo de Internet, IP. Primero veremos los paquetes IP. Luego veremos cómo se direccionan los paquetes y finalmente veremos la nomenclatura, que es el mecanismo por el cual los nombres se convierten en direcciones. Supongo que ya ha visto las presentaciones sobre el protocolo web.

Recuerde que cuando vimos anteriormente el protocolo web, HTTP y HTTPS, vimos que el protocolo web incluye mensajes de solicitud y respuesta. Para que esos mensajes viajen por Internet, deben colocarse en sobres y dichos sobres deben tener una dirección. Este proceso es análogo al correo postal con el que todos estamos familiarizados. Si quiero enviar una carta a mi hermana, no puedo simplemente escribir "A Joanna" en la parte superior de la carta y entregarla en la oficina de correos. En vez de eso, hay que poner la carta en un sobre y poner la dirección en dicho sobre de la manera adecuada. Cuando se trata de Internet, estos sobres se denominan paquetes. Pronto veremos cómo se indican las direcciones en los paquetes. Tenga en cuenta también que los paquetes tienen un tamaño máximo fijo, por lo que los mensajes largos tienen que dividirse en varios paquetes.

Para ver cómo funciona esto, volvamos a nuestro ejemplo. Recuerde que empezamos introduciendo la dirección en la barra de direcciones o haciendo clic en un enlace y, a continuación, el navegador envía un mensaje de solicitud cifrado al servidor web. Veamos ahora más detenidamente este paso: enviar el mensaje de solicitud cifrado.

En primer lugar, tenemos que crear un nuevo paquete y dirigirlo. En este caso, va al servidor web de Apple y sale de mi portátil. Por supuesto, las direcciones reales de Internet no se parecen mucho a esto, pero ya lo veremos. Ahora, podemos colocar el mensaje de solicitud cifrado en el paquete. Después, podemos enviar el paquete a su destino: el servidor web de Apple.

Al recibir el paquete, el servidor web de Apple puede extraer el mensaje del paquete y, a continuación, continuar con el descifrado y la lectura.

Se sigue exactamente el mismo proceso para la respuesta cifrada. En este ejemplo, la respuesta cifrada es demasiado grande para caber en un paquete, por lo que se divide en dos.

Un punto clave es que el IP es lo que se denomina protocolo de capa de red. Su trabajo es mover datos en paquetes a través de Internet de origen a destino.

  • El IP especifica cómo se direccionan los paquetes.

  • El IP especifica el tamaño máximo del paquete.

  • Pero el IP no especifica ni restringe lo que va dentro del paquete. Este es un punto clave.

Las cosas que se encuentran dentro de un paquete de IP incluyen:

  • Mensajes de solicitud y respuesta web

  • Voz sobre IP (VoIP)

  • Streaming en tiempo real

  • Mensajes de correo electrónico

  • Mensajes de solicitud y respuesta del sistema de nombres de dominio (DNS)

Todos estos son ejemplos de protocolos de capa de aplicación.

El uso de capas es un concepto crítico en los protocolos de comunicación. Los terminales de aplicaciones hablan y comprenden sus protocolos de aplicaciones. Por ejemplo:

  • Los navegadores web y los servidores hablan y comprenden HTTP y HTTPS

  • Los lectores y servidores de correo electrónico hablan y comprenden el protocolo de transporte de correo electrónico que se denomina Protocolo simple de transferencia de correo (Simple Mail Transfer Protocol, SMTP)

Sin embargo, los elementos de red como los routers no tienen que hablar ni comprender ninguno de estos protocolos. Solo necesitan hablar y entender el protocolo de Internet. Las aplicaciones miran dentro de los paquetes, mientras que los elementos de red miran hacia fuera. Comparemos esto de nuevo con el correo postal. Podría escribir una carta a mi hermana utilizando un lenguaje secreto que solo conozcamos nosotros, pero solo cuando ponga esa carta en un sobre con la dirección correcta, el servicio postal podrá entregar esa carta sin problema. Mi hermana y yo miramos dentro del sobre, pero el servicio postal solo mira el exterior.

Esta separación de capas ha impulsado una enorme innovación. Llegados a este punto hay miles de protocolos de capa de aplicación y muchos protocolos de capa de enlace. Piense en la capa de enlace como la conexión física, como Ethernet, Wi-Fi y el móvil. Pero solo hay un protocolo de capa de red, y ese es el IP.  

Las nuevas aplicaciones se pueden usar fácilmente en capas sobre el IP. Cualquiera puede inventar un nuevo protocolo de aplicación, y siempre que los mensajes se puedan poner en paquetes IP, funcionará en Internet. No es necesario realizar cambios en ningún elemento de red, como los routers. La WWW [World Wide Web] es un gran ejemplo. Cuando el IP e Internet se crearon por primera vez, la WWW ni siquiera existía. Entonces, cuando Tim Berners-Lee creó la WWW, solo tuvo que poner sus mensajes de solicitud y respuesta recién inventados en paquetes IP. No se necesitaron cambios en el IP ni en Internet. Todo funcionó.

Asimismo, las nuevas tecnologías de enlace pueden ponerse en capas por debajo. Cualquiera puede inventar una nueva tecnología de enlace y, siempre que pueda transportar paquetes IP, puede ser parte de Internet y transportar cualquier aplicación. Algunos ejemplos son Wi-Fi e IPoAC.

¿No ha oído hablar de IPoAC? Bueno, significa IP Over Avian Carriers (IP a través de palomas mensajeras). Se trata de una propuesta real y, a pesar de la notable fecha de esta propuesta, en realidad plantea un punto importante. Si pudiera conseguir que las palomas transportaran paquetes IP, entonces podría ejecutar aplicaciones WWW con palomas. Lento, por supuesto, pero funcionaría.

¿Qué son los paquetes IP?

Internet solía ser conocida como la "superautopista de la información". Este nombre describe cómo los equipos podrían comunicarse entre sí a una velocidad superrápida a través de la red de equipos distribuida.

Un paquete IP es una pequeña unidad de datos formateada para la transmisión a través de una red IP mediante el conjunto de protocolos TCP/IP (protocolo de control de transmisión/protocolo de Internet). Los archivos de gran tamaño, los mensajes o las transmisiones multimedia se dividen en una serie de paquetes para que puedan viajar de forma eficiente a través de las redes y volver a ensamblarse en su destino final.

Cada paquete contiene datos e información de control. La parte de datos (carga útil) contiene el contenido real que se transmite, como texto, imágenes o vídeo, mientras que la información de control del encabezado del paquete incluye detalles como las direcciones IP de origen y destino, el tiempo de vida, la longitud del paquete y las instrucciones de enrutamiento.

Dividir los datos en paquetes pequeños permite a las redes utilizar el ancho de banda disponible de forma eficiente y gestionar grandes volúmenes de tráfico de red a través de Internet. El número total de paquetes necesarios para enviar información depende del tamaño de los datos que se transmiten.

 

¿Cómo se distribuyen los paquetes IP?

 

Internet es una "red de conmutación de paquetes". Un término se utiliza para describir cómo los equipos de red procesan los paquetes de datos y los dirigen dinámicamente a través de la red. La conmutación de paquetes difiere de la conmutación de circuitos, un método de red más antiguo utilizado en los sistemas telefónicos tradicionales en los que se reserva una ruta de comunicación dedicada durante la duración de una llamada.

Cada paquete se transmite mediante el protocolo de Internet (IP). Los protocolos de capa superior, como TCP, UDP o ICMP, se pueden encapsular dentro del paquete IP para proporcionar funciones adicionales, como fiabilidad o mensajería. El IP opera en la capa de red del modelo OSI y es responsable de enrutar los paquetes a través de la red IP, mientras que el protocolo de control de transmisión funciona en la capa de transporte para ayudar a garantizar una distribución fiable.

 

Las redes IP utilizan un enfoque sin conexión, lo que significa que los paquetes se envían de forma independiente y pueden viajar por diferentes rutas a través de routers e infraestructuras de red antes de llegar a su destino final. Para que tenga una idea del tamaño de un paquete IP, un paquete IPv4 puede ser tan pequeño como 20 bytes (el tamaño mínimo del encabezado) y hasta 65 535 bytes de longitud total, incluidos tanto el encabezado como la carga útil.

A medida que los paquetes se mueven por la red, pueden encapsularse en marcos de capa de enlace, como marcos Ethernet, que incluyen identificadores de hardware como una dirección MAC y la interfaz de red de destino.

¿Qué especifica IP?

 

El protocolo de Internet (IP) es un protocolo de capa de red dentro del modelo OSI que se utiliza para especificar lo siguiente en relación con los paquetes IP:

  • Cómo se dirigen los paquetes

  • El tamaño máximo de un paquete

  • Información de enrutamiento utilizada para distribuir paquetes a través de una red IP

El IP no define la estructura de los datos de la aplicación dentro del paquete, sino que incluye un campo de protocolo en el encabezado que identifica el protocolo de transporte encapsulado, como TCP, UDP o ICMP.

¿Qué hay dentro de un paquete IP?

 

Los paquetes IP se pueden comparar con una carta física. Por ejemplo, si desea enviar una carta a un amigo, usted coloca la carta en un sobre y, a continuación, escribe la dirección en el sobre para que la carta pueda enviarse a la persona correcta. 

Un paquete IP consta de un encabezado y una carga útil. El encabezado contiene información de enrutamiento y control utilizada por los dispositivos de red, mientras que la carga útil lleva los datos reales que se transmiten.

Dentro de un paquete IP a medida que se dirige al sitio web se incluyen los siguientes elementos:

  • Mensajes de solicitud y respuesta web

  • Protocolo de voz sobre Internet (VoIP)

  • Streaming en tiempo real

  • Mensajes de correo electrónico

  • Mensajes de solicitud y respuesta del sistema de nombres de dominio (DNS)

Todos los anteriores son protocolos de capa de aplicación, mientras que IP es una capa de red.

 

Comunicación de paquetes IP

 

En nuestra página del glosario sobre HTTPS (la versión segura del protocolo web HTTP), describimos cómo el flujo de solicitud-respuesta del protocolo HTTPS permitía que la información se transmitiera entre un cliente (navegador) y un servidor web. El paquete IP entra durante los pasos 2 y 3 del flujo de HTTPS.

Siga el flujo completo de solicitud-respuesta de HTTPS

Paso 2 del flujo HTTPS

A partir del paso 2 del flujo de solicitud-respuesta HTTPS, se produce el siguiente proceso:

El navegador envía una solicitud al servidor web. Esta solicitud se cifra primero y se crea un paquete IP; a continuación, el mensaje cifrado se coloca en el paquete IP.

Antes de transmitirse a través de la red, el paquete se encapsula en un marco de capa de enlace (a menudo un marco Ethernet) que contiene la dirección MAC de los dispositivos de envío y recepción e identifica la interfaz de red adecuada.

Después, este paquete se envía a su destino (servidor web).

Paso 3 del flujo HTTPS

El paquete IP del cliente llega al servidor web; el mensaje que contiene se descifra y se lee. Se genera un mensaje de respuesta y se cifra antes de colocarlo en un paquete IP y devolverlo al cliente.

 Si la respuesta cifrada es demasiado grande para caber en un paquete, se divide en paquetes más pequeños. Protocolos como los paquetes de seguimiento TCP que utilizan identificadores como un número de secuencia para garantizar que los paquetes se reciben en el orden correcto y sin que falten datos.

¿Qué son las cargas útiles y los encabezados de un paquete IP?

 

Un paquete IP consta de un encabezado y una carga útil.

  • La carga útil: estos son los datos reales que contienen el paquete o los paquetes, por ejemplo, texto, imagen, etc. Es el equivalente a una carta física que enviarías a un amigo.

  • El encabezado: esto equivale al sobre que contiene la carta. El encabezado del paquete o encabezado IP está al principio del paquete. Contiene las direcciones IP de origen y destino junto con otros campos, como la longitud del paquete, el identificador de protocolo, el tiempo de vida (TTL) y la información de fragmentación.

Los campos adicionales del encabezado pueden incluir:

  • Tiempo de vida (TTL), que evita que los paquetes circulen indefinidamente por una red.
  • Campos de tipo de servicio (ToS) utilizados para priorizar determinados tipos de tráfico de red.
  • Indicadores de calidad de servicio que ayudan a gestionar el ancho de banda y la latencia para aplicaciones específicas.

La comprobación de integridad en la capa IP se gestiona mediante la suma de comprobación del encabezado IPv4. Cuando se transmite a través de redes como Ethernet, el paquete IP se encapsula en un marco que puede incluir una cola (trailer) (como un CRC) en la capa de enlace.

 

El protocolo de capa de red y los protocolos de capa de aplicación

 

El uso de capas es un concepto esencial en los protocolos de comunicación. Los terminales de aplicaciones hablan y comprenden los protocolos de aplicaciones. Por ejemplo, los exploradores y los servidores web se comunican mediante HTTP y HTTPS, y los lectores y servidores de correo electrónico se comunican mediante el protocolo de transferencia de correo electrónico (Simple Mail Transfer Protocol, SMTP).

Sin embargo, solo hay un protocolo de red: el protocolo de Internet (IP). Los miles de protocolos de capa de aplicación y muchos protocolos de capa de enlace, como Ethernet, Wi-Fi y el móvil, se comunican a través de este único protocolo de red. 

En el modelo OSI, el IP opera en la capa de red, mientras que protocolos como TCP y UDP funcionan en la capa de transporte para coordinar la distribución y la fiabilidad de los paquetes.

Esta separación de capas, con una red troncal IP estandarizada, ha impulsado la innovación. Disponer de una sola capa de red facilita el desarrollo de aplicaciones que se pueden superponer fácilmente sobre IP; si la aplicación admite mensajes que se pueden colocar en paquetes IP, funcionará en Internet, todo el sistema funcionará de forma simbiótica. No es necesario realizar cambios en ningún elemento de red, como los routers.

La World Wide Web (WWW) es un ejemplo de esta innovación. Cuando el IP e Internet se crearon por primera vez, la WWW ni siquiera existía. Tim Berners-Lee utilizó esta separación de capas para crear la WWW, ya que los mensajes de solicitud y respuesta se podían colocar en paquetes IP. No se necesitaron cambios de IP o de Internet: Todo funcionó. 

Akamai, paquetes y cloud computing

 

La autoridad de Akamai en ciberseguridad se basaba en un profundo conocimiento del funcionamiento de protocolos como IP, HTTP y HTTPS. Dado que los paquetes son la unidad fundamental de transmisión de datos a través de Internet, la red en el Edge de Akamai se ha diseñado para optimizar la distribución de paquetes, gestionar el tráfico de red de forma eficiente y reducir la pérdida de paquetes en la infraestructura distribuida.

Además de la seguridad, Akamai optimiza el cloud computing con nuestro conjunto de soluciones de cloud computing; proporciona seguridad, escalabilidad y visibilidad, y es independiente del proveedor de servicios en la nube. Nuestro paquete de productos de cloud computing incluye la línea de productos Download Delivery que optimiza las descargas de archivos HTTP de gran tamaño de forma impecable, en todo momento y a escala global.

Protección contra ataques de Internet de Akamai

 

Los ciberataques basados en la nube son omnipresentes. Akamai se dedica a erradicar los ataques web procedentes de Internet. La pérdida de paquetes IP puede deberse a ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS) contra un servidor web. Nuestra infraestructura dedicada proporciona prevención DDoS para detener los ataques en la nube antes de que lleguen a las aplicaciones, los centros de datos y las infraestructuras de Internet: públicas o privadas. La arquitectura exclusiva de Akamai segmenta los recursos de DNS en nubes dedicadas que no se superponen. Akamai cuenta con más de 225 especialistas del SOCC de primera línea; nuestra solución totalmente gestionada filtra el tráfico de ataque y detiene incluso los ataques más importantes, lo que libera a sus defensores para que se centren en programas de seguridad de alta prioridad. Akamai protege a la empresa moderna de las vulnerabilidades introducidas por la nube y los equipos de trabajo dispersos a nivel geográfico.

Preguntas frecuentes

Los paquetes IP son pequeñas unidades de datos que se utilizan para transmitir información a través de una red IP mediante el protocolo de Internet. Cada paquete contiene un encabezado con información de enrutamiento y control y una carga útil que contiene los datos reales. Los archivos y mensajes de gran tamaño se dividen en varios paquetes para que puedan viajar de forma eficiente a través de las redes y volver a ensamblarse en su destino final.

Sí. La pérdida de paquetes se produce cuando los paquetes IP no llegan a su destino durante la transmisión a través de una red. La pérdida de paquetes suele ser causada por congestión de la red, ancho de banda insuficiente, fallos de hardware, dispositivos de red mal configurados o ciberataques, como los ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS). La pérdida de paquetes puede ralentizar las aplicaciones, interrumpir la transmisión o causar problemas de conexión.

Un datagrama es una unidad de datos que se envía a través de una red conmutada por paquetes. Un paquete IP es un tipo de datagrama utilizado en redes IP para distribuir datos entre dispositivos. Algunos datagramas se envían mediante UDP (protocolo de datagramas de usuario), un protocolo de transporte sin conexión que envía paquetes sin garantizar la entrega ni el pedido.

La conmutación de paquetes es un método de red que divide los datos en pequeños paquetes y los envía de forma independiente a través de una red. Cada paquete puede viajar por diferentes rutas hasta su destino, donde los paquetes se vuelven a ensamblar. La conmutación de paquetes permite a las redes utilizar el ancho de banda de forma eficiente y es la tecnología principal que hay detrás de la forma en que Internet transmite datos.

Un paquete es una unidad de datos utilizada en la capa de red del modelo OSI, mientras que una trama es una unidad de datos utilizada en la capa de enlace. Los paquetes contienen información de direccionamiento IP y enrutamiento, mientras que las tramas incluyen identificadores a nivel de hardware, como las direcciones MAC utilizadas para transmitir datos entre dispositivos de una red local.

Por qué los clientes eligen Akamai

Akamai es la empresa de ciberseguridad y cloud computing que potencia y protege los negocios online. Nuestras soluciones de seguridad líderes en el mercado, nuestra inteligencia ante amenazas consolidada y nuestro equipo de operaciones globales proporcionan una defensa en profundidad para proteger los datos y las aplicaciones empresariales. Las soluciones integrales de cloud computing de Akamai garantizan el rendimiento y una buena relación calidad-precio en la plataforma más distribuida del mundo. Las grandes empresas confían en Akamai, ya que les ofrece una fiabilidad, una escalabilidad y una experiencia inigualables en el sector, idóneas para crecer con seguridad.

Entradas de blog relacionadas

DNSSEC ayuda a proteger su dominio contra el envenenamiento de caché y la falsificación de respuestas. Es un complemento esencial para su dominio.
DNSSEC ayuda a proteger su dominio contra el envenenamiento de caché y la falsificación de respuestas. Es un complemento esencial para su dominio.
¿Qué es DNSSEC y cómo funciona?
Descubra cómo DNSSEC mejora la seguridad añadiendo firmas criptográficas a los registros DNS, lo que garantiza que los datos se transmitan de forma segura a través de redes IP (protocolo de internet).
Más información
Las aplicaciones web y las API seguirán proliferando, impulsarán la innovación y ofrecerán las experiencias que definen nuestro mundo moderno.
Las aplicaciones web y las API seguirán proliferando, impulsarán la innovación y ofrecerán las experiencias que definen nuestro mundo moderno.
Por qué (y cómo) las API y las aplicaciones web están bajo asedio
Lea un resumen del último informe SOTI, que aborda los riesgos de seguridad de las aplicaciones web y las API, así como la infraestructura que los sustenta
Más información
El sector de la atención sanitaria se encuentra en una situación de riesgo importante, dado que las implicaciones de seguridad de las API aún no se conocen por completo.
El sector de la atención sanitaria se encuentra en una situación de riesgo importante, dado que las implicaciones de seguridad de las API aún no se conocen por completo.
Cómo deben considerar los proveedores de atención sanitaria el modo de equilibrar los esfuerzos de innovación con los objetivos de ciberseguridad
Los proveedores de atención sanitaria pueden proteger de forma proactiva a los pacientes y mitigar los riesgos priorizando la ciberseguridad y estratificando las defensas.
Más información

Historias de clientes relacionadas