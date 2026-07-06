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Che cosa sono i pacchetti?

Che cosa sono i pacchetti e come vengono consegnati?

Ora esamineremo il protocollo Internet (IP). Per prima cosa, esamineremo i pacchetti IP, poi vedremo come vengono indirizzati i pacchetti e, infine, esamineremo la denominazione, che è il meccanismo mediante il quale i nomi vengono convertiti in indirizzi. Presumo che tu abbia già visualizzato le presentazioni sul protocollo web.

Ricorderai che, quando abbiamo precedentemente esaminato il protocollo web, HTTP e HTTPS, abbiamo osservato come il protocollo web implica messaggi di richiesta e risposta. Affinché questi messaggi possano transitare su Internet, devono essere inseriti in pacchetti e tali pacchetti devono essere indirizzati. Questo processo è analogo alla posta ordinaria che tutti conosciamo. Se voglio inviare una lettera a mia sorella, non posso semplicemente scrivere "Per Giovanna" in cima alla lettera e consegnarla all'ufficio postale, ma devo invece mettere la lettera in una busta e scrivere l'indirizzo corretto sulla busta. Su Internet, queste buste vengono chiamate pacchetti. A breve esamineremo come vengono indirizzati i pacchetti. Tieni presente inoltre che i pacchetti hanno una dimensione massima fissa, quindi i messaggi lunghi devono essere suddivisi in più pacchetti.

Per vedere come funziona, riutilizziamo il nostro esempio. Abbiamo iniziato inserendo l'indirizzo nella barra degli indirizzi o facendo clic su un link. A questo punto, il browser invia un messaggio di richiesta crittografato al server web. Esaminiamo ora più attentamente questo passaggio: l'invio del messaggio di richiesta crittografato.

Per prima cosa dobbiamo creare un nuovo pacchetto e indirizzarlo. In questo caso, è diretto al server web Apple e proviene dal mio laptop. Naturalmente, i veri indirizzi Internet non assomigliano a questo, ma ci arriveremo. Ora possiamo inserire il messaggio di richiesta crittografato nel pacchetto. Successivamente possiamo inviare il pacchetto alla sua destinazione: il server web Apple.

Dopo aver ricevuto il pacchetto, il server web Apple può quindi rimuovere il messaggio dal pacchetto e continuare a decrittografarlo e leggerlo.

Lo stesso identico processo viene seguito per la risposta crittografata. In questo esempio, la risposta crittografata è troppo grande per essere contenuta in un pacchetto, quindi viene suddivisa in due pacchetti.

Un punto chiave è che l'IP viene denominato "protocollo del livello di rete". Il suo compito è spostare i dati in pacchetti tramite Internet dall'origine alla destinazione.

  • L'IP specifica come vengono indirizzati i pacchetti

  • e la dimensione massima di ogni pacchetto.

  • Tuttavia, l'IP non specifica né limita il contenuto del pacchetto. Questo è un punto chiave.

I contenuti all'interno di un pacchetto IP includono:

  • Messaggi di richiesta e risposta web

  • VoIP (Voice over IP)

  • Streaming in tempo reale

  • Messaggi e-mail

  • Messaggi di richiesta e risposta del DNS (Domain Name System)

Tutti questi sono esempi di protocolli del livello applicativo.

La creazione di livelli è un concetto fondamentale nei protocolli di comunicazione. Gli endpoint dell'applicazione comunicano e comprendono i protocolli dell'applicazione, ad esempio:

  • I browser e i server web comunicano e comprendono i protocolli HTTP e HTTPS

  • I lettori e i server e-mail comunicano e comprendono il protocollo di trasporto e-mail chiamato SMTP (Simple Mail Transport Protocol).

Tuttavia, gli elementi di rete come i router non devono comunicare o comprendere nessuno di questi protocolli! Devono solo parlare e comprendere il protocollo Internet. Le applicazioni esaminano l'interno dei pacchetti, mentre gli elementi di rete esaminano l'esterno. Facciamo nuovamente un confronto con la posta ordinaria. Potrei scrivere una lettera a mia sorella usando un linguaggio segreto che solo noi due conosciamo, ma, finché metto quella lettera in una busta con l'indirizzo corretto, il servizio postale può consegnarla senza problemi. Io e mia sorella guardiamo l'interno della busta, ma il servizio postale guarda solo l'esterno.

Questa separazione dei livelli ha favorito un'enorme innovazione. A questo punto, esistono migliaia di protocolli a livello di applicazione e molti protocolli a livello di link. Considera il livello di link come una connessione fisica, come Ethernet, Wi-Fi e cellulare. Ma esiste un solo protocollo a livello di rete, ossia l'IP.  

Le nuove applicazioni possono essere facilmente inserite sopra il livello dell'IP. Chiunque può inventare un nuovo protocollo applicativo e, finché i messaggi potranno essere inseriti in pacchetti IP, funzionerà su Internet. Non sono necessarie modifiche agli elementi di rete, come i router. Il World Wide Web è un ottimo esempio. Quando furono creati l'IP e Internet, il WWW non esisteva nemmeno. Poi, quando Tim Berners-Lee creò il WWW, dovette semplicemente inserire i messaggi di richiesta e risposta appena inventati nei pacchetti IP. Non sono state necessarie modifiche all'IP o a Internet. Il sistema funzionava.

Allo stesso modo, le nuove tecnologie di link possono essere inserite al livello sottostante. Chiunque può inventare una nuova tecnologia di link e, finché è in grado di trasportare pacchetti IP, può far parte di Internet e trasportare qualsiasi applicazione, come, ad esempio, il Wi-Fi e l'IPoAC.

Non hai sentito parlare dell'IPoAC? È l'acronimo di IP over Avian Carrier. Si trattava di una proposta reale e, nonostante la sua notevole datazione, in realtà costituisce un punto importante. Se riuscissi a far trasportare i pacchetti IP dai piccione, allora potresti eseguire le applicazioni del WWW con i piccioni. Un sistema lento, certamente, ma funzionante.

Che cosa sono i pacchetti IP?

In passato, Internet veniva definita come "l'autostrada dell'informazione". Questo nome descriveva il modo con cui i computer potevano comunicare tra loro a elevatissima velocità tramite la rete di computer distribuita.

Un pacchetto IP è una piccola unità di dati formattata per la trasmissione su una rete IP tramite la suite di protocolli TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). I file, messaggi o flussi multimediali di grandi dimensioni sono divisi in numerosi pacchetti per poter viaggiare in modo efficiente tra le reti e poi venire riassemblati alla loro destinazione finale.

Ogni pacchetto contiene sia informazioni di dati che di controllo. La porzione di dati (payload) contiene il contenuto effettivo trasmesso, ad esempio testo, immagini o video, mentre le informazioni di controllo nell'intestazione del pacchetto includono dettagli quali indirizzi IP di origine e destinazione, valore TTL (Time-To-Live), lunghezza del pacchetto e istruzioni di instradamento.

Suddividere i dati in piccoli pacchetti consente alle reti di utilizzare in modo efficiente la larghezza di banda disponibile e di gestire grandi volumi di traffico di rete su Internet. Il numero totale di pacchetti necessari per inviare le informazioni dipende dalle dimensioni dei dati trasmessi.

 

Come vengono distribuiti i pacchetti IP?

 

Internet è una "rete a commutazione di pacchetti", un'espressione che viene utilizzata per descrivere il modo con cui le apparecchiature di rete elaborano i pacchetti di dati e li instradano dinamicamente attraverso la rete. La commutazione dei pacchetti è diversa dalla commutazione dei circuiti, un metodo di rete precedente utilizzato nei sistemi telefonici tradizionali in cui un percorso di comunicazione dedicato è riservato per la durata di una chiamata.

Ogni pacchetto viene trasmesso tramite  l'IP (Internet Protocol). I protocolli di livello superiore, come TCP, UDP o ICMP, possono essere incapsulati all'interno del pacchetto IP per fornire funzionalità aggiuntive come affidabilità o messaggistica. L'IP funziona al livello di rete del modello OSI ed è responsabile dell'instradamento dei pacchetti attraverso la rete IP, mentre il protocollo TCP opera al livello di trasporto per garantire una delivery affidabile.

 

Le reti IP utilizzano un approccio senza connessione, il che significa che i pacchetti vengono inviati in modo indipendente e possono viaggiare lungo diversi percorsi tramite i router e l'infrastruttura di rete prima di arrivare alla destinazione finale. Per fornire un'idea delle dimensioni di un pacchetto IP, un pacchetto IPv4 può avere una lunghezza totale compresa tra 20 byte (la dimensione minima dell'intestazione) e 65.535 byte, inclusi intestazione e payload.

Man mano che i pacchetti si spostano sulla rete, possono essere incapsulati in frame a livello di collegamento, come, ad esempio, i frame Ethernet che includono identificatori hardware come un indirizzo MAC e l'interfaccia di rete di destinazione.

Che cosa specifica l'IP?

 

Il protocollo Internet (IP) è un livello di rete all'interno del modello OSI utilizzato per specificare quanto segue relativamente ai pacchetti IP:

  • Come vengono indirizzati i pacchetti

  • La dimensione massima di un pacchetto

  • Le informazioni di routing utilizzate per distribuire i pacchetti su una rete IP

L'IP non definisce la struttura dei dati dell'applicazione all'interno del pacchetto, ma include un campo del protocollo nell'intestazione che identifica il protocollo di trasporto incapsulato, come TCP, UDP o ICMP.

Che cosa contiene un pacchetto IP?

 

I pacchetti IP possono essere paragonati a una lettera fisica. Ad esempio, se desideri inviare una lettera a un amico, inserisci la lettera in una busta, quindi scrivi l'indirizzo sulla busta in modo che la lettera possa essere indirizzata alla persona corretta.

Un pacchetto IP è costituito da un'intestazione e da un payload. L'intestazione contiene le informazioni di instradamento e controllo utilizzate dai dispositivi di rete, mentre il payload trasporta i dati effettivi trasmessi.

Un pacchetto IP che viene instradato al sito web include i seguenti elementi:

  • Messaggi di richiesta e risposta web

  • Protocollo VoIP (Voice over Internet Protocol)

  • Streaming in tempo reale

  • Messaggi e-mail

  • Messaggi di richiesta e risposta del DNS (Domain Name System)

Tutti quelli sopra indicati sono protocolli a livello di applicazione, mentre l'IP si trova a livello di rete.

 

Comunicazione di pacchetti IP

 

Nella nostra pagina del glossario relativa all'HTTPS (la versione sicura del protocollo web HTTP), abbiamo descritto come il flusso di richieste-risposte del protocollo HTTPS consentisse la trasmissione di informazioni tra un client (browser) e un server web. Il pacchetto IP entra durante i passaggi 2 e 3 del flusso HTTPS.

Segui l'intero flusso di richieste-risposte di HTTPS

Passaggio 2 del flusso HTTPS

A partire dal passaggio 2 del flusso di richieste-risposte HTTPS, si verifica il seguente processo:

Il browser invia una richiesta al server web. Questa richiesta viene prima crittografata e viene creato un pacchetto IP; il messaggio crittografato viene quindi inserito nel pacchetto IP.

Prima di essere trasmesso attraverso la rete, il pacchetto viene incapsulato in un frame a livello di collegamento, spesso un frame Ethernet, che contiene l'indirizzo MAC dei dispositivi di invio e ricezione e identifica l'interfaccia di rete appropriata.

Questo pacchetto viene poi inviato alla sua destinazione (server web).

Passaggio 3 del flusso HTTPS

Il pacchetto IP proveniente dal client raggiunge il server web; il messaggio in esso contenuto viene decrittografato e letto. Un messaggio di risposta viene generato e crittografato prima di essere inserito in un pacchetto IP e restituito al client.

 Se la risposta crittografata è troppo grande per essere contenuta in un pacchetto, viene suddivisa in pacchetti più piccoli. Alcuni protocolli, ad esempio il protocollo TCP, tracciano i pacchetti che utilizzano gli identificatori come un numero di sequenza per garantire la ricezione dei pacchetti nell'ordine corretto e senza dati mancanti.

Che cosa sono i payload e le intestazioni in un pacchetto IP?

 

Un pacchetto IP comprende un'intestazione e un payload.

  • Il payload: si tratta dei dati effettivi contenuti nel pacchetto o nei pacchetti, ad esempio testo, immagine, ecc., ossia l'equivalente di una lettera fisica che invieresti a un amico.

  • L'intestazione: equivale alla busta che contiene la lettera. L'intestazione del pacchetto o l'intestazione IP si trova all'inizio del pacchetto. Contiene gli indirizzi IP di origine e di destinazione insieme ad altri campi, quali la lunghezza del pacchetto, l'identificatore del protocollo, il valore TTL (Time-To-Live) e le informazioni sulla frammentazione.

I campi aggiuntivi nell'intestazione possono includere:

  • Il valore TTL (Time-To-Live), che impedisce la circolazione indefinita dei pacchetti in una rete.
  • I campi del tipo di servizio (ToS) utilizzati per dare priorità a determinati tipi di traffico di rete.
  • Indicatori della qualità del servizio (QoS) che aiutano a gestire larghezza di banda e latenza per applicazioni specifiche.

Il controllo dell'integrità a livello dell'IP viene gestito dal checksum dell'intestazione IPv4. Quando viene trasmesso su reti come Ethernet, il pacchetto IP viene incapsulato in un frame che può includere un trailer (ad esempio un CRC) sul livello di collegamento.

 

Il protocollo del livello di rete e i protocolli del livello di applicazione

 

La creazione di livelli è un concetto essenziale nei protocolli di comunicazione. Gli endpoint dell'applicazione comunicano e comprendono i protocolli dell'applicazione. Ad esempio, i browser e i server web comunicano utilizzando HTTP e HTTPS, mentre i lettori e i server della posta elettronica comunicano utilizzando il protocollo di trasferimento e-mail (Simple Mail Transfer Protocol, SMTP).

Tuttavia, esiste un solo protocollo di rete: il protocollo Internet (IP). Le migliaia di protocolli a livello di applicazione e molti protocolli a livello di link, come Ethernet, Wi-Fi e cellulare, comunicano su questo unico protocollo di rete. 

Nel modello OSI, l'IP funziona a livello di rete, mentre i protocolli TCP e UDP, ad esempio, operano al livello di trasporto per coordinare la delivery e l'affidabilità dei pacchetti.

Questa separazione dei livelli, con un backbone IP standardizzato, ha promosso l'innovazione. Un unico livello di rete facilita lo sviluppo di applicazioni che possono essere facilmente inserite sopra il livello dell'IP; se l'applicazione supporta messaggi che possono essere inseriti in pacchetti IP, funzionerà su Internet: l'intero sistema funzionerà in modo simbiotico. Non sono necessarie modifiche agli elementi di rete, come i router.

Il World Wide Web (WWW) è un esempio di questa innovazione. Quando furono creati l'IP e Internet, il WWW non esisteva. Tim Berners-Lee ha utilizzato questa separazione dei livelli per creare il WWW, poiché i messaggi di richiesta e risposta potevano essere inseriti in pacchetti IP. Non sono state necessarie modifiche all'IP o a Internet: il sistema funzionava. 

Akamai, pacchetti e cloud computing

 

L'autorità di Akamai nella cybersecurity si fonda su una profonda conoscenza del funzionamento di protocolli quali IP, HTTP e HTTPS. Poiché i pacchetti sono l'unità fondamentale della trasmissione dei dati in Internet, la rete sull'edge di Akamai è progettata per ottimizzare la delivery dei pacchetti, gestire il traffico di rete in modo efficiente e ridurre la perdita di pacchetti nell'infrastruttura distribuita.

Oltre alla sicurezza, Akamai ottimizza il cloud computing con la nostra suite di soluzioni di cloud computing, fornisce sicurezza, scalabilità e visibilità ed è indipendente dal provider di servizi cloud. La nostra suite di prodotti per il cloud computing include la linea di prodotti Download Delivery che ottimizza in modo impeccabile i download di file HTTP di grandi dimensioni, ogni volta, su scala globale.

Protezione dagli attacchi Internet di Akamai

 

Gli attacchi informatici basati sul cloud si verificano ovunque. Akamai è impegnata a eliminare gli exploit web diffusi su Internet. La perdita di pacchetti IP può essere causata da attacchi DDoS (Distributed Denial-of-Service) contro un server web. La nostra infrastruttura dedicata fornisce la prevenzione degli attacchi DDoS per bloccare gli attacchi nel cloud prima che raggiungano applicazioni, data center e infrastrutture connesse a Internet, pubbliche o private. L'architettura unica di Akamai segmenta le risorse DNS su cloud dedicati e non sovrapposti. Oltre 225 operatori del SOCC in prima linea supportano Akamai; la nostra soluzione completamente gestita filtra il traffico degli attacchi e blocca anche gli attacchi più significativi, consentendo agli addetti alla sicurezza di concentrarsi sui programmi di sicurezza più importanti. Akamai protegge le aziende moderne dalle vulnerabilità introdotte dal cloud e da una forza lavoro distribuita.

Domande frequenti

I pacchetti IP sono piccole unità di dati utilizzate per trasmettere informazioni su una rete IP utilizzando il protocollo Internet. Ogni pacchetto contiene un'intestazione con informazioni di instradamento e controllo e un payload contenente i dati effettivi. I file i messaggi di grandi dimensioni sono divisi in più pacchetti per poter viaggiare in modo efficiente tra le reti e poi venire riassemblati alla loro destinazione finale.

Sì. La perdita di pacchetti si verifica quando i pacchetti IP non raggiungono la loro destinazione durante la trasmissione su una rete. La perdita di pacchetti è generalmente causata da congestione della rete, larghezza di banda insufficiente, guasti all'hardware, errori di configurazione dei dispositivi di rete o attacchi informatici come gli attacchi DDoS (Distributed Denial-of-Service). I pacchetti persi possono rallentare le applicazioni, interrompere lo streaming o causare problemi di connessione.

Un datagramma è un'unità di dati trasmessa tramite una rete a commutazione di pacchetti. Un pacchetto IP è un tipo di datagramma utilizzato nelle reti IP per fornire dati tra i dispositivi. Alcuni datagrammi vengono inviati utilizzando l'UDP (User Datagram Protocol), un protocollo di trasporto senza connessione che invia i pacchetti senza garantire la delivery o l'ordinamento.

La commutazione dei pacchetti è un metodo di rete che divide i dati in pacchetti di piccole dimensioni e li invia in modo indipendente su una rete. Ogni pacchetto può viaggiare lungo percorsi diversi fino alla sua destinazione, dove i pacchetti vengono riassemblati. La commutazione dei pacchetti consente alle reti di utilizzare in modo efficiente la larghezza di banda ed è la tecnologia principale alla base della trasmissione dei dati su Internet.

Un pacchetto è un'unità di dati utilizzata a livello di rete del modello OSI, mentre un frame è un'unità di dati utilizzata a livello di collegamento. I pacchetti contengono informazioni sull'indirizzamento IP e sull'instradamento, mentre i frame includono identificatori a livello di hardware, come gli indirizzi MAC utilizzati per trasmettere i dati tra i dispositivi su una rete locale.

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