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O que são pacotes?

O que são pacotes e como eles são entregues

Agora vamos analisar o Protocolo de Internet, IP. Primeiro, examinaremos os pacotes IP. Em seguida, veremos como os pacotes são endereçados e, finalmente, veremos o tema da nomeação, que é o mecanismo pelo qual os nomes são convertidos em endereços. Presumo que você já tenha visto as apresentações no Protocolo da Web.

Quando analisamos anteriormente o Protocolo Web, HTTP e HTTPS, vimos que o Protocolo Web envolve mensagens de solicitação e resposta. Para que essas mensagens atravessem a Internet, elas precisam ser colocadas em envelopes e esses envelopes precisam ser endereçados. Esse processo é análogo ao correio postal com o qual todos estamos familiarizados. Se eu quiser enviar uma carta para a minha irmã, não posso simplesmente escrever "para Joana" no topo da carta e entregá-la ao correio. Em vez disso, tenho que colocar a carta em um envelope e endereçá-lo da maneira correta. Quando se trata da Internet, esses envelopes são chamados de pacotes. Em breve, veremos como os pacotes são endereçados. Observe também que os pacotes têm um tamanho máximo fixo, portanto, as mensagens longas precisam ser divididas em vários pacotes.

Para ver como isso funciona, vamos rever nosso exemplo. Lembre-se de que começamos inserindo o endereço na barra de endereços ou clicando em um link e, em seguida, o navegador envia uma mensagem de solicitação criptografada para o servidor da Web. Vamos examinar mais de perto esta etapa: como enviar a mensagem de solicitação criptografada.

Primeiro, temos que criar um novo pacote e endereçá-lo. Nesse caso, ele está indo para o servidor da Web da Apple e está vindo do meu laptop. É claro que os endereços reais da Internet não são exatamente assim, mas já falaremos sobre isso. Agora, podemos colocar a mensagem de solicitação criptografada no pacote. Em seguida, podemos enviar o pacote para seu destino: o servidor da Web da Apple.

Ao receber o pacote, o servidor Web da Apple pode remover a mensagem do pacote e continuar a descriptografá-la e lê-la.

Exatamente o mesmo processo é seguido para a resposta criptografada. Neste exemplo, a resposta criptografada é muito grande para caber em um pacote, então ela é dividida em dois.

Um ponto importante é que o IP é o que se chama de protocolo de camada de rede. Sua função é mover dados em pacotes pela Internet, da origem ao destino.

  • O IP especifica como os pacotes são endereçados.

  • O IP especifica o tamanho máximo do pacote.

  • Mas o IP não especifica nem restringe o que vai dentro do pacote. Esse é um ponto fundamental.

Os itens que você encontra em um pacote IP incluem:

  • Mensagens de solicitação e resposta da Web

  • Voz sobre IP (VoIP)

  • Streaming em tempo real

  • Mensagens de e-mail

  • Mensagens de solicitação e resposta do DNS (Sistema de Nomes de Domínio)

Todos esses são exemplos de protocolos da camada de aplicação.

A sobreposição de camadas é um conceito crítico nos protocolos de comunicação. Os pontos de extremidade de aplicações falam e entendem seus protocolos de aplicações. Por exemplo:

  • Navegadores Web e servidores se comunicam e compreendem HTTP e HTTPS

  • Leitores de e-mail e servidores se comunicam e compreendem o protocolo de transferência de e-mails, chamado Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)

Mas elementos de rede, como roteadores, não precisam falar nem entender nenhum desses protocolos! Eles só precisam falar e entender o Protocolo de Internet. As aplicações olham para dentro dos pacotes, enquanto os elementos da rede olham para fora. Compare isso novamente com o correio postal. Eu poderia escrever uma carta para minha irmã usando uma linguagem secreta que só nós conhecemos, mas desde que eu coloque a carta em um envelope endereçado da maneira correta, o serviço postal poderá entregar a carta sem problemas. Minha irmã e eu olhamos dentro do envelope, mas o serviço postal olha somente para fora.

Essa separação de camadas tem impulsionado uma tremenda inovação. Neste momento, há milhares de protocolos de camada de aplicação e muitos protocolos de camada de link. Pense na camada de link como a conexão física, como Ethernet, Wi-Fi e celular. Mas há apenas um protocolo de camada de rede, que é o IP.  

Novas aplicações podem ser facilmente dispostas em camadas sobre IP. Qualquer pessoa pode criar um novo protocolo de aplicação e, desde que as mensagens possam ser encapsuladas em pacotes IP, ele funcionará na internet. Não são necessárias alterações em nenhum elemento de rede, como roteadores. A WWW (World Wide Web) é um ótimo exemplo. Quando o IP e a Internet foram criados, a WWW ainda não existia. Então, quando Tim Berners-Lee criou a WWW, ele só precisou colocar suas mensagens de solicitação e resposta recém-inventadas em pacotes IP. Não foram necessárias alterações no IP ou na Internet. Tudo simplesmente funcionou.

Da mesma forma, as novas tecnologias de link podem ser colocadas em camadas abaixo. Qualquer pessoa pode inventar uma nova tecnologia de link e, desde que possa transportar pacotes IP, ela pode fazer parte da Internet e carregar qualquer aplicativo. Exemplos disso são o Wi-Fi e o IPoAC.

Você ainda não ouviu falar da IPoAC? Bem, significa IP através de Transporte Aviário. Esta foi uma proposta real e, apesar da notável data desta proposta, ela de fato faz uma observação importante. Se você puder fazer com que os pombos carreguem pacotes IP, poderá executar aplicativos WWW por meio deles. Lento, sem dúvida, mas funcionaria.

O que são pacotes IP?

A Internet costumava ser conhecida como a "superestrada da informação". Esse nome descreve como os computadores podem se comunicar entre si em uma velocidade super-rápida na rede de computadores distribuída.

Um pacote IP é uma pequena unidade de dados formatada para transmissão em uma rede IP usando o conjunto de protocolos TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Arquivos grandes, mensagens ou fluxos de mídia são divididos em vários pacotes para que possam trafegar com eficiência pelas redes e ser remontados no destino final.

Cada pacote contém dados e informações de controle. A parte de dados (payload) contém o conteúdo que está sendo transmitido, como texto, imagens ou vídeo, enquanto as informações de controle no cabeçalho do pacote incluem detalhes como os endereços IP de origem e destino, o tempo de vida, o tamanho do pacote e as instruções de roteamento.

A divisão dos dados em pequenos pacotes permite que as redes usem a largura de banda disponível com eficiência e gerenciem grandes volumes de tráfego de rede na internet. O número total de pacotes necessários para enviar as informações depende do tamanho dos dados transmitidos.

 

Como os pacotes IP são entregues?

 

A internet é uma "rede de comutação de pacotes", termo usado para descrever como os equipamentos de rede processam pacotes de dados e os roteiam dinamicamente pela rede. A comutação de pacotes difere da comutação de circuitos, um método de rede mais antigo usado nos sistemas telefônicos tradicionais, no qual um caminho de comunicação dedicado é reservado durante toda a duração de uma chamada.

Cada pacote é transmitido usando  o Internet Protocol (IP). Protocolos de camadas superiores, como TCP, UDP ou ICMP, podem ser encapsulados dentro do pacote IP para fornecer funcionalidades adicionais, como confiabilidade ou troca de mensagens. O IP opera na camada de rede do modelo OSI e é responsável pelo roteamento de pacotes pela rede IP, enquanto o Transmission Control Protocol opera na camada de transporte para ajudar a garantir uma entrega confiável.

 

As redes IP usam uma abordagem sem conexão, o que significa que os pacotes são enviados de forma independente e podem percorrer rotas diferentes por roteadores e pela infraestrutura de rede antes de chegar ao destino final. Para dar uma ideia do tamanho de um pacote IP, um pacote IPv4 pode ter apenas 20 bytes, que correspondem ao tamanho mínimo do cabeçalho, e chegar a um tamanho total de 65.535 bytes, incluindo o cabeçalho e o payload.

À medida que percorrem a rede, os pacotes podem ser encapsulados em quadros da camada de enlace, como quadros Ethernet, que incluem identificadores de hardware, como um endereço MAC, e a interface de rede de destino.

O que o IP especifica?

 

O Internet Protocol (IP) é um protocolo da camada de rede do modelo OSI usado para especificar os seguintes aspectos relacionados aos pacotes IP:

  • Como os pacotes são endereçados

  • O tamanho máximo de um pacote

  • As informações de roteamento usadas para entregar pacotes em uma rede IP

O IP não define a estrutura dos dados da aplicação dentro do pacote, mas inclui no cabeçalho um campo de protocolo que identifica o protocolo de transporte encapsulado, como TCP, UDP ou ICMP.

O que há dentro de um pacote IP?

 

Os pacotes IP podem ser comparados a uma letra física. Por exemplo, se você quiser enviar uma carta a um amigo, coloque a carta em um envelope e, em seguida, enderece o envelope para que a carta possa ser encaminhada à pessoa correta. 

Um pacote IP consiste em um cabeçalho e um payload. O cabeçalho contém informações de roteamento e controle usadas pelos dispositivos de rede, enquanto o payload transporta os dados que estão sendo transmitidos.

Os seguintes elementos estão incluídos em um pacote IP quando ele é roteado para o site:

  • Mensagens de solicitação e resposta da Web

  • Protocolo de Voz sobre IP (VoIP, Voice over Internet Protocol)

  • Streaming em tempo real

  • Mensagens de e-mail

  • Mensagens de solicitação e resposta do DNS (Sistema de Nomes de Domínio)

Todos os protocolos acima são protocolos de camada de aplicativo, enquanto o IP é uma camada de rede.

 

Comunicação por pacotes IP

 

Em nossa página relacionada do glossário sobre HTTPS, a versão segura do protocolo Web HTTP, descrevemos como o fluxo de solicitação e resposta do protocolo HTTPS permite a transmissão de informações entre um cliente (navegador) e um servidor Web. O pacote IP entra durante as etapas 2 e 3 do fluxo HTTPS.

Siga o fluxo completo de solicitação-resposta de HTTPS

Etapa 2 do fluxo HTTPS

A partir da etapa 2 do fluxo de solicitação-resposta HTTPS, ocorre o seguinte processo:

O navegador envia uma solicitação ao servidor da Web. Essa solicitação é primeiro criptografada e um pacote IP é criado. A mensagem criptografada é então colocada no pacote IP.

Antes de ser transmitido pela rede, o pacote é encapsulado em um quadro da camada de enlace, geralmente um quadro Ethernet, que contém os endereços MAC dos dispositivos remetente e destinatário e identifica a interface de rede apropriada.

Este pacote é então enviado para o seu destino (servidor Web).

Etapa 3 do fluxo HTTPS

O pacote IP do cliente chega ao servidor da Web. A mensagem contida nele é descriptografada e lida. Uma mensagem de resposta é gerada e criptografada antes de ser colocada em um pacote IP e retornada ao cliente.

 Se a resposta criptografada for muito grande para caber em um pacote, ela será dividida em pacotes menores. Protocolos como o TCP rastreiam os pacotes usando identificadores, como números de sequência, para garantir que sejam recebidos na ordem correta e sem perda de dados.

O que são payloads e cabeçalhos em um pacote IP?

 

Um pacote IP é composto por um cabeçalho e uma carga útil.

  • O payload: São os dados reais que o pacote ou os pacotes contêm, por exemplo, texto, imagem etc. É o equivalente a uma carta física que você enviaria a um amigo.

  • O cabeçalho: Equivale ao envelope que contém a carta. O cabeçalho do pacote ou o cabeçalho IP está no início do pacote. Ele contém os endereços IP de origem e destino, além de outros campos, como tamanho do pacote, identificador do protocolo, tempo de vida (TTL) e informações de fragmentação.

Outros campos do cabeçalho podem incluir:

  • Tempo de vida (TTL), que impede que os pacotes circulem indefinidamente em uma rede.
  • Campos de tipo de serviço (ToS), usados para priorizar determinados tipos de tráfego de rede.
  • Indicadores de qualidade de serviço que ajudam a gerenciar a largura de banda e a latência de aplicações específicas.

A verificação de integridade na camada IP é realizada pela soma de verificação do cabeçalho IPv4. Quando transmitido por redes como Ethernet, o pacote IP é encapsulado em um quadro que pode incluir um trailer, como um CRC, na camada de enlace.

 

O protocolo da camada de rede e os protocolos da camada de aplicativos

 

A sobreposição de camadas é um conceito essencial nos protocolos de comunicação. Os pontos de extremidade de aplicações falam e entendem protocolos de aplicações. Por exemplo, navegadores da Web e servidores se comunicam usando HTTP e HTTPS, e leitores e servidores de e-mail se comunicam usando o protocolo de transferência de e-mail (Simple Mail Transfer Protocol, SMTP).

No entanto, existe apenas um protocolo de rede: o Protocolo de Internet (IP). Os milhares de protocolos de camada de aplicação e muitos protocolos de camada de link, como Ethernet, Wi-Fi e celular, se comunicam por meio desse protocolo de rede único. 

No modelo OSI, o IP opera na camada de rede, enquanto protocolos como TCP e UDP operam na camada de transporte para coordenar a entrega e a confiabilidade dos pacotes.

Essa separação de camadas, com um backbone de IP padronizado, impulsionou a inovação. Ter uma única camada de rede facilita o desenvolvimento de aplicações que podem ser facilmente dispostas em camadas sobre IP. Se a aplicação oferecer suporte a mensagens que podem ser colocadas em pacotes IP, ela funcionará na Internet. Todo o sistema funcionará simbioticamente. Não são necessárias alterações em nenhum elemento de rede, como roteadores.

A World Wide Web (WWW) é um exemplo dessa inovação. Quando o IP e a Internet foram criados pela primeira vez, o WWW não existia. Tim Berners-Lee usou essa separação de camadas para criar a WWW, pois as mensagens de solicitação e resposta poderiam ser colocadas em pacotes IP. Não foram necessárias alterações de IP ou Internet: Tudo simplesmente funcionou. 

Akamai, pacotes e computação em nuvem

 

A autoridade da Akamai em segurança virtual foi criada com base em um profundo entendimento de como protocolos como IP, HTTP e HTTPS funcionam. Como os pacotes são a unidade fundamental de transmissão de dados pela internet, a rede edge da Akamai foi projetada para otimizar a entrega de pacotes, gerenciar o tráfego de rede com eficiência e reduzir a perda de pacotes em infraestruturas distribuídas.

Além de oferecer segurança, a Akamai otimiza a computação em nuvem com seu conjunto de soluções, proporcionando segurança, escalabilidade e visibilidade, independentemente do provedor de serviços de nuvem. Nosso pacote de produtos de computação em nuvem inclui a linha de produtos Download Delivery que otimiza grandes downloads de arquivos HTTP sem falhas, sempre, em escala global.

Proteção da Akamai contra ataques na Internet

 

Os ataques virtuais baseados em nuvem são onipresentes. A Akamai se dedica à erradicação de exploits da Web transmitidas pela Internet. A perda de pacotes IP pode ser causada por ataques distribuídos de negação de serviço (DDoS, distributed denial-of-service) contra um servidor da Web. Nossa infraestrutura dedicada fornece prevenção contra DDoS para interromper ataques na nuvem antes que eles atinjam aplicações, data centers e infraestrutura voltada para a Internet, pública ou privada. A arquitetura exclusiva da Akamai segmenta os recursos de DNS em nuvens dedicadas e não sobrepostas. Mais de 225 respondentes de SOCC da linha de frente apoiam a Akamai. Nossa solução totalmente gerenciada filtra o tráfego de ataque e interrompe até mesmo os ataques mais significativos, liberando seus defensores para se concentrarem em programas de segurança de alta prioridade. A Akamai protege a empresa moderna contra vulnerabilidades introduzidas pela nuvem e uma força de trabalho distribuída.

Perguntas frequentes

Pacotes IP são pequenas unidades de dados usadas para transmitir informações por uma rede IP utilizando o Internet Protocol. Cada pacote contém um cabeçalho com informações de roteamento e controle e um payload com os dados propriamente ditos. Arquivos grandes e mensagens são divididos em vários pacotes para que possam trafegar com eficiência pelas redes e ser remontados no destino final.

Sim. A perda de pacotes ocorre quando pacotes IP não conseguem chegar ao destino durante a transmissão por uma rede. A perda de pacotes geralmente é causada por congestionamento da rede, largura de banda insuficiente, falhas de hardware, dispositivos de rede configurados incorretamente ou ataques cibernéticos, como ataques de negação de serviço distribuída (DDoS). Pacotes perdidos podem deixar aplicações mais lentas, interromper transmissões de streaming ou causar problemas de conexão.

Um datagrama é uma unidade de dados transmitida por uma rede de comutação de pacotes. Um pacote IP é um tipo de datagrama usado em redes IP para entregar dados entre dispositivos. Alguns datagramas são enviados por meio do UDP (User Datagram Protocol), um protocolo de transporte sem conexão que envia pacotes sem garantir a entrega ou a ordem.

A comutação de pacotes é um método de rede que divide os dados em pequenos pacotes e os envia de forma independente pela rede. Cada pacote pode percorrer uma rota diferente até o destino, onde os pacotes são remontados. A comutação de pacotes permite que as redes usem a largura de banda com eficiência e é a principal tecnologia por trás da transmissão de dados pela internet.

Um pacote é uma unidade de dados usada na camada de rede do modelo OSI, enquanto um quadro é uma unidade de dados usada na camada de enlace. Os pacotes contêm informações de endereçamento IP e roteamento, enquanto os quadros incluem identificadores no nível do hardware, como endereços MAC, usados para transmitir dados entre dispositivos em uma rede local.

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