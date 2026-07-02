我们现在来看一下互联网协议，即 IP 协议。首先我们会介绍 IP 数据包。然后介绍数据包的寻址方式，最后介绍名称解析，也就是将名称转换为地址的机制。我假设您已经看过有关 Web 协议的演示。

请回顾一下，在前面介绍 Web 协议、HTTP 和 HTTPS 时，我们了解到 Web 协议涉及请求消息和响应消息。为了让这些消息能够在互联网上传输，它们必须被封装到“信封”中，并且这些信封必须标明地址。这个过程类似于大家耳熟能详的邮政信件。如果我想给姐姐寄一封信信，我不能只在信头处写上“Joanna 收”，然后就把这封信交给邮局。我得把信装进信封，并在信封上写上正确的地址。在互联网上，这种信封称为数据包。稍后我们就会介绍数据包的寻址方式。另外需要说明，数据包有固定的大小上限，因此长报文必须分成多个数据包。

为了了解其工作原理，我们回顾一下之前的例子。回想一下，我们首先在地址栏中输入地址，或者是点击某个链接，然后浏览器向 Web 服务器发送加密请求报文。我们进一步深入地探索一下这一步：发送加密请求报文。

首先，我们必须创建一个新的数据包，并为其寻址。在本例中，它会从我的笔记本电脑传送到 Apple Web 服务器。当然，真实的互联网地址看起来并不是这样的，不过我们稍后就会讲到这一点。现在，我们可以将加密的请求报文放到数据包中。然后即可将数据包发送到目的地：Apple Web 服务器。

收到数据包后，Apple Web 服务器即可从数据包中删除报文，然后解密并读取其中的内容。

使用的过程与加密响应的过程完全相同。在本例中，由于加密后的响应过大，无法放到一个数据包中，因此分成了两个。

一个关键点是，IP 被称为网络层协议。它的作用是将数据以数据包的形式通过互联网从源端传输到目的端。

IP 会指定数据包的寻址方式，

IP 会指定数据包的最大大小，

但 IP 并不会指定或限制数据包内的内容。这是一个要点。

您可以在 IP 数据包中找到的内容包括：

网络请求和响应报文

IP 语音 (VoIP)

实时数据流

电子邮件信息

域名系统 (DNS) 请求和响应信息

所有这些都是应用层协议的示例。

分层是通信协议中的一个重要概念。应用端点会使用并理解其应用协议。例如：

Web 浏览器和服务器会使用并理解 HTTP 及 HTTPS

电子邮件客户端和服务器使用并理解一种电子邮件传输协议，该协议称为简单邮件传输协议（Simple Mail Transfer Protocol，简称 SMTP）

但路由器等网络元素并不一定使用或理解这些协议！它们只需要使用和理解互联网协议即可。应用程序关注的是数据包内部，而网络元素则关注外部。继续用邮政信件打比方。我可以用一种只有我和姐姐才懂的秘密语言给姐姐写信，但只要我把信装进信封，写上正确的地址，邮局就可以顺利地将这封信件送到她手中。我和姐姐关注的是信封里的内容，但邮局关注的只有外边的信息。

这种分层的做法促成了巨大的创新。目前的应用层协议有数千种，还有很多链路层协议。可以将链路层理解为物理连接，例如以太网、Wi-Fi 和蜂窝网络。但网络层协议只有一个，那就是 IP。

新的应用程序可以轻松层叠在 IP 协议上。任何人都可以发明一种新的应用层协议，只要这些消息能够被封装到 IP 数据包中，该协议就可以在互联网上运行。不需要更改路由器等任何网络元素。万维网（WWW，World Wide Web）就是一个很好的例子。在 IP 和互联网诞生之初，万维网还不存在。后来，在 Tim Berners-Lee 创造万维网时，他只需要将新发明的请求和响应报文放到 IP 数据包中，不需要更改 IP 协议或互联网。万维网就这样开始顺利运作。

类似地，也可以在下方加入新的链路技术层。任何人都可以发明新的链路技术，只要它能传输 IP 数据包，就能成为互联网的一部分，并且承载任何应用程序。例如 Wi-Fi 和 IPoAC。

您没听说过 IPoAC 吗？它的全称是 IP Over Avian Carrier。这是一个真实的提案，虽然提案发布的日期表明了这只是个玩笑，但它其实说明了一个很重要的事实。如果您真的能让鸽子传递 IP 数据包，那就能用鸽子运行 WWW 应用程序。虽然速度肯定会很慢，但可以实现。