黑帽黑客（也称为恶意黑客或不道德黑客）因利用计算机系统和网络中的漏洞而臭名昭著。他们对各种编程语言、网络协议、操作系统和软件缺陷有着深度的了解，这使他们能够发现漏洞并在未经授权的情况下访问敏感信息。

黑帽黑客是拥有高级黑客攻击能力并将其用于恶意目的的人。黑帽黑客与道德黑客或白帽黑客不同，黑帽黑客会在未经所有者许可或知晓的情况下，参与未经授权的行动并利用计算机系统中的漏洞。在网络安全讨论中，这些攻击者通常被称为“犯罪分子”，而致力于保护系统的道德黑客有时被称为“合法用户”。

黑帽黑客会使用一系列方法来获取机密数据、破坏网络或造成损害。他们会秘密行动，并通过代理服务器、加密软件等复杂手段隐藏自己的身份。

这些人在编程语言、网络协议、操作系统和软件漏洞方面拥有丰富的专业知识。他们不断研究新兴技术和安全漏洞，以此绕过企业部署的安全防护措施。还有一些黑客经验尚浅，常被称为“脚本小子”，他们只会使用资深网络犯罪分子开发的现成工具。

需要重点强调的是，在全球大多数国家/地区，法律禁止参与此类黑客攻击。由于对网络安全的关注度越来越高，因此参与恶意黑客活动的人所面临的法律后果也越来越严重。Kevin Mitnick 等知名案例，曾引发公众对非法入侵危害的关注，也让人们认识到现代网络安全实践的重要性。