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什么是黑帽黑客？

黑帽黑客（也称为恶意黑客或不道德黑客）因利用计算机系统和网络中的漏洞而臭名昭著。他们对各种编程语言、网络协议、操作系统和软件缺陷有着深度的了解，这使他们能够发现漏洞并在未经授权的情况下访问敏感信息。

黑帽黑客是拥有高级黑客攻击能力并将其用于恶意目的的人。黑帽黑客与道德黑客或白帽黑客不同，黑帽黑客会在未经所有者许可或知晓的情况下，参与未经授权的行动并利用计算机系统中的漏洞。在网络安全讨论中，这些攻击者通常被称为“犯罪分子”，而致力于保护系统的道德黑客有时被称为“合法用户”。

黑帽黑客会使用一系列方法来获取机密数据、破坏网络或造成损害。他们会秘密行动，并通过代理服务器、加密软件等复杂手段隐藏自己的身份。

这些人在编程语言、网络协议、操作系统和软件漏洞方面拥有丰富的专业知识。他们不断研究新兴技术和安全漏洞，以此绕过企业部署的安全防护措施。还有一些黑客经验尚浅，常被称为“脚本小子”，他们只会使用资深网络犯罪分子开发的现成工具。

需要重点强调的是，在全球大多数国家/地区，法律禁止参与此类黑客攻击。由于对网络安全的关注度越来越高，因此参与恶意黑客活动的人所面临的法律后果也越来越严重。Kevin Mitnick 等知名案例，曾引发公众对非法入侵危害的关注，也让人们认识到现代网络安全实践的重要性。

黑帽黑客如何利用漏洞？

黑帽黑客擅长利用计算机系统和网络中的弱点。他们对不同编程语言、网络协议、操作系统和软件漏洞有着广泛的了解，这使他们能够识别漏洞并获得对机密数据的未经授权访问。许多这类技术高超的黑客在暗网的地下社区活动，或通过匿名在线论坛和加密消息平台进行交流。

黑帽黑客经常使用的一种方法是，搜索特定系统上的开放端口。这些端口充当网络连接的网关，如果它们未得到妥善保护或使用最新的安全措施进行更新，则可能会被利用。黑帽黑客会借助专用工具找出这些开放端口，并找到潜在的攻击区域。

发现漏洞后，黑帽黑客通常会采用以下技术：

  1. 软件漏洞利用：黑帽黑客会搜索软件应用程序或操作系统中的编程缺陷或漏洞，利用它们来控制目标系统。这包括缓冲区溢出攻击、代码注入攻击或特权提升漏洞利用。广泛使用的平台和软件生态，包括 Microsoft 等主流厂商的产品，由于用户量庞大，经常成为攻击目标。
  2. 恶意软件创建：黑帽黑客开发和分发恶意软件，例如病毒、蠕虫和木马，这些恶意软件会感染全球的计算机。这些程序旨在破坏文件和系统或收集敏感信息，例如密码和财务详细信息。某些恶意软件通过庞大的受感染设备网络（即僵尸网络）进行部署，攻击者利用这些网络发送垃圾邮件、发起 DDoS 攻击，或开展自动化凭证窃取活动。
  3. 社会工程：黑帽黑客深知，在任何安全系统中，人往往是最薄弱的一环。他们通过网络钓鱼电子邮件或电话等社会工程手段操纵个人，诱骗受害者泄露敏感信息（例如登录凭据）或授予安全区域的访问权限。攻击者还可能利用社交媒体平台上的信任关系，冒充合法联系人并传播恶意链接。
  4. 暴力破解攻击：在使用弱密码或访问控制未妥善实施的情况下，黑帽黑客可能会发起暴力破解攻击。他们使用自动化工具，尝试所有可能的用户名和密码组合，直至成功登录，从而绕过身份验证机制。
  5. 零日漏洞：零日漏洞指的是，在开发人员推出补丁或修复程序之前，利用软件中此前未被发现的漏洞发起攻击。这类漏洞会构成严重威胁，因为在黑帽黑客等攻击者利用它们之前，用户和开发人员完全不知道这些漏洞的存在。
  6. 配置错误利用：管理员未在服务器、网络或软件组件上实施适当的安全设置时，就会发生系统配置错误。黑帽黑客会主动搜索这些配置错误的系统，并利用它们来获取未经授权的访问权限或提取敏感数据。
  7. 身份盗窃：通过利用在线平台中的漏洞，或使用网络钓鱼诈骗短信等社会工程技术，黑帽黑客可以从毫无戒心的个人那里获取个人信息，以窃取钱财或进行欺诈等非法活动。

黑帽黑客不断修改其方法，难以防范，因此企业与他们之间的对抗是一场持久战。为了降低成为攻击目标的几率，公司应制定强有力的安全措施，例如持续更新系统、执行漏洞扫描、利用入侵检测系统和防火墙，以及为员工提供有关最佳网络安全策略的培训。

需要重点强调的是，未经授权利用漏洞被视为非法行为。道德黑客（也称为“白帽黑客”或“白帽”）在发现和修复漏洞方面负有重大责任，他们在征得所有者同意的情况下，依法测试系统。

黑帽黑客与白帽黑客的对比

黑帽黑客与白帽黑客是两类截然不同的人群，他们虽都具备网络安全专业知识，意图却大相径庭。这两种黑客之间的主要区别如下：

意图：两者的核心区别在于意图。黑帽黑客会在未经允许或授权的情况下，利用系统漏洞实施有害行为，其目的是为自身牟利、造成伤害或制造混乱。白帽黑客会根据所有者的要求，利用他们的技能来检测和解决系统中的安全漏洞，其工作方式符合道德且合法。

合法性：黑帽黑客行为被视为非法，因为它涉及未经许可进入系统、窃取数据、造成伤害，或参与违反计算机犯罪法律的行为。白帽黑客行为是在法律范围内进行的，通常遵循既定规则和权限。

道德：在对目标系统进行安全评估或渗透测试时，白帽黑客遵循专业行为准则，并优先考虑道德事项。他们的目标是保护个人和企业免受网络威胁，并维护隐私权。与之相反，黑帽黑客不尊重道德，利用漏洞为自身牟利或造成伤害，而不考虑潜在后果。

专业知识的使用：黑帽和白帽对编程语言、网络协议、操作系统和其他技术领域有着深刻的了解，但他们以不同的方式利用这些知识。白帽黑客利用其专业知识来识别系统中的漏洞，并主动提供增强安全性的建议。黑帽黑客利用类似的技能来发现漏洞，目的是将其用于窃取数据、发起攻击等有害行为。

影响：黑帽黑客行为可能会造成严重后果，例如造成财务损失、泄露敏感数据、造成系统故障以及损害公司形象。白帽活动是有利的，因为它们可以帮助企业检测和修复漏洞，避免被恶意个人利用。白帽黑客可以提高整体安全水平，从而尽可能降低网络攻击的可能性。

需要说明的是，还存在“灰帽黑客”，这类人可能会在没有明确授权的情况下实施黑客行为，但动机往往是善意的。此类黑客行为仍然存在法律不确定性，因此应谨慎处理。许多网络安全专业人士通过系统培训和行业认证（如道德黑客或渗透测试认证），确保其工作符合法律及职业规范。

黑帽黑客和网络犯罪

黑帽黑客站在有组织网络犯罪的最前沿，利用他们的技能执行各种非法活动。这些黑客通常在犯罪网络中合作，策划针对企业、政府和个人的大规模攻击。他们可能会使用 DDoS（分布式拒绝服务）攻击使计算机网络瘫痪，使用户无法正常使用。其他黑帽行动包括窃取信用卡号码以进行金融欺诈，安装后门恶意软件以实现长期访问，以及使用勒索软件加密受害者的数据，以此索取赎金。


黑帽黑客带来的最大威胁之一是 API 漏洞的潜在利用。API 广泛用于促成不同软件系统之间的通信。如果防护不当，它们就会成为黑客很容易攻击的目标，从而让他们能够访问敏感数据和服务。随着加密货币交易的兴起和爬虫程序攻击的增加，黑帽黑客越来越多地将 API 作为攻击目标，以获取加密货币帐户的访问权限或发起自动化攻击。在某些情况下，攻击者甚至操纵网站排名，或通过被入侵的网站传播恶意软件，以利用搜索引擎索引系统中的漏洞。

黑帽黑客和网络犯罪

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如何防范黑帽黑客？

为了抵御黑帽黑客，我们必须对网络安全采取积极的态度。一个简单的建议是，持续投资强大的安全措施和道德的黑客方法，以保护系统。个人和公司都必须保持警惕，使用最新的安全修复程序定期更新软件，使用强密码，并实施多重身份验证 (MFA) 策略，以降低遭遇黑帽黑客攻击的风险。

如果您正在寻找更详细的最佳实践，我们可以为您提供帮助。通过实施以下措施，个人和企业可以显著降低其遭受攻击的风险：

  1. 更新软件：使用最新的安全补丁定期更新所有软件应用程序、操作系统和固件，以处理可能被攻击者利用的已知漏洞。
  2. 强密码：要保护您的帐户，请使用强密码和唯一密码，并定期更改密码。尽可能启用 MFA 以增加一层额外的安全保护。
  3. 网络钓鱼认知类活动：让自己和员工了解黑帽黑客使用的网络钓鱼诈骗和社会工程技术。点击链接或从未知来源下载附件时要谨慎。
  4. 安全网络：通过防火墙、入侵检测系统以及 Wi-Fi 网络的加密协议（如 WPA3，或在必要时采用 WPA2 以确保兼容性）来保护网络基础架构。创建单独的访客网络，以将设备与关键系统隔离开来。
  5. 基于主机的防火墙和防病毒软件：在所有设备（包括计算机、智能手机和平板电脑）上安装可靠的防病毒软件，并确保定期更新。定义基于主机的防火墙规则，根据具体的用户要求阻止不必要的传入和传出连接。
  6. 员工培训和安全意识：为加强网络安全，应定期举办培训课程，向员工介绍各种最佳实践。包括识别网络钓鱼电子邮件、采用安全浏览习惯、实行良好的密码安全、遵循适当的数据处理程序以及及时报告任何可疑事件。
  7. 定期备份数据：为防止勒索软件攻击或其他恶意活动造成数据丢失，请实施可靠的备份策略。将备份存储在离线或安全的云存储服务中。此外，还应定期测试恢复过程，以确保其正常运行。
  8. 受限用户权限：为增强安全性，请遵循最小权限原则，确保用户仅拥有其特定角色所需的基本访问权限。密切监控管理权限，因为特权帐户经常成为攻击者的目标。
  9. 渗透测试：与道德黑客（白帽黑客）合作，开展渗透测试演习。这些专业人员会评估系统漏洞，找出弱点并提出改进建议。及时解决发现的任何漏洞。
  10. 事件响应计划：制定事件响应计划，概述发生安全漏洞或网络攻击时应采取的步骤。配备专门团队并建立清晰流程，以此充分降低损失、上报安全事件，以及恢复受影响的系统。

常见问题

是的。黑帽黑客在大多数国家都是非法的，因为它涉及未经授权访问系统、网络或数据。

许多国家都有严格的网络犯罪法律，明令禁止数据窃取、恶意软件投放和服务破坏等黑客行为。在美国，未经授权的系统入侵行为将依据《计算机欺诈与滥用法》(CFAA) 等法律予以起诉。欧盟、英国、加拿大及许多其他司法管辖区也存在类似的网络犯罪法规。

黑帽黑客行为的处罚可包括刑事指控、罚金和监禁，具体取决于攻击的严重程度及其造成的损害。

黑帽黑客与其他类型黑客的区别在于，他们在未经授权且带有恶意意图的情况下利用安全漏洞。

在网络安全领域，黑客通常根据其意图和合法性进行分类：

  • 黑帽黑客属于网络犯罪分子，他们非法访问系统，以窃取数据、部署恶意软件、实施欺诈或破坏服务。
  • 白帽黑客属于道德黑客，他们合法开展渗透测试和漏洞评估，以加强网络安全。
  • 灰帽黑客会在未经许可的情况下访问系统，但他们并不总是出于犯罪目的。他们可能会在发现漏洞后予以披露。
  • 脚本小子是指缺乏经验的攻击者，他们只会用高水平黑客开发的现成工具或漏洞利用工具包。

这些黑客群体的核心区别在于授权与意图。黑帽黑客游走于法律之外，道德黑客则致力于提升信息安全。

黑帽黑客的动机通常有五种：牟利、网络犯罪、政治目的、报复，或在黑客圈子里出名。

常见的动机包括：

  • 牟利——窃取钱财、实施欺诈或发起勒索软件攻击。
  • 数据窃取——窃取个人信息、登录凭证或知识产权。
  • 政治或意识形态目标——出于意识形态原因攻击企业或政府。
  • 地下社区中的声望——在暗网网络犯罪群体中获取地位。
  • 个人报复或制造混乱——针对个人或企业造成损害。

许多黑帽黑客以有组织的网络犯罪集团形式运作，在团伙中协作分发恶意软件、控制僵尸网络，并实施大规模网络攻击。

黑帽黑客行为会给个人、企业和政府带来严重的财务、运营和法律后果。

常见影响包括：

  • 数据泄露，导致敏感的个人或企业信息暴露
  • 欺诈、勒索软件或盗窃行为造成的经济损失
  • 分布式拒绝服务 (DDoS) 等攻击导致的服务中断
  • 登录凭据被窃及帐户被未授权访问
  • 声誉受损，导致客户信任度下降
  • 安全事件后引发的监管处罚或法律诉讼

黑帽黑客通常利用恶意软件、网络钓鱼攻击或僵尸网络，来利用计算机系统和网络中的漏洞。这些攻击可能中断业务运营，并泄露大量敏感数据。

如果您怀疑自己已成为黑帽黑客的攻击目标，请立即采取措施遏制攻击，并保护敏感数据。

建议措施包括：

  1. 将受影响的设备从网络中隔离，以阻止未授权访问或恶意软件扩散。
  2. 更改受影响帐户的密码和登录凭据。
  3. 在可能的情况下，启用多重身份验证 (MFA)。
  4. 通知网络安全专业人员或 IT 安全团队，对事件进行调查。
  5. 保留日志和证据，以供取证分析。
  6. 如涉及敏感数据或财务信息可能已被泄露，应向相关主管部门报告此事件。

快速响应有助于减少损害，并防止攻击者持续访问系统。

企业可以通过实施强大的网络安全实践和分层安全防御，降低来自黑帽黑客的攻击风险。

有效的防护措施包括：

  • 定期软件更新和安全补丁，以修复漏洞
  • 强密码策略和多重身份验证 (MFA)，以保护登录凭据
  • 防火墙和入侵检测系统，以监控网络活动
  • 端点安全与防病毒软件，以检测恶意软件
  • 实时威胁监控，以识别可疑行为
  • 员工网络安全培训，以防范钓鱼攻击和社会工程攻击
  • 由道德黑客开展的渗透测试，在攻击者利用漏洞之前发现并修复漏洞

通过将技术防御与安全意识培训相结合，助力企业增强其计算机安全和信息安全态势。

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