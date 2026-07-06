Was ist ein Black-Hat-Hacker?

Black-Hat-Hacker und White-Hat-Hacker stellen zwei verschiedene Kategorien von Personen dar, die ihre Expertise im Bereich Cybersicherheit für sehr unterschiedliche Zwecke einsetzen. Hier sind die wichtigsten Unterschiede zwischen diesen beiden Arten von Hackern:
Absicht: Hierin liegt der wesentliche Unterschied. Black-Hat-Hacker führen schädliche Aktionen durch, indem sie Schwachstellen ohne Erlaubnis oder Zustimmung mit dem Ziel ausnutzen, sich selbst zu bereichern, Schaden anzurichten oder Chaos zu verursachen. White-Hat-Hacker arbeiten im Gegensatz dazu ethisch und gesetzeskonform, indem sie ihre Fähigkeiten nutzen, um auf Wunsch des Eigentümers Sicherheitslücken in Systemen zu erkennen und zu beheben.
Rechtmäßigkeit: Black-Hat-Hacking gilt als illegal, da es das unbefugte Eindringen in Systeme, den Diebstahl von Daten, die Verursachung von Schäden oder Handlungen umfasst, die gegen Gesetze zur Computerkriminalität verstoßen. White-Hat-Hacking wird innerhalb der gesetzlichen Grenzen durchgeführt, wobei in der Regel etablierte Regeln und Berechtigungen eingehalten werden.
Ethik: White-Hat-Hacker befolgen professionelle Verhaltenskodizes und legen bei der Durchführung von Sicherheitsbewertungen oder Penetrationstests auf einem Zielsystem größten Wert auf ethische Überlegungen. Ihr Ziel ist es, Einzelpersonen und Unternehmen vor Cyberbedrohungen zu schützen und Datenschutzrechte zu wahren. Im Gegensatz dazu berücksichtigen Black-Hat-Hacker keinerlei ethische Grundsätze und nutzen Schwachstellen zu ihrem eigenen Vorteil aus oder um Schaden anzurichten, ohne die potenziellen Folgen zu berücksichtigen.
Nutzung von Fachwissen: Obwohl sowohl Black Hats als auch White Hats über fundierte Kenntnisse von Programmiersprachen, Netzwerkprotokollen, Betriebssystemen und anderen technischen Bereichen verfügen, wenden sie dieses Wissen auf unterschiedliche Weise an. White-Hat-Hacker nutzen ihr Fachwissen, um Schwachstellen in Systemen zu identifizieren und Empfehlungen zur proaktiven Verbesserung der Sicherheit zu geben. Black-Hat-Hacker nutzen ihre vergleichbaren technischen Fähigkeiten, um Schwachstellen aufzudecken, mit der Absicht, diese für schädliche Zwecke wie Datendiebstahl oder Angriffe zu nutzen.
Auswirkungen: Black-Hat-Hacking kann schwerwiegende Folgen haben, wie beispielsweise finanzielle Schäden, die Kompromittierung vertraulicher Daten, Systemausfälle und Rufschädigung eines Unternehmens. Von den Aktivitäten der White Hats können Unternehmen profitieren, da sie sie dabei unterstützen, Schwachstellen zu erkennen und zu beheben, bevor sie von böswilligen Personen ausgenutzt werden können. White-Hat-Hacker verbessern das allgemeine Sicherheitsniveau und minimieren die Wahrscheinlichkeit von Cyberangriffen.
Wichtig zu erwähnen ist ebenfalls das Konzept der „Grey-Hat-Hacker“, bei dem Personen ohne ausdrückliche Genehmigung, aber mit ehrenhaften Motiven, an Hacking-Aktivitäten beteiligt sein können. Dennoch befindet sich diese Art von Hacking rechtlich immer noch in einer Grauzone und sollte mit Vorsicht behandelt werden. Viele Cybersicherheitsexperten absolvieren formelle Schulungen und Branchenzertifizierungen bei ethischem Hacking oder Penetrationstests, um sicherzustellen, dass ihre Arbeit mit rechtlichen und professionellen Standards übereinstimmt.