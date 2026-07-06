X
Akamai übernimmt LayerX und bietet durchgängige Sicherheit sowie Echtzeit-Kontrolle der KI-Nutzung in jedem Browser. Weitere Informationen
Akamai
Anmelden
Anmelden Close
Cloud Manager
Verwalten Sie Ihre Cloud-Computing-Dienste
Anmelden Close
Control Center
Verwalten Sie Ihre Sicherheits- und Bereitstellungsdienste

Was ist ein Black-Hat-Hacker?

Black-Hat-Hacker, auch bekannt als böswillige Hacker oder unethische Hacker, sind bekannt für ihre Fähigkeit, Schwachstellen in Computersystemen und Netzwerken auszunutzen. Sie verfügen über fundierte Kenntnisse verschiedener Programmiersprachen, Netzwerkprotokolle, Betriebssysteme und Softwarefehler, mit denen sie Schwachstellen finden und sich unbefugten Zugriff auf vertrauliche Informationen verschaffen können.

Ein Black-Hat-Hacker ist eine Person, die über fortgeschrittene Hacking-Fähigkeiten verfügt und sie für böswillige Zwecke einsetzt. Im Gegensatz zu ethischen Hackern bzw. White-Hat-Hackern führen Black-Hat-Hacker unbefugte Aktionen durch und nutzen Schwachstellen in Computersystemen ohne die Erlaubnis oder das Wissen des Eigentümers aus. In der Diskussion über Cybersicherheit werden diese Angreifer oft als „die Bösen“ bezeichnet, während ethische Hacker, die sich für die Verteidigung von Systemen einsetzen, manchmal als „die Guten“ bezeichnet werden.

Black-Hat-Hacker oder Black Hats nutzen verschiedene Methoden, um vertrauliche Informationen zu erhalten, Netzwerke zu stören oder Schaden anzurichten. Sie agieren im Verborgenen und verschleiern ihre Identität mithilfe ausgefeilter Methoden wie Proxyservern und Verschlüsselungssoftware.

Diese Personen verfügen über umfassende Fachkenntnisse in Programmiersprachen, Netzwerkprotokollen, Betriebssystemen und Softwareschwachstellen. Sie erforschen ständig neue Technologien und Sicherheitslücken, um die von Unternehmen ergriffenen Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen. Andere Hacker sind weniger erfahren, manchmal auch als „Script Kiddies“ bezeichnet, die auf vorgefertigte Tools von erfahreneren Cyberkriminellen angewiesen sind.

Zu betonen ist, dass die Beteiligung an dieser Art von Hacking in den meisten Ländern weltweit gesetzlich verboten ist. Aufgrund des verstärkten Fokus auf Cybersicherheit sind die rechtlichen Konsequenzen für diejenigen, die an böswilligen Hacking-Aktivitäten beteiligt sind, gestiegen. Hochrangige Fälle, an denen Einzelpersonen wie Kevin Mitnick beteiligt waren, trugen dazu bei, die öffentliche Aufmerksamkeit auf die Gefahren von unbefugtem Hacking und die Bedeutung moderner Cybersicherheitspraktiken zu lenken.

Wie nutzen Black-Hat-Hacker Schwachstellen aus?

Black-Hat-Hacker sind bekannt für ihre Fähigkeit, Schwachstellen in Computersystemen und Netzwerken auszunutzen. Sie verfügen über umfassende Kenntnisse verschiedener Programmiersprachen, Netzwerkprotokolle, Betriebssysteme und Softwareschwachstellen, sodass sie Schwachstellen identifizieren und sich unbefugten Zugriff auf vertrauliche Daten verschaffen können. Viele dieser erfahrenen Hacker arbeiten in Untergrundgemeinschaften im Dark Web oder kommunizieren über anonyme Onlineforen und verschlüsselte Messaging-Plattformen.

Eine häufig verwendete Methode unter Black-Hat-Hackern besteht darin, nach offenen Ports auf einem bestimmten System zu suchen. Diese Ports fungieren als Gateways für Netzwerkverbindungen. Wenn sie nicht ordnungsgemäß gesichert oder mit den neuesten Sicherheitsmaßnahmen aktualisiert werden, können sie ausgenutzt werden. Um diese offenen Ports zu finden und potenzielle Angriffspunkte zu identifizieren, nutzen Black-Hat-Hacker spezielle Tools.

Sobald eine Schwachstelle erkannt wurde, wenden Black-Hat-Hacker für gewöhnlich folgende Techniken an:

  1. Ausnutzung von Software-Schwachstellen: Black-Hat-Hacker suchen nach Programmierfehlern oder Bugs in Softwareanwendungen oder Betriebssystemen, die ausgenutzt werden können, um die Kontrolle über das Zielsystem zu erlangen. Dazu gehören Pufferüberlauf-Angriffe, Code-Injection-Angriffe oder Exploits für die Eskalation von Berechtigungen. Weit verbreitete Plattformen und Software-Ökosysteme – einschließlich derer von großen Anbietern wie Microsoft – sind aufgrund ihrer großen Nutzerbasis häufige Ziele.
  2. Malware-Erstellung: Black-Hat-Hacker entwickeln und verbreiten Malware wie Viren, Würmer und Trojaner, die Computer weltweit infizieren. Diese Programme sind darauf ausgelegt, Dateien und Systeme zu beschädigen oder vertrauliche Informationen wie Passwörter und Finanzdaten zu erfassen. Einige Malware wird über große Netzwerke infizierter Geräte, sogenannte Botnets, verbreitet. Angreifer nutzen diese, um Spam zu versenden, DDoS-Angriffe durchzuführen oder automatisierte Kampagnen zum Stehlen von Anmeldeinformationen zu starten.
  3. Social Engineering: Black-Hat-Hacker wissen, dass Menschen oft das schwächste Glied in jedem Sicherheitssystem sind. Sie manipulieren Personen mithilfe von Social-Engineering-Taktiken wie Phishing-E-Mails oder Telefonanrufen, die darauf abzielen, Opfer dazu zu bringen, vertrauliche Informationen wie Logindaten preiszugeben oder Zugang zu gesicherten Bereichen zu gewähren Angreifer können auch das Vertrauen auf Social-Media-Plattformen ausnutzen, um legitime Kontakte zu imitieren und schädliche Links zu verbreiten.
  4. Brute-Force-Angriffe: Werden schwache Passwörter verwendet oder Zugriffskontrollen nicht ordnungsgemäß implementiert, können Black-Hat-Hacker Brute-Force-Angriffe nutzen. Sie verwenden automatisierte Tools, die alle möglichen Kombinationen von Nutzernamen und Passwörtern ausprobieren, bis sie sich erfolgreich anmelden und so die Authentifizierungsmechanismen umgehen können.
  5. Zero-Day-Exploits: Bei einem Zero-Day-Exploit werden zuvor unbekannte Schwachstellen in Software ausgenutzt, bevor Entwickler Patches oder Korrekturen veröffentlichen. Diese Schwachstellen stellen eine ernsthafte Bedrohung dar, da sowohl Nutzer als auch Entwickler sie erst erkennen, wenn sie von Cyberkriminellen wie Black-Hat-Hackern ausgenutzt werden.
  6. Ausnutzung von Fehlkonfigurationen: Systemfehlkonfigurationen treten auf, wenn Administratoren nicht die richtigen Sicherheitseinstellungen auf Servern, Netzwerken oder Softwarekomponenten implementieren. Black-Hat-Hacker suchen aktiv nach diesen falsch konfigurierten Systemen und nutzen sie aus, um sich unbefugten Zugriff zu verschaffen oder vertrauliche Daten zu extrahieren.
  7. Identitätsdiebstahl: Durch die Ausnutzung von Schwachstellen in Onlineplattformen oder die Verwendung von Social-Engineering-Techniken wie Smishing-Betrug erhalten Black-Hat-Hacker personenbezogene Daten von ahnungslosen Personen für illegale Aktivitäten wie Gelddiebstahl oder Betrug.

Unternehmen stehen in einem ständigen Kampf gegen Black-Hat-Hacker, die ihre Methoden kontinuierlich ändern, was den Schutz vor ihnen erschwert. Um die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs zu verringern, sollten Unternehmen starke Sicherheitsmaßnahmen einführen, wie beispielsweise die kontinuierliche Aktualisierung von Systemen, die Durchführung von Schwachstellen-Scans, die Nutzung von Intrusion-Detection-Systemen und Firewalls sowie die Schulung von Mitarbeitern in optimalen Cybersicherheitsstrategien.

Es sollte betont werden, dass die unbefugte Ausnutzung von Schwachstellen illegal ist. Ethische Hacker (auch bekannt als White-Hat-Hacker oder White Hats) tragen eine große Verantwortung bei der Erkennung und Behebung von Schwachstellen, indem sie Systeme mit Zustimmung des Eigentümers rechtmäßig testen.

Unterschied zwischen Black-Hat-Hackern und White-Hat-Hackern

Black-Hat-Hacker und White-Hat-Hacker stellen zwei verschiedene Kategorien von Personen dar, die ihre Expertise im Bereich Cybersicherheit für sehr unterschiedliche Zwecke einsetzen. Hier sind die wichtigsten Unterschiede zwischen diesen beiden Arten von Hackern:

Absicht: Hierin liegt der wesentliche Unterschied. Black-Hat-Hacker führen schädliche Aktionen durch, indem sie Schwachstellen ohne Erlaubnis oder Zustimmung mit dem Ziel ausnutzen, sich selbst zu bereichern, Schaden anzurichten oder Chaos zu verursachen. White-Hat-Hacker arbeiten im Gegensatz dazu ethisch und gesetzeskonform, indem sie ihre Fähigkeiten nutzen, um auf Wunsch des Eigentümers Sicherheitslücken in Systemen zu erkennen und zu beheben.

Rechtmäßigkeit: Black-Hat-Hacking gilt als illegal, da es das unbefugte Eindringen in Systeme, den Diebstahl von Daten, die Verursachung von Schäden oder Handlungen umfasst, die gegen Gesetze zur Computerkriminalität verstoßen. White-Hat-Hacking wird innerhalb der gesetzlichen Grenzen durchgeführt, wobei in der Regel etablierte Regeln und Berechtigungen eingehalten werden.

Ethik: White-Hat-Hacker befolgen professionelle Verhaltenskodizes und legen bei der Durchführung von Sicherheitsbewertungen oder Penetrationstests auf einem Zielsystem größten Wert auf ethische Überlegungen. Ihr Ziel ist es, Einzelpersonen und Unternehmen vor Cyberbedrohungen zu schützen und Datenschutzrechte zu wahren. Im Gegensatz dazu berücksichtigen Black-Hat-Hacker keinerlei ethische Grundsätze und nutzen Schwachstellen zu ihrem eigenen Vorteil aus oder um Schaden anzurichten, ohne die potenziellen Folgen zu berücksichtigen.

Nutzung von Fachwissen: Obwohl sowohl Black Hats als auch White Hats über fundierte Kenntnisse von Programmiersprachen, Netzwerkprotokollen, Betriebssystemen und anderen technischen Bereichen verfügen, wenden sie dieses Wissen auf unterschiedliche Weise an. White-Hat-Hacker nutzen ihr Fachwissen, um Schwachstellen in Systemen zu identifizieren und Empfehlungen zur proaktiven Verbesserung der Sicherheit zu geben. Black-Hat-Hacker nutzen ihre vergleichbaren technischen Fähigkeiten, um Schwachstellen aufzudecken, mit der Absicht, diese für schädliche Zwecke wie Datendiebstahl oder Angriffe zu nutzen.

Auswirkungen: Black-Hat-Hacking kann schwerwiegende Folgen haben, wie beispielsweise finanzielle Schäden, die Kompromittierung vertraulicher Daten, Systemausfälle und Rufschädigung eines Unternehmens. Von den Aktivitäten der White Hats können Unternehmen profitieren, da sie sie dabei unterstützen, Schwachstellen zu erkennen und zu beheben, bevor sie von böswilligen Personen ausgenutzt werden können. White-Hat-Hacker verbessern das allgemeine Sicherheitsniveau und minimieren die Wahrscheinlichkeit von Cyberangriffen.

Wichtig zu erwähnen ist ebenfalls das Konzept der „Grey-Hat-Hacker“, bei dem Personen ohne ausdrückliche Genehmigung, aber mit ehrenhaften Motiven, an Hacking-Aktivitäten beteiligt sein können. Dennoch befindet sich diese Art von Hacking rechtlich immer noch in einer Grauzone und sollte mit Vorsicht behandelt werden. Viele Cybersicherheitsexperten absolvieren formelle Schulungen und Branchenzertifizierungen bei ethischem Hacking oder Penetrationstests, um sicherzustellen, dass ihre Arbeit mit rechtlichen und professionellen Standards übereinstimmt.

Black-Hat-Hacker und Cyberkriminalität

Black-Hat-Hacker stehen an der Spitze organisierter Cyberkriminalität und nutzen ihre Fähigkeiten, um eine Vielzahl illegaler Aktivitäten durchzuführen. Diese Hacker arbeiten oft in kriminellen Netzwerken zusammen, um groß angelegte Angriffe auf Unternehmen, Regierungen und Einzelpersonen zu orchestrieren. Sie können mit DDoS-Angriffen (Distributed Denial of Service) Computernetzwerke überlasten und sie für Nutzer unzugänglich machen. Andere Black-Hat-Aktivitäten umfassen den Diebstahl von Kreditkartennummern für Finanzbetrug, die Installation von Backdoor-Malware für langfristigen Zugriff und die Verwendung von Ransomware, um Opfer durch Verschlüsselung ihrer Daten zu erpressen.


Eine der größten Gefahren durch Black-Hat-Hacker ist die potenzielle Ausnutzung von API-Schwachstellen. Mit APIs wird häufig die Kommunikation zwischen verschiedenen Softwaresystemen ermöglicht. Wenn sie schlecht gesichert sind, können sie zu einem einfachen Ziel für Hacker werden, die dadurch Zugriff auf vertrauliche Daten und Dienste erhalten. Mit dem Aufkommen von Kryptobörsen und der Zunahme von Bot-Angriffen nehmen Black-Hat-Hacker zunehmend APIs ins Visier, um Zugriff auf Konten mit Kryptowährung zu erlangen oder automatisierte Angriffe zu starten. In einigen Fällen manipulieren Angreifer sogar Website-Rankings oder verbreiten Malware über kompromittierte Websites, um Schwachstellen in Indizierungssystemen von Suchmaschinen auszunutzen.

Black-Hat-Hacker und Cyberkriminalität

Black-Hat-Hacker stehen an der Spitze organisierter Cyberkriminalität und nutzen ihre Fähigkeiten, um eine Vielzahl illegaler Aktivitäten durchzuführen. Diese Hacker arbeiten oft in kriminellen Netzwerken zusammen, um groß angelegte Angriffe auf Unternehmen, Regierungen und Einzelpersonen zu orchestrieren. Sie können mit DDoS-Angriffen (Distributed Denial of Service) Computernetzwerke überlasten und sie für Nutzer unzugänglich machen. Andere Black-Hat-Aktivitäten umfassen den Diebstahl von Kreditkartennummern für Finanzbetrug, die Installation von Backdoor-Malware für langfristigen Zugriff und die Verwendung von Ransomware, um Opfer durch Verschlüsselung ihrer Daten zu erpressen.

Eine der größten Gefahren durch Black-Hat-Hacker ist die potenzielle Ausnutzung von API-Schwachstellen. Mit APIs wird häufig die Kommunikation zwischen verschiedenen Softwaresystemen ermöglicht. Wenn sie schlecht gesichert sind, können sie zu einem einfachen Ziel für Hacker werden, die dadurch Zugriff auf vertrauliche Daten und Dienste erhalten. Mit dem Aufkommen von Kryptobörsen und der Zunahme von Bot-Angriffen nehmen Black-Hat-Hacker zunehmend APIs ins Visier, um Zugriff auf Konten mit Kryptowährung zu erlangen oder automatisierte Angriffe zu starten. In einigen Fällen manipulieren Angreifer sogar Website-Rankings oder verbreiten Malware über kompromittierte Websites, um Schwachstellen in Indizierungssystemen von Suchmaschinen auszunutzen.

Wie schützt man sich vor Black-Hat-Hackern?

Um sich vor Black-Hat-Hackern schützen zu können, muss Cybersicherheit oberste Priorität eingeräumt werden. Ein einfacher Vorschlag ist, konsequent in starke Sicherheitsmaßnahmen und ethische Hacking-Methoden zu investieren, um Systeme zu schützen. Sowohl Einzelpersonen als auch Unternehmen müssen stets wachsam bleiben, Software regelmäßig mit den neuesten Sicherheitsupdates aktualisieren, starke Passwörter verwenden und Strategien zur Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) implementieren, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, Opfer von Black-Hat-Hackern zu werden.

Wenn Sie auf der Suche nach detaillierteren Best Practices sind, können wir Ihnen weiterhelfen. Durch die Umsetzung der folgenden Maßnahmen können Einzelpersonen und Unternehmen ihre Anfälligkeit für Angriffe erheblich reduzieren:

  1. Aktualisierte Software: Aktualisieren Sie regelmäßig alle Softwareanwendungen, Betriebssysteme und Firmware mit den neuesten Sicherheitspatches, um bekannte Schwachstellen zu beheben, die von Cyberkriminellen ausgenutzt werden könnten.
  2. Sichere Passwörter: Verwenden Sie zum Schutz Ihrer Konten starke und eindeutige Passwörter, und ändern Sie diese regelmäßig. Aktivieren Sie nach Möglichkeit die MFA, um eine zusätzliche Sicherheitsebene hinzuzufügen.
  3. Phishing-Bewusstsein: Informieren Sie sich und Ihre Mitarbeiter über Phishing-Betrug und Social-Engineering-Techniken, die von Black-Hat-Hackern verwendet werden. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie auf Links klicken oder Anhänge aus unbekannten Quellen herunterladen.
  4. Sichere Netzwerke: Schützen Sie Ihre Netzwerkinfrastruktur mit Firewalls, Intrusion-Detection-Systemen und Verschlüsselungsprotokollen wie WPA3 (oder WPA2 falls dies aus Kompatibilitätsgründen erforderlich ist) für WLAN-Netzwerke. Erstellen Sie separate Gastnetzwerke, um Geräte von kritischen Systemen zu isolieren.
  5. Hostbasierte Firewalls und Antivirensoftware: Installieren Sie zuverlässige Antivirensoftware auf allen Geräten, einschließlich Computern, Smartphones und Tablets, und stellen Sie sicher, dass diese regelmäßig aktualisiert werden. Definieren Sie hostbasierte Firewall-Regeln, die unnötige ein- und ausgehende Verbindungen basierend auf bestimmten Nutzeranforderungen blockieren.
  6. Schulung und Sensibilisierung von Mitarbeitern: Zur Verbesserung der Cybersicherheit sollten regelmäßig Schulungen durchgeführt werden, um Mitarbeiter über verschiedene Best Practices zu informieren. Dazu gehören das Erkennen von Phishing-E-Mails, die Anwendung sicherer Surfgewohnheiten, die Einhaltung guter Passworthygiene, die Befolgung angemessener Verfahren zum Umgang mit Daten und die sofortige Meldung verdächtiger Vorfälle.
  7. Regelmäßig gesicherte Daten: Um Datenverlust durch Ransomware-Angriffe oder andere böswillige Aktivitäten zu verhindern, implementieren Sie eine zuverlässige Backup-Strategie. Speichern Sie Backups offline oder in sicheren Cloud-Speicherdiensten. Darüber hinaus sollten Wiederherstellungsprozesse regelmäßig getestet werden, um deren ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen.
  8. Eingeschränkte Nutzerberechtigungen: Um die Sicherheit zu erhöhen, halten Sie sich an das Prinzip der geringstmöglichen Berechtigungen, um sicherzustellen, dass Nutzer nur über die für ihre spezifischen Rollen erforderlichen Zugriffsrechte verfügen. Überwachen Sie Administratorrechte genau, da privilegierte Konten häufig das Ziel von Angreifern sind.
  9. Penetrationstests: Beauftragen Sie ethische Hacker (White-Hat-Hacker) mit der Durchführung von Penetrationstests. Diese Experten bewerten und identifizieren Schwachstellen im System und empfehlen Verbesserungen. Beheben Sie alle erkannten Schwachstellen umgehend.
  10. Vorfallsreaktionsplan: Erstellen Sie einen Vorfallsreaktionsplan, der die zu ergreifenden Maßnahmen im Falle einer Sicherheitsverletzung oder eines Cyberangriffs umreißt. Verfügen Sie über ein dediziertes Team und klare Prozesse, um Schäden zu minimieren, Vorfälle zu melden und betroffene Systeme wiederherzustellen.

Häufig gestellte Fragen

Ja. Black-Hat-Hacking ist in den meisten Ländern illegal, da es unbefugten Zugriff auf Computersysteme, Netzwerke oder Daten beinhaltet.

Viele Länder haben strenge Gesetze gegen Cyberkriminalität erlassen, die Hackingaktivitäten wie den Datendiebstahl, die Verbreitung von Malware oder die Unterbrechung von Diensten verbieten. In den USA wird unbefugtes Eindringen in das System gemäß Gesetzen wie dem Computer Fraud and Abuse Act (CFAA) strafrechtlich verfolgt. Ähnliche Vorschriften zur Cyberkriminalität gibt es in der Europäischen Union, im Vereinigten Königreich, in Kanada und in vielen anderen Ländern.

Strafen für Black-Hat-Hacking können strafrechtliche Handlungen, Geldstrafen oder Haftstrafen umfassen, je nach Schwere des Angriffs und dem verursachten Schaden.

Black-Hat-Hacker unterscheiden sich von anderen Hackern, da sie Sicherheitslücken ohne Autorisierung und mit böswilliger Absicht ausnutzen.

Im Bereich der Cybersicherheit werden Hacker in der Regel nach ihrer Absicht und Rechtmäßigkeit kategorisiert:

  • Black-Hat-Hacker sind Cyberkriminelle, die illegal auf Systeme zugreifen, um Daten zu stehlen, Malware einzusetzen, Betrug zu betreiben oder Dienste zu stören.
  • White-Hat-Hacker sind ethische Hacker, die legal Penetrationstests und Schwachstellenbewertungen durchführen, um die Cybersicherheit zu stärken und zu verbessern.
  • Grey-Hat-Hacker sind Personen, die ohne Erlaubnis auf Systeme zugreifen können, aber nicht immer mit krimineller Absicht handeln. Sie können Schwachstellen nach deren Entdeckung bekanntgeben.
  • Script-Kiddies sind unerfahrene Angreifer, die sich auf vorgefertigte Hacking-Tools oder Exploit-Kits verlassen, die von erfahreneren Hackern entwickelt wurden.

Der Hauptunterschied zwischen diesen Gruppen liegt in der Berechtigung und der Absicht. Black-Hat-Hacker arbeiten außerhalb des Gesetzes, während ethische Hacker daran arbeiten, die Informationssicherheit zu verbessern.

Black-Hat-Hacker werden in der Regel durch finanzielle Vorteile, Cyberkriminalität, politische Ziele, Rache oder dem Streben nach Anerkennung innerhalb der Hacker-Szene.

Zu den häufigsten Motivationen gehören:

  • Finanzielle Gewinne – etwa durch Diebstahl von Geld, Betrug oder das Ausführen von Ransomware-Angriffen.
  • Datendiebstahl – das Stehlen persönlicher Daten, Anmeldedaten oder geistigen Eigentums.
  • Politische oder ideologische Ziele – Angriffe auf Organisationen oder Regierungen aus ideologischen Motiven.
  • Ruf in Untergrundgemeinschaften – in kriminellen Gruppen im Darknet an Ansehen gewinnen.
  • Persönliche Rache oder Sabotage – das Ziel ist es, Einzelpersonen oder Unternehmen zu schädigen.

Viele Black-Hat-Hacker agieren als organisierte Cyberkriminelle und arbeiten in Gruppen zusammen, die Malware verbreiten, Botnets kontrollieren und große Cyberangriffe durchführen.

Black-Hat-Hacking kann schwerwiegende finanzielle, betriebliche und rechtliche Folgen für Einzelpersonen, Organisationen und Regierungen haben.

Zu den häufigen Auswirkungen gehören:

  • Datenschutzverletzungen, die sensible personenbezogene oder Unternehmensdaten offenlegen
  • Finanzieller Verlust durch Betrug, Ransomware oder Diebstahl
  • Dienstausfälle durch Angriffe wie Distributed Denial of Service (DDoS)
  • Kompromittierte Anmeldedaten und unautorisierter Zugriff auf Konten
  • Reputationsschäden, die das Vertrauen der Kunden beeinträchtigen
  • Strafen durch Regulierungsbehörden oder Klagen nach einem Sicherheitsverstoß

Black-Hat-Hacker nutzen oft Malware, Phishing-Angriffe oder Botnets, um Schwachstellen in Computernetzwerken auszunutzen. Diese Angriffe können den Geschäftsbetrieb stören und große Mengen an sensiblen Daten gefährden.

Wenn Sie vermuten, dass Sie Opfer eines Black-Hat-Hackers geworden sind, sollten Sie umgehend Maßnahmen ergreifen, um den Angriff einzudämmen und sensible Daten zu schützen.

Zu den empfohlenen Maßnahmen gehören:

  1. Trennen Sie betroffene Geräte vom Netzwerk, um unbefugten Zugriff oder die Ausbreitung von Malware zu verhindern.
  2. Ändern Sie die Passwörter und Anmeldedaten für die betroffenen Konten.
  3. Aktivieren Sie nach Möglichkeit die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA).
  4. Benachrichtigen Sie Cybersicherheitsexperten oder IT-Sicherheitsteams, um den Vorfall zu untersuchen.
  5. Bewahren Sie Protokolle und Beweise für forensische Analysen auf.
  6. Melden Sie den Vorfall den zuständigen Behörden, falls vertrauliche Daten oder Finanzinformationen gefährdet sein könnten.

Eine schnelle Reaktion hilft, Schäden zu begrenzen und verhindert, dass Angreifer weiterhin Zugriff auf die Systeme haben.

Unternehmen können das Risiko von Angriffen durch Black-Hat-Hacker verringern, indem sie leistungsstarke Cybersicherheitsmaßnahmen und mehrschichtige Sicherheitsmechanismen implementieren.

Zu den effektiven Schutzmaßnahmen gehören:

  • Regelmäßige Software-Updates und Sicherheitspatches zur Behebung von Schwachstellen
  • Starke Passwortrichtlinien und Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) zur Sicherung der Anmeldedaten
  • Firewalls und Intrusion-Detection-Systeme zur Überwachung der Netzwerkaktivität
  • Endpoint-Sicherheitssoftware und Antivirensoftware zur Erkennung und Bekämpfung von Malware
  • Überwachung von Bedrohungen in Echtzeit, um verdächtiges Verhalten zu erkennen
  • Cybersicherheitsschulungen für Mitarbeiter zur Verhinderung von Phishing und Social-Engineering-Angriffen
  • Penetrationstests durch ethische Hacker, um Schwachstellen zu identifizieren, bevor Angreifer sie ausnutzen

Die Kombination von technischen Verteidigungsmaßnahmen mit Sicherheitsbewusstseinstraining unterstützt Unternehmen dabei, ihre Computer- und Informationssicherheit zu stärken.

Why customers choose Akamai

Akamai is the cybersecurity and cloud computing company that powers and protects business online. Our market-leading security solutions, superior threat intelligence, and global operations team provide defense in depth to safeguard enterprise data and applications everywhere. Akamai’s full-stack cloud computing solutions deliver performance and affordability on the world’s most distributed platform. Global enterprises trust Akamai to provide the industry-leading reliability, scale, and expertise they need to grow their business with confidence.

Verwandte Blogbeiträge

Letztendlich besteht das Ziel dieser Angriffe darin, vertrauliche Nutzerdaten, wie Kreditkartennummern und persönliche Rechnungsdaten, zu extrahieren und zu stehlen.
PCI DSS v4: Web-Skimming-Bedrohungen mit Zahlungsintegrationen erkennen
Erfahren Sie, wie anfällig verschiedene Zahlungsintegrationsmethoden für Web-Skimming-Angriffe und clientseitige Datenextraktion sind.
Weitere Informationen
API Security was the top choice for Dan Hotels because of its easy integration, advanced analytics capabilities, timeline-based view of the data, and managed threat hunting.
Die Herausforderung, APIs für eine Luxuskette zu sichern
Als die Luxushotelkette Dan Hotels erkannte, dass ihre Partner gefährdet waren, setzte ihr Technologie-Team auf Akamai API Security.
Weitere Informationen
With buyers seeking so many different solutions for application and API security, vendors — like Akamai — that can offer comprehensive solutions become far more compelling.
Die Einführung umfassender API-Sicherheit fällt hinter den Anforderungen zurück
Eine SANS-Umfrage ergab, dass weniger als 50 % der Befragten über Tools zum Testen der API-Sicherheit verfügen – und das trotz eines Anstiegs der Bedrohungen.
Weitere Informationen

Ähnliche Kundenreferenzen