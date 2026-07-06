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O que é um hacker Black Hat?

Os hackers Black Hat, também conhecidos como hackers maliciosos ou hackers antiéticos, são famosos por sua capacidade de explorar vulnerabilidades em sistemas e redes de computadores. Eles têm um conhecimento profundo de várias linguagens de programação, protocolos de rede, sistemas operacionais e falhas de software, o que lhes permite encontrar pontos fracos e obter acesso não autorizado a informações confidenciais.

Um hacker Black Hat é alguém que possui habilidades avançadas de hacking e as emprega com intenções maliciosas. Ao contrário dos hackers éticos, ou hackers White Hat, os hackers Black Hat participam em ações não autorizadas e tiram proveito das fraquezas dos sistemas informáticos sem a permissão ou conhecimento do proprietário. Em discussões sobre segurança cibernética, esses invasores são frequentemente descritos como os "vilões", enquanto os hackers éticos que trabalham para proteger sistemas às vezes são chamados de "mocinhos".

Os hackers Black Hat, ou black hats, utilizam uma variedade de métodos para obter dados confidenciais, interromper redes ou causar danos. Eles trabalham clandestinamente e ocultam suas identidades por meio de recursos sofisticados, como servidores proxy e software de criptografia.

Essas pessoas possuem ampla experiência em linguagens de programação, protocolos de rede, sistemas operacionais e vulnerabilidades de software. Eles pesquisam constantemente tecnologias emergentes e vulnerabilidades de segurança para superar as medidas de segurança implementadas pelas empresas. Outros hackers podem ser menos experientes e, às vezes, são chamados de script kiddies, pois dependem de ferramentas prontas criadas por cibercriminosos mais experientes.

É importante ressaltar que participar desse tipo de hacking é proibido por lei na maioria dos países ao redor do mundo. Devido ao aumento do foco na cibersegurança, há um aumento nas consequências legais para aqueles que se envolvem em atividades maliciosas de hacking. Casos de grande repercussão envolvendo pessoas como Kevin Mitnick ajudaram a chamar a atenção do público para os perigos das invasões não autorizadas e a importância das práticas modernas de segurança cibernética.

Como os hackers Black Hat exploram vulnerabilidades?

Os hackers Black Hat são bem conhecidos por sua habilidade em tirar proveito das vulnerabilidades dos sistemas e redes de computadores. Eles possuem amplo conhecimento de diferentes linguagens de programação, protocolos de rede, sistemas operacionais e vulnerabilidades de software, o que lhes permite identificar pontos fracos e obter acesso não autorizado a dados confidenciais. Muitos desses hackers habilidosos atuam em comunidades clandestinas na dark web ou se comunicam por meio de fóruns online anônimos e plataformas de mensagens criptografadas.

Um método frequentemente utilizado entre os hackers Black Hat envolve a busca por portas abertas em um sistema específico. Essas portas funcionam como gateways para conexões de rede e, quando não são devidamente protegidas ou atualizadas com as medidas de segurança mais recentes, podem ser exploradas. Para localizar essas portas abertas e identificar áreas potenciais para lançar um ataque, os hackers Black Hat contam com ferramentas especializadas.

Uma vez identificada uma vulnerabilidade, os hackers Black Hat costumam empregar técnicas como:

  1. Exploração de vulnerabilidades de software: os hackers Black Hat procuram falhas de programação ou bugs em aplicativos de software ou sistemas operacionais que possam ser explorados para obter controle sobre o sistema visado. Isso inclui ataques de sobrecarga de buffer, ataques de injeção de código ou explorações de escalonamento de privilégios. Plataformas e ecossistemas de software amplamente utilizados, incluindo os de grandes fornecedores, como a Microsoft, são alvos frequentes devido à grande quantidade de usuários.
  2. Criação de malware: os hackers Black Hat desenvolvem e distribuem malware, como vírus, worms e cavalos de Tróia, que infectam computadores em todo o mundo. Esses programas são projetados para danificar arquivos e sistemas ou coletar informações confidenciais, como senhas e detalhes financeiros. Alguns malwares são disseminados por meio de grandes redes de dispositivos infectados, conhecidas como botnets, que os invasores usam para distribuir spam, realizar ataques DDoS ou lançar campanhas automatizadas de roubo de credenciais.
  3. Engenharia social: os hackers Black Hat reconhecem que os seres humanos são frequentemente o elo mais fraco em qualquer sistema de segurança. Eles manipulam indivíduos por meio de táticas de engenharia social, como e-mails ou telefonemas de phishing, que são projetados para induzir as vítimas a revelar informações confidenciais, como credenciais de login, ou conceder acesso a áreas seguras. Os invasores também podem explorar a confiança nas plataformas de redes sociais para se passar por contatos legítimos e disseminar links maliciosos.
  4. Ataques de força bruta: nos casos em que senhas fracas são usadas ou os controles de acesso não são implementados adequadamente, os hackers black hat podem recorrer a ataques de força bruta. Eles utilizam ferramentas automatizadas que tentam todas as combinações possíveis de nomes de usuário e senhas até conseguirem fazer login, permitindo que eles burlem os mecanismos de autenticação.
  5. Explorações de dia zero: uma exploração de dia zero envolve tirar proveito de vulnerabilidades anteriormente desconhecidas em software antes que os desenvolvedores tenham a chance de lançar patches ou correções. Essas vulnerabilidades representam uma séria ameaça, pois tanto os usuários quanto os desenvolvedores desconhecem sua existência até que elas sejam exploradas por agentes mal-intencionados, como hackers Black Hat.
  6. Exploração de configuração incorreta: as configurações incorretas do sistema ocorrem quando os administradores não implementam as configurações de segurança adequadas em servidores, redes ou componentes de software. Os hackers Black Hat procuram ativamente esses sistemas mal configurados e os exploram para obter acesso não autorizado ou extrair dados confidenciais.
  7. Roubo de identidade: ao explorar vulnerabilidades em plataformas on-line ou usar técnicas de engenharia social, como golpes de smishing, os hackers Black Hat obtêm informações pessoais de indivíduos desavisados para atividades ilegais, como roubar dinheiro ou cometer fraudes.

As organizações enfrentam uma luta constante contra hackers Black Hat que modificam constantemente seus métodos, dificultando a proteção contra eles. Para reduzir as chances de serem alvo de ataques, as empresas devem estabelecer medidas de segurança robustas, como atualizar constantemente os sistemas, realizar varreduras de vulnerabilidade, utilizar sistemas de detecção de intrusão e firewalls, além de oferecer treinamento aos funcionários sobre as melhores táticas de cibersegurança.

É importante ressaltar que a exploração não autorizada de vulnerabilidades é considerada ilegal. Os hackers éticos (também conhecidos como hackers White Hat ou White Hats) têm uma responsabilidade significativa na descoberta e correção de vulnerabilidades, testando legalmente os sistemas com o consentimento do proprietário.

Hackers Black Hat vs. Hackers White Hat

Os hackers Black Hat e os hackers White Hat representam duas categorias distintas de indivíduos que empregam seus conhecimentos em cibersegurança para fins muito diferentes. Aqui estão as principais diferenças entre esses dois tipos de hackers:

Intenção: são suas intenções que os diferenciam. Os hackers Black Hat realizam ações prejudiciais, aproveitando-se de vulnerabilidades sem permissão ou aprovação, com o objetivo de se beneficiarem, causar danos ou provocar o caos. Por outro lado, os hackers White Hat trabalham de forma ética e legal, utilizando suas habilidades para detectar e resolver vulnerabilidades de segurança em sistemas, a pedido do proprietário.

Legalidade: o hacking Black Hat é considerado ilegal porque envolve entrar em sistemas sem permissão, roubar dados, causar danos ou realizar ações que violam as leis contra crimes informáticos. O hacking White Hat é realizado dentro dos limites da lei e normalmente segue regras e permissões estabelecidas.

Ética: os hackers White Hat seguem códigos de conduta profissionais e priorizam considerações éticas ao realizar avaliações de segurança ou testes de penetração em um sistema alvo. O objetivo deles é proteger indivíduos e organizações contra ciberameaças e defender os direitos de privacidade. Em contrapartida, os hackers Black Hat não demonstram qualquer preocupação com a ética e exploram vulnerabilidades para seu próprio benefício ou para causar danos, sem considerar as possíveis consequências.

Utilização de conhecimentos especializados: embora tanto os hackers Black Hats quanto os White Hats tenham um profundo conhecimento de linguagens de programação, protocolos de rede, sistemas operacionais e outras áreas técnicas, eles aplicam esse conhecimento de maneiras distintas. Os hackers White Hat utilizam seus conhecimentos para identificar pontos fracos nos sistemas e oferecer recomendações para melhorar a segurança de forma proativa. Os hackers Black Hat utilizam suas habilidades técnicas semelhantes para descobrir vulnerabilidades com a intenção de usá-las para fins prejudiciais, como roubar dados ou iniciar ataques.

Implicações: o hacking black hat pode ter consequências graves, como causar prejuízos financeiros, comprometer dados confidenciais, causar falhas no sistema e prejudicar a imagem de uma empresa. As atividades de White Hat são vantajosas porque ajudam as organizações a detectar e corrigir pontos fracos antes que eles possam ser explorados por indivíduos mal-intencionados. Os hackers White Hat melhoram o nível geral de segurança, minimizando a probabilidade de ciberataques.

Deve-se reconhecer que existe o conceito de "hackers Grey Hat", em que indivíduos podem participar de atividades de hacking sem permissão clara, mas com motivos honrados. No entanto, esse tipo de hacking ainda envolve incertezas jurídicas e deve ser tratado com cautela. Muitos profissionais de segurança cibernética buscam treinamento formal e certificações do setor em hacking ético ou testes de invasão para garantir que seu trabalho esteja em conformidade com as normas legais e profissionais.

Hackers Black Hat e cibercrimes

Os hackers Black Hat estão na vanguarda do cibercrime organizado, utilizando suas habilidades para executar uma variedade de atividades ilícitas. Esses hackers costumam colaborar em redes criminosas para orquestrar ataques em grande escala contra empresas, governos e indivíduos. Eles podem usar ataques DDoS (ataques de negação de serviço distribuída) para sobrecarregar redes de computadores, tornando-as indisponíveis para os usuários. Outras operações de Black Hat incluem roubar números de cartões de crédito para fraude financeira, instalar malware backdoor para acesso a longo prazo e usar ransomware para extorquir vítimas criptografando seus dados.


Uma das maiores ameaças representadas pelos hackers black hat é a potencial exploração das vulnerabilidades das APIs. As APIs são amplamente utilizadas para permitir a comunicação entre diferentes sistemas de software. Quando mal protegidos, podem se tornar um alvo fácil para hackers, permitindo que eles acessem dados e serviços confidenciais. Com o surgimento das bolsas de criptomoedas e o aumento dos ataques de bots, os hackers black hat estão cada vez mais visando APIs para obter acesso a contas de criptomoedas ou lançar ataques automatizados. Em alguns casos, os invasores chegam a manipular o posicionamento de sites nos resultados de busca ou disseminar malware por meio de sites comprometidos para explorar vulnerabilidades nos sistemas de indexação dos mecanismos de pesquisa.

Hackers Black Hat e cibercrimes

Os hackers Black Hat estão na vanguarda do cibercrime organizado, utilizando suas habilidades para executar uma variedade de atividades ilícitas. Esses hackers costumam colaborar em redes criminosas para orquestrar ataques em grande escala contra empresas, governos e indivíduos. Eles podem usar ataques DDoS (ataques de negação de serviço distribuída) para sobrecarregar redes de computadores, tornando-as indisponíveis para os usuários. Outras operações de Black Hat incluem roubar números de cartões de crédito para fraude financeira, instalar malware backdoor para acesso a longo prazo e usar ransomware para extorquir vítimas criptografando seus dados.

Uma das maiores ameaças representadas pelos hackers black hat é a potencial exploração das vulnerabilidades das APIs. As APIs são amplamente utilizadas para permitir a comunicação entre diferentes sistemas de software. Quando mal protegidos, podem se tornar um alvo fácil para hackers, permitindo que eles acessem dados e serviços confidenciais. Com o surgimento das bolsas de criptomoedas e o aumento dos ataques de bots, os hackers black hat estão cada vez mais visando APIs para obter acesso a contas de criptomoedas ou lançar ataques automatizados. Em alguns casos, os invasores chegam a manipular o posicionamento de sites nos resultados de busca ou disseminar malware por meio de sites comprometidos para explorar vulnerabilidades nos sistemas de indexação dos mecanismos de pesquisa.

Como se proteger contra hackers black hat?

Para se defender contra hackers black hat, é preciso adotar uma postura proativa em relação à cibersegurança. Uma sugestão simples é investir consistentemente em medidas de segurança robustas e métodos de hacking ético para proteger os sistemas. É essencial que tanto indivíduos quanto empresas permaneçam alertas, atualizem regularmente o software com as correções de segurança mais recentes, usem senhas fortes e implementem estratégias de MFA (autenticação multifator) para reduzir as chances de serem vítimas das táticas dos hackers black hat.

Se você estiver procurando por práticas recomendadas mais detalhadas, nós temos o que você precisa. Ao implementar as seguintes medidas, indivíduos e organizações podem reduzir significativamente sua vulnerabilidade a ataques:

  1. Software atualizado: atualize regularmente todos os aplicativos de software, sistemas operacionais e firmware com os patches de segurança mais recentes para corrigir vulnerabilidades conhecidas que poderiam ser exploradas por agentes mal-intencionados.
  2. Senhas fortes: para proteger suas contas, use senhas fortes e exclusivas e altere-as regularmente. Sempre que possível, habilite a MFA para adicionar uma camada extra de segurança.
  3. Conscientização sobre phishing: informe-se e informe seus funcionários sobre golpes de phishing e técnicas de engenharia social utilizadas por hackers Black Hat. Tenha cuidado ao clicar em links ou baixar anexos de fontes desconhecidas.
  4. Redes seguras: proteja sua infraestrutura de rede com firewalls, sistemas de detecção de intrusões e protocolos de criptografia como WPA3 (ou WPA2, quando necessário por motivos de compatibilidade)  para redes Wi-Fi. Crie redes separadas para visitantes para isolar dispositivos de sistemas críticos.
  5. Firewalls baseados em host e software antivírus: instale um software antivírus confiável em todos os dispositivos, incluindo computadores, smartphones e tablets, e certifique-se de que eles sejam atualizados regularmente. Defina regras de firewall baseadas no host que bloqueiem conexões de entrada e saída desnecessárias com base nos requisitos específicos do usuário.
  6. Treinamento e conscientização dos funcionários: para melhorar a cibersegurança, devem ser realizadas sessões de treinamento regulares para educar os funcionários sobre várias práticas recomendadas. Isso inclui reconhecer e-mails de phishing, adotar hábitos de navegação seguros, praticar uma boa higiene de senhas, seguir procedimentos adequados de manuseio de dados e relatar imediatamente qualquer incidente suspeito.
  7. Backup regular de dados: para evitar a perda de dados devido a ataques de ransomware ou outras atividades maliciosas, implemente uma estratégia de backup confiável. Armazene os backups off-line ou em serviços seguros de armazenamento em nuvem. Além disso, teste regularmente os processos de restauração para garantir que funcionem.
  8. Privilégios de usuário restritos: para aumentar a segurança, siga o princípio do privilégio mínimo, garantindo que os usuários tenham apenas os direitos de acesso essenciais necessários para suas funções específicas. Monitore de perto os privilégios administrativos, pois contas privilegiadas são frequentemente alvo de invasores.
  9. Testes de penetração: contrate hackers éticos (hackers White Hat) para realizar exercícios de testes de penetração. Esses profissionais avaliam as vulnerabilidades do sistema, identificam pontos fracos e recomendam melhorias. Resolva prontamente quaisquer vulnerabilidades descobertas.
  10. Plano de resposta a incidentes: crie um plano de resposta a incidentes que descreva as medidas a serem tomadas em caso de violação de segurança ou ciberataque. Tenha uma equipe dedicada e processos claros para minimizar os danos, relatar incidentes e restaurar os sistemas afetados.

Perguntas frequentes

Sim. O hacking black hat é ilegal na maioria dos países porque envolve o acesso não autorizado a sistemas de computadores, redes ou dados.

Muitos países aplicam leis rigorosas contra crimes cibernéticos que proíbem atividades de hacking, como roubo de dados, disseminação de malware e interrupção de serviços. Nos Estados Unidos, invasões não autorizadas de sistemas são processadas com base em leis como a Computer Fraud and Abuse Act (CFAA). Regulamentações semelhantes contra crimes cibernéticos existem na União Europeia, no Reino Unido, no Canadá e em muitas outras jurisdições.

As penalidades por hacking black hat podem incluir acusações criminais, multas e prisão, dependendo da gravidade do ataque e dos danos causados.

Os hackers Black Hat diferem de outros tipos de hackers porque exploram vulnerabilidades de segurança sem autorização e com intenção maliciosa.

Na segurança cibernética, os hackers são comumente classificados de acordo com a intenção e a legalidade de suas ações:

  • Hackers Black Hat são cibercriminosos que acessam sistemas ilegalmente para roubar dados, disseminar malware, cometer fraudes ou interromper serviços.
  • Hackers White Hat são hackers éticos que realizam legalmente testes de penetração e avaliações de vulnerabilidades para fortalecer a segurança cibernética.
  • Hackers Gray Hat são pessoas que podem acessar sistemas sem permissão, mas nem sempre agem com intenção criminosa. Eles podem divulgar vulnerabilidades depois de descobri-las.
  • Script kiddies são invasores inexperientes que dependem de ferramentas de hacking prontas ou kits de exploração criados por hackers mais habilidosos.

A principal diferença entre esses grupos está na autorização e na intenção. Hackers Black Hat agem à margem da lei, enquanto hackers éticos trabalham para aprimorar a segurança da informação.

Os hackers Black Hat geralmente são motivados por ganhos financeiros, crimes cibernéticos, objetivos políticos, vingança ou notoriedade nas comunidades de hackers.

Entre as motivações mais comuns estão:

  • Ganho financeiro – roubar dinheiro, cometer fraudes ou realizar ataques de ransomware.
  • Roubo de dados – roubar informações pessoais, credenciais de login ou propriedade intelectual.
  • Objetivos políticos ou ideológicos – atacar organizações ou governos por motivos ideológicos.
  • Reputação em comunidades clandestinas – conquistar prestígio entre grupos de cibercriminosos na dark web.
  • Vingança pessoal ou interrupção – atacar pessoas ou empresas com o objetivo de causar danos.

Muitos hackers Black Hat atuam como cibercriminosos organizados, colaborando em grupos que distribuem malware, controlam botnets e realizam ataques cibernéticos em larga escala.

O hacking black hat pode causar graves consequências financeiras, operacionais e jurídicas para pessoas, organizações e governos.

Entre os impactos mais comuns estão:

  • Violações de dados que expõem informações pessoais ou corporativas confidenciais
  • Perdas financeiras causadas por fraudes, ransomware ou roubo
  • Interrupção de serviços provocada por ataques como negação de serviço distribuída (DDoS)
  • Comprometimento de credenciais de login e acesso não autorizado a contas
  • Danos à reputação que reduzem a confiança dos clientes
  • Penalidades regulatórias ou processos judiciais após uma violação de segurança

Os hackers black hat costumam usar malware, ataques de phishing ou botnets para explorar vulnerabilidades em sistemas de computadores e redes. Esses ataques podem interromper as operações comerciais e comprometer grandes volumes de dados confidenciais.

Caso suspeite que foi alvo de um hacker Black Hat, tome medidas imediatas para conter o ataque e proteger os dados confidenciais.

As ações recomendadas incluem:

  1. Desconectar os dispositivos afetados da rede para interromper o acesso não autorizado ou a disseminação de malware.
  2. Alterar as senhas e credenciais de login das contas afetadas.
  3. Ativar a autenticação multifator (MFA), quando possível.
  4. Notificar profissionais de segurança cibernética ou as equipes de segurança de TI para que investiguem o incidente.
  5. Preservar logs e evidências para análise forense.
  6. Comunicar o incidente às autoridades competentes caso dados confidenciais ou informações financeiras possam ter sido comprometidos.

Uma resposta rápida ajuda a reduzir os danos e impede que os invasores mantenham o acesso aos sistemas.

As empresas podem reduzir o risco de ataques de hackers Black Hat adotando práticas robustas de segurança cibernética e defesas de segurança em camadas.

Entre as medidas de proteção eficazes estão:

  • Atualizações regulares de software e patches de segurança para corrigir vulnerabilidades
  • Políticas de senhas fortes e autenticação multifator (MFA) para proteger as credenciais de login
  • Firewalls e sistemas de detecção de intrusões para monitorar a atividade da rede
  • Soluções de segurança de endpoints e software antivírus para detectar malware
  • Monitoramento de ameaças em tempo real para identificar comportamentos suspeitos
  • Treinamento de funcionários em segurança cibernética para evitar ataques de phishing e engenharia social
  • Testes de invasão realizados por hackers éticos para identificar vulnerabilidades antes que os invasores as explorem

Combinar defesas técnicas com treinamentos de conscientização sobre segurança ajuda as organizações a fortalecer a postura de segurança de computadores e da informação.

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