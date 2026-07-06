Che cos'è un hacker black hat?

Gli hacker black hat e gli hacker white hat rappresentano due categorie distinte di persone che utilizzano le loro competenze nella cybersecurity per scopi decisamente diversi. Ecco le differenze principali tra questi due tipi di hacker:

Intenzioni: le loro intenzioni sono ciò che li distingue. Gli hacker black hat eseguono azioni dannose sfruttando le vulnerabilità senza alcuna autorizzazione o approvazione con l'obiettivo di trarne un proprio vantaggio e di causare danni o problemi. Invece, gli hacker white hat lavorano in modo etico e legittimo utilizzando le proprie competenze per rilevare e risolvere le vulnerabilità presenti nei sistemi di sicurezza su richiesta dei relativi proprietari.

Legittimità: le azioni di hacking black hat sono considerate illegali perché implicano l'accesso ai sistemi senza autorizzazione, il furto di dati, i danni conseguenti o l'esecuzione di azioni che violano le leggi in materia di criminalità informatica. Le azioni di hacking black hat, invece, vengono effettuate secondo i termini stabiliti dalla legge e, in genere, seguono le regole e le autorizzazioni stabilite.

Etica aziendale: gli hacker white hat seguono i codici di condotta professionali e danno priorità alle considerazioni etiche durante la valutazione dei sistemi di sicurezza o l'esecuzione dei test di penetrazione su un sistema preso di mira. Il loro obiettivo è quello di proteggere le persone e le organizzazioni dalle minacce informatiche e di tutelare il loro diritto alla privacy. Al contrario, gli hacker black hat non hanno alcuna considerazione per l'etica e sfruttano le vulnerabilità a proprio vantaggio o per causare danni senza pensare alle potenziali conseguenze.

Utilizzo delle competenze: sebbene gli hacker sia white hat che black hat abbiano una profonda conoscenza dei linguaggi di programmazione, dei protocolli di rete, dei sistemi operativi e di altre aree tecniche, utilizzano le loro competenze in modi diversi. Gli hacker white hat utilizzano le loro competenze per identificare le vulnerabilità dei sistemi e offrono consigli per migliorare la sicurezza in modo proattivo. Invece, gli hacker black hat utilizzano le loro competenze tecniche per scoprire le vulnerabilità presenti con l'intento di usarle per scopi dannosi, come rubare dati o sferrare attacchi.

Implicazioni: le azioni degli hacker black hat possono avere gravi conseguenze, come causare danni finanziari, compromettere i dati sensibili, provocare guasti ai sistemi e danneggiare l'immagine di un'azienda. Le attività degli hacker white hat sono vantaggiose perché aiutano le organizzazioni a rilevare e correggere le vulnerabilità prima che possano essere sfruttate dai criminali. Gli hacker white hat migliorano il livello generale della sicurezza, riducendo al minimo la probabilità di attacchi informatici.

È necessario sapere che esiste anche il concetto di "hacker grey hat", che prendono parte ad attività di hacking senza un chiaro permesso ma in modo onesto. Tuttavia, questo tipo di hacking non è inquadrato chiaramente dal punto di vista legale, pertanto, deve essere gestito con cautela. Molti professionisti della cybersecurity seguono un addestramento formale e dispongono di certificazioni nel settore dei test di penetrazione o dell'hacking etico per garantire che il loro lavoro sia in linea con gli standard legali e professionali.